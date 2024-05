Spotify mit einem VPN günstiger nutzen 2024 – PrivacyTutor (2024)

Spotify bietet dir Zugriff auf Musik, Podcasts und Playlists. Bei vielen Menschen ist die Anwendung inzwischen täglich im Gebrauch. Die meisten User stören sich jedoch daran, dass die Abos ziemlich teuer sind. Du kannst ein VPN nutzen und dein Spotify-Abo im Ausland abschließen: Dort ist Spotify Premium günstiger.

Dafür brauchst du ein starkes VPN für Streaming, das dich zuverlässig ins Ausland tunnelt. In diesem Artikel zeige ich dir, wie das funktioniert und welche VPN-Anbieter sich am besten für Spotify eignen.

Kurz und knapp: Spotify günstiger mit einem VPN Im Ausland ist Spotify Premium deutlich günstiger als in Deutschland.

In Brasilien zahlst du ca. 4 Euro für dein Abo und kannst somit einiges sparen.

Über ein VPN verbindest du dich mit einem Server aus Brasilien und bezahlst deinen Tarif anschließend mithilfe einer Gutscheinkarte.

Meiner Erfahrung nach eignet sich ExpressVPN am besten dafür. Das VPN simuliert zuverlässig eine brasilianische IP-Adresse. Spotify mit ExpressVPN günstiger buchen*

Spotify mit VPN in Brasilien günstiger buchen: So geht’s

Zehn Euro im Monat für Musik auszugeben ist dir einfach zu viel? Du möchtest Spotify Premium billiger nutzen? Mit einem VPN-Dienst kannst du dein Abonnement im Ausland zu besseren Konditionen abschließen und über 80 % der Kosten sparen. Wie das geht, zeige ich dir in dieser Spotify VPN Anleitung. Schritt 1: Erstelle einen Account bei Spotify Zunächst legst du dir einen Account bei Spotify an. Das geht am einfachsten über die Website oder du lädst direkt die App herunter. Alternativ kannst du auch deinen bestehenden gratis Account nehmen, wenn dieser noch kein Premium-Abo hat. Schritt 2: Kaufe dir eine Guthabenkarte Damit du dein Abo aus dem Ausland bezahlen kannst, benötigst du eine Kreditkarte aus dem jeweiligen Land. Da du diese wahrscheinlich nicht hast, zahlst du dein Abo einfach über eine Guthabenkarte. Guthabenkarten erhältst du beispielsweise bei SEAGM. Kaufe hier eine brasilianische Karte. Schritt 3: Registriere dich bei ExpressVPN & installiere die App Das meiner Meinung nach beste VPN für Spotify ist ExpressVPN: Dieser bietet dir zahlreiche Server in Brasilien und tunnelt dich zuverlässig dorthin. Rufe die Website von ExpressVPN auf und wähle einen passenden Tarif für dich aus. Dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie kannst du den Dienst ohne Risiko testen. Gib deine E-Mail-Adresse ein, schließe die Registrierung ab und installiere die App. Schritt 4: Verbinde dich über ein VPN mit einem Server aus Brasilien Öffne anschließend die ExpressVPN Anwendung und verbinde dich mit einem brasilianischen VPN-Server. Du findest alle Server-Standorte in einer Liste. Leuchtet der Button in der Mitte grün, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Schritt 5: Schließe deinen Browser & lösche die Browserdaten Damit du dein Abo in Brasilien abschließen kannst, musst du Spotify davon überzeugen, dass du in dem jeweiligen Land bist. Hast du noch offene Sitzungen, könnte das zu einem Problem werden. Deshalb rate ich dir, in diesem Schritt alle Tabs zu schließen und die Cookies zu löschen. Schritt 6: Ändere das Land bei Spotify auf Brasilien Melde dich jetzt erneut bei deinem Spotify-Account an. Klicke auf dein Profilbild und anschließend auf den Menüpunkt „Konto“. Dort wählst du dann „Profil bearbeiten“ aus. Ganz unten kannst du dann das Land auf Brasilien ändern. Vergiss nicht, die Änderungen zu speichern, um den Vorgang abzuschließen. Schritt 7: Löse dein Guthaben ein Ganz unten im Menü findest du die Option „einlösen“. Klicke diese jetzt an und gib die Codes deiner Gutscheinkarten ein. Wichtig: Du musst während der Einlösung unbedingt mit einem VPN-Server aus dem Land des Gutscheins (Brasilien) verbunden sein. Schritt 8: Ändere dein Abo zu einem Family-Tarif Es gibt eine Besonderheit, wenn du mit einem Gutschein bezahlst: Du kannst dann du nur einen Family-Tarif abschließen. Wenn du dir diesen mit deinen Freunden teilst, wird das Abo für dich dadurch noch günstiger. Wähle im Menü „verfügbare Abos“ aus und klicke dann auf „Ändern oder Kündigen“. See Also 10 beste günstige VPNs 2024: sicher, schnell & unter 3,8 €Günstige VPN: TOP 5 VPN-Anbieter, bei denen Preis und Qualität stimmenDie besten VPN-Deals – jeden Monat neuOffizielle Angebote von CyberGhost VPN | Spare 79 % Schritt 9: Hinterlege eine Zahlungsweise & verifiziere dich Im nächsten Schritt musst du dein VPN für die Verifizierung wieder ausschalten. Scrolle ganz nach unten und ändere das Land wieder auf Deutschland. Du kannst dann PayPal als Zahlungsmethode auswählen: Die werden 0,01 Euro abgebucht, um dein Konto zu verifizieren. Schritt 10: Melde dich an & streame Musik über dein günstiges Abo Hat die Verifizierung geklappt, loggst du dich erneut aus deinem Spotify-Konto aus und schließt deinen Browser. Lösche noch einmal die Browserdaten und melde dich dann wieder bei deinem Spotify-Account an. Du hast nun dank des VPNs ein brasilianisches Abo von Spotify und greifst damit auf alle Inhalte zu, die du gerne hören möchtest – deutsche Podcasts inbegriffen.

