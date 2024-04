Las 8 Mejores VPN para iPhone Gratis en 2024 (2024)

Haz clic aquí para ver el resumen del artículo Las mejores VPN para iPhone gratis: un resumen Aunque el sistema operativo iOS de Apple es relativamente seguro, sigue siendo vulnerable al robo de datos, el espionaje, el malware y los ciberataques. Por eso usar una VPN (Red Privada Virtual) es una de las mejores formas de mantener tu iPhone seguro, ya que mantiene tu conexión a Internet cifrada, protegida y privada, al mismo tiempo que te permite desbloquear contenido en streaming restringido. Si no quieres gastarte dinero en una VPN, hay unas cuantas buenas VPN free para iPhone. Después de analizar varios servicios VPN y de realizar pruebas, creamos una lista con las ocho mejores VPN gratis para iPhone: ProtonVPN : la mejor VPN gratis para iPhone Windscribe : La mejor VPN gratuita para streaming en iPhone AtlasVPN : La VPN para iPhone gratis más segura Avira Phantom VPN : La mejor VPN free para iPhone con conexiones simultáneas ilimitadas Speedify : La free VPN para iPhone más rápida ZoogVPN : Una VPN para iPhone privada y gratuita TunnelBear : Una VPN gratis para iPhone con una gran red de servidores Hide.me : Una buena aplicación VPN para iPhone gratis para usuarios en Norteamérica y Europa Mientras que cada una de estas VPN gratuitas ofrece un excelente valor, no pueden compararse con una VPN premium como NordVPN . No solo ofrece mayores velocidades, sino que también ofrece una gran red de servidores, mejores características de seguridad y es bastante barata . NordVPN Oferta Ahorra hasta un 67% de descuento en la suscripción de 2 años + ¡3 meses gratis! Suscríbete ahora a NordVPN ¡Lee el resto del artículo para más información sobre cada una de las VPN enumeradas!

Las mejores VPN gratis para iPhone

Aquí encontrarás una tabla con un resumen de cada una de las VPN free para iPhone que elegimos con los límites de datos, número de servidores y niveles de cifrado de todas las VPN que hemos revisado en este artículo. Muchas de ellas también son compatibles con Mac. Esto te permitirá identificar la VPN gratuita para iPhone que mejor se ajuste a tus necesidades de un solo vistazo.

VPN Límite de datos Número de ubicaciones de servidores Nivel de cifrado Enlace ProtonVPN Ilimitado 3 países AES 256-bit Visita ProtonVPN Windscribe 2 GB/mes 10 países AES 256-bit Visita Windscribe AtlasVPN 2 GB/día 3 países AES 256-bit Visita AtlasVPN Avira Phantom VPN 500 MB/día 37 países AES 256-bit Visita Avira Phantom VPN Speedify 2 GB/mes 37 países AES 128-bit Visita Speedify ZoogVPN 10 GB/mes 5 países AES 128-bit Visita ZoogVPN TunnelBear 500 MB/mes 49 países AES 256-bit Visita TunnelBear Hide.me 10 GB/mes 1 país AES 256-bit Visita Hide.me

Si bien estas VPN gratis son confiables, no llegan a competir con las VPN premium de pago. Actualmente la mejor VPN para iPhone es NordVPN. Cuenta con los más altos estándares de seguridad y protección de la privacidad. Además es una VPN muy rápida, sus apps en iOS tienen una excelente performance y todas sus funciones están disponibles en español. Su costo de suscripción es realmente económico y ofrece una garantía de reembolso de 30 días.

1. ProtonVPN: La mejor VPN gratis para iPhone

Ventajas Desventajas Ancho de banda ilimitado Red de servidores limitada Cifrado de grado militar Atención al cliente lenta Velocidad rápida Página web en español

ProtonVPN es el producto de Proton Technologies AG, la empresa que también está detrás de ProtonMail. De hecho, puedes conseguir una versión gratuita de ProtonMail, junto a una variedad de otros servicios gratuitos de Proton, junto a tu plan gratuito de ProtonVPN, si lo quieres. Este servicio VPN gratuito proporciona datos ilimitados y rápidas velocidades de descarga. Su facilidad de uso la convierte en nuestra elección principal para los usuarios de iPhone. También es una de las mejores VPN gratis para Android.

Según nuestras pruebas, cuyos resultados compartimos en nuestra reseña de ProtonVPN es la tercera VPN más rápida de nuestra lista que registró las siguientes velocidades cuando nos conectamos al servidor más óptimo (en nuestro caso, Japón):

Descarga: 72,3 Mbps

Subida: 14,1 Mbps

Ping: 158

Gracias a sus altas velocidades de descarga, ProtonVPN puede usarse para ver videos y eventos deportivos en directo. La versión gratuita de ProtonVPN no es compatible con torrents y la compartición de archivos P2P.

