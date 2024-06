Nader bekeken: Rich Energy - Kan het bedrijf dezelfde exposure krijgen als Hype, Monster en Red Bull? (2024)

Rich Energy is het vierde energiedrank-concern dat zich verbindt aan een Formule 1-team. Nadat Hype in de jaren '90 als eerste zijn intrede deed in de autosportwereld, volgde Red Bull bij Sauber en Monster bij Mercedes. Veel is er daadwerkelijk niet bekend over RichEnergy. Wat is het voor een bedrijf? Waar is het bedrijf gevestigd? Welke afzet heeft het bedrijf en is het HaasFormula 1 Team een ideale partner? F1Today zocht het uit.

Op 25 oktober werd bekend gemaakt dat Rich Energy vanf 2019 officieel als titelsponsor van het Haas Formule 1-team zal fungeren. Rich Energy werd eerder al in verband gebracht met de overname van Force India. Met deze overname zou een bedrag van ongeveer 200 miljoen Pond gemoeid zijn. Rich Energy werd zes jaar geleden gelanceerd. Het bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van energiedrankjes. Volgens hun eigen website is hun doel om 'een ongeëvenaarde energiedrank van ultrahoge kwaliteit te creëren, zonder de nadelen van de concurrentie, maar met een heldere, schone smaak en hoge prestaties.' Hun eigen recept is een geheim en wordt geproduceerd in een 50 miljoen Pond kostende faciliteit in het Verenigd Koninkrijk. Rich Energy richt zich volgens eigen zeggen op de 'elite'. Vandaar dat de naam Rich Energy ook gekozen is. Hun slogan 'Get Rich and enjoy the experience!' is hier eveneens een goed voorbeeld van.

Rich Energy is opgericht door William Storey. Een 40 jaar oude Engelsman, die een nogal excentriek uiterlijk heeft. In fictie altijd het nooit geziene lid van ZZ-Top, in werkelijkheid een self-made-man die erg veel succes heeft. Zijn brand 'Rich Energy' heeft op dit moment al samenwerkingen met de Grand Prix van Monaco en Pirelli. Een duidelijk voorbeeld van iemand die met de autosport enin het bijzonder de Formule 1aan de weg wil timmeren, om nog meer exposure te krijgen. Als ambassadeur van het merk heeft de Brit onder andere wereldkampioen in het middengewicht Gennady Golovkin gestrikt. Golovkin, ook wel GGG genoemd, kan rekenen op een bijzonder grote schare fans in de Verenigde Staten. Zijn bokswedstrijden, die door HBO PPV of Showtime PPV worden uitgezonden, kunnen rekenen op miljoenen kijkers. Deze miljoenen kijkers komen daardoor ook rechtstreeks in contact met Rich Energy.

Op hun website verkoopt Rich Energy de blikjes voor 20 Pond per 24 stuks. Er is een duurdere versie met een presentatie-box, deze versie (met bladgoud) kost de consument 33.33 Pond. Daarnaast is deze versie ook te koop in een gelimiteerde houten doos, eveneens met bladgoud en een gratis levering. De consument mag hiervoor het bedrag van 208.33 Pond neerleggen. Ben je een echte grootverbruiker dan is de Pallet of RichEnergy iets waar je de rest van je leven mee kan doen. 108 treden van 24 blikjes (2592 in totaal) zijn te bestellen via de email en kosten 2.160 Pond. Het zal je gegarandeerd in hogere rijke sferen brengen.

Media-technisch en reclame-technisch is het bedrijf natuurlijk goed bezig. Toen de deal met Haas bekend gemaakt werd kreeg het meteen exposure en stegen de verkopen gestaag. Het is duidelijk dat een team als Haas met Rich Energy een in potentie geweldige sponsor heeft aangetrokken. Een sponsor waar teams als Williams en McLaren al enkele jaren op hopen. Toch is het Haas gelukt, mede door het feit dat Haas Automotive een Amerikaans bedrijf is en Storey graag de Amerikaanse markt wil veroveren. Gunther Steiner vindt het aantrekken van Rich Energy als titelsponsor "een geweldige milestone in onze ontwikkeling. Wij verwelkomen hen met open armen en zullen er voor zorgen dat we beide onze ambitieuze plannen kunnen laten plaatsvinden." Steiner gaat verder: "Rich Energy is een bedrijf dat marketing technisch geweldig in elkaar zit. Onze samenwerking met Rich Energygaat ons in de toekomst zeker goede resultaten bezorgen."

Natuurlijk is autosport en in dit scenario Formule 1 een uitstekend platform om je product te promoten. We hebben het gezien bij Bertrand Gachot, die Hype introduceerde in de Formule 1. Sponsoring is belangrijk, zeker gezien de miljoenen die in de sport omgaan. Waar Force India met BWT en Sahara titelsponsoren had in het heden en verleden, heeft Haas dat nu ook. Het beste voorbeeld is natuurlijk Red Bull dat als sponsor bij Sauber begon en uiteindelijk met een eigen Formule 1-team op de proppen kwam. Zo is de Formule 1-wereld, na de afschaffing van de tabaksreclame, gaan zoeken naar alternatieven. Marlboro, Camel, Mild-Seven en Chesterfield zijn verdwenen. Red Bull, Monster, Hype, Petronas en Rich Energy zijn er als titel of subsponsor voor teruggekomen. Een positieve ontwikkeling in een wereld waar elke dollar die meer uitgegeven kan worden, 0.001 seconde winst kan betekenen. Wat dat betreft is Haas de ideale partner voor een jong bedrijf als Rich Energy. Beide zijn namelijk in het begin van hun ontwikkeling.

F1 Nieuws Mercedes Sauber Williams Pirelli McLaren Force India Haas