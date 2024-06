L'iPad ne se connecte pas au WiFi: comment résoudre les problèmes de réseau | ITIGIC (2024)

Redémarrez l'iPad

Il y a un très typique dans le monde informatique dans lequel tout est dit être fixé en éteignant et en rallumant l'appareil. Ce n'est vraiment pas vrai ou du moins pas toujours. La base de ceci réside dans le fait qu'il y a des occasions où il y a un processus interne dans l'équipement qui empêche son bon fonctionnement, avec le redémarrage étant la seule solution possible. Par conséquent, quelque chose que nous pouvons recommander à l'avance pour exclure ces problèmes est de allumer et éteindre l'iPad . En fait, au-delà d'un redémarrage, il est recommandé de l'éteindre pendant au moins 30 secondes et de le rallumer.

Vérifiez que le routeur n'échoue pas

Parfois, nous blâmons les problèmes de connexion sur notre propre appareil, mais ce n'est peut-être pas responsable. Si vous pouvez accéder à Internet, même s'il est plus lent que d'habitude, nous vous recommandons d'effectuer un test de vitesse. Cela produira une série de données utiles sur l'état de votre réseau. Si vous trouvez que la vitesse n'est pas celle attendue, nous vous recommandons redémarrer le routeur et retester la connexion. Si cela ne résout pas le problème ou si vous ne pouvez pas accéder directement à Internet de quelque manière que ce soit, il est recommandé de contacter la compagnie de téléphone pour vous aider à clarifier s'il s'agit d'un problème avec le routeur ou le signal qui se trouve dans votre région.

Vérifiez les paramètres de l'iPad

Cela peut vous sembler trop évident, mais il y a des moments où nous pensons avoir connecté l'iPad au WiFi sans toutefois établir une telle connexion. En allant dans Paramètres> Wi-Fi, vous pouvez vérifier si la recherche du signal Internet est activée et, dans ce cas, vérifier si vous avez établi une connexion à un réseau WiFi. Si vous êtes connecté à un réseau, l'icône correspondante apparaît en haut et que vous ne pouvez toujours pas accéder à Internet, il est possible que le problème provienne du routeur, comme nous l'avons mentionné au point précédent. Cependant, il arrive parfois qu'un message d'erreur s'affiche dans ces paramètres, à partir duquel vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant sur l'icône avec la lettre «i».

See Also Comment connecter votre iPad à internet: 15 étapes

L'iPad est-il mis à jour?

Bien qu'il soit quelque peu inhabituel, il est possible que le logiciel iPad contienne un défaut qui empêche la connexion. Par conséquent, il est recommandé de l'avoir mis à jour vers la dernière version du système d'exploitation disponible. Nous comprenons que sans connexion Internet, il est impossible de télécharger une mise à jour, vous devez donc recourir à la mise à jour de l'iPad à l'aide d'un ordinateur, de la même manière que vous le feriez avec un iPhone.

Avec un Mac avec macOS Catalina ou version ultérieure

Connectez l'iPad au Mac via un câble.

Ouvrez un Finder fenêtre et cliquez sur le nom de l'iPad dans la barre de gauche.

fenêtre et cliquez sur le nom de l'iPad dans la barre de gauche. Allez dans l'onglet Général et cliquez sur "Vérifier la mise à jour" .

. Suivez les étapes à l'écran pour télécharger et installer la nouvelle version d'iOS / iPadOS et ne déconnectez pas l'iPad avant la fin du processus.

Avec un Mac avec macOS Mojave ou une version antérieure

Connectez l'iPad au Mac via un câble.

Ouvert iTunes et accédez à la partie gestion de l'appareil en cliquant sur l'icône en haut.

et accédez à la partie gestion de l'appareil en cliquant sur l'icône en haut. Allez dans l'onglet Résumé et cliquez sur "Vérifier la mise à jour" .

. Suivez les étapes à l'écran pour télécharger et installer la nouvelle version d'iOS / iPadOS et ne déconnectez pas l'iPad avant la fin du processus.

Sur un PC Windows

Connectez l'iPad à l'ordinateur via un câble.

Ouvert iTunes et accédez à la partie gestion de l'appareil en cliquant sur l'icône en haut.

et accédez à la partie gestion de l'appareil en cliquant sur l'icône en haut. Allez dans l'onglet Résumé et cliquez sur "Vérifier la mise à jour" .

. Suivez les étapes à l'écran pour télécharger et installer la nouvelle version d'iOS / iPadOS et ne déconnectez pas l'iPad avant la fin du processus.

Réinitialiser les réglages réseau

Une solution simple à tous les problèmes de réseau, tant que l'appareil fonctionne correctement et que le routeur l'est également, consiste à réinitialiser les paramètres réseau. Pour cela, vous devez vous rendre sur Paramètres> Général> Réinitialiser et cliquez sur "Réinitialiser les réglages réseau". C'est la solution qui Apple propose à ces problèmes et c'est beaucoup moins fastidieux que celui de restaurer complètement l'équipement. De cette façon, seules les connexions et les mots de passe aux réseaux WiFi que vous avez sur l'iPad seront effacés, ce qui permettra d'établir le processus de connexion à partir de zéro et d'éviter d'éventuels problèmes.

Dernière option: aller au support technique

Au moment où l'iPad ne se connecte pas à Internet en suivant les conseils précédents, il est de plus en plus probable que la carte réseau de l'iPad soit défaillante. Ce composant ou un autre composant interne de l'appareil peut générer le problème et dans ce cas, vous ne pourrez pas assumer vous-même la réparation. Par conséquent, il est recommandé de s'adresser à Apple ou à un SAT (support technique autorisé). À ces endroits, ils disposent d'outils de diagnostic précis qui vérifieront quel est exactement le problème.

La prix de la réparation dépend de quel est le problème et dans tous les cas vous ne serez pas engagé à le payer, car ils devront d'abord vous donner le budget. S'il s'agit d'un défaut dérivé d'un défaut d'usine et que l'iPad est toujours sous garantie, il peut être gratuit. De plus, si vous avez contracté AppleCare +, vous pouvez bénéficier d'une réparation à faible coût. Dans tous les cas, nous insistons pour recommander un service officiel car ce sont eux qui peuvent le mieux détecter le défaut et le corriger avec des pièces d'origine.