Nuestra experiencia de navegación al usar esta aplicación VPN gratis fue agradable y sin retrasos. Aunque ProtonVPN puede desbloquear contenidos de los servicios de streaming líderes, como Netflix, Disney Plus, Hulu y BBC iPlayer, no hay garantía de que funcionará cada vez que uses su versión gratuita. Esta es una de las desventajas de esta VPN.

Otra desventaja menor es la relativamente pequeña red de servidores de ProtonVPN. Los usuarios gratuitos tienen acceso a solo 17 servidores en tres países (E.E. U.U., Japón y los Países Bajos). Mientras que la red está claramente limitada, los servidores se encuentran en ubicaciones populares y razonablemente repartidas. Deberías poder conectarte a un servidor que esté razonablemente cerca de tu ubicación.

Seguridad y privacidad

ProtonVPN realmente brilla en cuanto a seguridad. Sus protocolos de cifrado y estándares son comparables a algunos de los proveedores VPN premium líderes. Las características clave de seguridad de ProtonVPN incluyen:

Cifrado: AES 256-bit

Protocolos: Wireguard, OpenVPN e IKEv2

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

Las credenciales de seguridad de ProtonVPN están apuntaladas por el hecho de que es de código abierto y auditado independientemente. En la actualidad, es una de las mejores VPN gratis del mundo.

En cuanto a la privacidad, Proton funciona bien. Tiene una estricta política sin registros y se encuentra en Suiza, una nación amiga de la privacidad que no es miembro de alianzas de vigilancia, como los 5 / 9 / 14 Eyes, o Alianza de los 5 / 9 / 14 ojos.

Facilidad de uso y experiencia de usuario

La web de Proton está bien diseñada. Puedes ver todas las características clave de la VPN, así como información sobre los precios. Aunque no es particularmente atractiva, la aplicación VPN es facilísima de usar con un gran botón para conectar / desconectar en el centro de la pestaña inferior. Puedes ver los servidores disponibles con el clic de un botón.

Si te encuentras con algún problema mientras usas la aplicación de ProtonVPN, puedes contactar con su equipo de atención al cliente. Los usuarios gratuitos solo pueden contactar con atención al cliente por correo electrónico. El chat en vivo no está disponible. Mientras que obtuvimos una respuesta a nuestras preguntas por correo electrónico, tardaron un par de días, lo que no es lo ideal.

2. Windscribe: La mejor VPN gratuita para streaming en iPhone

Ventajas Desventajas Desbloquea Netflix América Velocidad media Usa protocolos de cifrado y tecnologías líderes Forma parte de la Alianza de los 5 ojos Buena selección de servidores Límite de ancho de banda mensual bajo La página web en español es limitada

El servicio de VPN de Windscribe se lanzó en 2015. La principal ventaja de esta VPN para iPhone es que ofrece una amplia red de servidores.

Velocidad y ancho de banda

Windscrible rindió de forma correcta durante nuestras pruebas de velocidad. Aunque no es la VPN gratuita para iPhone más rápida, tampoco va a rastras. Los registros de velocidad son los siguientes:

Descarga: 67,8 Mbps

Subida: 45,3 Mbps

Ping: 340

Estas velocidades de bajada y subida son suficientes para navegar y mirar el correo, pero no fantásticas para el streaming, y sin duda no lo son para gaming. Esto es decepcionante, ya que Windscribe es una de las pocas VPN gratuitas que puede acceder a Netflix América y desbloquear otras plataformas de streaming, como BBC iPlayer, Disney Plus y Amazon Prime Video. Aunque Windscribe sea compatible con el P2P, su bajo límite de datos hace que sea prácticamente imposible sacar todas las ventajas de esta función.

El límite de datos de Windscribe también restringe la posibilidad de consumir contenidos. Ofrece 2 GB al mes a los usuarios de la versión gratuita. Puedes aumentarlos hasta los 10 GB al mes confirmando tu dirección de correo electrónico. Si tuviera un límite de datos superior a los 2 GB, Windscribe habría quedado en una posición más alta en nuestra lista, ya que proporciona a los usuarios gratuitos acceso a servidores en 10 países.

