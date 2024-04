Laptop stand » Priser fra 65 kr » Hurtig Fragt (2024)

Smarte holdere til din laptop

En holder til din laptop kan være en genial tilføjelse for at få mere ud af din bærbare computer.

Bærbare computere har et rygte for at være knapt så holdbare, og har det med at blive utrolig varme, især hvis de bruges til gaming.

Med en smart laptop stander kan du både optimere din bærbar i forhold til at afkøle den, men kan også få en måde at placere den anderledes, som kan have gavn for dig som bruger.

Hvorfor bruge en stander til en laptop?

En af de absolut største grunde til at bruge en smart stander til din bærbare computer, er faktisk at holde på dens levetid.

En stander hæver din bærbar over bordhøjde, og sikrer den i større grad mod overophedning.

Derudover fås nogle standere også med et køleanlæg, som i større grad holder din laptop kølig, hvilket både kan være med til at gøre den hurtigere, men også give den en længere levetid.

En laptop stander kan også være utrolig rar til dig som bruger den til arbejde, da nogle modeller giver dig større mulighed for at placere og justere din laptops position, så du kan arbejde så effektivt som muligt.

Læs meget mere om hvad du kan kigge efter og forvente af laptop standere herunder.

7 Ting du bør overveje inden du køber en laptop stand

Inden du vælger en laptop stander, er det vigtigt lige at overveje hvilke funktioner du egentlig har brug for.

Herunder har vi fremhævet nogle af de forskellige specifikationer du kan finde i diverse laptop holdere, som hver især har deres fordele.

#1 - Størrelse på din laptop stand

Det første du skal sikre dig, er at den laptop stander du vælger, rent faktisk passer til din computer.

Nogle laptop standere fås i specifikke størrelser, mens andre fås i modeller som kan justeres til stort set alle størrelser af bærbare computere.

Hvis du vil bruge en af de modeller som ikke kan justeres, er det vigtigt at du kigger på målene, og sikrer dig at de rent faktisk er store nok til at holde hele din computer.

Du kan typisk se målene oplyst i tommer, ligesom din bærbare computer typisk er, hvilket gør det nemt at sammenligne en gælden stander med din computer.

#2 - Laptop stand med blæser

Denne funktion er en af de absolut største fordele ved en bærbar stander.

Denne type laptop stander har indbyggede blæsere, som i større grad kan være med til at holde din bærbare computer kølig.

Dette er især en enorm fordel til dig som gamer på din laptop, da det ofte kan gøre den utrolig varm.

Med en laptop stand med blæsere, vil din computer både blive hævet over bordet og samtidigt kølet med af de roterende blade.

Dette vil give den absolut bedste måde at holde din computer nedkølet når du fx gamer eller redigere video, som kan gøre computeren utrolig varm.

#3 - Ergonomisk laptop holder (Justerbar)

Til arbejde, er det rart med en computer som du kan justere på, både i højde, men også i vinklen.

Dette kan gøres muligt ved at vælge en justerbar laptop stander, også kaldet en “ergonomisk laptop stand”.

Denne type laptop holder gør det muligt at justere på vinklen af din computer samt højden, og giver dig mulighed for at positionere den præcis som du har lyst.

Dette kan være en kæmpe fordel, hvis du foretrækker bestemte hvilepositioner når du bruger din bærbare computer.

Normalt er bærbare computere nemlig meget “klodsede” i deres design, og tillader ikke at du kan vinkle tastaturet som du har lyst, da det er en del af skærmen og resten af computeren.

Det kan du heldigvis gøre muligt ved at vælge en justerbar laptop holder.

#4 - Laptop holder med USB/HDMI dock

Hvis du søger en laptop holder, som også fungere som sammenkobling af diverse enheder, bør du overveje en laptop holder med en såkaldt “docking station”.

Denne type laptop stander gør det muligt at forbinde din computer til standeren, som har diverse stik tilgængelig.

Disse stikktyper omfatter fx:

HDMI

USB-C

USB-A

VGA

Displayport

Ethernet stik til internet

Dette gør det meget nemmere for dig at tilslu*tte fx en skærm, tastatur og andre eksterne ender til din bærbare computer, og giver et mere komplet setup.

Derudover kan dette også være en genial måde at tilføje ekstra stiktyper til din bærbare computer, da fx ikke alle bærbare computere har både VGA, HDMI, og samtlige USB stik.

#5 - Laptop stander med indbygget kabelstyring

For at holde styr på de mange ledninger som kan forekomme i dit computer-setup, kan du med fordel vælge en laptop holder med kabelstyring.

Denne type laptop holder har typisk nogle specifikke riller eller sammenkoblinger, som kan holde fast i dine ledninger så de ikke vikler sig sammen.

Dette giver ikke bare et pænere setup, men kan også sikre at dine eksterne enheder, og deres ledninger, ikke bliver beskadiget.

#6 - Laptop holder med holder til Smartphone & Tablet

Hvis du arbejder, eller blot sidder derhjemme og spiller, kan det være en fordel at have din telefon eller tablet lige ved hånden.

Dette kan du nemt gøre med en laptop holder som har en tilhørende holder designet til henholdsvis smartphone og/eller tablets.

Denne holder er typisk udover selve holderen til computeren, og er ikke at finde i alle typer laptop holdere.

#7 - Komplet laptop holder/skrivebord kombi

I nyere tid har man opfundet en utrolig smart løsning, især til dig som ofte skifter stedet hvor du arbejder.

Denne løsning består af en laptop holder, som faktisk er en form for sammenfoldeligt mini-skrivebord som du kan tage med dig hvor som helst.

Denne laptop holder kan foldes helt flad, og når den udfoldes vil den stå som et lille skrivebord, hvor der både er plads til din bærbare computer, samt tastatur, mus og andre enheder du ønsker.

Ofte stillede spørgsmål om laptop standere

Har man brug for en laptop stander?

En laptop stand er ikke nødvendig, men kan i stor grad være med til at gøre det mere behageligt og effektivt at bruge en bærbar computer. En holder til din bærbare computer kan både bruges til at få den helt rette position når du bruger din computer, men kan også bruges som supplement til at nedkøle din computer så den holder længere og ikke bliver overophedet.

Passer en laptop stand til alle størrelser bærbare computere?

Ikke alle laptop standere er lige store, og nogle kommer kun i helt specifikke størrelser. Der findes også varianter som kan justeres i størrelsen, og i større grad er universelle da de kan passe til langt de fleste bærbare computere.