Die Vorteile von einem Spotify Premium Account

Spotify ist ein beliebter Musik-Streaming-Dienst, der vor allem durch sein Sortiment und die vielen Extras überzeugt. Darüber hast du nicht nur die Möglichkeit, Musik zu streamen, sondern kannst diese auch herunterladen, die Lyrics einsehen und jährliche Zusammenfassungen genießen.

Du kannst Spotify kostenlos nutzen: Dabei musst du allerdings Werbung in Kauf nehmen und du kannst die App auch nur verwenden, wenn du online bist. Auf viele Funktionen kannst du dann also nicht zugreifen.

Deshalb lohnt es sich, Spotify Premium zu nutzen. Das kostenpflichtige Abo bietet dir verschiedene Vorteile, die das Streaming deutlich angenehmer machen:

Du kannst Musik herunterladen und dann auch offline abspielen

Es gibt keine Werbeclips, die zwischen den Songs eingespielt werden.

Du wählst selber aus, welchen Song du als Nächstes hören möchtest.

Dir steht die Option Skippen zur Verfügung, sodass du immer genau die Titel hörst, die dir gefallen.

Mit dem Premium-Abo hörst du deine Lieblingssongs ohne Unterbrechungen. Wer auch unterwegs Musik genießen möchte, der kommt um Spotify Premium also nicht herum.

Wenn du vorhast, Spotify täglich zu nutzen, dann ist der Premium-Tarif ratsam. Du kannst zudem das Spotify Premium Family Abonnement abschließen. Damit können bis zu sechs Accounts erstellt werden.

In welchem Land gibt es das Spotify-Abo zum Schnäppchenpreis?

Das Preisniveau von Spotify ist in jedem Land anders. In Deutschland zahlst du zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. In einigen europäischen Ländern ist der Streaming-Dienst sogar noch teurer. In der Schweiz beispielsweise zahlst du für den kleinsten Tarif bereits ca. 13,25 Euro.

Spotify im Ausland kann jedoch auch günstiger sein. In Brasilien betragen die Kosten zwischen 4 und 6 Euro im Monat. Du kannst alternativ auch ein VPN für Argentinien oder ein VPN für die Philippinen nutzen: Dort ist Spotify ebenfalls sehr günstig. In Argentinien kostet Spotify Premium im Standard-Tarif etwa 1,50 Euro monatlich.

