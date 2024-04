Save

Shop

Share

Keep Screen On

(function() { document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var componentMetadata = JSON.parse('\x7b\x22componentName\x22\x3a\x22ActionToolbar_63c13be0-5bfb-446f-b820-2790dadf6b3e\x22,\x22deferOptions\x22\x3a\x7b\x22deferComponent\x22\x3afalse,\x22deferType\x22\x3a\x22None\x22,\x22deferId\x22\x3a\x22r23bfcfb9a95e49b586a6878052d7ac50\x22,\x22deferredContainerId\x22\x3a\x22\x2fmain\x2fdockingActionToolbar\x22,\x22deferredContainerView\x22\x3anull\x7d,\x22viewName\x22\x3a\x22ActionToolbar\x22\x7d'); var configuration = {"contentId":"f6d4a741-f15c-4c78-8f40-94ab312a2e46","toolbarSettings":{"id":"63c13be0-5bfb-446f-b820-2790dadf6b3e","registrationUrl":"/GMI/CoreSites/BC/Home/register/reg-fp","regAction":"FAVORITE","eSourceCode":11275,"namePassedToEvents":"RDPToolbarSTICKY","buttons":[{"addFavoriteErrorMessage":"Sorry, something went wrong. Please save again.","removeFavoriteErrorMessage":"Error occurred while removing from favorites","registrationUrl":"/GMI/CoreSites/BC/Home/register/reg-fp","regAction":"FAVORITE","eSourceCode":11275,"isCurrentUserAnonymous":false,"isFavoriteItem":false,"id":"16a29701-2b75-4d9a-aa9c-860376da50d7","allowedForAnonymousUsers":false,"type":"Favorite","displayName":"Save","namePassedToEvents":"Favorite","cssClassName":"atButtonFavorite","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"scriptUrl":"https://cdn.whisk.com/sdk/shopping-list.js","onLoadFunction":"var whisk = window.whisk || {};\r

whisk.queue = whisk.queue || [];\r

whisk.queue.push(function () {\r

whisk.shoppingList.addRecipeToList({\r

recipeUrl: window.location.href.replace(\u0027q.bettycrocker.com\u0027, \u0027bettycrocker.com\u0027),\r

trackingId: \u0022wx-75324683-8f1f0fa2\u0022, // new action toolbar button ID\r

whiteLabel: \u0022bettycrocker\u0022\r

});\r

GeneralMills.Analytics.raiseEvent({\r

EventType: \u0022Buy_click\u0022,\r

Position: \u0022Floating Toolbar\u0022,\r

VendorExperience: \u0022Whisk_recipe\u0022\r

});\r

});\r

","scriptId":"recipeBuyNow","id":"49605120-3aab-4f78-b82a-d66f139d0b81","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"ThirdPartyScript","displayName":"Shop","namePassedToEvents":"Shop Recipe","cssClassName":"atButtonShop ","privacyCategories":[3],"privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"nestedButtons":[{"layoutParameter":"p%3d1","id":"e34d2f94-cbe2-439b-b435-da465f840b2e","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"Print","displayName":"Print Recipe","namePassedToEvents":"Print","cssClassName":"atButtonPrint","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"providerName":"pinterest","providerNamePassedToEvents":"Pinterest","shareUrlFormat":"//pinterest.com/pin/create/link/?url={0}","id":"f976c276-f147-4387-b249-8fcf4aa89ee5","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"Social","displayName":"Save To Pinterest","namePassedToEvents":"Pinterest","cssClassName":"atButtonPinterest","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"templateId":"bf50810b-3823-4a07-a4a0-2e63d516cc3e","dialogHeading":"Email Recipe","emailCode":"BC_ContentEmail","dialogSettings":{"cancelButtonText":"Cancel","copyToSenderLabel":"Send a Copy to Myself","emailAddressesLabel":"* Email Address(es)","emailInstructionText":"Separate email addresses with commas","fromText":"From:","privacyPolicyText":"\u003cp\u003e\u0026copy;2024 General Mills, Inc. All Rights Reserved. This information will only be used to send an email to your friend(s) and will not be saved. Please read our \u003ca rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 rel=\u0022noopener noreferrer\u0022 href=\u0022http://www.generalmills.com/company/privacy-policies/privacy-policy-us\u0022 target=\u0022_blank\u0022 shape=\u0022rect\u0022\u003ePrivacy Policy\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e","requiredFieldText":"* Required","sendButtonText":"Send","senderEmailAddressLabel":"* Your Email Address","senderFirstNameLabel":"* Your First Name","sendToText":"Send To:"},"id":"e6d709ac-e7a5-44ca-8531-95cb04430374","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"Email","displayName":"Share via Email","namePassedToEvents":"Email","cssClassName":"atButtonEmail","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"providerName":"facebook","providerNamePassedToEvents":"Facebook","shareUrlFormat":"//facebook.com/sharer/sharer.php?u={0}","id":"0aa33652-0835-443c-a509-9401ff5784e4","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"Social","displayName":"Share on Facebook","namePassedToEvents":"Facebook","cssClassName":"atButtonFacebook","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"successMessage":"Copied.","errorMessage":"Press Ctrl+C and Enter to copy to clipboard","successMessageDuration":3000,"errorMessageDuration":10000,"id":"15e206df-bb9d-424e-9887-8eec2530432e","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"CopyLink","displayName":"Copy Link","namePassedToEvents":"Copy","cssClassName":"atButtonCopyLink","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false}],"id":"256769a9-5624-4a2a-b511-ac4dec1916fd","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"Reveal","displayName":"Share","namePassedToEvents":"Share","cssClassName":"atButtonReveal","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false},{"errorMessage":"","id":"3e721b3c-33ab-474b-beb4-53add7af05d2","allowedForAnonymousUsers":true,"type":"WakeLock","displayName":"Keep Screen On","namePassedToEvents":"Wakelock","cssClassName":"atButtonWakeLock","privacyOptOutMessage":"\u003cdiv class=\u0027privacyMessage\u0027\u003e

\u003ch3\u003eThis feature is not available with your current cookie settings.\u003c/h3\u003e

\u003cp\u003eYou can \u003ca href=\u0027#\u0027 data-show-preference-center=\u00271\u0027\u003eupdate your privacy settings\u003c/a\u003e to enable this content. Please enable “Functional Cookies” to use this feature.\u003c/p\u003e

\u003c/div\u003e","showPrivacyOptOutMessage":false}],"isSticky":true},"userSettings":{"isCurrentUserAnonymous":true,"isFavoriteItem":false},"pageAttributes":{"url":"https%3a%2f%2fwww.bettycrocker.com%2frecipes%2fvalentine-chex-mix-12-recipe%2ff6d4a741-f15c-4c78-8f40-94ab312a2e46%3fWT.mc_id%3dtaf_recipe_BC","contentId":"f6d4a741-f15c-4c78-8f40-94ab312a2e46"},"recaptchaPublicKey":"6LfU_icUAAAAALSqSjRg5hqZwbPr1b8k-_80a_S_"}; var moduleName = 'actionToolbar'; var isVueModule = true; GeneralMills.PandoSites.RegisterControlInstance(moduleName, configuration, componentMetadata, isVueModule)});})();