Top 8 Kostenlose VPNs fürs iPhone 2024 | VPNOverview (2024)

Schnell das Wichtigste lesen? Hier klicken für eine Zusammenfassung! Zusammenfassung: Die 8 besten kostenlosen VPNs für Ihr iPhone Obwohl Apples iOS ein relativ sicheres Betriebssystem ist, ist es anfällig für Malware und Cyberattacken. Ein VPN ist eine der besten Möglichkeiten, um Ihr iPhone zu schützen. Wenn Sie kein Geld für ein VPN ausgeben möchten, gibt es ein auch kostenlose VPNs fürs iPhone. Auch wenn Sie nicht so leistungsfähig sind, wie Premium-VPNs, sind Sie besser abgesichert, als wenn Sie ohne VPN mobil surfen. Nach gründlichen Tests haben wir diese Liste mit den acht besten kostenlosen VPNs fürs iPhone zusammengestellt: ProtonVPN : Das beste VPN für iPhone Windscribe : Das beste kostenlose VPN für Streaming auf dem iPhone AtlasVPN : Das sicherste kostenlose VPN für iPhone Avira Phantom VPN : Das beste kostenlose VPN für iPhone für gleichzeitige Verbindungen Speedify : Das schnellste kostenlose VPN für iPhone ZoogVPN : Ein privates kostenloses VPN für iPhone TunnelBear : Ein kostenloses VPN für iPhone mit einem großen Servernetzwerk Hide.me : Eine gute kostenlose VPN-App für iPhone-Nutzer in Nordamerika und Europa Jedes dieser kostenlosen VPNs hat spezielle Stärken und es lohnt sich, das richtige VPN für den eigenen Anwendungsfall auszuwählen. Wer in jedem Anwendungsfall auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich ein Premium-VPN wie NordVPN anschauen. Es kostet zwar etwas, hat dafür aber auch mehr Funktionen und Leistung. NordVPNbietet nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch ein größeres Servernetzwerk, bessere Sicherheitsfunktionen und ist sogar günstig. NordVPN Angebot NordVPN-Geburtstag: Top-Online-Sicherheit ab €3,39 / Monat Besuche NordVPN Lesen Sie den vollständigen Artikel, um mehr über die Stärken sowie mögliche Nachteile der kostenlosen VPNs zu erfahren!

Apple hat im Laufe der Jahre viele Maßnahmen ergriffen, um den Datenschutz und die Sicherheit des iPhones zu verbessern. Seit Einführung von iOS 14.5 bitten Apps die Benutzer um Erlaubnis, ihre Aktivitäten online zu verfolgen. Und mit dem iOS 15 Update hat Apple Private Relay eingeführt, das die IP-Adresse Ihres Geräts unsichtbar macht. Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen ist es unerlässlich, ein VPN zu verwenden, wenn Sie ein iPhone benutzen, um Ihre Daten und Ihre digitale Identität zu schützen.

Wir empfehlen in der Regel die Verwendung eines Premium-VPNs wie NordVPN. Wenn Sie zum Beispiel aus finanziellen Gründen kein Abo abschließen möchten, können Sie einen der kostenlosen VPN-Dienste ausprobieren. Zum Glück gibt es mehrere kostenlose VPNs für iPhones.

Allerdings sind nicht alle dieser kostenlosen VPNs zuverlässig und sicher – wir raten, bei der VPN-Auswahl genau hinzusehen. Wir haben einige kostenlose iPhone VPNs getestet, die wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen.

Das beste kostenlose VPN fürs iPhone: Übersicht

Hier ist eine einfache Tabelle mit den Datenlimits, der Anzahl der Server und den Verschlüsselungsstufen aller VPNs, die wir im folgenden Artikel vorstellen. So können Sie auf einen Blick das kostenlose iPhone VPN finden, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

VPN Datengrenze Serverstandorte Verschlüsselung Link ProtonVPN Unbegrenzt Drei Länder AES 256-bit Zu ProtonVPN Windscribe 2GB/Monat 10 Länder AES 256-bit Zu Windscribe AtlasVPN 2GB/Tag Drei Länder AES 256-bit Zu AtlasVPN Avira Phantom VPN 500MB/Tag 37 Länder AES 256-bit Zu Avira Phantom VPN Speedify 2GB/Monat 37 Länder AES 128-bit Zu Speedify ZoogVPN 10GB/Monat Fünf Länder AES 128-bit Zu ZoogVPN TunnelBear 500MB/Monat 49 Länder AES 256-bit Zu TunnelBear Hide.me 10GB/Monat 1 Land AES 256-bit Zu Hide.me

Von allen kostenlosen VPNs, die wir getestet haben, ist ProtonVPN dank seiner Geschwindigkeit und Datensicherheit wohl das beste kostenlose VPN für iPhone und iOS-Geräte. Wenn Sie ein VPN mit einem umfangreicheren Netzwerk von Servern wünschen, dann ist Speedify eine gute Wahl. Andere der genannten VPNs haben andere Stärken – zum Beispiel für Streaming. Werfen Sie einen Blick in die Detailbeschreibungen, um das beste VPN für Ihren Anwendungsfall zu finden.

Ein Hinweis zur Einordnung: Die unten aufgeführten Geschwindigkeits- und Bandbreitentests wurden über eine Internetverbindung durchgeführt, die ohne VPN auf eine Download-Geschwindigkeit von 84,1 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von 70,9 Mbit/s kam.