Hier findest du eine Übersicht, in welchen Ländern die Preise für Spotify Premium weltweit am günstigsten sind:

1. Türkei: ca. 1,02 Euro/Monat

2. Indien: ca. 1,32 Euro/Monat

3. Sri Lanka: ca. 1.33 Euro/Monat

4. Argentinien: ca. 1.44 Euro/Monat

5. Philippinen: ca. 2,45 Euro/Monat

6. Brasilien: ca. 4 Euro/Monat

Der Preis in der Türkei ist also besonders günstig. Wer das Abo regulär in Deutschland abschließt, zahlt 9,99 Euro. In der Türkei sind etwa ein Zehntel des Preises. Du sparst somit ungefähr 85 % – wenn das mal kein Schnäppchen ist. Selbst das Abo aus Brasilien bekommst du für weniger als die Hälfte.

Spotify per VPN streamen: Wie funktioniert das?

Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie du den günstigeren Preis von Spotify bekommst. Wenn du ein Abo von Spotify abschließen möchtest, dann gilt dabei immer der Preis, von dem Land, in dem du dich gerade befindest. Du musst also deinen Standort ändern – zumindest virtuell. Das geht am einfachsten mit einem VPN (virtuelles privates Netzwerk).

Anhand deiner IP-Adresse wird dein ungefährer Standort ermittelt und anschließend der entsprechende Preis angezeigt. Solange du in Deutschland bist, schließt du also immer einen deutschen Tarif ab. Das sogenannte Geoblocking (eine geografische Ländersperre), verhindert, dass dir die günstigeren Preise aus dem Ausland angezeigt werden.

Um den günstigen Preis zu bekommen, musst du also nur Spotify per VPN buchen. Über die Software verbindest du dich mit einem VPN-Server aus dem Ausland, zum Beispiel Brasilien, und übernimmst dessen IP-Adresse. Spotify geht dann davon aus, dass du in Brasilien bist und zeigt dir automatisch den günstigeren Preis an.

Damit du deine Buchung abschließen kannst, muss auch deine Zahlungsmethode mit dem Land übereinstimmen. Das heißt, du kannst das türkische Spotify nicht mit einer deutschen Kreditkarte bezahlen. Auch PayPal funktioniert laut meinen Recherchen nicht.

Deshalb ist es notwendig, dass du dir vorab einen Gutschein aus Brasilien kaufst. Du musst also erst das Geoblocking umgehen und anschließend deinen Standort über die Zahlungsweise verifizieren.

Laut meinen Recherchen sind jedoch nicht immer Gutscheinkartenkarten aus allen Ländern verfügbar. Es kann somit sein, dass du ein wenig probieren musst.

Nach meinen Recherchen sind die Preise für Spotify Premium in der Türkei am günstigsten – es gibt von dort jedoch keine Guthabenkarten. Bei eneba findest du beispielsweise brasilianische Gutscheinkarten. Verschiedene User schildern, dass Brasilien derzeit die besten Bedingungen bietet.

Wenn du Spotify über ein VPN buchst, hat das natürlich den Vorteil, dass du einiges an Geld sparst. Zudem gibt es im Ausland auch andere Tarife und besondere Angebote, die es in Deutschland nicht gibt.

Ansonsten ändert sich nicht wirklich viel für dich: Das Sortiment bleibt gleich, denn es richtet sich nach deinem Standort. Du verbindest dich einmalig mit dem VPN und schließt einen günstigen Tarif im Ausland ab. Danach deaktivierst du das VPN wieder und genießt das deutsche Sortiment. Du kannst also weiterhin auf deutsche Podcasts zugreifen.

Ein VPN bietet dir, aber nicht nur für Spotify, sondern auch für andere Streaming-Dienste einige Vorteile. Du kannst auf die gleiche Weise zum Beispiel auch YouTube Premium günstiger abschließen und einiges sparen.

Mit dem Laden des Videos akzeptierst du die Datenschutzerklärung von YouTube. Video laden YouTube immer entsperren

Zudem kannst du dein Abo von MagentaTV im Ausland nutzen und deutsches Fernsehen streamen. Die Zugänge dafür werden nämlich gesperrt, sobald du Deutschland verlässt.

