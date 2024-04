삼성 TV를 위한 최고의 무료 VPN 다운로드 (2024) - TechRobot (2024)

스마트 TV가 발명된 이후로, 몇 번의 클릭만으로 좋아하는 미디어 스트리밍 서비스의 무제한 콘텐츠에 TV에서 바로 접근할 수 있습니다. Samsung Smart TV는 Netflix, Amazon Prime, Hulu, YouTube와 같은 다른 스트리밍 서비스들에 연결할 수 있게 해주는 온라인 스트리밍 서비스입니다.

또한 인터넷에 연결하여 TV에서 사이트를 탐색할 수 있습니다. 그래서 삼성 TV는 웹에 연결된 기기의 문제에 취약한 기기가 됩니다. 예를 들어, 이제 인터넷 활동은 온라인에서 무단으로 조작되거나 접근당할 위험이 있습니다.

당신이 삼성 TV에서 좋아하는 프로그램을 보거나 많은 사이트에 접속하고 싶어도, 특정 제한으로 인해 그렇게 할 수 없을 수 있습니다. 이때 VPN이 필요한 이유입니다. VPN은 당신의 정확한 위치를 숨기고, 원하는 위치에서 가상 IP 주소를 통해 좋아하는 콘텐츠에 연결해 줍니다. 특히, TV용 VPN은 이러한 제한을 우회하고 시청 경험을 향상시킬 수 있습니다. 본질적으로, VPN은 당신의 활동을 엿보는 눈으로부터 보호하고 제한된 웹 콘텐츠를 차단 해제하여 즐길 수 있게 합니다. 그러니 삼성 스마트 TV용 VPN을 찾고 있다면, 이 가이드가 바로 당신을 위한 것입니다!

위험 부담 없는 VPN과 완전 무료 VPN 중에서 결정하기 어려우신가요? 위험 부담 없는 VPN은 사용자가 모든 기능을 즐길 수 있게 하며 100% 환불 보장을 제공하는 유료 VPN입니다. 최고의 VPN 무료 다운로드 옵션을 찾는 사람들에게는 위험 부담 없는 VPN과 완전 무료 VPN을 구별하는 것이 중요합니다. 반면에, 무료 VPN은 평균적인 기능에 접근하기 위해 어떠한 형태의 지불이나 구독도 요구하지 않습니다. 이는 최고의 무료 VPN 다운로드 솔루션을 찾는 사용자들에게 탁월한 선택입니다. 위험 부담 없는 VPN은 “무료” 서비스를 제공하기 위해 품질을 저하시키는 완전 무료 VPN보다 더 신뢰할 수 있습니다. 여기 삼성 TV를 위한 최고의 위험 부담 없는 VPN이 있습니다.

Samsung TV용 최고의 VPN을 선택하는 것과 관련하여, ExpressVPN은 모든 면에서 선두를 달리고 있습니다. 스마트 TV용 VPN을 찾는 사람들에게 ExpressVPN은 우리의 1순위 추천입니다. 가장 많은 서버 수를 자랑하며 스마트 TV에서 제한된 콘텐츠에 접근하는 데에 신뢰할 수 있고 저렴한 해결책을 제공합니다. 또한, ExpressVPN은 방대한 서버 네트워크로 인해 스마트 TV용 VPN으로서 훌륭한 옵션입니다. ExpressVPN을 통해 연결하면 다른 국가의 차단된 콘텐츠가 세계 어디에서든 열립니다. 105개 이상의 다른 국가에서 온 3,000개 이상의 서버를 보유함으로써, 콘텐츠에 대한 접근이 보장됩니다.

만약 그것의 보안 기능과 온라인 프라이버시 능력에 대해 걱정하고 있다면, 4096비트 CA, AES-256-CBC 암호화가 귀하의 트래픽을 안전하게 보호하는 데 도움이 된다는 점을 안심하세요. 전 세계 어디에서나 추적이나 추적당할 염려 없이 삼성 TV에서 브라우징할 수 있습니다. 또한, 온라인 활동이 중앙 서버에 저장되거나 로그로 남지 않는다는 것을 보장하는 노-로그 정책을 제공합니다.