1. ProtonVPN: Das insgesamt beste kostenlose VPN für iPhones

Vorteile Nachteile Unbegrenzte Bandbreite Begrenztes Servernetzwerk Verschlüsselung nach Militärstandard Langsamer Kundensupport Schnelle Geschwindigkeiten

ProtonVPN ist ein Produkt der Proton Technologies AG, das Unternehmen steht auch hinter ProtonMail. Wenn Sie möchten, können Sie eine kostenlose Version von ProtonMail sowie eine Reihe anderer kostenloser Proton-Dienste zusammen mit Ihrem kostenlosen ProtonVPN-Tarif erhalten. Der kostenlose VPN-Dienst bietet unbegrenzte Daten und schnelle Download-Geschwindigkeiten. Seine allgemeine Benutzerfreundlichkeit macht ihn zu unserer ersten Wahl für iPhone-Nutzer.

Geschwindigkeit und Bandbreite

ProtonVPN ist das drittschnellste VPN auf unserer Liste. Es erreichte die folgenden Geschwindigkeiten, wenn es mit dem bestmöglichen Server (in unserem Test war das Japan) verbunden war:

Download: 72.3 Mbps

Upload: 14.1 Mbps

Ping: 158

Dank seiner hohen Download-Geschwindigkeiten kann ProtonVPN zum Ansehen von Videos und zum Streamen von Sportereignissen genutzt werden. Die kostenlose Version von ProtonVPN unterstützt weder Torrenting noch P2P-Filesharing.

Insgesamt war das Surfen mit dieser kostenlosen VPN-App reibungslos und ohne Verzögerungen. ProtonVPN kann zwar Inhalte auf führenden Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney Plus, Hulu und BBC iPlayer entsperren, es gibt jedoch keine Garantie, dass dies bei der Verwendung der kostenlosen Version immer funktioniert. Das ist einer der wenigen Nachteile dieses VPNs.

Ein weiterer Nachteil ist das relativ kleine Server-Netzwerk von ProtonVPN. Nutzer der kostenlosen Version erhalten Zugang zu nur 17 Servern in drei Ländern (den USA, Japan und den Niederlanden). Obwohl das Netzwerk eindeutig begrenzt ist, befinden sich die Server an beliebten Standorten und sind relativ gut verteilt. Es sollte Ihnen möglich sein, eine Verbindung zu einem Server herzustellen, der sich relativ nahe an Ihrem Standort befindet.

Sicherheit und Datenschutz

ProtonVPN glänzt in puncto Sicherheit. Die Verschlüsselungsprotokolle und -standards sind mit denen einiger führender Premium-VPN-Anbieter vergleichbar. Die wichtigsten Sicherheitsfunktionen von ProtonVPN umfassen:

Verschlüsselung: AES 256-bit

Protokolle: Wireguard, OpenVPN und IKEv2

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Die Sicherheit von ProtonVPN wird noch dadurch verstärkt, dass es Open Source ist und von unabhängiger Seite geprüft wird. Es ist mit Abstand eines der besten kostenlosen VPNs, die es derzeit gibt.

Auch in Sachen Datenschutz schneidet Proton gut ab. Das Unternehmen verfolgt eine strikte No-Logging-Politik und sitzt in der Schweiz, einem datenschutzfreundlichen Land, das nicht Mitglied von Überwachungsallianzen wie den 5/9/14 Eyes ist.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit

Die Proton-Website ist übersichtlich gestaltet. Sie können alle wichtigen Funktionen des VPN und auch Preisinformationen einsehen. Die VPN-App ist zwar optisch nicht besonders ansprechend, aber mit einer großen Schaltfläche zum Verbinden/Trennen in der Mitte der unteren Registerkarte ist sie einfach zu bedienen. Die verfügbaren Server können Sie mit einem Klick anzeigen lassen.

Wenn Sie bei der Verwendung der ProtonVPN-App auf Probleme stoßen, können Sie sich an den Kundensupport wenden. Als Nutzer der kostenlosen Version bleibt Ihnen allerdings nur der Kontakt per E-Mail, der Live-Chat ist nicht verfügbar. Wir haben zwar eine Antwort auf unsere Fragen per E-Mail erhalten, aber es hat ein paar Tage gedauert, was nicht ideal ist.

Proton VPN ausprobieren

2. Windscribe: Bestes kostenloses VPN für Streaming auf dem iPhone

Vorteile Nachteile Entsperrt Netflix US Durchschnittliche Geschwindigkeiten Nutzt führende Verschlüsselungsprotokolle und -technologien Sitz in einem 5-Eyes-Land Gute Auswahl an Servern Monatliches Datenlimit

Der VPN-Dienst von Windscribe wurde 2015 gegründet. Der Hauptvorteil dieses VPNs für iPhone-Benutzer ist, dass es ein breites Netzwerk von Servern bietet.

Geschwindigkeit und Bandbreite

Windscribe hat in unseren Geschwindigkeitstests gut abgeschnitten. Zwar ist es nicht das schnellste kostenlose VPN für iPhones, aber es ist auch nicht schlecht. Die gemessenen Geschwindigkeiten sind wie folgt:

Download: 67.8 Mbps

Upload: 45.3 Mbps

Ping: 340

Diese Download- und Upload-Geschwindigkeiten sind für das Surfen und Abrufen von E-Mails ausreichend, aber nicht zum Streamen und schon gar nicht zum Spielen. Das ist eine Enttäuschung, denn Windscribe ist einer der wenigen kostenlosen VPNs, die auf die Netflix US-Bibliothek zugreifen und andere Streaming-Apps wie den BBC iPlayer, Disney Plus und Amazon Prime Video entsperren können. Windscribe unterstützt zwar P2P-Filesharing, aber das niedrige Datenlimit macht es fast unmöglich, diese Funktion vollständig auszunutzen.

