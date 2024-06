Utgiftskoder er laget for at du enklere kan holde styr på hvilke transaksjoner som hører til hvilke prosjekter, avdeling eller andre kategorier. Dette kan være et nyttig verktøy for å forenkle regnskapet. Det er valgfritt å bruke utgiftskoder, og du kan skreddersy dem til eget behov.

Reiseregning opprettes alltid av kortholder i Q Business Sør-appen for et spesifikt formål eller en jobbreise. I reisen kan kortholder samle alle transaksjoner med bilag og detaljer for å gjøre det lettere for deg som administrator å få oversikt.

Q Control er et nyttig verktøy som vil gjøre hverdagen og håndteringen av Q Business-kort enklere. Som Q Business-kunde får du tilgang til Q Control, men du må først gå igjennom en kort registreringsprosess. Vær obs på at registreringsprosessen må gjennomføres av person med signaturrett for bedriften.

Bedriften har nå mulighet til å legge inn transaksjonsinformasjon som er nyttig og hjelpsom for dem. Dette kan for eksempel brukes til å knytte et utlegg til forskjellige avdelinger, prosjekt eller kostnadssteder sammen med en standard kontoplan som brukes internt. All denne informasjonen vil komme med når administrator eksporterer ut transaksjoner. Funksjonaliteten ligger i Q Control under Innstillinger – Utgiftskoder.

Q Control er et verktøy for administrator der du har full oversikt over bedriftens utlegg, kort og kortholdere. Dermed får du full kontroll på alle utlegg som er gjort på vegne av bedriften, både på mobil og PC.

De ansatte får større fleksibilitet med kredittkort, samt at administrator hele tiden har full kontroll på bedriftens økonomi. Jobbhverdagen blir enklere når kontantstrømmen flyter bedre og mye av det tidkrevende administrative arbeidet forsvinner. Dette gjelder for både den som er kortholder og for administrator.