Darüber hinaus kannst du auch von hier aus deinen Standort ändern und eine IP-Adresse aus dem Ausland simulieren. So hast du z. B. die Möglichkeit, bei Crunchyroll auf ein größeres Sortiment zuzugreifen. Die Vorteile einer VPN Software sind enorm.

See Also Sicher dir den deinen Bedürfnissen optimal angepassten VPN-Dienst von Surfshark

Spotify günstiger mit VPN nutzen: Ist das legal?

Viele Nutzer fragen sich, ob es überhaupt legal ist, Spotify Premium mit einem VPN abzuschließen. Laut meinen Recherchen ist es nicht verboten, Abos mithilfe eines VPN günstiger zu buchen. VPNs sind legal: Entscheidend dabei ist, wofür du sie einsetzt.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies gegen die Nutzungsbedingungen von Spotify verstößt. Mit ist jedoch nicht bekannt, dass Strafen dafür drohen.

Anders sieht es aus, wenn du illegale Streaming-Portale nutzt, denn das stellt eine Straftat dar. Auch, wenn VPNs deine IP-Adresse verschlüsseln, heißt das nicht, dass Straftaten nicht verfolgt und geahndet werden. Ein VPN verspricht keine 100%ige Anonymität.

Reicht ein kostenloser VPN-Dienst für Spotify?

Wer günstiger Musik über Spotify hören möchte, ist vermutlich nicht daran interessiert, ein teures Abo für ein VPN abzuschließen. Du findest auf dem Markt eine große Auswahl an kostenlosen Diensten.

Diese schaffen es meiner Erfahrung nach aber häufig nicht, dich zuverlässig ins Ausland zu tunneln. Du kannst dann kein türkisches oder brasilianisches Abo von Spotify abschließen. Es kann außerdem sein, dass Spotify dein VPN erkennt und es blockt.

Möchtest du Spotify mit einem VPN günstiger abschließen, brauchst du meiner Erfahrung nach also einen kostenpflichtigen Dienst: Diese haben sehr häufig Geld-zurück-Garantien oder Testphasen. Du brauchst das VPN an sich nur für einige Minuten, um den Tarif abzuschließen. Damit entgehst du langen Abos, die du gar nicht brauchst.

Meine Empfehlung: Die besten VPNs für Spotify

Bei VPNs gibt es teilweise wirklich große Unterschiede, was die Funktionen, die Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Ich habe einige VPN-Anbieter getestet und stelle dir nun meine drei Favoriten vor.

Mit dem Laden des Videos akzeptierst du die Datenschutzerklärung von YouTube. Video laden YouTube immer entsperren

Sie alle verfügen über eine Geld-zurück-Garantie, sodass du ohne Risiko selbst testen kannst, wie gut sich das VPN für Spotify eignet.

Platz 1: ExpressVPN

Günstigster Monats-Tarif: ca. 5,60 € (15 Monate)

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage

PrivacyTutor-Angebot: 3 Monate kostenlos

Unser Testbericht: ExpressVPN Test

ExpressVPN hat mich in meinen Tests am meisten überzeugt. Der Dienst ist sehr zuverlässig und gilt allgemein als sehr sicher. Mit über 3000 Servern in 94 Ländern hast du eine ziemlich große Auswahl und die Chancen stehen gut, dass ein passender Server für deine Geschenkkarten dabei ist.

Das VPN lohnt sich nicht nur, um Spotify günstiger zu erhalten. Du kannst damit auch das Geoblocking von beliebten Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Video umgehen. Dank der schnellen Übertragungsraten, die ich in meinem ExpressVPN Test gemessen habe, kannst du Filme und Serien dauerhaft ohne Unterbrechungen streamen.

Sollte ein Problem auftauchen, steht dir ein kompetenter Support rund um die Uhr zur Verfügung. Die Mitarbeiter antworten sehr schnell und ich hatte das Gefühl, dass sie sich sehr gut auskennen. Der einzige Nachteil: Der Support ist nur auf Englisch verfügbar.