Das Datenlimit von Windscribe schränkt auch Ihre Möglichkeiten ein, Inhalte zu genießen. Die kostenlose Version bietet 2 GB pro Monat. Sie können dies auf 10 GB pro Monat erhöhen, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Wäre das Datenlimit höher als 2 GB, wäre Windscribe auf unserer Liste noch weiter oben gelandet, da es kostenlosen Nutzern Zugang zu Servern in 10 Ländern bietet.

Sicherheit und Datenschutz

Windscribe ist eines der sichersten kostenlosen VPNs für iPhones. Zu den Sicherheitsfunktionen dieses VPNs gehören:

Verschlüsselung: AES-256 bit

Protokolle: IKEv2, OpenVPN, Stealth und WSTunnel

Kill-Switch: Nein (aber es gibt eine integrierte Firewall in der Windows- und Mac-App)

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Windscribe bietet außerdem einen Werbeblocker und eine sichere Hotspot-Funktion, um seine Nutzer weiter zu schützen. Die strikte No-Logging-Politik ergänzt die anderen Sicherheitsfunktionen. Die App speichert nur die Nutzungsstatistiken, zum Beispiel Zeit und Dauer der Nutzung. IP-Adressen und andere potenziell aufschlussreiche Informationen werden nicht aufgezeichnet.

Windscribe wird von Kanada aus gesteuert, das ein Teil von 5-Eyes ist. Daher kann das Unternehmen gezwungen sein, Nutzerdaten an Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Das Design der Windscribe-Website und -App ist nicht besonders ansprechend. Die Webseite ist zwar informativ, aber nicht einfach zu navigieren. Die App ist ebenfalls nicht intuitiv und erfordert eine gewisse Eingewöhnung. Das Ein- und Ausschalten des VPN ist dank der großen Ein-/Ausschalttaste einfach genug, aber der Zugriff auf andere Funktionen und Einstellungen kann etwas knifflig sein.

Trotz der ausbaufähigen Benutzeroberfläche ist Windscribe eines der benutzerfreundlicheren VPNs für iPhones. Es verfügt über einen ausführlichen FAQ-Bereich und Anleitungen, die Ihnen bei der Lösung von Problemen helfen. Sie können sich sogar mit einem Bot unterhalten, um Lösungen für Probleme zu finden.

Zu Windscribe

3. AtlasVPN: Sicheres kostenloses VPN für iPhones und iOS-Geräte

Vorteile Nachteile Verschlüsselung nach Militärstandard Sitz in den USA, Mitglied der 5-Eyes-Allianz Schnelle Geschwindigkeiten Server in nur 3 Ländern 2 GB Datenvolumen pro Tag

AtlasVPN gibt es seit 2019. Die kostenlose Version dieses VPNs verfügt über einige erweiterte Funktionen, ähnlich wie WireGuard.

Geschwindigkeit und Bandbreite

AtlasVPN verzeichnete eine der schnellsten Download-Geschwindigkeiten aller kostenlosen VPNs für iPhones, die wir getestet haben. AtlasVPN gibt zwar an, keine Geschwindigkeitsbegrenzung für Nutzer der kostenlosen Version seiner App zu haben, aber die Upload-Geschwindigkeiten waren deutlich niedriger, wie unsere Messergebnisse zeigen:

Download: 72.7 Mbps

Upload: 8.95 Mbps

Ping: 206

Daher ist AtlasVPN keine gute Wahl für alles, was hohe Upload-Geschwindigkeiten erfordert, wie z.B. Online-Spiele. Allerdings ist es eine zuverlässige Wahl für das Surfen und Streaming. AtlasVPN stellt täglich 2 GB Daten zur Verfügung, was ausreicht, um ein paar HD-Folgen auf Ihrer Lieblings-Streaming-Plattform wie Hulu oder ESPN anzusehen.

Beachten Sie bitte, dass AtlasVPN die Netflix-US-Bibliothek nicht entsperrt. Das VPN ermöglicht P2P-Filesharing, eignet sich aber aufgrund der langsamen Upload-Geschwindigkeiten in der Praxis nicht dafür.

Sicherheit und Datenschutz

AtlasVPN bietet in seinen kostenpflichtigen und kostenlosen Versionen die gleichen Sicherheitsfunktionen. Die kostenlose Version verfügt daher über die branchenüblichen Sicherheitsfunktionen wie:

Verschlüsselung: AES-256 bit

Protokolle: IKEv2 und WireGuard

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

AtlasVPN verfolgt eine strikte No-Logs-Politik. Das Unternehmen sammelt nur Informationen, die für die Analyse notwendig sind, und speichert keine Informationen, die zu einem einzelnen Benutzer zurückverfolgt werden können. AtlasVPN hat seinen Sitz in den USA und ist daher möglicherweise verpflichtet, Nutzerdaten an Strafverfolgungsbehörden wie das FBI weiterzugeben.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Die Website von AtlasVPN ist übersichtlich und einfach zu navigieren. Sie können die App ganz einfach von der Website herunterladen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und hat einen großen Schieberegler, mit dem Sie die VPN-Verbindung ein- oder ausschalten können.

Auch das Einstellungsmenü und die alternativen Serverstandorte sind leicht zugänglich.



Auf der AtlasVPN-Website finden Sie zwar nützliche Anleitungen und FAQs, aber wir konnten keine Live-Chat-Funktion finden. Es gibt stattdessen eine Option zum Einreichen einer Anfrage, bei der Sie Ihre E-Mail-ID angeben und das Problem beschreiben müssen, das bei Ihnen aufgetreten ist.