제한된 스트리밍 서비스를 해제하는 데 있어 ExpressVPN이 최고입니다. YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO, Spotify 등과 같은 미디어 서비스에 무제한 접근을 제공하기 때문입니다. Samsung TV를 통한 접근뿐만 아니라 ExpressVPN은 Android와 iOS용 모바일 앱과 Mac, Windows, Linux용 데스크탑 앱을 제공하여 모든 기기를 안전하게 보호합니다. 또한 선호하는 브라우저에서 웹 앱을 통해 연결할 수도 있습니다.

ExpressVPN은 등록 후 처음 30일 이내에 사용을 중단하기로 결정한 경우 100% 위험 부담 없는 30일 환불 보장을 제공합니다.

또 다른 높은 평가를 받는 위험 부담 없는 VPN은 NordVPN입니다. 최고 수준의 서비스, 저렴함, 신뢰성 측면에서 ExpressVPN 다음으로 2위를 차지합니다. 예상대로, NordVPN은 Samsung TV를 사용하는 동안 온라인에서의 안전과 개인 정보를 보장합니다. 그들은 결코 귀하의 데이터를 판매하거나 원치 않는 침입적인 광고로 귀찮게 하지 않습니다. 다른 국가의 차단된 콘텐츠에 접근하면서 최대한의 익명성을 즐길 수 있습니다. 61개국에 걸쳐 5,000개 이상의 빠른 서버를 통해 원하는 거의 모든 위치의 콘텐츠에 접근할 수 있습니다.

NordVPN은 최대한의 온라인 보안을 제공하기 위해 SHA-512 HMAC 인증을 사용합니다. 또한 군사 등급의 검증된 AES-256 암호화 표준을 사용합니다. 이는 OpenVPN과 인터넷 키 교환 v2/IPsec 프로토콜의 사용을 결합하여 지역 차단된 콘텐츠에 무제한 접근을 가능하게 합니다.

Samsung TV에서 스트리밍할 때, NordVPN은 가장 빠른 연결 중 하나를 제공하며, 한 번에 여러 기기에 연결할 수 있는 기능은 독특한 경험을 제공합니다. 이는 신뢰할 수 있는 친구와 가족과 프리미엄 VPN 서비스를 공유하면서도 선호하는 스트리밍 서비스를 계속 즐길 수 있음을 의미합니다.

간단한 사용자 인터페이스를 제공함에도 불구하고, 특히 고객 지원과 관련하여 그 수준을 의심할 여지가 없습니다. 고객 지원은 훌륭한 서비스를 운영하는 데 있어 가장 중요한 측면 중 하나이며, 이 측면에서 NordVPN은 두각을 나타냅니다. 위험 부담 없는 30일 환불 보장은 여러분에게 서비스 제공에 대한 그들의 약속을 확신시켜 줍니다.

많은 사람들이 짧은 여행이나 잠깐 사용하기 위해 무료 VPN을 선택합니다. 왜냐하면 그것들은 실용적이고 절약적이기 때문입니다. 특히 TV용 무료 VPN을 찾고 있다면, 이 범주에서 당신의 요구에 맞는 몇 가지 옵션이 있을 수 있습니다. 일부 무료 VPN이 꽤 좋다는 것은 사실이지만, 위험 부담이 없는 유료 VPN과 비교할 수는 없습니다. 이것은 신뢰성과 속도가 중요한 스마트 TV용 VPN을 찾는 사용자들에게 특히 중요합니다. 아래에서는 삼성 TV용 최고의 무료 VPN에 대한 리뷰를 찾을 수 있습니다.

