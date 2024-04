Refurbished iPhone 12 64 GB - Schwarz (ohne Vertrag) (2024)

Apple

Store Mac iPad iPhone Watch AirPods Entertainment Zubehör Support



0+ Zertifiziert Refurbished Alles durchsuchen Refurbished Produkte kaufen Mac

iPad

iPhone

Apple TV

Zubehör

Sonderverkauf

Warum refurbished Produkte? Bei allen refurbished iPhone Modellen ist enthalten: Gleiche einjährige Garantie wie bei einem neuen iPhone

Sämtliche Gebrauchsanweisungen und Zubehörartikel

Neue Batterie und neue Außenhülle

Neue weiße Verpackung



Hilfe beim Einkauf.



Chatte online(Öffnet ein neues Fenster)

oder ruf an unter 08002000136.

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:





Finanzierung verfügbar(Öffnet ein neues Fenster)



Finanzierung verfügbar (Öffnet ein neues Fenster)

Vorher:

footnote

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

23,17 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

26,36 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

26,36 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

26,36 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

26,36 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

26,36 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

30,91 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

30,91 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

30,91 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

30,91 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:

30,91 € /Monat pro Monat über 24 Monate Monate Fußnote ‡

Vorher:





Ursprüngliche Veröffentlichung: Oktober 2020









Ohne SIM Lock, ohne SIM, Modell A24031









6,1\" Super Retina XDR Display mit OLED









A14Bionic Chip mit 16-Core NeuralEngine









Videowiedergabe: bis zu 17Std.









5G, Gigabit LTE und 802.11ax WLAN mit 2x2MIMO









Bluetooth5.0









NFC mit Lesemodus









12MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkel-Kamera









Bis zu 5x digitaler Zoom









4K Videoaufnahme, 1080p HD Videoaufnahme









FaceID









Siri









ApplePay









164g und 7,3mm







Qualitätsprodukte zu tollen Preisen





Eingehende vor dem Verkauf





Abgedeckt durch die einjährige eingeschränkte Apple Herstellergarantie Ein neues Fenster wird geöffnet.





Abgedeckt durch die 14-tägige Apple Rücknahmefrist Ein neues Fenster wird geöffnet.





AppleCareEin neues Fenster wird geöffnet. Produkte erhältlich





Gravur und Geschenkverpackung für refurbished Produkte nicht verfügbar





Begrenzte Menge







Refurbished iPhone12









USB-C auf Lightning Kabel









Dokumentation









AppleID (für einige Funktionen erforderlich)









Internetzugang2







Synchronisierung mit iTunes auf einem Mac oder PC erfordert:







Mac: macOS Catalina 10.15 oder neuer mit dem Finder









Mac: macOS ElCapitan 10.11.6 bis macOS Mojave10.14.6









PC: Windows7 oder neuer









iTunes 12.8 oder neuer mit Mac und iTunes12.10.10 oder neuer mit PC (kostenloser Download unter www.itunes.com/de/download)









Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C; Lagertemperatur: –20°C bis 45°C; relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend; maximale Betriebshöhe: getestet bis 3.000m über NN, ohne Druckausgleich.









Die folgenden Merkmale des iPhone12 tragen zur geringeren Umwelt­belastung bei:









Arsenfreies Displayglas









Frei von Quecksilber









Frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln









Frei von PVC









Frei von Beryllium







Ein schneller, leistungsstarker Chip.







Der A14Bionic macht alles unglaublich flüssig, von Spielen bis zu Fotobearbeitung. Und ermöglicht unter anderem 4KDolby Vision Aufnahmen. Die unglaubliche Effizienz erlaubt diese fortschritt­lichen Funktionen, während die Batterie­laufzeit großartig bleibt. Die neuesten ARErlebnisse werden lebendig. Erlebe die NASA Apollo Welt­raum­mission – oder stell dir eine neue Couch ins Zimmer.







Großartige Batterielaufzeit.







Mach mehr mit einmal Aufladen durch den hoch­effizienten A14Bionic Chip. Bis zu 17Std. Videowiedergabe auf dem iPhone12. Wenn du keine 5GGeschwin­digkeit brauchst, wechselt der Smart Data Modus von 5G auf LTE und spart Energie.







Ein elegantes Design mit flachen Kanten.







Das Design mit flachen Kanten macht das iPhone noch robuster und ermöglicht ein Display, das bis an den Rand reicht. Beeindruckende farblich passende Kanten aus Aluminium in Raumfahrt-Qualität bringen das polierte Glas der Rückseite perfekt zur Geltung.







Fortschrittliches Zwei‑Kamera-System mit Nachtmodus Selfies.







Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel-Kamera. Nachtmodus bei beiden Kameras für einen farbintensiven, natürlichen Look bei Umgebungen mit wenig Licht. Die Weitwinkel-Kamera nimmt beeindruckende Fotos und Videos bei wenig Licht auf. Der A14Bionic ermöglicht rechen­basierte Fotografie mit einem beeindruckenden Level an Details und Farben. Die TrueDepth Frontkamera hat den Nachtmodus für Selfies, die selbst im Dunkeln fantastisch aussehen.







Superschnelles 5G.







Schnelle Downloads, Videostreaming in hoher Qualität und geringe Verzögerung. Damit kannst du 5GNetzwerk-Upgrades voll nutzen.







Eine robuste Ceramic Shield Vorderseite.







Der Ceramic Shield ist deutlich härter als jedes Smartphone Glas. Er wird mit Nanokeramik-Kristallen im Glas hergestellt. Diese Kristalle sind härter als die meisten Metalle – und sorgen für eine viel bessere Haltbarkeit. Zusätzlich schützt unser zweifacher Ionen­austausch-Prozess vor Sprün­gen, Kratzern und Abnutzung.







Ein helles, brillantes OLEDDisplay.







Das Super Retina XDR Display sorgt für hohen Kontrast, eine fantastische Farb­genauigkeit und einen großen Sprung bei der Pixeldichte im Vergleich zum iPhone11.Auf unserem OLED Display siehst du alles in höherer Auflösung – von Texten und Fotos bis zu Explosionen in Filmen. Auf dem All‑Screen Design, das von einem Rand bis zum anderen reicht, sieht alles beeindruckend aus.







MagSafe. Zubehör, daseinfach Klick macht.







MagSafe Cases, Wallets, Hüllen und Ladegeräte zum einfachen Andocken – auch mehrere gleichzeitig. Die Magnete richten sich jedes Mal perfekt aus, um schneller kabellos zu laden – auch mit einem MagSafe Case auf deinem iPhone. Wenn du deine MagSafe Wallet verlegst, kannst du in der „Wo ist?“ App sehen, wo du sie zuletzt von deinem iPhone getrennt hast.







Dolby Vision Aufnahme mit 700Millionen Farben.







Mach 4K HDR Videos mit Dolby Vision – das können nicht mal professionelle Filmkameras. Bearbeite deine Dolby Vision Videos in Fotos, iMovie oder Clips direkt auf deinem iPhone. Sieh dir deine brillanten Dolby Vision Aufnahmen aufdem fantastischen OLEDDisplay des iPhone12an. Streame deine 4KDolby Vision Videos drahtlos auf dein AppleTV oder dein SmartTV und erlebe die ganzen Farben und Details auf dem großen Bildschirm.







Uuupsgeschützt.







Branchenführender IP68 Wasserschutz.3 Es ist außerdem vor verschütteten Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Limo oder Saft geschützt. Und Staub macht ihm auch nichts aus.







Kapazität







64GB4









128GB4







Prozessor







A14Bionic









6‑CoreCPU mit 2Performance-Kernen und 4Effizienz-Kernen









4‑Core GPU









16‑Core NeuralEngine







Bildschirm







Super Retina XDR Display









6,1\" All‑Screen OLED Display (15,40cm Diagonale)









2532x1170 Pixel bei 460ppi









HDR Display









True Tone









Großer Farbraum(P3)









Haptic Touch









Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1









625Nits maximale typische Helligkeit, 1.200Nits maximale Helligkeit(HDR)









Fettabweisende Beschichtung









Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig









Das iPhone12 Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06\" (15,40cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.







