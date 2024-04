Testbericht: Soundcore Motion X600 Lautsprecher mit Spatial-Audio (2024)

Den sehr schicken Soundcore Motion X600 bekommt ihr gerade im Tagesangebot bei iBood für 135,90€ . Hier bestellen » IPX7 Wasserschutz

LDAC-Codec

AUX-Anschluss Laut Amazon hat das Produkt zudem auch von 5 möglichen Sternen bei 1461 Bewertungen!

Mit dem Soundcore Motion X600 gibt es einen neuen Bluetooth-Lautsprecher, der mit zusätzlichem Full-Range Lautsprecher in der Gehäuse-Oberseite und KI-Spatial-Audio ausgestattet ist, womit aus jeder Stereo-Tonspur ein virtueller Surround Sound generiert wird.

Soundcore Motion X600 bei iBood für 135,90€ | Amazon für 149,99€



In Sachen Größe bewegt sich der Soundcore Motion X600, mit den Maßen von 30 x 8,1 x 12 cm, zwischen Soundcore Motion Boom und Soundcore Motion+. Im Vergleich zu den älteren Modellen der Motion-Serie, ist der X600 in Sachen Optik und Material schicker. Dabei ist der Lautsprecher in drei verschiedenen Farben erhältlich und ist teils aus Kunststoff, zu großen Teilen aber auch aus Metall gefertigt.

In Sachen Gewicht bringt der Lautsprecher knapp unter 2 kg auf die Waage, ein Leichtgewicht ist er damit nicht. Damit er trotz Gewicht gut transportierbar ist, hat Soundcore ihn mit einem praktischen Tragegriff aus Metall versehen. Er fällt filigraner aus, als bei Soundcore Motion Boom und Boom Plus, was mir besser gefällt. So richtig „schön“ lässt sich ein Tragegriff aber wohl niemals in ein Design integrieren.

Ich persönlich sehe den Soundcore Motion X600 eher auch als Indoor-Lautsprecher oder für die Terrasse beziehungsweise den Balkon, während die anderen Lautsprecher der Motion-Serie optisch eher richtige Outdoor-Speaker sind. Nichtsdestotrotz ist auch der Soundcore Motion X600 mit IPX7 gegen Wasser geschützt. Er macht sich so beispielsweise auch gut im Badezimmer.

In Sachen Material und Verarbeitung habe ich nichts auszusetzen. Der Lautsprecher ist aus hochwertigem Material gefertigt und weist keinerlei Produktionsfehler auf, bei einem 200€ Lautsprecher sollte das auch selbstverständlich sein.

Die Gesamtleistung des Soundcore Motion X600 gibt der Hersteller mit 50 Watt an. Verbaut sind insgesamt fünf Lautsprecher. Zwei Hochtöner, zwei Mittel- Tieftöner, eine Passivmembran auf der Rückseite und der bereits erwähnte Lautsprecher auf der Gehäuse-Oberseite. Dieser sorgt dafür, dass der Klang deutlich räumlicher wirkt, als es bei einem normalen Bluetooth-Lautsprecher dieser Größe der Fall ist.

Der Spatial-Audio-Modus verstärkt diesen Effekt noch einmal spürbar. Treue China-Gadgets Fans erinnern sich vielleicht noch an den räumlichen Klang des JKR KR-1000. Der Soundcore Motion X600 schlägt diesen um Längen.

Dabei ist der Lautsprecher außergewöhnlich definiert im Hochton,besser noch als der Soundcore Motion+ und liefert auch bei hoher Lautstärke ein verzerrungsfreies Klangbild. Im Tiefton ist er etwas zurückgefahrener, als der Soundcore Motion Boom, in Relation zur Gehäusegröße ist der Sound aber auch in diesem Bereich gut.

Insgesamt gefällt mir der Klang des Soundcore Motion X600 ziemlich gut. Er ist definiert, räumlich, mit einem soliden Tiefton. Dabei macht mir der Spatial-Sound hier wirklich Spaß. Eigentlich bin ich eher skeptisch, was KI-gestützte Klangmodifikation angeht, gerade bei wireless In-Ears halte ich sie für nicht sinnvoll. Ich möchte gerne die originale Stereo-Abmischung hören, bei der sich ein Sound-Ingenieur im Mastering auch etwas gedacht hat. Da Stereo-Effekte bei einem Solo-Lautsprecher aber ohnehin verwaschen sind, finde ich das Spatial-Audio, dass aus dem Stereo-Signal ein 3-Wege-Signal modelliert, bei diesem Lautsprecher im Zusammenspiel mit dem Speaker auf der Oberseite gelungen, der Klang hat so deutlich mehr Tiefe und Raum, als der Soundcore Motion X600 groß ist.