Seguridad y privacidad

Windscribe es una de las VPN gratuitas para iPhone más seguras. Las características de seguridad de esta VPN incluyen:

Cifrado: AES-256 bit

Protocolos: IKEv2, OpenVPN, Stealth y WSTunnel

Botón de emergencia: No (pero tiene un firewall integrado en la aplicación para Windows y Mac)

Protección contra fugas DNS: Sí

Windscribe también tiene un bloqueador de anuncios, así como una funcionalidad de punto de acceso seguro para una mayor protección de sus usuarios. Su estricta política de no registros complementa sus otras funciones de seguridad. La aplicación solo almacena estadísticas de uso, como la hora y la duración del uso. No registra direcciones IP ni otras informaciones potencialmente reveladoras.Windscribe opera desde Canadá, que es parte de la Alianza de los 5 ojos, que permiten la colaboración entre organismos estatales, con el fin de compartir datos sobre ciudadanos particulares. Por lo tanto, puede verse obligado a proporcionar datos de usuario a las autoridades

Usabilidad y experiencia de usuario

El diseño de la web de Windscribe y la aplicación es un poco decepcionante. La web, aunque informativa, no es fácil de navegar por ella. De forma parecida, la aplicación no es intuitiva y se tarda algo en hacerte con ella. Mientras que conectar y desconectar la VPN es simple gracias al gran botón de on / off, acceder a otras características y configuraciones puede ser un poco complicado.

Pese a la deslucida interfaz de usuario, Windscribe es una de las VPN para iPhone más amigables con el usuario. Tiene una detallada sección de preguntas frecuentes y guías que te ayudan a resolver cualquier problema que puedas encontrarte. Incluso puedes chatear con un bot para encontrar soluciones a los problemas que tengas.

3. AtlasVPN: La VPN para iPhone gratis más segura

Ventajas Desventajas Cifrado de grado militar Se encuentra en los EE. UU., un miembro de la Alianza de los 5 ojos Alta velocidad Servidores en solo 3 países 2 GB de datos al día Página web en español

AtlasVPN inició su andadura en 2019. La versión gratuita de esta VPN tiene algunas características avanzadas, como WireGuard.

Velocidad y ancho de banda

AtlasVPN registró una de las mayores velocidades de descarga de todas las VPN gratuitas para iPhone que probamos. Mientras que AtlasVPN anuncia que no tiene ningún límite de velocidad para los usuarios de la versión gratuita, las velocidades de subida que proporcionó no fueron tan rápidas, como puedes ver a continuación:

Descarga: 72,7 Mbps

Subida: 8,95 Mbps

Ping: 206

Por eso, AtlasVPN no es una gran opción para cualquier cosa que requiera altas velocidades de subida, como los juegos online. Sin embargo, es una elección sólida para navegar y el streaming. Ofrece 2 GB de datos al día, lo que es suficiente para ver un par de episodios en HD en tu plataforma de streaming favorita, como Hulu, ESPN o Netflix. Ten en cuenta que AtlasVPN no desbloquea Netflix América. Mientras que esta VPN es compatible con la compartición P2P, su baja velocidad de subida hace que no sea apropiada para ese propósito.

Seguridad y privacidad

AtlasVPN ofrece las mismas características de seguridad en sus versiones de pago y gratuita. Como resultado, la versión gratuita trae características de seguridad estándar de la industria como:

Cifrado: AES-256 bit

Protocolos: IKEv2 y WireGuard

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

AtlasVPN tiene una sólida política de no registros. Solo recolecta la información necesaria para las analíticas, y no recolecta ni almacena ninguna información que pueda rastrearse hasta un usuario concreto. Aun así, AtlasVPN opera desde los EE. UU., por lo que puede ser requerida a proporcionar datos de usuario a agencias de seguridad, como el FBI.

Usabilidad y experiencia de usuario

La web de AtlasVPN está bien diseñada y es fácil de usar. Puedes, fácilmente, descargar la aplicación desde su web. La aplicación tiene una interfaz simple con un gran control deslizante que activa o desactiva la conexión VPN. El menú de configuración y las ubicaciones alternativas de servidores también son accesibles con facilidad.

Mientras que la web de AtlasVPN tiene útiles guías y preguntas frecuentes, no pudimos encontrar un chat en vivo. En su lugar hay la opción de enviar una solicitud que requiere que proporciones el identificador de tu correo electrónico y que describas el problema con el que te has encontrado.

4. Avira Phantom VPN: La mejor VPN free para iPhone con conexiones simultáneas ilimitadas

Ventajas Desventajas Conexiones simultáneas ilimitadas Limitado a 500 MB / día 30 ubicaciones de servidores Se encuentra en Alemania Página web en español

Avira Phantom VPN es un producto de la misma empresa alemana de seguridad detrás del popular antivirus Avira. Esta es una de las pocas VPN gratuitas para iPhone que ofrece conexiones simultáneas ilimitadas.