Hier geht es zu AtlasVPN

4. Avira Phantom VPN: Das beste kostenlose VPN für iPhones mit unbegrenzten gleichzeitigen Verbindungen

Vorteile Nachteile Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen Begrenzt auf 500MB/Tag 30 Server-Standorte Sitz in Deutschland

Avira Phantom VPN ist vom selben deutschen Sicherheits-Software-Unternehmens, das auch hinter dem beliebten Avira Antivirus steht. Es ist eines der wenigen kostenlosen VPNs für iPhones, das unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen bietet.

Geschwindigkeit und Bandbreite

Aviras Ruf, mit dem Antivirenprogramm einen effizienten und effektiven Schutz zu bieten, setzt sich auch bei seinem VPN fort. Bei unserem Test hat es ausgezeichnete Geschwindigkeiten erzielt:

Download: 70.8 Mbps

Upload: 72.7 Mbps

Ping: 8ms

Mit solchen Geschwindigkeiten und einer niedrigen Ping-Rate ist Avira ein großartiges Allzweck-VPN. Sie können es zum Spielen, zum Streaming von Videos und zum Surfen allgemein verwenden – allerdings nur bis zum täglichen Bandbreitenlimit von 500 MB. Diese Einschränkung macht das Streaming-, Gaming- und Torrent-VPN weniger nützlich als es auf den ersten Blick scheint. Zwar können Sie zusätzliche 500 MB erhalten, wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden, aber auch das reicht für datenintensive Aktivitäten noch nicht aus.

Immerhin bietet Avira Server in 30 Ländern an. Wäre das Bandbreitenlimit höher, wäre dies ein großartiges VPN für die Erkundung der verschiedenen Mediatheken von Streaming-Plattformen gewesen.

Sicherheit und Datenschutz

Avira geht keine Kompromisse ein, wenn es um die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre seiner Benutzer geht. Einige wichtige Sicherheitsfunktionen dieses VPNs sind:

Verschlüsselung: AES-256 bit

Protokolle: IKEv2 und WireGuard

Kill-Switch: Nein

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Weitere nützliche Sicherheitsfunktionen sind der Schutz vor DNS-Lecks und die Tatsache, dass Ihnen eine virtuelle IP-Adresse zugewiesen wird. Die Avira-Website gibt an, dass das Programm keine Informationen verfolgt oder speichert, die auf einen bestimmten Benutzer zurückgeführt werden können. Das Programm misst lediglich, wie viel Datenverkehr Sie verbrauchen und sammelt Diagnosedaten.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Sowohl die Avira Phantom Website als auch die App sind intuitiv gestaltet. Sie lassen sich auch von Anfängern problemlos nutzen. Auf dem Startbildschirm der App wird eine große Verbindungstaste angezeigt, zusammen mit den Daten, die Sie verbraucht haben, und dem VPN-Server, mit dem Sie verbunden sind.



Die kostenlose Version von Avira Phantom bietet keinen Live-Kundensupport. Sie können zwar eine E-Mail senden oder eine Anfrage stellen, aber es gibt keine Möglichkeit für kostenlose Benutzer, sofort eine Lösung für Probleme zu erhalten.

Avira Phantom VPN testen

5. Speedify: Das schnellste kostenlose VPN für iPhones

Vorteile Nachteile Ultraschnelle Geschwindigkeiten AES-128-Bit-Verschlüsselung Kombiniert mehrere Verbindungen zu einer Fragwürdige Logging-Praktiken Geringe Bandbreite

Speedify ist ein Internet-Boosting-Dienst, der auch als VPN fungiert. Dieser kostenlose VPN-Dienst bietet hervorragende Geschwindigkeiten und ein großes Servernetzwerk.

Geschwindigkeit und Bandbreite

Wenn Sie auf der Suche nach einem kostenlosen VPN für Ihr iPhone sind, das hohe Geschwindigkeiten bietet, dann sind Sie bei Speedify an der richtigen Adresse. Geschwindigkeit hat bei Speedify oberste Priorität und das zeigt sich in unserem Test deutlich:

Download: 73.8 Mbps

Upload: 76.4 Mbps

Ping: 30

Wie Sie sehen können, sind sowohl die Download- als auch die Upload-Geschwindigkeit fantastisch. Für Sie bedeutet das: Die meisten alltäglichen Aktivitäten im Internet sind kein Problem.

Wie die meisten anderen kostenlosen VPNs verfügt Speedify natürlich nicht über die besten Entsperrfunktionen, trotz eines Server-Netzwerks, das sich über mehr als 37 Länder erstreckt. Wir konnten Netflix US allerdings nicht entsperren. Ein zusätzlicher Hinweis: Nicht alle Speedify-Server unterstützen P2P-Filesharing.

Die kostenlose App von Speedify für das iPhone ist nicht für datenintensive Aktivitäten geeignet, da Sie für nur 2 GB pro Monat freigeschaltet sind. Dies reicht kaum aus, um ein paar Episoden einer Serie in HD zu streamen.

Sicherheit und Datenschutz

Speedify konzentriert sich auf Geschwindigkeit, dagegen macht es Kompromisse bei Sicherheit und Datenschutz. Dies wird deutlich, wenn Sie sich die wichtigsten Sicherheitsfunktionen ansehen:

Verschlüsselung: AES-128 bit

Protokolle: benutzerdefiniertes Speedify-Protokoll

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Speedify nutzt nur eine AES-128-Bit-Verschlüsselung, die eine Stufe unter dem Industriestandard 256-Bit liegt. Außerdem nutzt es ein eigenes Protokoll, das für die schnellste Geschwindigkeit ausgelegt ist. Es ist nicht klar, ob dieses Protokoll die Sicherheitsstandards anderer moderner Protokolle wie Wireguard und OpenVPN erfüllt.