Schutz vor Spritzern, Wasser undStaub







Nach IECNorm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6Meter für bis zu 30Minuten)3







Stromversorgung und Batterie







Videowiedergabe: Bis zu 17Std.13









Videowiedergabe (gestreamt): Bis zu 11Std.13









Audiowiedergabe: Bis zu 65Std.13









Integrierte wieder­aufladbare Lithium-Ionen-Batterie









Kabelloses Laden mit zu 15W mit MagSafe15









Kabelloses Laden (mit QiLadegerät)15









Aufladen über USB am Computer oder Netzteil







MagSafe







Kabelloses Laden bis zu 15W15









Magnetanordnung









Ausrichtungsmagnet









Zubehör­erkennungNFC









Magnetometer







Ein- und Ausgabe







Lautstärke









Klingeln/Lautlos









Seiten­taste









Integrierte Stereo-Lautsprecher









Integrierte Mikrofone









Lightning Anschluss







SIM-Karte







Dual SIM (Nano-SIM und eSIM)8









iPhone12 und iPhone12mini sind nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel.







Videoanrufe







FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk9









FaceTime HD (1080p) Videoanrufe über 5G oder WLAN









3DAudio









Mikrofonmodi: Stimmisolation und BreitesSpektrum







Audioanrufe







FaceTime Audioanrufe9









Voice over LTE (VoLTE)10









Anrufe über WLAN10







Audio







Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AACv2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)









3D Audiowiedergabe









Von Benutzer:innen festlegbare maximale Lautstärke







Sensoren







Beschleunigungssensor









Umgebungslichtsensor









Barometer









Face ID









Annäherungssensor









3-Achsen-Gyrosensor







FaceTime HD-Kamera







12MP Kamera









ƒ/2.2 Blende









Porträtmodus mit fortschritt­lichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle









Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, BühneMono, High‑KeyMono)









Animoji und Memoji









Nachtmodus









Deep Fusion









Smart HDR3









HDR Video­aufnahme mit DolbyVision bis zu 4K mit 30fps









4KVideo­aufnahme mit 24fps, 25fps, 30fps oder 60fps









1080p HD Video­aufnahme mit 25fps, 30fps oder 60fps









Unterstützung für Zeitlupen­video in 1080p mit 120fps









Zeitraffervideo mit Bild­stabilisierung









Nachtmodus Zeitraffer









Cinematic Video­stabilisierung (4K, 1080p und 720p)









QuickTake Video









Fotos und LivePhotos mit großem Farbraum









Objektiv-Korrektur









Retina Blitz









Automatische Bild­stabilisierung









Serienbildmodus







Kamera







12MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel-Kamera









Ultraweitwinkel: ƒ/2.4Blende und 120°Sichtfeld









Weitwinkel: ƒ/1.6Blende









2xoptisches Auszoomen









Bis zu 5x digitaler Zoom









Porträtmodus mit fortschritt­lichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle









Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, BühneMono, High‑KeyMono)









Optische Bild­stabilisierung (Weitwinkel)









Objektiv mit 5Elementen (Ultraweitwinkel), Objektiv mit 7Elementen (Weitwinkel)









Hellerer TrueTone Blitz mit Langzeit­synchronisation









Panoramabild (biszu 63MP)









Objektiv-Abdeckung aus Saphirkristall









100% Focus Pixel (Weitwinkel)









Nachtmodus









Deep Fusion









Smart HDR3









Fotos und LivePhotos mit großem Farbraum









Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel)









Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur









Automatische Bild­stabilisierung









Serienbildmodus









Geotagging für Fotos









Aufgenommene Bildformate: HEIFundJPEG







Videoaufnahme







HDR Video­aufnahme mit DolbyVision bis zu 4K mit 30fps









4KVideo­aufnahme mit 24fps, 25fps, 30fps oder 60fps









1080p HD Video­aufnahme mit 25fps, 30fps oder 60fps









720p HD Video­aufnahme mit 30fps









Optische Bild­stabilisierung für Video (Weitwinkel)









2xoptisches Auszoomen









Bis zu 3x digitaler Zoom









Audiozoom









TrueTone Blitz









QuickTake Video









Unterstützung für Zeitlupen­video in 1080p mit 120fps oder 240fps









Zeitraffervideo mit Bild­stabilisierung









Nachtmodus Zeitraffer









Cinematic Video­stabilisierung (4K, 1080p und 720p)









Kontinuierlicher Autofokus









Während der Aufnahme von 4KVideo Fotos mit 8MP machen









Zoomen bei der Wiedergabe









Aufgenommene Videoformate: HEVC undH.264









Stereo­aufnahme







Face ID







Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichts­erkennung







Apple Pay







Mit deinem iPhone und FaceID in Geschäften, Apps und im Internet bezahlen









Auf dem Mac getätigte ApplePay Käufe abschließen







Mobilfunk und drahtlose Kommunikation







Modell A24031









5G NR (Frequenzbänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)









FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)









TD‑LTE (Frequenzbänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)









CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 MHz)









UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)









GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)









5G (sub‑6 GHz)5









Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA5









WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO









Bluetooth5.0









Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein6









NFC mit Lesemodus









Express Cards mit Energie­­reserve







Video­wiedergabe







Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part2 und MotionJPEG

HDR mit DolbyVision, HDR10undHLG

Bis zu 4K HDR AirPlay für Mirroring, Fotos und Videoausgabe an AppleTV (2.Generation oder neuer) oder AirPlay2 fähiges SmartTV11

Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)11







Intelligenter Assistent







Siri12 – Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen undmehr









Einfach mit deiner Stimme und „HeySiri“ aktivieren









Mit deiner Stimme Kurzbefehle in deinen Lieblingsapps ausführen







Unterstützte E‑Mail Anhänge







Anzeigbare Dokumenttypen: .jpg, .tiff und .gif (Bilder), .doc und .docx (Microsoft Word), .htm und .html (Webseiten), .key (Keynote), .numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (Vorschau und Adobe Acrobat), .ppt und .pptx (Microsoft PowerPoint), .txt (Text), .rtf (Rich Text Format), .vcf (Kontaktdaten), .xls und .xlsx (Microsoft Excel), .zip, .ics, .usdz (USDZ Universal)







Sprachen







Unterstützte Sprachen: Englisch (Australien, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell, Hongkong traditionell), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Spanien), Arabisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch









Unterstützung für QuickType Tastatur: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch vereinfacht (Handschrift, Pinyin QWERTY, Pinyin 10 Key, Shuangpin, Wubihua), Chinesisch traditionell (Cangjie, Handschrift, Pinyin QWERTY, Pinyin 10 Key, Shuangpin, Wubihua, Sucheng, Zhuyin), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch (Kana, Romaji), Koreanisch (2‑Set, 10 Key), Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Ainu, Albanisch, Amharisch, Arabisch (Hocharabisch, Najdi), Armenisch, Assamesisch, Assyrisch, Aserbaidschanisch, Bengali, Belarusisch, Bodo, Bulgarisch, Birmanisch, Kantonesisch traditionell (Cangjie, Handschrift, Wubihua, Sucheng), Katalanisch, Cherokee, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Dhivehi, Dogri, Niederländisch, Emoji, Estnisch, Färöisch, Filipino, Finnisch, Flämisch, Fula (Adlam), Georgisch, Griechisch, Gujarati, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi (Devanagari, Lateinisch, Transliteration), Ungarisch, Isländisch, Igbo, Indonesisch, Irisches Gälisch, Kannada, Kashmiri (Arabisch, Devanagari), Kasachisch, Khmer, Konkani (Devanagari), Kurdisch (Arabisch, Lateinisch), Kirgisisch, Lao, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Maithili, Malaysisch (Arabisch, Lateinisch), Malayalam, Maltesisch, Manipuri (Bengali, Meitei‑Mayek), Maori, Marathi, Mongolisch, Navajo, Nepali, Norwegisch (Bokmål, Neunorwegisch), Oriya, Paschtunisch, Persisch, Persisch (Afghanistan), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Punjabi, Rohingya, Rumänisch, Russisch, Sanskrit, Santali (Devanagari, Ol Chiki), Serbisch (Kyrillisch, Lateinisch), Sindhi (Arabisch, Devanagari), Singhalesisch, Slowakisch, Slowenisch, Swahili, Schwedisch, Tadschikisch, Tamil (Anjal, Tamil 99), Telugu, Thai, Tibetisch, Tongaisch, Türkisch, Turkmenisch, Ukrainisch, Urdu, Uigurisch, Usbekisch (Arabisch, Kyrillisch, Lateinisch), Vietnamesisch, Walisisch