Velocidad y ancho de banda

La reputación de Avira de proporcionar protección eficiente y efectiva como antivirus se transmite bien a su VPN. Registró unas excelentes velocidades durante nuestra prueba:

Descarga: 70,8 Mbps

Subida: 72,7 Mbps

Ping: 8 ms

Con esas velocidades y un ping tan bajo, Avira es una fantástica VPN todoterreno. Puedes usarla para gaming, ver vídeos y para navegar. Sin embargo, su utilidad para el streaming, gaming y la descarga de torrents desaparece por su límite de 500 MB al día de ancho de banda. Aunque puedes conseguir 500 MB adicionales al registrarte con tu dirección de correo electrónico, continúa siendo insuficiente para actividades que necesitan muchos datos.

El límite de datos es particularmente frustrante cuando consideras que Avira ofrece servidores en 30 países. Si el límite de ancho de banda fuera superior, esta habría sido una genial VPN para explorar las distintas plataformas de streaming.

Seguridad y privacidad

Avira no hace ninguna concesión cuando se trata de la seguridad y privacidad de sus usuarios. Algunas notables características de seguridad de esta VPN son:

Cifrado: AES-256 bit

Protocolos: IKEv2 y WireGuard

Botón de emergencia: No

Protección contra fugas DNS: Sí

Otras útiles características de seguridad son la protección contra fugas DNS y el hecho de que obtienes una dirección IP virtual. La web de Avira dice que no rastrean o almacenan ninguna información que pueda ser rastreada a un usuario en particular. Solo miden cuánto tráfico consumes y recolecta algunos datos para diagnósticos.

Usabilidad y experiencia de usuario

La web de Avira Phantom y su aplicación están, ambas, diseñadas para ser intuitivas. Pueden ser usadas sin problemas, incluso por principiantes. La pantalla de inicio de la aplicación muestra un enorme botón de conexión junto a los datos que has consumido y el servidor al que te has conectado.

La versión gratuita de Avira Phantom no tiene atención al cliente en vivo. Aunque puedes enviarles un correo electrónico o enviarles una solicitud, no hay forma para los usuarios gratuitos de obtener soluciones inmediatas a sus problemas.

5. Speedify: La free VPN para iPhone más rápida

Ventajas Desventajas Velocidades ultrarrápidas Usa cifrado AES-128 bit Combina múltiples conexiones en una Prácticas cuestionables de registros Bajo ancho de banda No tiene página web en español

Speedify es un servicio de potenciación de Internet que también funciona como una VPN. Este servicio de VPN gratis ofrece excelentes velocidades y una amplia red de servidores.

Velocidad y ancho de banda

Si estás buscando una VPN gratuita para tu iPhone que tenga grandes velocidades, entonces no busques más y quédate con Speedify. La velocidad es su prioridad principal y se ve claramente. Obtuvimos las siguientes velocidades cuando probamos Speedify:

Descarga: 73,8 Mbps

Subida: 76,4 Mbps

Ping: 30

Como puedes ver, las velocidades de descarga y subida son fantásticas. Como resultado, puedes realizar la mayoría de actividades diarias en Internet sin ningún problema. Por supuesto, al igual que la mayoría de las otras VPN gratuitas, Speedify no tiene las mejores capacidades de desbloqueo a pesar de una red de servidores que abarca a más de 37 países. Sin embargo, fuimos incapaces de desbloquear Netflix América con ella. No todos los servidores de Speedify son compatibles con la compartición P2P.

La aplicación gratuita de Speedify para iPhone no se ajusta para actividades con alta intensidad de uso de datos, ya que solo tienes 2 GB al mes. Esto es apenas suficiente para ver unos pocos episodios de cualquier serie en HD o para descargar a través de conexiones P2P.

Seguridad y privacidad

Debido al hecho de centrarse en la velocidad, Speedify ha debido hacer concesiones en seguridad y privacidad. Esto está claro al ver sus características clave de seguridad:

Cifrado: AES-128 bit

Protocolos: Protocolo propio Speedify

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

Speedify solo usa cifrado AES-128 bit, el cual está por debajo del estándar de la industria, 256-bit. Además, usa su propio protocolo que está hecho para proporcionar la velocidad más rápida. No está claro si este protocolo se ajusta a los estándares de seguridad de otros protocolos modernos como Wireguard y OpenVPN. La aplicación gratuita de Speedify tiene un botón de emergencia y protección contra fugas DNS, y las dos son importantes características de seguridad.

Hay algunas preocupaciones sobre el registro y las prácticas de privacidad. Mientras que la empresa dice que tiene una estricta política de no registros, un vistazo a su política de privacidad muestra que almacena datos relacionados con las direcciones IP, navegador y sistema operativo de los usuarios, si bien de forma anonimizada. Además, Speedify se encuentra en los EE. UU., que es un miembro de la alianza de los 5 eyes.