Speedifys kostenlose VPN-App verfügt über einen Kill-Switch und einen DNS-Leak-Schutz, beides wichtige Sicherheitsfunktionen.

Es bestehen einige Bedenken hinsichtlich der Protokollierungs- und Datenschutzpraktiken von Speedify. Obwohl das Unternehmen behauptet, auf Protokollierungen (Logs) zu verzichten, zeigt ein Blick in die Datenschutzbestimmungen, dass es Daten wie IP-Adresse, Browser und Betriebssystem der Nutzer speichert, wenn auch in anonymisierter Form. Speedify hat außerdem den Sitz in den USA, die Mitglied der 5-Eyes-Allianz sind.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Die Speedify-App hat eine der besten Benutzerführungen aller kostenlosen VPN-Apps für iPhones, die wir ausprobiert haben. Der Startbildschirm bietet einen Überblick über Ihre Verbindungsgeschwindigkeit, die verbrauchten Daten und die verbleibenden freien Daten, die für Sie verfügbar sind.

Sie können eine Verbindung zum VPN herstellen, indem Sie einfach auf den Schieberegler mit Schlosssymbol in der oberen rechten Ecke der App klicken.

Was den Kundensupport angeht, so hat Speedify keine Live-Chat-Funktion. Sie können sich stattdessen per E-Mail an das Kundensupport-Team wenden. Auf der Website von Speedify finden Sie einige hilfreiche FAQs, die Ihnen bei der Lösung einiger häufiger Probleme helfen können.

Speedify-Seite besuchen

6. ZoogVPN: Schnelles kostenloses VPN für iPhones mit Einschränkungen

Vorteile Nachteile Strikte No-Logs-Politik Begrenztes Server-Netzwerk Hauptsitz in Griechenland AES 128-Bit-Verschlüsselung Einfache Schnittstelle

ZoogVPN existiert bereits seit 2013. Das Unternehmen bietet ziemlich gute Upload-Geschwindigkeiten und ein relativ großes Datenvolumen für kostenlose Nutzer.

Geschwindigkeit und Bandbreite

ZoogVPN bot uns eine angenehme Überraschung bei den Geschwindigkeiten, insbesondere die Download-Geschwindigkeiten. Die folgenden Ergebnisse haben wir auf einem empfohlenen/optimalen Server gemessen:

Download: 70.1 Mbps

Upload: 29.4 Mbps

Ping: 183 ms

Die beeindruckenden Download-Geschwindigkeiten in Kombination mit dem Angebot von 10 GB Datenvolumen pro Monat machen ZoogVPN zu einer guten Option für das Streaming. Mit der kostenlosen Version von ZoogVPN waren wir jedoch nicht in der Lage, geografisch eingeschränkte Inhalte auf führenden Plattformen freizuschalten. ZoogVPN unterstützt P2P-Filesharing.

Im Rahmen des kostenlosen Pakets bietet Zoog Server in drei Ländern an (Niederlande, Großbritannien und USA). Das ist nicht sehr viel. Durch die Verteilung der Server sollten Sie trotzdem ziemlich schnelle Verbindung erhalten.

Sicherheit und Datenschutz

Zoog ist bei Weitem nicht das sicherste VPN, das zeigt ein Blick auf die Sicherheitsmerkmale:

Verschlüsselung: AES-128 bit

Protokolle: IKEv2, OpenVPN und PPTP

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Wie Speedify nutzt auch ZoogVPN eine 128-Bit-Verschlüsselung, die nicht so sicher ist wie bei anderen kostenlosen VPNs für iPhones. ZoogVPN kompensiert die relativ schwachen Verschlüsselungsstandards mit einer breiten Auswahl an Protokollen, darunter OpenVPN und PPTP.

Die kostenlose VPN-App von Zoog für das iPhone überzeugt in puncto Datenschutz. Sie verfolgt eine strikte No-Logs-Politik und sammelt, speichert oder verkauft keine persönlichen Daten. Darüber hinaus operiert Zoog von Griechenland aus, das keiner Überwachungsallianz angehört.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Das Design der ZoogVPN-App stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund. Die App bietet nur wenige zusätzliche Funktionen und ist daher einfach zu bedienen. Ein Klick auf das große Power-Symbol am unteren Rand des Bildschirms verbindet Sie automatisch mit dem schnellsten verfügbaren Server.

Im Gegensatz zu anderen kostenlosen VPN-Apps für iPhones bietet ZoogVPN einen Live-Kundensupport. Sie erhalten rund um die Uhr sofort Hilfe über die Live-Chat-Funktion. Falls Sie Ihr Problem genauer beschreiben möchten, können Sie dem Support-Team auch eine E-Mail schicken. Auf der Support-Seite ist sogar eine Hotline-Nummer angegeben, die Sie anrufen können.

Zu ZoogVPN

7. TunnelBear: Kostenloses VPN fürs iPhone mit großem Server-Netzwerk

Vorteile Nachteile Server in mehr als 40 Ländern Durchschnittliche Geschwindigkeit Benutzerfreundliche App Geringe Bandbreite pro Monat

TunnelBear ist ein in Kanada ansässiger VPN-Service, der im Jahr 2011 gegründet wurde. 2018 hat das McAfee, das Unternehmen für Sicherheitssoftware, TunnelBear übernommen. Das größte Plus dieses VPN-Anbieters ist sein großes Server-Netzwerk.