Unterstützung für QuickType Tastatur mit Autokorrektur: Arabisch (Hocharabisch), Arabisch (Najdi), Bengali, Bulgarisch, Katalanisch, Cherokee, Chinesisch vereinfacht (Pinyin QWERTY), Chinesisch traditionell (Pinyin QWERTY), Chinesisch traditionell (Zhuyin), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Japan), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Englisch (USA), Estnisch, Filipino, Finnisch, Niederländisch (Belgien), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Griechisch, Gujarati, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi (Devanagari), Hindi (Transliteration), Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisches Gälisch, Italienisch, Japanisch (Kana), Japanisch (Romaji), Koreanisch (2‑Set), Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Malaysisch, Marathi, Norwegisch (Bokmål), Norwegisch (Neunorwegisch), Persisch, Persisch (Afghanistan), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch (Kyrillisch), Serbisch (Lateinisch), Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Schwedisch, Tamil (Anjal), Tamil (Tamil 99), Telugu, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Vietnamesisch









Unterstützung für QuickType Tastatur mit Texterkennung: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Arabisch (Hocharabisch, Najdi), Kantonesisch (traditionell), Niederländisch, Hindi (Devanagari, Lateinisch), Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Russisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch









Unterstützung für QuickType Tastatur mit mehrsprachiger Texteingabe: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch vereinfacht (Pinyin), Chinesisch traditionell (Pinyin), Französisch (Frankreich), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Schweiz), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Österreich), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Japanisch (Romaji), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Spanisch (Spanien), Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Hindi (Lateinisch)









Unterstützung für QuickType Tastatur mit kontext­bezogenen Vorschlägen: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch (vereinfacht), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Arabisch (Hocharabisch), Arabisch (Najdi), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Hindi (Devanagari), Hindi (Lateinisch), Russisch, Schwedisch, Portugiesisch (Brasilien), Türkisch, Vietnamesisch









Unterstützung für QuickPath Tastatur: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch (vereinfacht), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Schwedisch, Vietnamesisch









Siri Sprachen: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Großbritannien, USA), Spanisch (Chile, Mexiko, Spanien, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch (Japan), Koreanisch (Republik Korea), Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong), Arabisch (Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Dänisch (Dänemark), Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch (Finnland), Hebräisch (Israel), Malaysisch (Malaysia), Norwegisch (Norwegen), Portugiesisch (Brasilien), Russisch (Russland), Schwedisch (Schweden), Thai (Thailand), Türkisch (Türkei)









Sprachen für die Diktierfunktion: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Irland, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Saudi‑Arabien, Singapur, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA), Spanisch (Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch, Koreanisch, Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong, Macau), Arabisch (Kuwait, Katar, Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi (Indien), Ungarisch, Indonesisch, Malaysisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Shanghai‑Dialekt (Festlandchina), Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch









Unterstützte Wörterbücher für Definitionen: Englisch (Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch









Thesaurus: Englisch (Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht)









Unterstützte zweisprachige Wörterbücher: Arabisch – Englisch, Chinesisch (vereinfacht) – Englisch, Chinesisch (traditionell) – Englisch, Niederländisch – Englisch, Französisch – Englisch, Französisch – Deutsch, Deutsch – Englisch, Gujarati – Englisch, Hindi – Englisch, Indonesisch – Englisch, Italienisch – Englisch, Japanisch – Englisch, Japanisch – Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch – Englisch, Polnisch – Englisch, Portugiesisch – Englisch, Russisch – Englisch, Spanisch – Englisch, Tamil – Englisch, Telugu – Englisch, Thai – Englisch, Urdu – Englisch, Vietnamesisch – Englisch









Rechtschreibprüfung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Arabisch Najdi, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch









Regionen mit Apple Pay Unterstützung: Australien, Österreich, Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Festlandchina, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Griechenland, Grönland, Guernsey, Hongkong, Ungarn, Island, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Jersey, Kasachstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Russland, San Marino, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Großbritannien, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Vatikanstadt







Standort







Integriertes GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou









Funknetz









Digitaler Kompass









iBeacon Mikro-Ortung









WLAN







Bedienungshilfen







Integrierte Bedienungs­hilfen mit Unter­stützung für Seh­vermögen, Mobilität, Hör­vermögen und kognitive Einschränkungen helfen dir, dein iPhone optimal zu nutzen.









Features:









Sprachsteuerung









VoiceOver









Zoom









Lupe









RTT und TTY Unterstützung









Siri und Diktierfunktion









Siri Anfragen tippen









Schaltersteuerung









Erweiterte Untertitel









AssistiveTouch









Gesprochene Inhalte









Auf Rückseite tippen







Abmessungen und Gewicht







Höhe: 146,7mm16









Breite: 71,5mm16









Tiefe: 7,4mm16









Gewicht: 164g16







Du suchst etwas?

Dachten wir uns. Das gesuchte Produkt ist allerdings nicht mehr auf apple.com erhältlich. Wir haben aber ähnliche Produkte für dich.