Usabilidad y experiencia de usuario

La aplicación de Speedify tiene uno de los mejores diseños de todas las VPN gratuitas para iPhone que hemos probado. La pantalla de inicio proporciona un resumen de la velocidad de conexión, los datos usados y los datos gratuitos que aún tienes disponibles. Puedes conectarte a la VPN simplemente haciendo clic en el icono del candado en la esquina superior derecha de la aplicación.

En cuanto al servicio de atención al cliente, Speedify no ofrece chat en vivo. En su lugar, los usuarios pueden enviar un correo al equipo de soporte para obtener ayuda a sus problemas. La web de Speedify tiene algunas preguntas frecuentes útiles, que pueden ayudarte a resolver la mayoría de problemas generales.

6. ZoogVPN: Una VPN para iPhone privada y gratuita

Ventajas Desventajas Sólida política de no registros Limitada red de servidores Sede central en Grecia Cifrado AES 128-bit Interfaz simple Página web en español

ZoogVPN se lanzó en 2013. Ofrece unas velocidades de subida bastante buenas y una relativa gran cantidad de datos para los usuarios gratuitos.

Velocidad y ancho de banda

ZoogVPN nos sorprendió agradablemente con sus velocidades, especialmente las de descarga. Registramos los siguientes resultados en un servidor recomendado / óptimo:

Descarga: 70,1 Mbps

Subida: 29,4 Mbps

Ping: 183 ms

La impresionante velocidad de descarga combinada con sus 10 GB de datos al mes, hacen de ZoogVPN una buena opción para el streaming. Sin embargo, no pudimos desbloquear contenido georestringido en las plataformas líderes usando la versión gratuita de ZoogVPN. También es compatible con el P2P.

Zoog ofrece servidores en tres naciones (los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. UU.) como parte de su paquete gratuito. Aunque no son muchos, los servidores están repartidos por todo el mundo. Como resultado, podrás tener una conexión bastante rápida sin importar donde te encuentres.

Seguridad y privacidad

Zoog no es la VPN más segura ni por imaginación. Algunas de sus principales características de seguridad son:

Cifrado: AES-128 bit

Protocolos: IKEv2, OpenVPN y PPTP

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

Al igual que Speedify, ZoogVPN usa un cifrado 128-bit, el cual no es tan seguro como los que encontrarás en otras VPN gratuitas para iPhone. Intenta maquillar su relativo débil estándar de cifrado con una amplia selección de protocolos, incluyendo OpenVPN y PPTP.

La privacidad es donde la aplicación VPN gratuita de Zoog para iPhone realmente brilla. Tiene una estricta política de no registros y no recolecta, almacena o vende ninguna información personal. Además, Zoog opera desde Grecia, que no pertenece a ninguna alianza de vigilancia.

Usabilidad y experiencia de usuario

El diseño de la aplicación de ZoogVPN prioriza la usabilidad. Es bastante escasa en características adicionales, y esto hace que la aplicación sea fácil de usar. Haciendo clic en el gran icono de activar en la parte inferior de la pantalla automáticamente te conectará al servidor más rápido disponible.

Al contrario que otras VPN gratuitas para iPhone, ZoogVPN proporciona atención al cliente en vivo. Puedes obtener ayuda 24/7 con su función de chat en vivo. Si prefieres describir tu problema con más detalle, siempre puedes enviar un correo al equipo de soporte. La página de ayuda incluso enumera un número de ayuda al que pueden llamar los usuarios.

7. TunnelBear: Una VPN gratis para iPhone con una gran red de servidores

Ventajas Desventajas Servidores en más de 40 países Velocidad media Aplicación fácil de usar Bajo ancho de banda mensual No tiene página web en español

TunnelBear es un servicio VPN canadiense lanzado en 2011. En 2018, la empresa de software de seguridad McAfee adquirió TunnelBear. La mayor ventaja de este proveedor de VPN es su amplia red de servidores.

Velocidad y ancho de banda

En la reseña de TunnelBear verás por qué es una VPN líder para iOS y otras plataformas, como Windows y Linux. Tuvimos una pequeña decepción con su rendimiento en nuestras pruebas de velocidad. Dio los siguientes resultados:

Descarga: 51,0 Mbps

Subida: 54,6 Mbps

Ping: 39 ms

La relativa velocidad media, de alguna forma invalida la extensa red de servidores de TunnelBear, que cubre hasta 40 países, incluso en la versión gratuita. Los 500 MB de datos que proporciona cada mes también limita el potencial uso del P2P y del streaming en plataformas como BBC iPlayer, HBO Max y Hulu. Tampoco pudimos ver contenidos para regiones específicas en estas plataformas al usar la versión gratuita de TunnelBear.