Geschwindigkeit und Bandbreite

TunnelBear ist ein führendes VPN für iOS und andere Plattformen, wie Windows und Linux. In unseren Geschwindigkeitstests waren wir etwas enttäuscht von seiner Leistung. Die folgenden Geschwindigkeiten wurden erreicht:

Download: 51.0 Mbps

Upload: 54.6 Mbps

Ping: 39ms

Diese relativ durchschnittlichen Geschwindigkeiten relativieren den Zugriff auf das umfangreiche Server-Netzwerk von TunnelBear, das selbst mit der kostenlosen Version bis zu 40 Länder abdeckt. Die monatlich zur Verfügung gestellten 500 MB an Daten beschränken die Nutzung für P2P-Filesharing und Streaming über Plattformen wie BBC iPlayer, HBO Max und Hulu.

Wir konnten auch keine regionalspezifischen Inhalte auf diesen Plattformen ansehen, während wir die kostenlose Version von TunnelBear nutzten.

Sicherheit und Datenschutz

TunnelBear bietet sowohl in der kostenpflichtigen Version als auch in der kostenlosen iPhone-App die gleichen erstklassigen Sicherheitsfunktionen. Sie umfassen:

Verschlüsselung: AES-256 bit

Protokolle: IPSec

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Außerdem bietet es einige zusätzliche Sicherheitsfunktionen, wie Schutz vor DNS-Lecks und automatischen WLAN-Schutz. Laut den Datenschutzbestimmungen von TunnelBear werden keine persönlichen Daten protokolliert. Allerdings speichert es einige Benutzerdaten und verwendet Cookies. TunnelBear hat seinen Sitz in Kanada und kann daher verpflichtet sein, Benutzerdaten an die Behörden weiterzugeben.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Das TunnelBear-Team ist stolz auf die Benutzerfreundlichkeit seiner App. Die Oberfläche hat eine kartenbasierte Oberfläche, über die Sie leicht erkennen können, wie weit der VPN-Server von Ihrem aktuellen Standort entfernt ist. Das Einstellungsmenü der App ist ebenfalls leicht zu navigieren.



Der Hilfebereich auf der Website von TunnelBear gibt nützliche Informationen darüber, wie Sie das VPN konfigurieren können, sowie einige Tipps zur Fehlerbehebung. Die Live-Chat-Funktion der Website ist ein Bot, sie verbindet Sie nicht mit einer echten Person. Um Unterstützung von einem echten Mitarbeiter zu erhalten, müssen Sie sich einloggen und ein Problem melden. Dies kann ein etwas langwieriger Prozess sein.

Angebot von TunnelBear

8. Hide.me: Ein gutes kostenloses VPN für iPhone-Benutzer in Nordamerika und Europa

Vorteile Nachteile Ausgezeichnete Sicherheitsfunktionen Begrenztes Servernetzwerk Sitz in Malaysia Unterdurchschnittliche Geschwindigkeiten 24/7 Live-Chat

Hide.me gibt es seit 2012. Der VPN-Dienst ist für seine fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen bekannt.

Geschwindigkeit und Bandbreite

Hide.me hat bei unseren Geschwindigkeitstests ok abgeschnitten, wie Sie an den unten aufgeführten Geschwindigkeiten sehen können:

Download: 20.2 Mbps

Upload: 5.02 Mbps

Ping: 156

Die Tatsache, dass wir einen VPN-Server gewählt haben, der sich weit von unserem Standort entfernt befindet, könnte eine Erklärung für die langsamen Geschwindigkeiten sein. Dieses Problem haben wahrscheinlich auch Nutzer in Asien, Südamerika und Afrika, da sich die kostenlosen Server von Hide.me hauptsächlich in den USA und Europa befinden.

Obwohl die Geschwindigkeiten sicherlich nicht überragend sind, bietet Hide.me ein monatliches Datenvolumen von 10 GB. Das ist im Vergleich zu anderen kostenlosen VPNs wie Proton und AtlasVPN nicht besonders viel, aber es reicht für einen Platz auf unserer Liste.

Mit der kostenlosen Version von hide.me können Sie keine geo-beschränkten Inhalte auf Streaming-Seiten freischalten, aber es unterstützt P2P-Filesharing.

Sicherheit und Datenschutz

Was Hide.me an Geschwindigkeit fehlt, macht es durch seine außergewöhnlichen Sicherheitsfunktionen wett. Die nachfolgenden Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher sind:

Verschlüsselung: AES-256 bit

Protokolle: OpenVPN, IPSec, SoftEther, SSTP, PPTP, und L2TP/IPSec

Kill-Switch: Ja

Schutz vor DNS-Lecks: Ja

Die Vielzahl an Protokollen, die Hide.me anbietet, ist bemerkenswert für einen kostenlosen Dienst. Die Sicherheitseinstellungen sind zudem in hohem Maße anpassbar und umfassen Optionen wie „Automatische Verbindung“ und „Zufälliger Port“, was Ihre Sicherheit und Privatsphäre im Internet verbessern dürfte.

Hide.me verzichtet außerdem auf Protokolle und wird unabhängig überwacht. Das bedeutet, dass eine glaubwürdige und verlässliche dritte Partei bestätigt hat, dass dieser VPN-Anbieter keine persönlichen Daten protokolliert. Dass Hide.me von Malaysia aus operiert, ist ein weiterer Pluspunkt für den Datenschutz, denn das Land gehört nicht zu den oben erwähnten Überwachungsallianzen.