ProtonVPN은 온라인에서 찾을 수 있는 최고의 무료 VPN 서비스일 것입니다. 제공하는 기능은 유료 VPN과 유사합니다. ProtonVPN은 OpenVPN과 IKEv2 프로토콜을 AES-256 암호화와 함께 사용합니다. 2020년 1월, 모든 플랫폼에서 소스 코드를 공개하고 독립 보안 기관에 의해 서비스가 감사를 받은 최초의 VPN 서비스가 되었습니다.

ProtonVPN은 웹 서핑을 할 때 개인화된 온라인 프라이버시와 보안 경험을 제공합니다. 사용자의 정보는 적절히 보호되며, 뛰어난 속도로 인해 게이머들 사이에서 인기 있는 이름이 되었습니다. Samsung TV를 위해, ProtonVPN은 Android, iOS, macOS, Windows에서 사용 가능한 것과 마찬가지로 훌륭한 기능을 제공합니다.

Hotspot Shield는 품질 서비스와 우수한 고객 지원에 대한 흔들릴 수 없는 명성을 가지고 있습니다. 이것은 세계에서 가장 오래되고 가장 많이 사용되는 VPN 서비스 중 하나입니다. 모바일 앱에서의 간단한 설정은 많은 VPN보다 우위를 점하게 하며, 그래서 많은 사람들이 이를 선택합니다. Hotspot Shield 사용자는 VPN 서비스를 통해 연결되면 원활한 스트리밍 경험을 보장받습니다.

Hotspot Shield의 명성은 단순히 제한된 콘텐츠와 지역 차단된 콘텐츠에 접근하기 위해 사용되는 것을 넘어섭니다. 2010년에는 아랍 시위자들이 정부의 제한을 우회하고 접근이 제한된 사이트에서 소통하기 위해 사용되었습니다. 2012년에는 50만 명 이상의 Mac 사용자에게 영향을 미친 Flashback 바이러스, 즉 사이버 공격으로부터 사용자를 적극적으로 보호하는 생명을 구하는 서비스가 되었습니다. 이는 인터넷이 당신에게 던질 수 있는 어떤 멀웨어에 대해서도 VPN의 효과를 보여줍니다.

Hotspot Shield는 신원을 숨기고 Netflix, Hulu 등에 접근할 수 있게 해주는 VPN 서비스의 기본적이지만 필요한 기능을 제공하는 무료 VPN 서비스가 필요한 사용자에게 좋은 추천입니다.

많은 다른 고평가 받는 무료 VPN들처럼, TunnelBear도 우아하게 돋보입니다. 캐나다 기반의 이 서비스는 모든 기기에서 AES-256 암호화를 사용하며, iOS 8 이전 버전의 iOS 기기에서는 AES-128 암호화를 실행합니다. 이 모든 것은 사용자의 최대 온라인 프라이버시를 보장하기 위한 목적입니다.

Tunnelbear는 Samsung TV에서 제한된 콘텐츠를 우회하고 차단 해제하는 데 잘 작동합니다. 이는 사용자의 원래 가상 위치를 다른 가상 위치로 변경하여 사용자의 신원을 숨기고 보호함으로써 차단된 스트리밍 서비스에 접근할 수 있도록 효과적으로 도와줍니다.

매달 최대 500MB의 데이터를 제공하여 선호하는 사이트에 익명으로 접속할 수 있습니다. 더 많은 데이터가 필요하다고 느끼면, 추가 데이터를 구매하거나 다음 달을 기다려 더 많은 데이터를 받을 수 있습니다.

다양성과 접근성을 위해 TunnelBear는 Android, iOS, Windows, macOS에서 사용할 수 있습니다. 이동 중에도 항상 보호받고 싶어하는 사용자에게 이상적입니다. 위치를 오가며 사용할 수 있습니다.

Hide.Me는 또 다른 무료이면서도 신뢰할 수 있는 VPN 서비스입니다. 이 서비스가 제공하는 품질은 사용자에게 아무런 비용도 들지 않는다는 사실을 반영하지 않습니다. 주요 기능에 대한 접근은 여전히 유지됩니다. 전략적으로 72개 이상의 위치에 배치된 평균적으로 충분히 빠른 서버를 통해, Hide.Me 사용자는 집이나 사무실의 편안함을 벗어나지 않고 거의 모든 위치의 콘텐츠를 차단 해제할 수 있습니다.