Seguridad y privacidad

TunnelBear ofrece las mismas características de seguridad de alto nivel en ambas versiones, la de pago y la gratuita. Incluyen:

Cifrado: AES-256 bit

Protocolos: IPSec

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

También ofrece algunas características de seguridad adicionales, como la protección contra fugas DNS y protección Wifi automática. La política de privacidad de TunnelBear dice que no mantienen ningún registro de información personal. Sin embargo, almacenan algunos datos de usuario y utiliza cookies. TunnelBear se encuentra en Canadá, por lo que puede ser obligado a entregar datos de usuario a las autoridades.

Usabilidad y experiencia de usuario

El equipo de TunnelBear se enorgullece de la simplicidad y usabilidad de su aplicación. La aplicación utiliza una interfaz basada en un mapa, lo que hace que sea fácil visualizar cómo de lejos está el servidor VPN de tu ubicación actual. También es fácil moverse por el menú de configuración de la aplicación.

La sección de ayuda en la web de TunnelBear proporciona información útil sobre cómo puedes configurar la VPN, junto con algunos consejos para solucionar problemas. La función de chat en vivo de la web es un bot, y no te conecta con una persona real. Para obtener asistencia de un agente real, deberás iniciar sesión y registrar una queja. Este puede ser un proceso algo tedioso.

8. Hide.me: Una buena aplicación VPN para iPhone gratis para usuarios en Norteamérica y Europa

Ventajas Desventajas Excelentes funciones de seguridad Red de servidores limitada Ubicado en Malasia Velocidades por debajo de la media Chat en vivo 24/7 Página web en español

Hide.me es un servicio VPN que apareció en 2012. Es conocido por sus avanzadas características de seguridad.

Velocidad y ancho de banda

Hide.me obtuvo resultados bastante pobres, en nuestras pruebas de velocidad, tal y como puedes ver en la lista de abajo:

Descarga: 20,2 Mbps

Subida: 5,02 Mbps

Ping: 156

El hecho de que elijamos un servidor VPN lejos de nuestra ubicación podría, tal vez, explicar las velocidades lentas. Este es un problema al que los usuarios en Asia, Sudamérica y África probablemente deberán enfrentarse, ya que los servidores gratuitos de Hide.me están situados, principalmente, en los EE. UU. y Europa.

Mientras que sus velocidades no son precisamente de primera, Hide.me ofrece 10 GB de tráfico mensuales. Esto tampoco es fantástico comparado con otras VPN gratuitas como Proton y AtlasVPN, pero es lo suficiente para ganarse una plaza en nuestra lista.

La versión gratuita de Hide.me no es capaz de desbloquear contenido georestringido en webs de streaming, pero es compatible con la compartición de ficheros en redes P2P.

Seguridad y privacidad

Lo que le falta en velocidad, Hide.me lo maquilla con su excepcional seguridad. Las siguientes características se aseguran de que tus datos estén a salvo en todo momento:

Cifrado: AES-256 bit

Protocolos: OpenVPN, IPSec, SoftEther, SSTP, PPTP y L2TP/IPSec

Botón de emergencia: Sí

Protección contra fugas DNS: Sí

El simple número de protocolos que Hide.me ofrece es bastante remarcable, para una VPN gratuita. La configuración de seguridad también es altamente personalizable e incluye opciones como «Auto connect» (Autoconectarse) y «random port every time» (puerto aleatorio todo el tiempo), las cuales aumentan tu seguridad y privacidad en línea.

Hide.me también tiene una política de no registros y es auditado de manera independiente. Esto significa que una tercera parte con credibilidad y fiable ha certificado que este proveedor VPN no registra ninguna información personal. El hecho de que Hide.me opere desde Malasia aumenta aún más sus credenciales de privacidad, ya que el país no forma parte de ninguna de las alianzas de vigilancia a las que nos hemos referido anteriormente.

Usabilidad y experiencia de usuario

La aplicación de Hide.me no es la más agradable visualmente de nuestra lista. Dicho esto, es bastante fácil de usar. Haciendo clic en el botón «Enable VPN» (activar VPN) se establecerá una conexión con un servidor óptimo para tu ubicación.

Una característica destacada de Hide.me es su función de chat en vivo 24/7. Puedes contactar con atención al cliente usando la opción de chat para así conseguir una rápida y fácil solución a cualquier problema que puedas encontrarte mientras usas la aplicación VPN.