Benutzerfreundlichkeit und Kundenerlebnis

Die Hide.me App ist optisch nicht die ansprechendste App auf unserer Liste. Dennoch ist sie recht einfach zu bedienen. Wenn Sie auf die Schaltfläche „VPN aktivieren“ klicken, wird eine Verbindung mit dem für Ihren Standort besten Server hergestellt.



Ein herausragendes Merkmal von Hide.me ist die 24/7-Live-Chat-Funktion. Sie können den Kundensupport über die Chat-Option kontaktieren, um schnelle und einfache Lösungen für alle Probleme zu erhalten, die bei der Nutzung der VPN-App auftreten können.

Deal bei Hide.me sehen

Kostenlose VPNs für iPhone, die es nicht auf die Liste geschafft haben

Während die acht oben aufgeführten VPNs unserer Meinung nach die besten kostenlosen VPN-Apps für iPhones sind, gibt es andere, die es nicht auf unsere Liste schaffen. Es gab jedoch zwingende Gründe, warum wir uns entschieden haben, sie nicht aufzunehmen. Diese wollen wir ebenfalls mit Ihnen teilen:

Hotspot Shield

Hotspot Shield wird wegen seiner schnellen Verbindungsgeschwindigkeiten auf iPhones hoch bewertet. Die Bandbreite für die kostenlose Version dieses VPNs ist auf 500 MB pro Tag begrenzt.

Hotspot Shield ist ein ziemlich zuverlässiges kostenloses VPN, allerdings mit einer umstrittenen Geschichte, was die Speicherung und Weitergabe von Benutzerdaten angeht. Für die Android-Version dieser VPN-App wurde festgestellt, dass auf den Endgeräten der Nutzer Code zu Werbezwecken eingeschleust wird. Die kostenlose Version bietet außerdem nur einen Server. Dieser Server befindet sich in den USA und lieferte in unseren Tests recht langsame Geschwindigkeiten.

Betternet

Betternet ist ein beliebtes VPN, das in unseren Tests allerdings nicht gut abgeschnitten hat. Diese App hat nur einen Server für kostenlose Nutzer, und wir erlebten sehr langsame Download-Geschwindigkeiten. Das VPN bietet zwar 15 Stunden monatliche Nutzungszeit, aber seine Entsperrungsfunktionen sind nicht die besten.

Der größte Nachteil von Betternet ist die mangelhafte Datenschutzpolitik. Die Richtlinien bieten keinen großen Schutz für die Daten der kostenlosen Nutzer, die an Dritte verkauft werden können. Außerdem wurde festgestellt, dass die Android-Version von Betternet die Geräte der Nutzer mit Malware infiziert.

Nachteile eines kostenlosen VPN fürs iPhone

Obwohl die oben aufgeführten kostenlosen VPNs mindestens solide Funktionen bieten, gibt es doch einige große Nachteile, die bei kostenlosen VPNs üblich sind. Zu diesen Nachteilen gehören:

Begrenzte Bandbreite: Außer ProtonVPN begrenzen alle kostenlosen VPNs die Datenmenge, die den Nutzern auf einer täglichen/monatlichen Basis zur Verfügung steht. Das hindert Sie daran, Spiele zu spielen oder andere Inhalte online zu genießen, während Sie mit einem VPN verbunden sind. Unzureichende Entsperrungsfunktionen: Eine wichtige Eigenschaft eines VPN ist die Fähigkeit, Inhalte zu entsperren, die für Benutzer in einer bestimmten geografischen Region gesperrt sind. Die meisten kostenlosen VPNs verfügen allerdings nicht über zuverlässige Entsperrungsfunktionen. Bei den meisten gelang es nicht, die Medienbibliothek von Netflix in den USA zu entsperren, und sie funktionierten auch nicht gut mit anderen Streaming-Apps. Kleines Server-Netzwerk: Kostenlose VPNs haben in der Regel nur eine Handvoll Server. Die eingeschränkte Auswahl an Servern reduziert den Zugriff auf geo-blockierte Inhalte, die Ihnen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können sich kostenlose Server manchmal auf einige wenige Länder konzentrieren. Daher werden Nutzer, die von diesen Ländern weiter entfernt sind, deutlich niedrigere Geschwindigkeiten erleben. Datenschutzbedenken: Einige kostenlose VPN-Anbieter sind in der Vergangenheit negativ aufgefallen, weil sie über ihre Datenerfassungs- und Protokollierungspraktiken gelogen haben. Der Hintergrund: Einige kostenlose VPNs bieten ihre Dienste kostenlos an, weil sie Nutzerdaten an Werbetreibende und andere Dritte verkaufen. Bei anderen kostenlosen VPNs können aufgrund schwacher Sicherheitsstandards versehentlich privaten Daten nach außen dringen. Daher bleibt ein Restrisiko für Ihre Privatsphäre, wenn Sie ein kostenloses VPN nutzen. Sicherheitsbedenken: Wie oben erwähnt, können VPNs verwendet werden, Geräte mit Malware und Schadsoftware zu infizieren. Obwohl der App Store vergleichsweise sicherer ist als der Play Store, besteht die Gefahr, dass Ihr Gerät durch die Verwendung eines kostenlosen VPNs infiziert wird.

Aus diesen Gründen empfehlen wir unbedingt die Verwendung eines zuverlässigen VPN auf Ihrem iPhone. Im folgenden Abschnitt werfen wir einen kurzen Blick auf eines der besten Premium-VPNs für iPhones.