ExpressVPN räumt dir eine 30 tägige Geld-zurück-Garantie ein. Das sollte reichen, um dein Guthaben einzulösen. Das Jahresabo würde dich dann ca. 6,18 Euro pro Monat kosten. Am besten schaust du aber nochmal auf der Website vorbei, um dich über die aktuellen Preise zu informieren.

3 Monate kostenlos bei ExpressVPNPrivacyTutor-Leser erhalten 49% Rabatt auf das Jahres-Abo.Coupon einlösen*

Platz 2: NordVPN

Günstigster Monats-Tarif: 3,49 € (24 Monate)

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage

Website: www.nordvpn.com

Unser Testbericht: NordVPN Test

NordVPN belegt den zweiten Platz in meiner Favoritenliste. Mit 5700 Servern in 60 Ländern hast du ebenfalls eine relativ große Auswahl, um das Geoblocking zu umgehen.

Der Dienst hat seinen Sitz in Panama – somit gibt es kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Das Gesetz auf Panama verbietet es, dass Behörden die Privatsphäre der Nutzer zu verletzten. Für mich ist das ein großer Pluspunkt, denn wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht, kann man online nicht vorsichtig genug sein.

Auch die Benutzeroberfläche hat mir in meinem NordVPN Test im Allgemeinen sehr gut gefallen und ist für Anfänger geeignet.

Im Vergleich zu ExpressVPN ist die Übertragungsgeschwindigkeit etwas geringer. In meinen Tests kam es hin und wieder zu kleinen Geschwindigkeitseinbrüchen. Im Alltag sind diese allerdings kaum bemerkbar.

Die Kosten für NordVPN sind hingegen ein Pluspunkt. Auch hier gibt es eine 30 tägige Geld-Zurück-Garantie, die du für das Einlösen deiner Gutscheine nutzen kannst. Das 2-Jahres-Abo kostet dich dann 3,49 Euro pro Monat. Bevor du ein Abo abschließt, schaust du am besten noch einmal auf der Website vorbei, um die aktuellen Preise zu sehen.

Platz 3: CyberGhost

Günstigster Monats-Tarif: 2,03 € (28 Monate)

Geld-zurück-Garantie: 45 Tage

Website: www.cyberghostvpn.com

CyberGhost steht auf Platz 3 in meinem Ranking. Hier stehen dir Server in 94 Ländern zur Verfügung. Damit ist CyberGhost genauso gut aufgestellt wie ExpressVPN. Du solltest also keine Probleme haben, passende Geschenkkarten zu finden.

CyberGhost überzeugt außerdem mit einem schönen Benutzerinterface und der Funktion des automatischen Kill-Switches. Sollte deine VPN-Verbindung abbrechen, kappt der Dienst automatisch die Netzwerkverbindung. Du surfst also zu keinem Zeitpunkt mit deiner echten IP-Adresse im Netz. Man kann online nie vorsichtig genug mit seinen Daten sein.

Für mich ist CyberGhost das beste deutsche VPN. Du bekommst mit CyberGhost einen Top-Anbieter mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und kannst Ländersperren von Spotify und verschiedenen anderen Streaming-Anbietern umgehen.

CyberGhost bietet sogar eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie an. Das günstigste Abo kostet dich 2,11 Euro im Monat. Am besten schaust du auch hier vor Vertragsabschluss nochmal auf der Website vorbei, da VPN-Anbieter ihre Preise jederzeit ändern können.

Fazit: Buche Spotify Premium (Family) via VPN günstiger

Mit dem Spotify Ausland Trick kannst du Spotify Premium über ein VPN viel günstiger buchen und so eine Menge Geld sparen. Nutzt du den Family Tarif, wird es sogar noch billiger. Die Ersparnis beträgt dadurch in etwa 85 %.

Möchtest du Spotify Premium also zum Schnäppchenpreis erhalten und alle weiteren Vorteile eines Spotify VPNs genießen, empfehle ich dir ExpressVPN. Der Dienst ist sehr zuverlässig und sicher. Du erhältst eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie und kannst dich selbst überzeugen.

Spotify mit ExpressVPN günstiger buchen*

FAQ: Spotify im Ausland buchen – Häufige Fragen

Wenn du noch weitere Fragen zu Spotify und VPNs hast, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar.