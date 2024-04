Les meilleurs VPN pour Xbox en 2023 (2024)

L’évolution du jeu en ligne est constante, et les gamers du monde entier sont toujours à la recherche de la meilleure expérience possible. Les préoccupations majeures des joueurs – notamment sur Xbox – sont maintenant relatives à la sécurité, à la confidentialité, à la liberté, mais aussi à la qualité de jeu bien entendu. Et la bonne nouvelle, c’est qu’un seul logiciel permet d’accéder à tous ces avantages sur Xbox: un VPN.

Ces outils polyvalents masquent votre adresse IP, protègent votre connexion et améliorent votre expérience jeu. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs VPN utilisables sur Xbox. Que vous jouiez sur Series X, S, One, ou 360, vous saurez tout à ce sujet, du choix du fournisseur à l’utilisation du service.

Pourquoi installer et utiliser un VPN sur Xbox ?

Nous avons rapidement survolé les avantages des VPN pour Xbox en introduction, mais quels sont-ils vraiment ?

Le premier que nous pouvons citer est la sécurité. Avec un Virtual Private Network, votre connexion est chiffrée et votre adresse IP est masquée. Vos données personnelles (telles que votre identité et votre localisation) sont donc protégées. Mais au-delà de cela, utiliser un VPN sur Xbox va aussi vous permettre d’accéder à une expérience de jeu bien plus libre.

Pour cela, ces logiciels proposent de changer votre adresse IP. Grâce aux multiples serveurs dans le monde de ces outils, vous allez pouvoir choisir où avoir une IP. Par exemple, avec une adresse IP anglaise vous pourrez vous localiser virtuellement en Angleterre. Et grâce à cela, vous accéderez à tous les contenus du pays, comme si vous y étiez.

Cela vaut aussi bien pour les serveurs de jeu que pour les autres contenus comme les films et séries, les sites web ou encore les chaînes de télévision. Quelles que soient les activités auxquelles vous vous adonnez avec votre Xbox, un VPN va vous libérer des géo-blocages. Mais ce n’est pas tout.

Un autre avantage des VPN compatibles Xbox est d’améliorer votre expérience de jeu et votre expérience de navigation tout court.

En effet, lorsque vous utilisez un VPN sur une Xbox, votre trafic passe par le logiciel. Ainsi, vous vous affranchissez des éventuelles limitations mises en place par votre FAI (notamment au sujet des débits offerts).

Top 3 des meilleurs VPN qui fonctionnent sur Xbox

Vous avez été convaincu par les atouts des VPN sur Xbox ? Quelle que soit la console que vous possédez (Xbox 360, One, S ou X), voici 3 éditeurs qui vous fourniront un service irréprochable.

1. ExpressVPN

Le meilleur VPN sur Xbox est ExpressVPN. Celui-ci a été développé en 2009 et est basé dans les Îles Vierges Britanniques. Ainsi, il dispose d’une grande expérience et n’est soumis à aucune politique de collecte de données. Cela part donc très bien pour votre sécurité.

Pour assurer cette dernière, ExpressVPN met en place des paramètres avancés. D’un côté, il chiffre votre connexion avec l’algorithme AES-256, le plus puissant qui existe à l’heure actuelle. D’un autre côté, il camoufle intégralement votre adresse IP.

Il dispose même d’une protection contre les fuites DNS et IPv6. Des options telles que le Kill Switch sont aussi à noter, et plusieurs protocoles VPN sont disponibles (comme OpenVPN ou Lightway). De plus, une protection spéciale contre les attaques DDoS vous sera très utile pour jouer en ligne.

Et pour vous permettre de débloquer un maximum de contenus et de serveurs de jeu, ExpressVPN possède plus de 3000 serveurs dans 105 pays du monde. Ce sont au total plus de 160 localisations qui sont desservies par le fournisseur, pour une liberté maximale. D’ailleurs, ExpressVPN dispose de serveurs obfusqués. Conçus pour masquer le fait que vous utilisez un VPN, ces serveurs permettent de passer outre les géo-blocages et les censures sans être repéré et bloqué.

Grâce à cela, vous pourrez notamment accéder aux easy lobbies de Call of Duty Warzone. Les vitesses de connexion avec ce VPN compatible Xbox sont aussi très bonnes (parmi les meilleures du marché), afin de vous garantir un jeu fluide et sans décalage.