1. Wie du die Modellnummer deines iPhone findest, erfährst du hier: https://support.apple.com/de-de/HT201296. Nähere Informationen zur LTEUnterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf https://www.apple.com/de/iphone/LTE. Welche Mobilfunk-Technologie unterstützt wird, ist von der Modellnummer des iPhone und davon abhängig, ob das Gerät für CDMA oder GSMNetze konfiguriertist. 2. Eine drahtlose Breitbandverbindung wird empfohlen (hierfür können Gebühren anfallen). 3. iPhone12 und iPhone12mini sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Sie sind nach IECNorm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6Meter für bis zu 30Minuten). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen. Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeitenab. 4. Der verfügbare Speicherplatz ist geringer und hängt von vielen Faktorenab. Eine Standard-Konfiguration nutzt abhängig von Modell und Einstellungen ungefähr 11GB bis 14GB Speicherplatz (inklusive iOS und vorinstallierter Apps). Vorinstallierte Apps nutzen etwa 4GB und du kannst diese Apps löschen und wieder­herstellen. Die Speicherkapazität kann sich abhängig von der Softwareversion ändern und je nach Gerät variieren. 5. Datentarif erforderlich. 5G, GigabitLTE, VoLTE und Anrufe über WLAN gibt es in ausgewählten Ländern und bei ausgewählten Anbietern. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G und LTEUnterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/iphone/cellular. 6. Die Verfügbarkeit von Ultrabreitband kann je nach Region variieren. Weitere Infos unter https://www.apple.com/de/ios/feature-availability. 7. Die Tests wurden von Apple im September2020 durchgeführt mit Prototypen des iPhone12mini und des iPhone12 und zugehöriger Software sowie Apple USB-C Power Adapter Zubehör (20WModell A2305). Die Tests für schnelles Aufladen wurden mit entladenen iPhone Geräten durchgeführt. Die Ladedauer variiert abhängig von Einstellungen und Umgebungs­bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. 8. Für die Nutzung von eSIM ist ein Mobilfunktarif erforderlich (der Einschränkungen für das Wechseln von Mobilfunkanbietern und für Roaming beinhalten kann, sogar nach Vertragsablauf). eSIM wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Möglicherweise ist die Nutzung von eSIM auf dem iPhone beim Kauf bei bestimmten Mobilfunkanbietern deaktiviert. Mehr Details dazu gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter. Weitere Infos findest du unter https://support.apple.com/de-de/HT209044. 9. Für FaceTime Anrufe müssen Anrufende und Angerufene ein FaceTime fähiges Gerät und eine WLAN Verbindung nutzen. Die Verfügbarkeit über ein Mobilfunknetz ist abhängig von den Bedingungen des Anbieters. Es können Datengebühren anfallen. 10. Datentarif erforderlich. 5G, GigabitLTE, VoLTE und Anrufe über WLAN gibt es in ausgewählten Ländern und bei ausgewählten Anbietern. Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G und LTEUnterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/iphone/cellular. 11. Nur Videoinhalte mit Standard Dynamic Range(SDR). 12. Siri ist u.U. nicht in allen Sprachen oder Regionen verfügbar. Die Features können je nach Region variieren. Internet­zugang erforderlich. Es können Mobilfunkgebühren anfallen. 13. Alle Angaben zur Batterielaufzeit sind abhängig von der Netzkonfiguration und weiteren Faktoren. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren. Die Batterie hat eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und muss u.U. irgendwann von einem Apple Service-Provider ersetzt werden. Die Batterielaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen variieren abhängig von Verwendung und Einstellungen. Weitere Infos unter https://www.apple.com/de/batteries und https://www.apple.com/de/iphone/battery.html. 14. Die Tests wurden von Apple im September2020 durchgeführt mit Prototypen des iPhone12mini und des iPhone12 und zugehöriger Software sowie Apple USB-C Power Adapter Zubehör (20WModell A2305). Die Tests für schnelles Aufladen wurden mit entladenen iPhone Geräten durchgeführt. Die Ladedauer variiert abhängig von Einstellungen und Umgebungs­bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. 15. Kabellose Ladegeräte sind separat erhältlich. 16. Größe und Gewicht variieren abhängig von Konfiguration und Fertigungsprozess. Die Preise beinhalten die Mehrwertsteuer (19 %), anwendbare Copyright-Gebühren und Versicherungssteuer (wo erforderlich). Nicht enthalten sind Lieferkosten, wenn nicht anders angegeben. Der Mehrwertsteuersatz für Produkte, die entsprechend dem europäischen Mehrwertsteuergesetz als Dienstleistungen klassifiziert sind, beträgt 23 %. Sie unterliegen dem Mehrwertsteuersatz des Landes oder der Region, aus dem/aus der Apple Distribution International Ltd. solche Produkte liefert, hier die Republik Irland. Der zu zahlende Mehrwertsteuersatz für das Qualifizierte Produkt ist auf dem Auftragsformular aufgeführt.

Apple Distribution International Ltd. unterliegt der Regulierung durch die irische Zentralbank und hat die Genehmigung, ihre Dienste in bestimmten Ländern oder Regionen des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) anzubieten. Weitere Informationen auf registers.centralbank.ie

","purchaseInfo":{"partNumber":"FGJ53ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJ53ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FGJ53","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true},"templateId":"NO_MONTHLY","priceDisplayFormat":"","priceData":{"promoSavings":null,"paymentPromo":null,"netPrice":null,"fullPrice":{"priceString":"509,00 €","raw":{"price":"509.00"}},"totalInstallmentSavings":null,"tierListSavings":null,"refurbProduct":true,"tradeInAmountDisplay":null,"financing":{"jsonResponse":false,"postText":"","priceString":"







