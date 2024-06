Test: Die besten VPN-Dienste im Vergleich (2024) (2024)

Es ist sinnvoll, ein VPN zu verwenden, wenn Sie mit einem offenen öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk in einem Café, Hotel, Flughafen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden sind. Wenn ein Wi-Fi-Netzwerk kein Passwort erfordert (die Eingabe Ihrer E-Mail oder anderer Details in einem Webbrowser zählt hier nicht), ist Ihre Verbindung zum Netzwerk unverschlüsselt. Damit kann ein Dritter recht einfach Ihre Aktivitäten ausspionieren. Wenn Sie jedoch Ihr VPN aktivieren, wird die Verbindung verschlüsselt und niemand kann Ihre Nachrichten lesen, Ihre Kreditkartendaten ausspähen etc. Achten Sie auch auf eventuelle Nutzungsbeschränkungen – einige verbieten P2P (Filesharing) während andere damit kein Problem haben.

Lassen Sie sich nicht von einer größeren Auswahl an Ländern beeindrucken, da das nicht unbedingt eine Eigenschaft für einen besseren Dienst ist. Sie sollten Server in den Ländern wählen, in denen Sie vorgeben zu sein, von denen Sie Streaming-Dienste entsperren möchten, oder in denen Sie physisch anwesend sind, da ein lokaler VPN-Server Ihnen immer die schnellsten Geschwindigkeiten eines bestimmten Dienstes bieten wird.

Preis beim Test:From $3.74 (approx £2.95) a month for one year + 4 free months. Usually $12.45 (approx £9.82) a month. A 5 year deal is available from $1.66 (approx £1.30) a month.

Hidden24 besitzt und betreibt seine gesamte Hardware und bietet derzeit sieben Standorte zur Auswahl an: Großbritannien, USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Schweden. Auf diesen Servern läuft ein eigener Code, also keine Open-Source-Software auf Linux, wie bei den meisten gemieteten VPN-Servern in der Cloud. Nicht einmal die Mitarbeiter von Hidden24 können auf die Server zugreifen. Im Gegensatz zu anderen VPN-Diensten protokolliert Hidden24 buchstäblich nichts. Trotz der Datenschutz-Funktion hebt Hidden24 zuverlässig die Blockierung von Netflix, iPlayer und anderen Streaming-Diensten in den sieben Ländern auf, die es unterstützt.

Privado VPN ist erst seit knapp vier Jahren aktiv. Entsprechend klein aber fein ist das Server-Netzwerk mit mehr als 60 Standorten in 45 Ländern. Bei den Bandbreitentests liegt Privado VPN mit den Servern in Deutschland und den USA ganz weit vorne. Gut funktioniert das Entsperren von Streaming-Diensten in den USA und umgekehrt in Deutschland aus dem Ausland.

Preis beim Test:Starter plan from for £1.57 a month for two years + 4 free months. Usually £10.99 a month.

NordVPN ist nicht der günstigste Dienst, aber selten ist der günstigste auch der beste. In Anbetracht des erstklassigen Service ist NordVPN seinen Preis wert. Das Zweijahresabonnement ist die beste Wahl, da der Monatspreis dann am günstigsten ist. NordVPN bietet drei Stufen an: Standard, Plus und Komplett. Plus bietet zusätzlich den Passwort-Manager und den Data-Breach-Scanner von Nord, während das teuerste Abo auch 1 TB verschlüsselten Cloud-Speicher enthält.