Et pour ne rien gâcher, la bande passante est illimitée. D’ailleurs, cela est aussi valable dans des domaines comme le streaming, si jamais vous streamez sur votre Xbox. Mais venons-en aux aspects pratiques : ExpressVPN est utilisable assez facilement sur Xbox, notamment grâce à des compatibilités avec de nombreux routeurs et un micrologiciel (firmware) dédié à cet usage.

Vous pourrez aussi l’installer sur ordinateurs (Windows, macOS, Linux), sur supports mobiles (Android et iOS), ou encore sur télévisions et boîtiers connectés. Un abonnement chez cet éditeur vous donne accès à 8 connexions simultanées, à un support 24/7 et à 30 jours de garantie de remboursem*nt.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités mises à disposition, lisez notre avis détaillé sur ExpressVPN.

Visiter ExpressVPN

2. CyberGhost

Pour continuer nous pouvons parler de CyberGhost, développé en 2011 et basé en Roumanie. Ce VPN qui fonctionne sur Xbox vaut aussi le détour.

Côté infrastructures, l’éditeur possède plus de 10 000 serveurs, implantés dans 100 pays différents. Parmi ces serveurs, vous en trouverez une foule qui sont optimisés pour le jeu en ligne, mais aussi pour le streaming et le P2P.

Ceux-ci offrent d’excellents débits et une capacité accrue à passer outre les géo-restrictions. Si vous configurez ce VPN sur Xbox (360, One, S ou X), vous pourrez donc accéder à une expérience de jeu ou de streaming fluide et libre. Cela est d’autant plus valable que CyberGhost propose divers protocoles VPN, dont OpenVPN et WireGuard, sécurisés et rapides.

Côté sécurité, CyberGhost met aussi le paquet. Cet éditeur crée un tunnel chiffré autour de votre connexion, cela avec le même procédé que ExpressVPN : l’algorithme AES-256. Votre IP est intégralement camouflée et un Kill Switch vient s’assurer que vos données ne seront pas accidentellement exposées. CyberGhost dispose aussi d’une protection contre les fuites DNS, mais aussi contre les attaques DDoS.

Sécurité et confidentialité sont donc assurées, d’autant plus que le prestataire applique une politique stricte de non journalisation. Et pour utiliser CyberGhost sur votre Xbox, vous pourrez l’installer sur routeur (nous vous indiquerons la marche à suivre plus bas) et/ou sur ordinateur.

L’application s’adapte aussi sur tablette, smartphone, Smart TV ou encore boîtier connecté. Des guides de configuration sont aussi mis à votre disposition et un support client est accessible en permanence pour vous aider.

Si vous choisissez ce VPN, vous accéderez à des tarifs avantageux et à une garantie de remboursem*nt pouvant durer jusqu’à 45 jours. Enfin, vous pourrez connecter jusqu’à 7 appareils en même temps et accéder à une bande passante illimitée. Pour toutes ces raisons, CyberGhost est un VPN que vous pouvez envisager sérieusem*nt pour votre Xbox.

Découvrez notre examen de CyberGhost pour en apprendre plus sur ce service VPN.

Visiter CyberGhost

3. NordVPN

Il reste un troisième VPN pour Xbox de qualité : NordVPN. Créé en 2012 et basé au Panama, cet outil est très bon en termes de sécurité.

Pour commencer, NordVPN applique une politique de non journalisation stricte. Ensuite, il chiffre votre connexion de bout en bout avec l’algorithme AES-256. En parallèle, il camoufle intégralement votre réelle adresse IP, pour la remplacer par une IP d’emprunt émanant de l’un de ses multiples serveurs.

Mieux encore, NordVPN est connu pour ses fonctionnalités de sécurité avancées, comme le Kill Switch, mais aussi le Double VPN, la protection anti-attaques DDoS ou encore son dispositif anti-menaces. Ce dernier vous protège contre les fichiers infectés, les sites dangereux, les traqueurs ou encore les publicités intempestives. Par ailleurs, l’éditeur propose plusieurs protocoles VPN, dont OpenVPN ou encore NordLynx, basé sur WireGuard.