","overlay":false,"preText":"","text":"","rawPrices":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"url":"/de/shop/go/finance"},"previousPrice":{"priceString":"599,00 €","raw":{"price":"509.00"}},"priceFeeDisclaimer":null,"savings":{"priceString":"Spare 90,00 €"},"bnplDisclaimer":null},"promotions":{"giftCardPromotionText":null},"buyNowButton":{"value":"add-to-cart","name":"add-to-cart","disabled":false,"text":"Hinzufügen","buttonId":"add-to-cart"},"applePayButton":{"value":"add-to-cart","name":"add-to-cart","disabled":false,"text":"Mit Apple Pay bezahlen","buttonId":"apple-pay"},"financing":{"price":{"partNumber":"FGJ53ZD/A","optionPartNumber":null,"options":null,"taxExclusivePrice":422.73,"taxInclusivePrice":509.00,"taxExclusiveTotalDiscountedPrice":null,"taxInclusiveTotalDiscountedPrice":509.00,"taxRate":19.00,"taxAmount":81.27,"discount":0.00,"discountWithTax":0.00,"yourSavingAmount":0.00,"tradeInDiscount":null,"tradeInDiscountOverValue":0,"tradeInDiscountWithTax":0,"tradeInDiscountOverValueWithTax":0,"taxExclusivePriceBeforeDiscount":422.73,"taxInclusivePriceBeforeDiscount":509.00,"taxExclusivePriceBeforePromoDiscount":null,"taxInclusivePriceBeforePromoDiscount":509.00,"currentPersonalPrice":null,"taxExclusiveListPrice":null,"taxInclusiveListPrice":null,"taxExclusiveListSavings":null,"taxInclusiveListSavings":null,"leviesInclusivePriceBeforeDiscount":427.73,"netlevies":[5],"grosslevies":[],"netLevyAmount":5.00,"levies":[{"levyName":"store.levy.net.copyright_levy","levyDescription":"Copyright levy with Net accounting","levyType":"N","levyAmount":5,"partNumber":"FGJ53ZD/A","optionPartNumber":null,"name":"COPYRIGHT_NET","net":true,"gross":false}],"leviesInclusivePrice":427.73,"optionPrices":null,"ktoOptionPrices":null,"componentPrices":null,"addOnPrices":null,"partPrice":null,"promoCacheLineItem":{"partNumber":"FGJ53ZD/A","options":null,"components":null,"addOns":null,"preciseUnitPrice":null,"discountPercent":null,"preciseFixedExtendedDiscount":null,"promos":null,"plusPromo":null,"autoPromo":null,"softMessageTranslationKey":null,"cto":false,"kto":false,"autoSavingsValue":0,"autoSavingsPercent":null,"iphone":false},"subscription":null,"taxInclusiveModelXDiscount":null,"taxExclusiveModelXDiscount":null,"bundleComponents":null,"bundleComponentPrices":null,"term":null,"bundlePartNumber":null,"bundlePricingType":null,"comboId":null,"fullTaxInclusiveAmount":null,"fullAmount":null,"bundleZeroAmount":null,"bundleZeroTaxInclusiveAmount":null,"fullTermTradeInDiscount":null,"fullTermTradeInDiscountWithTax":null,"type":"FULL","autoPromo":null},"showDynamicFinancing":false,"showEducationFinancing":false,"showInstallmentsPaymentOptions":false,"showLoanOffer":true,"showLeaseOffer":false,"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":false,"appleCardMessagingEnabled":false},"acmiAssets":{"priceSeparator":"oder","priceSubText":"","acmiDisclaimerText":"To purchase with monthly pricing, add this item to your bag and choose to check out with Apple Card Monthly Installments.","acmiEligibleNote":"Eligible for Apple Card Monthly Installments"},"acmiFinancePresent":false,"buyFlowForm":{"action":"/de/shop/pdpAddToBag/FGJ53ZD/A","method":"post","namespace":"urls-aspen","urlPattern":"buyflow","omnitureData":{"slotName":"","featureName":"PDP","linkText":"AOS: Refurbished","partNumber":"FGJ53ZD/A","basePartNumber":"FGJ53","commitCodeId":0,"customerCommitString":"Innerhalb von 24 Stunden"},"hiddenFields":{"items":[{"index":0,"value":{"attrName":"product","attrValue":"FGJ53ZD/A"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1}},"applePayForm":{"action":"/de/shop/pdpAddToBag/FGJ53ZD/A","method":"post","namespace":"urls-aspen","urlPattern":"buyflow","omnitureData":{"slotName":"","featureName":"PDP","linkText":"AOS: Refurbished","partNumber":"FGJ53ZD/A","basePartNumber":"FGJ53","commitCodeId":0,"customerCommitString":"Innerhalb von 24 Stunden"},"hiddenFields":{"items":[{"index":0,"value":{"attrName":"product","attrValue":"FGJ53ZD/A"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1}},"favorites":{"enabled":true,"parentPartNumber":"FGJ53","category":"iphone","partNumber":"FGJ53ZD/A"},"staticAssets":{"acmiEligibleNote":"Eligible for Apple Card Monthly Installments","priceSubText":"","priceSeparator":"oder"},"buyable":true,"isBuyable":true},"softwareProductMessage":null,"esdRequiredSpaceMessage":null,"productDisclaimer":null,"financeMessage":null,"dimensionSizeGuide":null,"disableEngraving":true,"isApplePayEnabled":true,"merchantIdentifier":"merchant.com.apple.AOS-WARSAW","variantPrices":{"items":[{"index":0,"value":{"partNumber":"FGJ83ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJ83ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FGJ83","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":{"partNumber":"FJNM3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FJNM3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FJNM3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":{"partNumber":"FGJ93ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJ93ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FGJ93","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":{"partNumber":"FGJ63ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJ63ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FGJ63","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":{"partNumber":"FGJ53ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":556.07,"amount":23.17,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"509.00","previousPrice":"599,00 €"},"savings":"Spare 90,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJ53ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"509,00 €","raw_amount":"509.00"},"originalProductAmount":599.00,"basePartNumber":"FGJ53","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":{"partNumber":"FGJE3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":632.54,"amount":26.36,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"579.00","previousPrice":"649,00 €"},"savings":"Spare 70,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJE3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"579,00 €","raw_amount":"579.00"},"originalProductAmount":649.00,"basePartNumber":"FGJE3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":{"partNumber":"FJNP3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":632.54,"amount":26.36,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"579.00","previousPrice":"649,00 €"},"savings":"Spare 70,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FJNP3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"579,00 €","raw_amount":"579.00"},"originalProductAmount":649.00,"basePartNumber":"FJNP3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":{"partNumber":"FGJF3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":632.54,"amount":26.36,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"579.00","previousPrice":"649,00 €"},"savings":"Spare 70,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJF3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"579,00 €","raw_amount":"579.00"},"originalProductAmount":649.00,"basePartNumber":"FGJF3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":{"partNumber":"FGJC3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":632.54,"amount":26.36,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"579.00","previousPrice":"649,00 €"},"savings":"Spare 70,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJC3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"579,00 €","raw_amount":"579.00"},"originalProductAmount":649.00,"basePartNumber":"FGJC3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":{"partNumber":"FGJA3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":632.54,"amount":26.36,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"579.00","previousPrice":"649,00 €"},"savings":"Spare 70,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJA3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"579,00 €","raw_amount":"579.00"},"originalProductAmount":649.00,"basePartNumber":"FGJA3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":{"partNumber":"FGJK3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":741.79,"amount":30.91,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"679.00","previousPrice":"779,00 €"},"savings":"Spare 100,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJK3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"679,00 €","raw_amount":"679.00"},"originalProductAmount":779.00,"basePartNumber":"FGJK3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":{"partNumber":"FJNQ3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":741.79,"amount":30.91,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"679.00","previousPrice":"779,00 €"},"savings":"Spare 100,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FJNQ3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"679,00 €","raw_amount":"679.00"},"originalProductAmount":779.00,"basePartNumber":"FJNQ3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":{"partNumber":"FGJL3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":741.79,"amount":30.91,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"679.00","previousPrice":"779,00 €"},"savings":"Spare 100,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJL3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"679,00 €","raw_amount":"679.00"},"originalProductAmount":779.00,"basePartNumber":"FGJL3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":{"partNumber":"FGJH3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":741.79,"amount":30.91,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"679.00","previousPrice":"779,00 €"},"savings":"Spare 100,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJH3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":true,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"679,00 €","raw_amount":"679.00"},"originalProductAmount":779.00,"basePartNumber":"FGJH3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":{"partNumber":"FGJG3ZD/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"","loanDisclaimer":"","creditOfferVars":{"totalAmount":741.79,"amount":30.91,"rate":"8,64","interest":8.64,"count":24},"financingDisabledForRefurbs":false,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"financingDisabledforContractiPhones":false,"financingDisabledforiPods":false,"macProduct":false,"showMoreInfoLink":true,"appleCardMessagingEnabled":false},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"679.00","previousPrice":"779,00 €"},"savings":"Spare 100,00 €","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FGJG3ZD/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"currentPrice":{"amount":"679,00 €","raw_amount":"679.00"},"originalProductAmount":779.00,"basePartNumber":"FGJG3","adjustedPrice":{},"refurbProduct":true}},"first":false,"position":15,"even":true,"last":true}],"size":15}}; // Overview window.pageLevelData.Overview = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Ursprüngliche Veröffentlichung: Oktober 2020","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Ohne SIM Lock, ohne SIM, Modell A2403","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"6,1\" Super Retina XDR Display mit OLED","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"A14Bionic Chip mit 16-Core NeuralEngine","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Videowiedergabe: bis zu 17Std.","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"5G, Gigabit LTE und 802.11ax WLAN mit 2x2MIMO","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Bluetooth5.0","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"NFC mit Lesemodus","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"12MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkel-Kamera","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"Bis zu 5x digitaler Zoom","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"4K Videoaufnahme, 1080p HD Videoaufnahme","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"FaceID","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"Siri","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"ApplePay","first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":"164g und 7,3mm","first":false,"position":15,"even":true,"last":true}],"size":15},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



































"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1}},"sectionTitle":"Überblick","sectionId":"Overview","isOverview":true}; // CertifiedRefurbished window.pageLevelData.CertifiedRefurbished = {"title":"Zertifizierte refurbished Apple Produkte","certifications":"











"}; // WhatsInTheBox window.pageLevelData.WhatsInTheBox = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Refurbished iPhone12","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"USB-C auf Lightning Kabel","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Dokumentation","first":false,"position":3,"even":true,"last":true}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"











"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1}},"sectionTitle":"Lieferumfang","sectionId":"WhatsInTheBox"}; // SystemRequirements window.pageLevelData.SystemRequirements = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"AppleID (für einige Funktionen erforderlich)","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Internetzugang","first":false,"position":2,"even":false,"last":true}],"size":2},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Synchronisierung mit iTunes auf einem Mac oder PC erfordert:","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Mac: macOS Catalina 10.15 oder neuer mit dem Finder","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Mac: macOS ElCapitan 10.11.6 bis macOS Mojave10.14.6","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"PC: Windows7 oder neuer","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"iTunes 12.8 oder neuer mit Mac und iTunes12.10.10 oder neuer mit PC (kostenloser Download unter www.itunes.com/de/download)","first":false,"position":4,"even":false,"last":true}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"















"},"first":false,"position":2,"even":false,"last":true}],"size":2}},"sectionTitle":"System- anforderungen","sectionId":"SystemRequirements"}; // EnvironmentRequirements window.pageLevelData.EnvironmentRequirements = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C; Lagertemperatur: –20°C bis 45°C; relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend; maximale Betriebshöhe: getestet bis 3.000m über NN, ohne Druckausgleich.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"







"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Die folgenden Merkmale des iPhone12 tragen zur geringeren Umwelt­belastung bei:","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Arsenfreies Displayglas","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Frei von Quecksilber","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Frei von PVC","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Frei von Beryllium","first":false,"position":6,"even":false,"last":true}],"size":6},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"

