Nota: Las pruebas de velocidad y ancho de banda que mencionamos a continuación se realizaron en una conexión a Internet con unas velocidades base de descarga y subida de 84.1 Mbps y 70.9 Mbps, respectivamente, sin una VPN.

VPN gratis para iPhone que dejamos afuera

Mientras que las ocho VPN listadas hasta ahora son, en nuestra opinión, las mejores VPN gratuitas para iPhone, hay otras que han estado luchando para su inclusión en la lista. Sin embargo, había razones convincentes por las que elegimos no incluirlas. Destacamos algunas de estas VPN a continuación:

Hotspot Shield

Hotspot Shield está altamente clasificada por sus veloces conexiones en iPhone. El límite de ancho de banda de la versión gratuita es de 500 MB al día.

Aunque es una VPN gratuita bastante sólida, Hotspot Shield tiene un escabroso historial por lo que hace referencia al almacenamiento y la compartición de datos de usuario. La versión para Android de esta VPN inyectaba a los dispositivos de los usuarios código por motivos de publicidad. Además, la versión gratuita ofrecía un único servidor. Ese servidor está en los EE. UU. y nos dio velocidades bastante lentas en nuestras pruebas.

Betternet

Betternet es otra popular VPN que no rindió bien en nuestras pruebas. La aplicación tiene un único servidor para los usuarios gratuitos, y experimentamos velocidades de descarga muy lentas. Mientras que la VPN ofrece 15 horas de tiempo de visualización al mes, sus capacidades de desbloqueo no son las mejores.

La mayor desventaja de Betternet es su imperfecta política de privacidad. No proporciona mucha protección a los datos de los usuarios gratuitos, que pueden ser vendidos a terceros. En la versión Android de Betternet también se descubrió que infectaba los dispositivos de los usuarios con malware.

Las desventajas de una VPN free para iPhone

Mientras que las VPN gratuitas enumeradas hasta ahora ofrecen fantásticas características, hay algunas grandes desventajas que son comunes entre las VPN gratuitas. Estas desventajas incluyen:

Ancho de banda limitado: Excepto ProtonVPN, todas las VPN gratuitas limitan los datos disponibles a los usuarios diaria o mensualmente. Esto obstaculiza que puedas jugar a juegos o consumir otro contenido en línea mientras estás conectado a la VPN. Pobres capacidades de desbloqueo: Una característica clave de cualquier VPN es la habilidad de desbloquear contenido que de otro modo estaría restringido a usuarios en una región geográfica concreta. Sin embargo, las VPN gratuitas no suelen tener la capacidad de desbloquear contenidos de forma robusta. La mayoría fallan al desbloquear Netflix América y no funcionan correctamente con otras aplicaciones de streaming. Redes de servidores pequeñas: Las VPN gratuitas suelen tener solo un puñado de servidores. La limitada selección de servidores reduce la cantidad de contenidos geobloqueados disponibles para ti. Además, los servidores gratuitos pueden, a veces, concentrarse en unos pocos países. Como resultado, los usuarios ubicados lejos de esos países experimentarán velocidades significativamente lentas. Problemas con la privacidad: Se sabe que los proveedores gratuitos de VPN mintieron sobre su recolección de datos y prácticas de registros en el pasado. Muchas VPN gratuitas pueden ofrecer sus servicios sin ningún coste debido a que venden los datos de los usuarios a anunciantes y a otros terceros. Algunas VPN gratuitas pueden, inadvertidamente, sufrir una fuga de información privada debido a unos estándares de seguridad flojos. Así pues, siempre hay un riesgo de que se pueda comprometer tu privacidad al usar una VPN gratuita. Problemas de seguridad: Como hemos dicho antes, las VPN pueden usarse para infectar dispositivos con malware y código malicioso. Mientras que la App Store es comparativamente más segura que la Play Store, hay un riesgo de infectar tu dispositivo al usar una VPN gratuita de la App Store.

Debido a estos motivos, recomendamos enérgicamente usar una VPN privada fiable en tu iPhone. En la siguiente sección daremos un breve vistazo a una de las mejores VPN para iPhone.

Mejor VPN para iPhone

Después de filtrar un buen número de VPN prémium para iPhone, nuestra favorita es NordVPN; si quieres más detalles lees nuestra reseña de NordVPN. Es eficiente, fácil de usar y está disponible a un fantástico precio. NordVPN también tiene grandes capacidades de desbloqueo y ofrece buenas velocidades. Sus características de seguridad son de primera, ya que usa el cifrado de más alto nivel y los protocolos más actualizados.

La mejor característica de NordVPN es, probablemente, el simple diseño de su aplicación e interfaz de usuario. Esto la hace especialmente apropiada para personas que acaban de llegar al mundo de las VPN.

