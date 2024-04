Selfie Sticks und Stative günstig online bestellen

Für das perfekte Foto brauchst Du neben einem guten Blick für Motive vor allem eine ruhige Hand. Ansonsten passiert es schnell, dass das Bild verwackelt, was besonders bei unwiederbringlichen Situationen ärgerlich ist. Auf Nummer sicher gehst Du mit dem Foto-Zubehör von Apfelkiste.ch. Denn ob Halterung, Stativ oder Tripod - unsere genialen Accessoires helfen Dir, beim Fotografieren mit Kamera und Smartphone ruckelfreie Ergebnisse zu erzielen und besondere Momente so in perfekter Qualität für die Ewigkeit festzuhalten. Entdecke jetzt vom vielseitig verwendbaren Selfie-Stick bis zum professionellen 3-Achsen-Gimbal preisgünstiges Zubehör, mit dem Du Deine fotografischen und filmischen Qualitäten auf ein neues Level hebst.



Welche Vorteile bietet mir ein Stativ?

Manchmal reicht beim Fotografieren oder Filmen eine ruhige Hand nicht aus. Das gilt zum Beispiel für Langzeitbelichtungen, bei denen sich das Smartphone oder die Kamera für den gewünschten Effekt längere Zeit nicht bewegen darf. Für Fälle wie diese gibt es das Stativ, das mit seinem festen Stand der perfekte Partner für verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen ist. Die klassische Stativ-Form ist das Dreibeinstativ (auch Tripod genannt), das durch die besondere Anordnung seiner Standfüsse auch auf unebenen Untergründen guten Halt findet. Bei der Ausstattung der Tripods gibt es allerdings einige Unterschiede, die Du beim Kauf beachten solltest. So ist für den gelegentlichen Einsatz ein kompaktes Dreibein-Stativ ideal, das sich einfach zusammenklappen, in der Tasche verstauen und praktisch überall hin mitnehmen lässt. Mit dem kleinen Foto-Gadget gelingen Dir ruckelfreie Naturaufnahmen, aber auch scharfe Gruppenfotos und Selfies sowie coole Clips für Dein Instagram- oder TikTok-Profil.



Noch mehr Möglichkeiten, mit Deinem Smartphone oder Deiner Kamera kreativ zu sein, bietet Dir ein Teleskop-Stativ mit Tripod-Ständer. Teleskop bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Du die Höhe des Stativs an Deine Bedürfnisse anpassen und damit den Blickwinkel auf Dein Motiv verändern kannst. Einige Tripod-Stative sind wahre Multitalente und kombinieren die Höhenverstellbarkeit mit weiteren Features. Sie lassen sich zum Beispiel vom Stativ zum Selfie-Stick oder Gimbal umfunktionieren und bringen praktische Extras wie einen Bluetooth-Fernauslöser, der den Selbstauslöser überflüssig macht. Damit sind die vielseitigen Stative die perfekten Begleiter und eröffnen Dir eine Vielzahl von fotografischen und filmischen Möglichkeiten.



Übrigens: Die meisten Tripod-Stative verfügen über einen simplen Klemmmechanismus, mit dem Du Dein Smartphone ohne Werkzeug sicher einspannen kannst. Unser Tipp: Achte beim Kauf darauf, dass die Grösse der Klemme zu Deinem Handy passt.







Was ist das Besondere an einem GorillaPod?

Bei dem GorillaPod handelt es sich um eine flexible Form des Tripod-Stativs, das bequem in die Jackentasche oder den Rucksack passt. Hier sind die Standfüsse nicht starr, sondern flexibel, wodurch sie sich an Gegenständen wie Geländern oder auch Ästen befestigen lassen. Für Dich als Hobby-Filmer oder -Fotograf ergeben sich daraus tolle Möglichkeiten, da Du mit dem GorillaPod Fotos und Videos aus völlig neuen Perspektiven aufnehmen kannst. In unserem Onlineshop findest Du Gorilla-Tripods mit Smartphone-Halterung oder 1/4"-Gewinde für Action-Cams und DSLR-Kameras in unterschiedlichen Grössen. Stöber durch jetzt in Ruhe unser Sortiment und bestell Deinen Gorilla-Tripod versandkostenfrei online.