Während der Soundcore Motion+ mit aptX ausgestattet ist, beherrscht das Bluetooth 5.3-Modul im X600 Sonys LDAC-Codec. Dieser ermöglicht noch einmal eine höhere Bandbreite. Zudem ist der Lautsprecher Hi-Res und Hi-Res wireless zertifiziert. Im Test liefert der Soundcore Motion X600 eine gute Bluetooth-Reichweite, von rund 15 Metern auf freier Fläche. In geschlossenen Räumen ist es etwas weniger, in Abhängigkeit davon, wie massiv die zu überwindenden Hindernisse sind.

Neben drahtloser Musikwiedergabe via Bluetooth ist der Lautsprecher auch mit einem 3,5 mm AUX-Anschluss versehen, welcher neben dem USB-C Ladeanschluss hinter einer Gummikappe auf der Rückseite versteckt ist. Schön, dass Soundcore hier auch eine kabelgebundene Wiedergabemöglichkeit implementiert, auf diese muss man beispielsweise beim Soundcore Motion Boom verzichten.

Der Lautsprecher ist mit einer Reihe Bedienknöpfen auf der Oberseite ausgestattet, mit der sich die gängigen Funktionen ausführen lassen. Neben der beschrifteten Funktionen lässt sich durch ein Doppeltippen auf die Play/Pause-Taste der nächste Titel anwählen und durch ein dreifaches Tippen der vorherige Titel.

Dazu ist der Lautsprecher auch in die Soundcore App (Android / iOS) integriert. Die Funktionen sind dabei verhältnismäßig dürftig. Soundcore bewirbt hier vor allem den Pro EQ – Equalizer. Dieser ermöglicht eine feinere Abstimmung der einzelnen Frequenzbereiche, als es beim Soundcore Standard EQ der Fall ist. Daneben gibt es noch ein paar Standard-Funktionen, wie z.B. das Updaten der Firmware.

Der Soundcore Motion X600 ist mit einem 6400 mAh Akku ausgestattet. Die Laufzeit gibt Soundcore mit 12 Stunden an, vermutlich wurde dieser Wert mit dem Standard AAC-Codec und bei 50% Lautstärke gemessen. Bei gemischter Lautstärke von 50%-70% und bei Verwendung des LDAC-Codecs konnte ich im Test eine niedrigere Laufzeit von 8 bis 9 Stunden erreichen. Rund einen Arbeitstag kommt man also in jedem Fall durch.

Der Soundcore Motion X600 ist für mich ein optisch und haptisch wirklich schöner Bluetooth-Lautsprecher. Ich kann ihn mir sehr gut in einer modern eingerichteten Wohnung, beispielsweise im Bad, in der Küche oder auf der Terrasse vorstellen. Er macht einfach viel mehr her, als die anderen Lautsprecher der Motion-Serie.

Dabei geht Soundcore mit diesem Modell neue Wege und versucht sich nach dem In-Ear-Bereich auch im Lautsprecher-Bereich mit Audiomodifikation auf KI Basis. Dies ist meiner Meinung nach ziemlich gut gelungen und die Räumlichkeit und Fülle, die der Lautsprecher von sich gibt, sieht man ihm einfach nicht an. Etwas enttäuscht bin ich von den App-Funktionen, der Pro-EQ ist zwar ein nettes Feature, aber ich hab das Gefühl, dass Soundcore bei anderen Produkten mit smarten Zusatzfunktionen deutlich mehr aus der App herausgeholt hat.

Mit der Innovation kommt aber auch der Preis ins Spiel und der Soudcore Motion X600 ist mit einem Preis von regulär 199€ der teuerste Lautsprecher der Motion-Serie. Aktuell ist der Preis allerdings auf 149€ gesenkt und wenn man noch auf der Suche nach einem brillant klingendem Lautsprecher für den Sommer ist, der aber auch in der Wohnung nicht versteckt werden muss, dann darf man hier schon mal schwach werden.

