Stylische iPad Hüllen für alle Modelle | caseable (2024)

Nicht nur in Sachen Smartphones und Laptops ist Apple eine der meist geschätzten Marken der Welt. Auch mit ihren Tablets sind sie Vorreiter und begeistern mit jeder neuen Generation. Wir bieten dir für alle Generationen robuste iPad Schutzhüllen an, die dein Gerät geschützt halten und gleichzeitig mit vielen praktischen Features glänzen, dabei ist es unerheblich ob es sich um eine iPad Pro, iPad mini oder iPad Air Hülle handelt. So kannst du all unsere Apple iPad Hüllen auch als Aufsteller nutzen, die es dir ermöglichen, es auch freihändig im Querformat zu gebrauchen. So kannst du es hinstellen und deine Filme und Serien bequem im Liegen schauen, ohne das iPad dabei in der Hand halten zu müssen. Das Apple Tablet wird dabei fest in der iPad Hülle gehalten.

Mit der immensen Motiv-Auswahl in unserem Shop kannst du dem iPad Cover noch den letzten Feinschliff verpassen. Entdecke darunter verspielte, farbenfrohe Designs oder entscheide dich für ein elegantes, schlichtes Motiv , um damit deine Hülle fürs iPad zu zieren. Allerdings kannst du auch selbst kreativ werden: Lade deine eigenen Bilder in unserem Design-Tool hoch und lasse sie dir von uns hochauflösend und beständig auf deine iPad Hülle drucken. Die Vorder- und Rückseite kannst du dabei auf Wunsch auch unterschiedlich gestalten.

Bei uns findest du verschiedene iPad Hüllen Modelle: Die klassischen Hüllen sind im Look eines Bucheinbands gehalten und machen daher Einiges her! Mit elastischen Gummibändern wird dein Gerät in dieser iPad Hülle fest gehalten. Zusätzlich bieten wir dir Smart Cases für dein iPad an, die sogar eine Schlaf-/Wach-Funktion integriert haben und ein faltbares Front-Cover haben.

Du willst dich für eine der klassischen iPad Taschen in Buchform entscheiden? Gute Wahl! Denn nicht nur von außen machen unsere Hüllen fürs iPad von Apple ganz schön was her – auch die Innenseiten können sich durchaus sehen lassen. Die verstärkte Struktur mit mehrlagiger Polsterung und der schützenden Neoprenschicht bewahrt das iPad vor Kratzern und anderen Schäden am Display und an sämtlichen Seiten. Zusätzlich liegt das Format perfekt in der Hand. Besonders praktisch: Unsere Apple iPad Hülle ist mit Innentaschen ausgestattet, in der Platz für Karten oder auch Notizen zu finden sind.

Doch auch die iPad Smart Cases sind toll: Die intelligente Schlaf-Wach-Funktion, die darin integriert ist macht dir das Leben leichter – so geht das iPad nach Nutzung automatisch in den Ruhezustand über, sobald du die Vorderseite zuklappst. Bei den neueren Varianten gibt es gibt es sogar Hüllen für iPad und Apple Pencil: Der Stifthalter bietet deinem Apple Pencil einen gesonderten Platz, so dass er nicht verloren geht. Diese Hüllen bieten wir als iPad Air Hüllen, iPad Pro Hüllen und viele weitere iPad Modelle an. Darüber hinaus gibt es bei uns ebenso MacBook Hüllen und iPhone Hüllen.