"},"first":false,"position":2,"even":false,"last":true}],"size":2}},"sectionTitle":"Umgebungs-bedingungen","sectionId":"EnvironmentRequirements"}; // ManufacturerInfo // Features window.pageLevelData.Features = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Ein schneller, leistungsstarker Chip.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Der A14Bionic macht alles unglaublich flüssig, von Spielen bis zu Fotobearbeitung. Und ermöglicht unter anderem 4KDolby Vision Aufnahmen. Die unglaubliche Effizienz erlaubt diese fortschritt­lichen Funktionen, während die Batterie­laufzeit großartig bleibt. Die neuesten ARErlebnisse werden lebendig. Erlebe die NASA Apollo Welt­raum­mission – oder stell dir eine neue Couch ins Zimmer.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Großartige Batterielaufzeit.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Mach mehr mit einmal Aufladen durch den hoch­effizienten A14Bionic Chip. Bis zu 17Std. Videowiedergabe auf dem iPhone12. Wenn du keine 5GGeschwin­digkeit brauchst, wechselt der Smart Data Modus von 5G auf LTE und spart Energie.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Ein elegantes Design mit flachen Kanten.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Das Design mit flachen Kanten macht das iPhone noch robuster und ermöglicht ein Display, das bis an den Rand reicht. Beeindruckende farblich passende Kanten aus Aluminium in Raumfahrt-Qualität bringen das polierte Glas der Rückseite perfekt zur Geltung.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Fortschrittliches Zwei‑Kamera-System mit Nachtmodus Selfies.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel-Kamera. Nachtmodus bei beiden Kameras für einen farbintensiven, natürlichen Look bei Umgebungen mit wenig Licht. Die Weitwinkel-Kamera nimmt beeindruckende Fotos und Videos bei wenig Licht auf. Der A14Bionic ermöglicht rechen­basierte Fotografie mit einem beeindruckenden Level an Details und Farben. Die TrueDepth Frontkamera hat den Nachtmodus für Selfies, die selbst im Dunkeln fantastisch aussehen.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Superschnelles 5G.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Schnelle Downloads, Videostreaming in hoher Qualität und geringe Verzögerung. Damit kannst du 5GNetzwerk-Upgrades voll nutzen.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Eine robuste Ceramic Shield Vorderseite.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Der Ceramic Shield ist deutlich härter als jedes Smartphone Glas. Er wird mit Nanokeramik-Kristallen im Glas hergestellt. Diese Kristalle sind härter als die meisten Metalle – und sorgen für eine viel bessere Haltbarkeit. Zusätzlich schützt unser zweifacher Ionen­austausch-Prozess vor Sprün­gen, Kratzern und Abnutzung.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Ein helles, brillantes OLEDDisplay.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Das Super Retina XDR Display sorgt für hohen Kontrast, eine fantastische Farb­genauigkeit und einen großen Sprung bei der Pixeldichte im Vergleich zum iPhone11.Auf unserem OLED Display siehst du alles in höherer Auflösung – von Texten und Fotos bis zu Explosionen in Filmen. Auf dem All‑Screen Design, das von einem Rand bis zum anderen reicht, sieht alles beeindruckend aus.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"MagSafe. Zubehör, daseinfach Klick macht.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"MagSafe Cases, Wallets, Hüllen und Ladegeräte zum einfachen Andocken – auch mehrere gleichzeitig. Die Magnete richten sich jedes Mal perfekt aus, um schneller kabellos zu laden – auch mit einem MagSafe Case auf deinem iPhone. Wenn du deine MagSafe Wallet verlegst, kannst du in der „Wo ist?“ App sehen, wo du sie zuletzt von deinem iPhone getrennt hast.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Dolby Vision Aufnahme mit 700Millionen Farben.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Mach 4K HDR Videos mit Dolby Vision – das können nicht mal professionelle Filmkameras. Bearbeite deine Dolby Vision Videos in Fotos, iMovie oder Clips direkt auf deinem iPhone. Sieh dir deine brillanten Dolby Vision Aufnahmen aufdem fantastischen OLEDDisplay des iPhone12an. Streame deine 4KDolby Vision Videos drahtlos auf dein AppleTV oder dein SmartTV und erlebe die ganzen Farben und Details auf dem großen Bildschirm.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Uuupsgeschützt.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Branchenführender IP68 Wasserschutz.Es ist außerdem vor verschütteten Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Limo oder Saft geschützt. Und Staub macht ihm auch nichts aus.","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



"},"first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



"},"first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



"},"first":false,"position":13,"even":true,"last":true}],"size":13}},"sectionTitle":"Features","sectionId":"Features"}; // TechSpecs window.pageLevelData.TechSpecs = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Kapazität","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"64GB","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"128GB","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"256GB","first":false,"position":3,"even":true,"last":true}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"













"},"first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Prozessor","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"A14Bionic","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"6‑CoreCPU mit 2Performance-Kernen und 4Effizienz-Kernen","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"4‑Core GPU","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"16‑Core NeuralEngine","first":false,"position":4,"even":false,"last":true}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"















"},"first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Bildschirm","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Super Retina XDR Display","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"6,1\" All‑Screen OLED Display (15,40cm Diagonale)","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"2532x1170 Pixel bei 460ppi","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"HDR Display","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"True Tone","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Großer Farbraum(P3)","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Haptic Touch","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"625Nits maximale typische Helligkeit, 1.200Nits maximale Helligkeit(HDR)","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"Fettabweisende Beschichtung","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Das iPhone12 Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06\" (15,40cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.","first":false,"position":12,"even":false,"last":true}],"size":12},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"































"},"first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Schutz vor Spritzern, Wasser undStaub","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Nach IECNorm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6Meter für bis zu 30Minuten)","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Stromversorgung und Batterie","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Bis zu 17Std.","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Bis zu 11Std.","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Bis zu 65Std.","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Integrierte wieder­aufladbare Lithium-Ionen-Batterie","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Kabelloses Laden mit zu 15W mit MagSafe","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Kabelloses Laden (mit QiLadegerät)","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Aufladen über USB am Computer oder Netzteil","first":false,"position":7,"even":true,"last":true}],"size":7},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"





















"},"first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"MagSafe","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Kabelloses Laden bis zu 15W","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Magnetanordnung","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Ausrichtungsmagnet","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Zubehör­erkennungNFC","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Magnetometer","first":false,"position":5,"even":true,"last":true}],"size":5},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"

















"},"first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Ein- und Ausgabe","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Lautstärke","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Klingeln/Lautlos","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Seiten­taste","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Integrierte Stereo-Lautsprecher","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Integrierte Mikrofone","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Lightning Anschluss","first":false,"position":6,"even":false,"last":true}],"size":6},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



















"},"first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"SIM-Karte","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Dual SIM (Nano-SIM und eSIM)","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"iPhone12 und iPhone12mini sind nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel.","first":false,"position":2,"even":false,"last":true}],"size":2},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"











"},"first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Videoanrufe","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"FaceTime HD (1080p) Videoanrufe über 5G oder WLAN","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"3DAudio","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Mikrofonmodi: Stimmisolation und BreitesSpektrum","first":false,"position":4,"even":false,"last":true}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"















"},"first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Audioanrufe","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"FaceTime Audioanrufe","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Voice over LTE (VoLTE)","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Anrufe über WLAN","first":false,"position":3,"even":true,"last":true}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"













"},"first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Audio","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AACv2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"3D Audiowiedergabe","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Von Benutzer:innen festlegbare maximale Lautstärke","first":false,"position":3,"even":true,"last":true}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"













"},"first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Sensoren","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Beschleunigungssensor","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Umgebungslichtsensor","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Barometer","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Face ID","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Annäherungssensor","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"3-Achsen-Gyrosensor","first":false,"position":6,"even":false,"last":true}],"size":6},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



















"},"first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"FaceTime HD-Kamera","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"12MP Kamera","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"ƒ/2.2 Blende","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Porträtmodus mit fortschritt­lichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, BühneMono, High‑KeyMono)","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Animoji und Memoji","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Nachtmodus","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Deep Fusion","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Smart HDR3","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"HDR Video­aufnahme mit DolbyVision bis zu 4K mit 30fps","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"4KVideo­aufnahme mit 24fps, 25fps, 30fps oder 60fps","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"1080p HD Video­aufnahme mit 25fps, 30fps oder 60fps","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Unterstützung für Zeitlupen­video in 1080p mit 120fps","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"Zeitraffervideo mit Bild­stabilisierung","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Nachtmodus Zeitraffer","first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":"Cinematic Video­stabilisierung (4K, 1080p und 720p)","first":false,"position":15,"even":true,"last":false},{"index":15,"value":"QuickTake Video","first":false,"position":16,"even":false,"last":false},{"index":16,"value":"Fotos und LivePhotos mit großem Farbraum","first":false,"position":17,"even":true,"last":false},{"index":17,"value":"Objektiv-Korrektur","first":false,"position":18,"even":false,"last":false},{"index":18,"value":"Retina Blitz","first":false,"position":19,"even":true,"last":false},{"index":19,"value":"Automatische Bild­stabilisierung","first":false,"position":20,"even":false,"last":false},{"index":20,"value":"Serienbildmodus","first":false,"position":21,"even":true,"last":true}],"size":21},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"

















