Hide.Me를 사용하면 지역 제한 문제가 빠르게 해결됩니다. 위치에 상관없이 좋아하는 스트리밍 사이트에 연결할 수 있으며 온라인에서 노출될 걱정 없이 이용할 수 있습니다. IP 주소를 숨겨 정부나 다른 사람에게 추적당하는 것을 방지합니다. 이는 Samsung TV 사용자에게 훌륭한 소식입니다. Hide.Me를 사용하면 사이버 공격 및 기타 위험한 활동으로부터 정보가 안전하게 보호됩니다. Hide.Me는 Amazon Prime, HBO, Hulu, Spotify, YouTube, Netflix 등에서 잘 작동합니다. 모바일 앱에는 Android 및 iOS 버전이 있으며, PC 사용자를 위한 웹 앱과 브라우저 확장 프로그램도 있습니다. Hide.Me 설정은 간단합니다. 선호하는 기기에 앱을 다운로드한 후, 원하는 국가를 선택하고 “연결” 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

Windscribe 사용자는 무료로 훌륭한 서비스를 받을 수 있습니다. 이 제공업체는 사용자에게 매월 10GB의 데이터를 제공하는데, 다른 무료 VPN들이 자랑할 수 없는 업적입니다. 그런 양의 데이터가 있으면, 특히 삼성 TV에서 고품질 스트리밍 시간을 즐기기가 쉬워집니다. 비록 단 열 개의 서버에만 제한되지만, 위치나 개인 정보를 공개하지 않고 인터넷 활동을 즐길 수 있습니다. 등록하려면 이메일과 비밀번호만 있으면 됩니다.

Windscribe는 보안과 개인 정보 보호를 확실히 보장하기 위해 AES-256 암호화를 사용합니다. Windscribe의 서버 중 하나에 연결되어 있는 한, 잠긴 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있습니다.

유료 VPN은 무료 VPN보다 훨씬 낫습니다. 그러나 위험 부담 없는 VPN을 시도해보고 싶지 않다면, 무료 VPN이 유용할 수 있습니다. 이러한 VPN은 유료 버전만큼 안전하지 않을 수 있지만, 사용할 수는 있습니다.

우수한 무료 VPN을 찾을 때 주의 깊게 살펴봐야 할 몇 가지 기능이 있습니다; 이러한 기능들은 여러분을 안내하고 사용 가능한 옵션들 중에서 현명한 선택을 하도록 도와줄 것입니다.

Should I use a free VPN or a paid one for Samsung TV? We recommend you use a paid premium VPN for Samsung TV. Paid VPN services are usually better than their free counterparts. Since users pay for their services, paid VPN services can raise revenue to provide quality infrastructure for their users. On the other hand, free VPNs find other means to generate revenue, such as selling users’ data. In addition, they impose limits that can make your VPN experience unpleasant. So, it’s better to stick with paid VPNs. However, any of the VPNs above will do if you cannot afford a premium fee for a VPN.

What is the best free VPN for Samsung TV? The best completely free VPN for Samsung TV is ProtonVPN. This privacy-focused VPN service has the best security and privacy features when it comes to free VPNs. 256-bit encryption, perfect forward secrecy, zero logging, and secure VPN protocols are some features that keep your connection secure. In addition, its native applications are open-source and have been certified secure by a third-party company. However, in terms of risk-free options, ExpressVPN is the best you can use.

Will a free VPN reduce the quality of my internet connection on Samsung TV? It depends on the free VPN service. Most free VPN services will reduce the quality of your internet connection on Samsung TV. This is because they usually impose limits that affect the speed and quality of your internet connection. In addition, their server network might not be sophisticated enough to retain the quality of your internet connection. On the other hand, the best free VPN services will have minor or no issues maintaining or improving the quality of your internet connection on Samsung TV.