Bestes Premium-VPN für iPhones

Nach der Analyse einer Reihe von Premium-VPNs für iPhones ist unser Favorit NordVPN. Mit vielen Server-Standorten, beeindruckender Geschwindigkeit, einfach zu bedienender App und überzeugenden Sicherheitsfunktionen ist NordVPN ein ausgezeichnetes Gesamt-Paket. Die Sicherheitsfunktionen sind erstklassig, hochwertige Verschlüsselung und die neuesten Protokolle sind der Standard. Der Kill-Switch als Sicherheitsfunktion gibt Ihnen eine schnelle Handlungsmöglichkeit, wenn etwas nicht passen sollte.

Zudem kann NordVPN zuverlässig Online-Streams entsperren. Bei Fragen oder Problemen hilft der Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Wenn Sie auch nach Lektüre unseres ausführlichen NordVPN-Tests noch nicht ganz sicher sind, können Sie die umfangreichen Funktionen des VPNs dank der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie erst einmal kostenlos testen.

NordVPN Unsere Wahl AngebotNordVPN-Geburtstag: Top-Online-Sicherheit ab €3,39 / Monat Aus € 3,39 9,3 Ausgezeichneter Schutz und breites Server-Netzwerk

Schöne und elegante Anwendung

Perfekt zum Streamen und Herunterladen BesucheNordVPN

So installieren und nutzen Sie ein VPN auf dem iPhone

Nachdem Sie nun die verschiedenen kostenlosen VPNs für iPhones kennen, werden wir einen Blick auf die Installation und erste Schritte für die Nutzung auf Ihrem Handy. Der Großteil der kostenlosen VPN-Apps für iPhones ist sehr einfach zu installieren. Die im Folgenden beschriebenen Schritte gelten für die meisten der in diesem Artikel besprochenen Apps:

Gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach der VPN-App, die Sie installieren möchten. Kaufen Sie die App. Autorisieren Sie den Download mit FaceID oder Ihrem Passwort. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die VPN-App. Bei einigen VPN-Apps müssen Sie sich möglicherweise anmelden oder ein Konto erstellen, bei anderen nicht. Wenn es erforderlich ist, erstellen Sie ein Konto. Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen und den Server-Standort. Dieser Schritt ist optional und Sie können ihn überspringen, wenn Sie noch nicht wissen, wie VPNs funktionieren. Schalten Sie das VPN ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste oder die Power-Taste betätigen.

Fazit

Wenn Sie die Privatsphäre und Sicherheit Ihres iPhones verbessern möchten, ohne Geld auszugeben, machen Sie mit einem der in diesem Artikel aufgeführten kostenlosen VPNs nichts falsch. Nach unseren ausführlichen Test ist ProtonVPN derzeit das beste kostenlose Allzweck-VPN für iPhones.

ProtonVPN ist schnell, bietet unbegrenzte Daten und verfügt über eine angemessene Anzahl von Servern.

Wenn Sie auf der Suche nach leistungsstarken Entsperrungsfunktionen, erweiterten Sicherheitsfunktionen und einem umfangreichen Server-Netzwerk sind, sollten Sie die überschaubare Investition ein kostenpflichtiges Premium-VPN erwägen. Auch wenn Sie andere Apps anonym verwenden möchten, gibt es auch viele kostenlose VPNs, die Sie nutzen können.

Die 8 besten kostenlosen VPNs für Ihr iPhone: Häufig gestellte Fragen Wenn Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen zur Benutzung eines kostenlosen VPNs auf dem iPhone haben möchten, schauen Sie sich den FAQ-Bereich unten an! Was ist das beste kostenlose VPN für mein iPhone? ProtonVPN ist laut unseren Tests das beste kostenlose VPN für das iPhone. Es bietet unbegrenzte Daten, hohe Geschwindigkeiten und erstklassige Sicherheitsfunktionen. Haben iPhones ein eingebautes VPN? Nicht ganz. Mit dem Update iOS 15 hat Apple eine Funktion namens Private Relay eingeführt, die Benutzern eine andere IP-Adresse zuweist als die, die sie von ihrem ISP erhalten haben. Das hilft zwar, Ihre Identität online zu schützen, gibt aber keine Websites frei. Darüber hinaus funktionieren einige Websites mit Private Relay überhaupt nicht. Wenn Sie sich mehr Online-Freiheit wünschen, brauchen Sie ein richtiges VPN. Wie richte ich ein kostenloses VPN auf meinem iPhone ein? Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um ein kostenloses VPN auf dem iPhone einzurichten: Gehen Sie in den App Store und suchen Sie das kostenlose VPN, das Sie installieren möchten. Laden Sie die App auf Ihr Telefon herunter. Rufen Sie die App auf und erstellen Sie ein Konto, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen (optional). Schalten Sie das VPN ein und surfen Sie sicher. Schauen Sie sich unbedingt unsere Rangliste der besten kostenlosen VPNs für iPhones an, ehe Sie sich entscheiden, welche App Sie herunterladen möchten.

Mohit Chawdhry Autor Tech Journalist Mohit ist Jurist und Politikwissenschaftler, der sich hauptsächlich mit der Regulierung von Technologien beschäftigt. Für VPNOverview schreibt er über Cybersicherheit, Kryptowährungen und Sportereignisse. Petra Meyer Autor Content Manager - Deutsch Petra ist seit mehr als 15 Jahren in der Tech-Kommunikation zuhause – von PR über Social Media bis hin zu Content Marketing – und beschäftigt sich seitdem mit Themen wie Cybersecurity oder Datenschutz. Bei VPNOverview leitet Petra das deutsche Content-Team. Sie liebt die Kombination aus praktischem Schreiben und Zusammenarbeit mit großartigen Menschen, die dieser Job mit sich bringt.