"},"first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Kamera","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"12MP Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel-Kamera","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Ultraweitwinkel: ƒ/2.4Blende und 120°Sichtfeld","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Weitwinkel: ƒ/1.6Blende","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"2xoptisches Auszoomen","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Bis zu 5x digitaler Zoom","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Porträtmodus mit fortschritt­lichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, BühneMono, High‑KeyMono)","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Optische Bild­stabilisierung (Weitwinkel)","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"Objektiv mit 5Elementen (Ultraweitwinkel), Objektiv mit 7Elementen (Weitwinkel)","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"Hellerer TrueTone Blitz mit Langzeit­synchronisation","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Panoramabild (biszu 63MP)","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Objektiv-Abdeckung aus Saphirkristall","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"100% Focus Pixel (Weitwinkel)","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Nachtmodus","first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":"Deep Fusion","first":false,"position":15,"even":true,"last":false},{"index":15,"value":"Smart HDR3","first":false,"position":16,"even":false,"last":false},{"index":16,"value":"Fotos und LivePhotos mit großem Farbraum","first":false,"position":17,"even":true,"last":false},{"index":17,"value":"Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel)","first":false,"position":18,"even":false,"last":false},{"index":18,"value":"Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur","first":false,"position":19,"even":true,"last":false},{"index":19,"value":"Automatische Bild­stabilisierung","first":false,"position":20,"even":false,"last":false},{"index":20,"value":"Serienbildmodus","first":false,"position":21,"even":true,"last":false},{"index":21,"value":"Geotagging für Fotos","first":false,"position":22,"even":false,"last":false},{"index":22,"value":"Aufgenommene Bildformate: HEIFundJPEG","first":false,"position":23,"even":true,"last":true}],"size":23},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"





















































"},"first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Videoaufnahme","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"HDR Video­aufnahme mit DolbyVision bis zu 4K mit 30fps","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"4KVideo­aufnahme mit 24fps, 25fps, 30fps oder 60fps","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"1080p HD Video­aufnahme mit 25fps, 30fps oder 60fps","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"720p HD Video­aufnahme mit 30fps","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Optische Bild­stabilisierung für Video (Weitwinkel)","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"2xoptisches Auszoomen","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Bis zu 3x digitaler Zoom","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Audiozoom","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"TrueTone Blitz","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"QuickTake Video","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Unterstützung für Zeitlupen­video in 1080p mit 120fps oder 240fps","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Zeitraffervideo mit Bild­stabilisierung","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"Nachtmodus Zeitraffer","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Cinematic Video­stabilisierung (4K, 1080p und 720p)","first":false,"position":14,"even":false,"last":false},{"index":14,"value":"Kontinuierlicher Autofokus","first":false,"position":15,"even":true,"last":false},{"index":15,"value":"Während der Aufnahme von 4KVideo Fotos mit 8MP machen","first":false,"position":16,"even":false,"last":false},{"index":16,"value":"Zoomen bei der Wiedergabe","first":false,"position":17,"even":true,"last":false},{"index":17,"value":"Aufgenommene Videoformate: HEVC undH.264","first":false,"position":18,"even":false,"last":false},{"index":18,"value":"Stereo­aufnahme","first":false,"position":19,"even":true,"last":true}],"size":19},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"













































"},"first":false,"position":15,"even":true,"last":false},{"index":15,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



"},"first":false,"position":16,"even":false,"last":false},{"index":16,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Face ID","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichts­erkennung","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":17,"even":true,"last":false},{"index":17,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Apple Pay","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Mit deinem iPhone und FaceID in Geschäften, Apps und im Internet bezahlen","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Auf dem Mac getätigte ApplePay Käufe abschließen","first":false,"position":2,"even":false,"last":true}],"size":2},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"











"},"first":false,"position":18,"even":false,"last":false},{"index":18,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Mobilfunk und drahtlose Kommunikation","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Modell A2403","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"5G NR (Frequenzbänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"TD‑LTE (Frequenzbänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 MHz)","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"5G (sub‑6 GHz)","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Bluetooth5.0","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"NFC mit Lesemodus","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Express Cards mit Energie­­reserve","first":false,"position":14,"even":false,"last":true}],"size":14},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



































"},"first":false,"position":19,"even":true,"last":false},{"index":19,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



"},"first":false,"position":20,"even":false,"last":false},{"index":20,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Video­wiedergabe","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part2 und MotionJPEGHDR mit DolbyVision, HDR10undHLGBis zu 4K HDR AirPlay für Mirroring, Fotos und Videoausgabe an AppleTV (2.Generation oder neuer) oder AirPlay2 fähiges SmartTVVideo Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":21,"even":true,"last":false},{"index":21,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Intelligenter Assistent","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Siri– Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen undmehr","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Einfach mit deiner Stimme und „HeySiri“ aktivieren","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Mit deiner Stimme Kurzbefehle in deinen Lieblingsapps ausführen","first":false,"position":3,"even":true,"last":true}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"













"},"first":false,"position":22,"even":false,"last":false},{"index":22,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Unterstützte E‑Mail Anhänge","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Anzeigbare Dokumenttypen: .jpg, .tiff und .gif (Bilder), .doc und .docx (Microsoft Word), .htm und .html (Webseiten), .key (Keynote), .numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (Vorschau und Adobe Acrobat), .ppt und .pptx (Microsoft PowerPoint), .txt (Text), .rtf (Rich Text Format), .vcf (Kontaktdaten), .xls und .xlsx (Microsoft Excel), .zip, .ics, .usdz (USDZ Universal)","first":true,"position":1,"even":true,"last":true}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"