Cela lui permet de manifester d’excellentes vitesses de connexion, pour un jeu sans décalage, comme un streaming fluide. Et pour un usage sur Xbox, sachez que NordVPN s’installe sur routeur mais aussi sur ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV et boîtier connecté. Un abonnement chez NordVPN donne droit à 6 connexions simultanées, accès à un support 24/7 et à 30 jours de garantie “satisfait ou remboursé”.

Et si nous vous parlons de lui comme l’un des meilleurs VPN sur Xbox, c’est que son réseau de pays et de serveurs est impressionnant. NordVPN est basé dans 60 pays, grâce à plus de 5800 serveurs dans le monde.

La possibilité d’utiliser des serveurs obfusqués est appréciable, ce qui confère à NordVPN une très bonne aptitude à passer outre les géo-blocages.

Côté tarifs, NordVPN se montre assez avantageux. Cela dit, niveau facilité de configuration sur Xbox, il est – comme CyberGhost – moins simple que ExpressVPN.

Lisez notre test complet de NordVPN ou faites une comparaison NordVPN vs CyberGhost pour prendre une décision en toute connaissance de cause.

Visiter NordVPN

Comment configurer un VPN pour Xbox ?

Que vous ayez une Xbox One, 360, S ou X, la configuration d’un VPN passe par les mêmes étapes. Et pour cela, deux solutions principales s’offrent à vous.

Vous pouvez passer par votre routeur, ce qui couvrira tous vos appareils et vous assurera de bonnes performances. La démarche peut toutefois être difficile. Autrement, vous pouvez partager la connexion de votre ordinateur à votre console. Cela sera plus simple, mais les performances seront un peu moins bonnes.

Les détails à la suite.

Configurer le VPN sur votre routeur

Pour utiliser un VPN sur Xbox, la première solution est d’installer l’outil sur votre routeur. Soyez particulièrement vigilant si vous optez pour cette méthode, car une mauvaise manipulation peut endommager sérieusem*nt votre dispositif.

Le processus diffère d’un éditeur à un autre et d’un routeur à un autre, mais de manière générale vous allez devoir passer par 4 étapes :

Obtenez l’adresse IP de votre routeur.

Connectez-vous au panneau de configuration de votre routeur.

Suivez le processus d’installation du VPN sur votre routeur.

Connectez-vous à votre réseau.

À partir de ce moment-là, tous les appareils connectés au routeur profiteront du réseau privé virtuel.

Si cela peut paraître un peu difficile d’accès pour les plus novices, soyez rassuré. Les VPN fournissent une foule de guides pour vous accompagner, et le support client des éditeurs que nous avons cités plus haut pourra vous accompagner. ExpressVPN dispose même d’un logiciel conçu pour vous faciliter la tâche.

Partager la connexion avec votre ordinateur

Pour utiliser un VPN sur Xbox, vous pouvez aussi passer par votre ordinateur. Cette méthode est plus simple, mais une baisse des vitesses peut être notée. Pour partager votre connexion, le processus est un peu différent sur Windows et macOS.

Avec Windows:

Allez dans les paramètres de votre ordinateur, sélectionnez “Réseau et Internet”, puis “Point d’accès sans fil mobile”

Cliquez sur “Wifi”, puis activez la fonction “Réseaux Hotspot”

Depuis “Réseau et Internet”, sélectionnez ensuite “Afficher les connexions réseau”

Faites un clic droit sur votre connexion, et sélectionnez “Propriétés”

Depuis l’onglet “Partage”, autorisez les autres utilisateurs du réseau à se connecter via cet ordinateur

Avec macOS :

Connectez votre Mac via un câble Ethernet

Allez ensuite dans “Préférences système”, puis dans “Partage” et enfin dans “Partage Internet”

Choisissez votre VPN depuis le menu “Aux ordinateurs utilisant” et définir un mot de passe

Depuis “Partage Internet”, cliquez sur “Activer” et connectez-vous au VPN

À l’issue de ces manipulations, vous pouvez connecter votre Xbox à votre ordinateur comme à n’importe quel autre réseau WiFi. La console profitera alors du VPN configuré sur votre ordinateur.