Wann brauche ich einen Gimbal?

Wenn Du Dein Smartphone beim Filmen in der Hand hältst und Dich dabei bewegst, führt dies schnell zu ruckeligen Videos, die unprofessionell wirken. Die Lösung ist ein ein- oder mehrachsiger Gimbal, wie ihn auch Hollywood-Filmer bei ihrer Arbeit nutzen. Durch seine spezielle Konstruktion ist der Gimbal in der Lage, selbst kleinste Bewegungen auszugleichen und so für smoothe Bilder wie aus der Hand eines Profis zu sorgen. Neben dem Stabilisieren des Bildes bieten Gimbals - je nach Modell - noch weitere Features, die Dir helfen, Deinen Videos einen cineastischen Look zu verleihen. Dazu gehören zum Beispiel automatische Kamerafahrten oder Motion-Tracking, bei dem Deine Smartphone-Kamera den Bewegungen eines Objekts oder einer Person folgt. Ganz gleich ob Urlaubsvideo, cooler TikTok-Clip oder YouTube-Vlog - mit unseren Gimbals wirkt jedes Deiner Videos professionell.



In welchen Situationen brauche ich einen Selfie-Stick?

Ein Selfie-Stick ist immer dann von Vorteil, wenn Du Dich zusammen mit Deinem Partner oder Freunden fotografieren möchtest. Der Stick dient dabei als eine Art Armverlängerung und ermöglicht es Dir, Fotos ohne fremde Hilfe aufzunehmen. Das Betätigen des Auslösers erfolgt dabei entweder über einen in den Stick integrierten Bluetooth-Button oder einen separaten Bluetooth-Fernauslöser, den Du beim Fotografieren in der Hand hältst. Praktisch: Die meisten Selfie-Sticks besitzen einen Teleskopauszug und lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend in der Tasche verstauen.



Welches Foto- und Filmzubehör gibt es noch?

Neben Stativen und Selfie-Sticks findest Du im Onlineshop von Apfelkiste noch viele weitere Gadgets, die Dir helfen, bessere Fotos und Videos aufzunehmen. Eines davon ist die LED-Ringleuchte, die für professionelle Beauty- und Mode-Shootings sowie für ansprechende Instagram- und YouTube-Fotos und -Videos unverzichtbar ist. Der Vorteil einer LED-Ringleuchte ist, dass sie ein gleichmässiges und diffuses Licht auf das Motiv wirft und Dir hilft, störende Schatten zu vermeiden. Eine geniale Kombi für Beauty-Videos, TikTok-Clips und Instagram-Storys bietet Dir zum Beispiel unser Dual-Teleskop-Stativ mit LED-Ringleuchte und doppelter Smartphone-Halterung. Mit dem coolen Gadget verwandelst Du jedes Zimmer in ein professionelles Filmstudio und sorgst so dafür, dass Deine Abo- und Follower-Zahlen durch die Decke gehen.



Du möchtest nicht Dich, sondern Gegenstände gekonnt in Szene setzen? Dann ist statt einer LED-Ringleuchte ein Fotozelt die richtige Wahl. Das Fotozelt ist eine Art Miniatur-Filmstudio samt Hintergrund und Beleuchtung, mit dem Du Sammelobjekte, Modestücke oder auch Produkte für Deine Online-Auktionshäuser professionell ablichten kannst. In unserem Onlineshop findest Du günstige Fotozelt-Komplett-Sets samt LED-Beleuchtung und verschiedenen Hintergründen. Tipp: Damit Du direkt mit dem Fotografieren loslegen kannst, solltest Du ergänzend zum Fotozelt eines unserer Stative und einen Bluetooth-Fernauslöser mitbestellen.



Ob Selfie-Stick, Stativ, LED-Ringleuchte oder Bluetooth-Fernauslöser: Shoppe jetzt das neuste Foto-Zubehör portofrei online und zahl ohne Risiko auf Rechnung. Wenn Du werktags bis 15 Uhr bestellst, schicken wir Deine Bestellung noch am selben Tag raus.