"},"first":false,"position":23,"even":true,"last":false},{"index":23,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Sprachen","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Unterstützte Sprachen: Englisch (Australien, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell, Hongkong traditionell), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Spanien), Arabisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Unterstützung für QuickType Tastatur: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch vereinfacht (Handschrift, Pinyin QWERTY, Pinyin 10 Key, Shuangpin, Wubihua), Chinesisch traditionell (Cangjie, Handschrift, Pinyin QWERTY, Pinyin 10 Key, Shuangpin, Wubihua, Sucheng, Zhuyin), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch (Kana, Romaji), Koreanisch (2‑Set, 10 Key), Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Ainu, Albanisch, Amharisch, Arabisch (Hocharabisch, Najdi), Armenisch, Assamesisch, Assyrisch, Aserbaidschanisch, Bengali, Belarusisch, Bodo, Bulgarisch, Birmanisch, Kantonesisch traditionell (Cangjie, Handschrift, Wubihua, Sucheng), Katalanisch, Cherokee, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Dhivehi, Dogri, Niederländisch, Emoji, Estnisch, Färöisch, Filipino, Finnisch, Flämisch, Fula (Adlam), Georgisch, Griechisch, Gujarati, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi (Devanagari, Lateinisch, Transliteration), Ungarisch, Isländisch, Igbo, Indonesisch, Irisches Gälisch, Kannada, Kashmiri (Arabisch, Devanagari), Kasachisch, Khmer, Konkani (Devanagari), Kurdisch (Arabisch, Lateinisch), Kirgisisch, Lao, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Maithili, Malaysisch (Arabisch, Lateinisch), Malayalam, Maltesisch, Manipuri (Bengali, Meitei‑Mayek), Maori, Marathi, Mongolisch, Navajo, Nepali, Norwegisch (Bokmål, Neunorwegisch), Oriya, Paschtunisch, Persisch, Persisch (Afghanistan), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Punjabi, Rohingya, Rumänisch, Russisch, Sanskrit, Santali (Devanagari, Ol Chiki), Serbisch (Kyrillisch, Lateinisch), Sindhi (Arabisch, Devanagari), Singhalesisch, Slowakisch, Slowenisch, Swahili, Schwedisch, Tadschikisch, Tamil (Anjal, Tamil 99), Telugu, Thai, Tibetisch, Tongaisch, Türkisch, Turkmenisch, Ukrainisch, Urdu, Uigurisch, Usbekisch (Arabisch, Kyrillisch, Lateinisch), Vietnamesisch, Walisisch","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Unterstützung für QuickType Tastatur mit Autokorrektur: Arabisch (Hocharabisch), Arabisch (Najdi), Bengali, Bulgarisch, Katalanisch, Cherokee, Chinesisch vereinfacht (Pinyin QWERTY), Chinesisch traditionell (Pinyin QWERTY), Chinesisch traditionell (Zhuyin), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Japan), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Englisch (USA), Estnisch, Filipino, Finnisch, Niederländisch (Belgien), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Griechisch, Gujarati, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi (Devanagari), Hindi (Transliteration), Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisches Gälisch, Italienisch, Japanisch (Kana), Japanisch (Romaji), Koreanisch (2‑Set), Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Malaysisch, Marathi, Norwegisch (Bokmål), Norwegisch (Neunorwegisch), Persisch, Persisch (Afghanistan), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Punjabi, Rumänisch, Russisch, Serbisch (Kyrillisch), Serbisch (Lateinisch), Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Schwedisch, Tamil (Anjal), Tamil (Tamil 99), Telugu, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Vietnamesisch","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Unterstützung für QuickType Tastatur mit Texterkennung: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Mexiko, Spanien), Arabisch (Hocharabisch, Najdi), Kantonesisch (traditionell), Niederländisch, Hindi (Devanagari, Lateinisch), Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Russisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Unterstützung für QuickType Tastatur mit mehrsprachiger Texteingabe: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch vereinfacht (Pinyin), Chinesisch traditionell (Pinyin), Französisch (Frankreich), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Schweiz), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Österreich), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Japanisch (Romaji), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Spanisch (Spanien), Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Hindi (Lateinisch)","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Unterstützung für QuickType Tastatur mit kontext­bezogenen Vorschlägen: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch (vereinfacht), Französisch (Belgien), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Arabisch (Hocharabisch), Arabisch (Najdi), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Hindi (Devanagari), Hindi (Lateinisch), Russisch, Schwedisch, Portugiesisch (Brasilien), Türkisch, Vietnamesisch","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"Unterstützung für QuickPath Tastatur: Englisch (USA), Englisch (Australien), Englisch (Kanada), Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Englisch (Großbritannien), Chinesisch (vereinfacht), Französisch (Kanada), Französisch (Frankreich), Französisch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Italienisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Mexiko), Spanisch (Spanien), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Niederländisch (Belgien), Niederländisch (Niederlande), Schwedisch, Vietnamesisch","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Siri Sprachen: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Irland, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Großbritannien, USA), Spanisch (Chile, Mexiko, Spanien, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch (Japan), Koreanisch (Republik Korea), Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong), Arabisch (Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Dänisch (Dänemark), Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch (Finnland), Hebräisch (Israel), Malaysisch (Malaysia), Norwegisch (Norwegen), Portugiesisch (Brasilien), Russisch (Russland), Schwedisch (Schweden), Thai (Thailand), Türkisch (Türkei)","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"Sprachen für die Diktierfunktion: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Irland, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Saudi‑Arabien, Singapur, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA), Spanisch (Argentinien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, USA), Französisch (Belgien, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Schweiz), Deutsch (Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz), Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch, Koreanisch, Mandarin (Festlandchina, Taiwan), Kantonesisch (Festlandchina, Hongkong, Macau), Arabisch (Kuwait, Katar, Saudi‑Arabien, Vereinigte Arabische Emirate), Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch (Belgien, Niederlande), Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi (Indien), Ungarisch, Indonesisch, Malaysisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Shanghai‑Dialekt (Festlandchina), Slowakisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"Unterstützte Wörterbücher für Definitionen: Englisch (Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Thesaurus: Englisch (Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht)","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"Unterstützte zweisprachige Wörterbücher: Arabisch – Englisch, Chinesisch (vereinfacht) – Englisch, Chinesisch (traditionell) – Englisch, Niederländisch – Englisch, Französisch – Englisch, Französisch – Deutsch, Deutsch – Englisch, Gujarati – Englisch, Hindi – Englisch, Indonesisch – Englisch, Italienisch – Englisch, Japanisch – Englisch, Japanisch – Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch – Englisch, Polnisch – Englisch, Portugiesisch – Englisch, Russisch – Englisch, Spanisch – Englisch, Tamil – Englisch, Telugu – Englisch, Thai – Englisch, Urdu – Englisch, Vietnamesisch – Englisch","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"Rechtschreibprüfung: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Arabisch Najdi, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Regionen mit Apple Pay Unterstützung: Australien, Österreich, Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Festlandchina, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Griechenland, Grönland, Guernsey, Hongkong, Ungarn, Island, Irland, Isle of Man, Israel, Italien, Japan, Jersey, Kasachstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Katar, Rumänien, Russland, San Marino, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Großbritannien, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Vatikanstadt","first":false,"position":14,"even":false,"last":true}],"size":14},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



































"},"first":false,"position":24,"even":false,"last":false},{"index":24,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Standort","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Integriertes GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Funknetz","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Digitaler Kompass","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"iBeacon Mikro-Ortung","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"WLAN","first":false,"position":5,"even":true,"last":true}],"size":5},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"

















"},"first":false,"position":25,"even":true,"last":false},{"index":25,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Bedienungshilfen","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Integrierte Bedienungs­hilfen mit Unter­stützung für Seh­vermögen, Mobilität, Hör­vermögen und kognitive Einschränkungen helfen dir, dein iPhone optimal zu nutzen.","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Features:","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Sprachsteuerung","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"VoiceOver","first":false,"position":4,"even":false,"last":false},{"index":4,"value":"Zoom","first":false,"position":5,"even":true,"last":false},{"index":5,"value":"Lupe","first":false,"position":6,"even":false,"last":false},{"index":6,"value":"RTT und TTY Unterstützung","first":false,"position":7,"even":true,"last":false},{"index":7,"value":"Siri und Diktierfunktion","first":false,"position":8,"even":false,"last":false},{"index":8,"value":"Siri Anfragen tippen","first":false,"position":9,"even":true,"last":false},{"index":9,"value":"Schaltersteuerung","first":false,"position":10,"even":false,"last":false},{"index":10,"value":"Erweiterte Untertitel","first":false,"position":11,"even":true,"last":false},{"index":11,"value":"AssistiveTouch","first":false,"position":12,"even":false,"last":false},{"index":12,"value":"Gesprochene Inhalte","first":false,"position":13,"even":true,"last":false},{"index":13,"value":"Auf Rückseite tippen","first":false,"position":14,"even":false,"last":true}],"size":14},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"



































"},"first":false,"position":26,"even":false,"last":false},{"index":26,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"listOfAttributes","viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","listOfAttributes":{"groupTitleFromAsset":"Abmessungen und Gewicht","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Höhe: 146,7mm","first":true,"position":1,"even":true,"last":false},{"index":1,"value":"Breite: 71,5mm","first":false,"position":2,"even":false,"last":false},{"index":2,"value":"Tiefe: 7,4mm","first":false,"position":3,"even":true,"last":false},{"index":3,"value":"Gewicht: 164g","first":false,"position":4,"even":false,"last":true}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"render":"















"},"first":false,"position":27,"even":true,"last":true}],"size":27}},"sectionTitle":"Technische Daten","sectionId":"TechSpecs"}; // ComplimentarySection window.eolOverlay = ""; //productInformationCompliance