Bien choisir son VPN pour Xbox : nos conseils

Avant de vous quitter, nous souhaiterions voir avec vous quelles sont les caractéristiques d’un bon VPN pour Xbox. Vous y verrez ainsi plus clair pour faire votre choix. Alors bien entendu, votre VPN doit présenter les compatibilités nécessaires pour le configurer sur votre Xbox, mais pas que.

Des vitesses optimales

Les vitesses de connexion sont un critère très important pour choisir un VPN. En effet, pour que votre VPN fonctionne sur Xbox, et vous donne accès à une expérience agréable, il doit proposer d’excellents débits.

Les risques d’un VPN trop lent sont nombreux. Si vous jouez en ligne, avec votre Xbox, alors de mauvais débits vont ralentir votre jeu. Des décalages seront présents, et votre expérience sera donc très mauvaise. Mais dans le streaming aussi, de mauvaises vitesses de connexion sont décevantes.

Si vous désirez streamer avec votre VPN sur Xbox et qu’il est trop lent, les contenus seront longs à charger et la HD sera instable ou carrément inaccessible. Enfin, pour la navigation de manière générale, de bonnes vitesses de connexion sont bien plus agréables.

Pour profiter de serveurs haut-débit et d’excellentes vitesses, vous pouvez choisir l’un des trois éditeurs présentés plus haut ou consulter notre comparatif des VPN les plus rapides.

Une sécurité et une confidentialité accrues

La sécurité et la confidentialité sont des paramètres importants de tout VPN.

Quoi qu’il en soit, les caractéristiques à rechercher dans ce domaine sont multiples. Votre VPN doit chiffrer votre connexion avec un puissant algorithme. Il doit aussi masquer intégralement votre adresse IP et ne manifester aucune fuite DNS. Une politique zéro log est aussi de mise, et d’autres options sont appréciables.

Le Kill Switch par exemple, ou encore le choix du protocole VPN. Particulièrement sur Xbox et pour le jeu en ligne, une protection anti attaques DDoS (dites “par déni de service”) est optimale. Et comme vous avez pu le constater plus haut : tous les VPN que nous vous avons cités présentent ces critères.

Des infrastructures conséquentes

Si vous voulez passer outre les géo-blocages et les censures, mais aussi accéder à de bonnes performances, alors votre VPN sur Xbox doit avoir des infrastructures importantes.

On considère que plusieurs milliers de serveurs sont de mise (au moins 3 000). De la même manière, un VPN implanté dans un maximum de pays sera appréciable. Cela va vous offrir la possibilité d’obtenir des adresses IP partout dans le monde pour changer de localisation virtuelle et débloquer des contenus.

Cela vaut pour les serveurs de jeu, les catalogues de streaming et tous les contenus web mondiaux. De plus, sachez qu’un nombre important de serveurs permet une meilleure protection et de meilleures vitesses.

Et pour débloquer des serveurs de jeu ou retenter le coup avec une nouvelle IP après un bannissem*nt, des serveurs obfusqués sont un gros plus.

Autres caractéristiques utiles

Pour choisir votre VPN à configurer sur Xbox, d’autres critères peuvent être pris en compte. Nous pensons notamment à la facilité de configuration sur Xbox et d’utilisation au quotidien.

De la même façon, pensez à vérifier que le fournisseur que vous choisissez est en mesure de vous couvrir sur tous vos appareils. Il est alors important de regarder combien de connexions simultanées sont autorisées.

Un support client réactif et compétent sera appréciable, tout comme une application conviviale. Les tarifs sont aussi un critère de choix, et vous pouvez choisir l’un des VPN les plus abordables pour ne pas dépasser votre budget.

Enfin, vérifiez que votre éditeur propose une garantie de remboursem*nt satisfaisante, afin de pouvoir l’essayer sereinement.

Conclusion : quel VPN utiliser sur Xbox ?

En configurant un VPN sur votre Xbox Series S ou X, One, ou 360, vous allez accéder à beaucoup d’avantages. Vous pourrez débloquer toutes sortes de contenus, profiter d’une sécurité et d’une confidentialité optimales, mais pas que. Vos expériences de jeu et de streaming seront bien meilleures.

Et pour cela, les meilleurs logiciels que vous pouvez choisir sont ExpressVPN, CyberGhost et NordVPN. Ces logiciels sont rapides, sécurisés et possèdent des infrastructures et des options optimales.

Tester ExpressVPN sur Xbox