Cómo activar Private Relay en iPhone

El Private Relay o Relay Privado es una opción que tienen los dispositivos iPhone para que tu actividad online se envíe a través de dos servidores independientes y seguros de modo que tu conexión permanezca oculta. Los registros DNS aparecen encriptados, así que nadie puede ver la dirección web que intentas visitar. Además se te asigna una dirección IP temporal que no es la tuya, por lo que tu verdadera dirección queda oculta.

Es una herramienta que funciona de forma similar a una VPN pero no es exactamente lo mismo ya que no tiene la capacidad de desbloquear webs. Además, algunas páginas no funcionan si tienes activado el Private Relay.

Para activar Private Relay en tu iPhone o iPad debes seguir estos pasos:

Abre Ajustes en tu dispositivo iOS y toca en tu nombre.

en tu dispositivo iOS y toca en tu nombre. Toca iCloud y luego selecciona “Relay Privado”.

y luego selecciona “Relay Privado”. Toca Relay Privado para activarlo o desactivarlo.

para activarlo o desactivarlo. Elige un ajuste para la dirección IP tocando “Ubicación de la dirección IP”.

tocando “Ubicación de la dirección IP”. Para que los sitios te muestren contenido localizado en Safari mientras tu dirección IP permanece oculta, toca “ Mantener ubicación general” .

. Si quieres usar una ubicación más amplia para la dirección IP, toca “Usar país y zona horaria”.

Conclusiones

Si quieres mejorar la privacidad y seguridad de tu iPhone sin gastar dinero, no te equivocarás con cualquiera de las VPN gratuitas enumeradas en este artículo. Actualmente, ProtonVPN es la mejor VPN gratuita todoterreno para iPhone.

Es rápida, ofrece datos ilimitados y tiene un buen número de servidores. Sin embargo, para buenas capacidades de desbloqueo, características avanzadas de seguridad y una extensa red de servidores, deberías considerar invertir en una VPN premium de pago. Si tienes dudas de cuál elegir mira nuestros artículos con las mejores VPN para España, las mejores VPN para México, las mejores VPN para USA y las mejores VPN para Argentina.

Las 8 mejores VPN gratis para iPhone: Preguntas frecuentes Si quieres respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el uso de una VPN gratuita en un iPhone, echa un ojo a la sección de preguntas frecuentes. ¿Cuál es la mejor VPN gratuita para mi iPhone? ProtonVPN es la mejor VPN gratuita según nuestras pruebas. Es la única VPN gratuita que ofrece datos ilimitados, grandes velocidades y características de seguridad de primera. Puedes leer el artículo para ver las mejores VPN gratuitas para iPhone para más información sobre ProtonVPN, así como de otras fantásticas opciones. ¿Los iPhone llevan una VPN integrada? No exactamente. Con la actualización a iOS 15, Apple ha introducido una característica llamada Private Relay, que asigna a los usuarios una dirección IP diferente de la que les ha dado el ISP. Mientras que esto ayuda a proteger tu identidad online, no desbloquea webs. Además, algunas webs no funcionan con Private Relay. Si quieres más libertad online, necesitarás una VPN de verdad. ¿Cómo configuro una VPN gratuita en mi iPhone? Sigue los siguientes pasos para configurar una VPN gratuita en tu iPhone: Ve a la App Store y encuentra la VPN gratuita que quieres instalar. Descarga la aplicación en tu teléfono. Abre la aplicación y crea una cuenta si se te pide. Configura la aplicación según tus requerimientos (opcional). Activa la VPN y navega con seguridad. Echa un vistazo a nuestra lista de mejores VPN gratuitas para iPhone en este mismo artículo antes de decidir qué aplicación descargar. ¿Cuáles son las VPN gratis? Existen varios servicios gratuitos de VPN pero debes tener cuidado cuál elegir, ya que muchos no son seguros o venden tus datos. Nuestros siete proveedores de VPN gratis favoritos son: PrivadoVPN ProtonVPN Hide.me Tunnelbear Windscribe Atlas VPN ZoogVPN ¿Cómo activar el VPN de mi iPhone? Primero debes elegir un proveedor VPN de confianza y descargar su aplicación oficial. Si no tienes una cuenta, deberás registrarte. Desde la misma app podrás activar la VPN. Para más información mira nuestro artículo con todos los detalles sobre cómo instalar y configurar una VPN en tu iPhone o iPad (iOS).

Ilan Kazez Autor Redactor SEO - Español Ilan es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista y redactor de contenidos. Ha publicado artículos sobre tecnología y ciberseguridad, con interés en el derecho a la privacidad en entornos digitales.