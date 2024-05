Vind de Beste VPN voor Gaming in 2024 - Jouw Gids voor Gaming met een VPN - TechRobot (2024)

Sommige gamers kiezen ervoor om VPN’s te gebruiken naast hun favoriete spellen, en met goede reden. De beste VPN voor gaming kan je vaak beschermen tegen ontevreden tegenstanders die een DDoS tegen je kunnen lanceren, je gamesnelheid verbeteren, en zelfs toegang geven tot andere servers.

Dit artikel bespreekt de beste VPN’s die je kunt gebruiken voor je online games, samen met hun voordelen en nadelen. We hebben ook andere nuttige informatie verstrekt die je mogelijk nodig hebt voor het gebruik van gaming VPN’s in 2024.

Lijst van de Beste VPNs voor Gaming in 2024

De Beste VPNs voor Gaming Beoordeeld voor 2024

Hier is een lijst van de beste en meest betrouwbare VPN’s voor gaming die momenteel op de markt zijn:

ExpressVPN (Beste VPN voor Gaming)

Algemeen beste in onze tests ExpressVPN Overall score: 9.8 Supersnelle servers

AES 256-bits versleuteling

Ondersteunt privéprotocol, Lightway

Geld-terug garantie

Direct vanaf het begin heeft ExpressVPN zich bewezen als een uitstekende tool voor gaming. Het combineert snelheid en veiligheid om ervoor te zorgen dat je van je spellen kunt genieten zoals jij dat wilt. Het heeft ook gebruiksvriendelijke apps die uitstekend werken op de meeste apparaten.

ExpressVPN heeft meer dan 3000 servers in meer dan 100 locaties wereldwijd. Deze servers zijn geoptimaliseerd voor bliksemsnelle snelheden. Maar, nog belangrijker, er zijn geen snelheids- of bandbreedtelimieten. Dus, het helpt je om van vertragingen en vervelende ISP (Internet Service Provider) datalimieten af te komen.

Bovendien is ExpressVPN een van de meest veilige en privé VPNs. Het gebruikt militaire AES 256-bit encryptie, een kill switch en DDoS bescherming om je te beschermen tijdens het gamen. Het biedt ook split tunneling aan als je alleen je gamingverkeer door de VPN-server wilt laten lopen. Daarnaast heeft ExpressVPN een strikt no-log beleid. Dit betekent dat er geen registratie is van je online activiteiten.

ExpressVPN is ideaal voor Call of Duty, GTA Online, Warzone, PUBG, etc. Je kunt de VPN op elk apparaat gebruiken waarop je games speelt. Daarnaast kun je tot vijf apparaten tegelijkertijd verbinden met één actief account. ExpressVPN biedt ook een 30-dagen garantie voor al zijn abonnementsplannen.

Voordelen

Supersnelle snelheden met al haar servers.

Geen logbeleid.

Werkt met de meeste apparaten, inclusief PlayStation en Xbox.

Nadelen

Duurder dan andere opties.

NordVPN (Beste VPN voor Call of Duty)

Goedkoopste optie NordVPN Overall score: 9.6 Ongelooflijk snelle servers

Geweldige beveiligingsfuncties

Geverifieerd no-logs beleid

Blokkeert streamingplatforms

Onze nummer twee aanbeveling is de opmerkelijke NordVPN. Het is een van de meest populaire VPN-aanbieders en presteert uitstekend als een gaming VPN. Met meer dan 5000 servers in 59 landen biedt NordVPN enkele van de snelste snelheden tijdens onze tests. Dus, ongeacht je locatie, je zult in staat zijn om een server te vinden om je gameplay te verbeteren.

Dankzij het NordLynx-protocol bieden NordVPN-servers bliksemsnelle verbindingen. Bovendien heeft NordVPN geen snelheids- of bandbreedtelimieten. Dus, je kunt games zoals Final Fantasy, GTA Online en Call of Duty naadloos spelen.

NordVPN heeft een ongelooflijk vermogen om blokkades te omzeilen. Als gevolg hiervan zul je geen problemen ondervinden bij het toegang krijgen tot geografisch beperkte inhoud of spellen op populaire platforms zoals Blizzard Launcher, Steam, Origin, Epic Games Launcher, Rockstar launcher, etc.

Bovendien biedt deze VPN voldoende bescherming tegen DDoS-aanvallen. NordVPN wordt geleverd met AES 256-bit encryptie, een automatische kill switch, split tunneling en vele andere beveiligingsfuncties die je nodig zult hebben. Het heeft ook een strikt no-log beleid.

NordVPN is compatibel met elk apparaat en ondersteunt zes gelijktijdige verbindingen. Daarnaast is het goedkoper dan ExpressVPN en heeft het een 30-dagen geld-terug-garantie.

Voordelen

Biedt de hoogste snelheden met NordLynx.

DDoS-bescherming.

Minder duur dan ExpressVPN.

Nadelen

Niet elke server is geoptimaliseerd voor gaming.

Surfshark (Beste Budgetvriendelijke Gaming VPN)

Het beste voor het verbinden van meerdere apparaten Surfshark Overall score: 9.5 Maakt onbeperkte gelijktijdige verbindingen mogelijk

Integreert Stealth-modus

Multihop-functie beschikbaar

3.000+ servers

Surfshark is een relatief nieuwe VPN op de markt, maar wordt nu al erkend als een van de beste gaming VPNs. Het is zeer effectief en ideaal voor gebruikers die niet zoveel aan een VPN willen uitgeven.

Het biedt meer dan 3000 high-speed servers. Deze zijn geoptimaliseerd voor consistente gameplay. Deze servers zijn ook geweldig in het deblokkeren van spellen en andere extra inhoud gemakkelijk. Ook biedt Surfshark onbeperkte snelheid en bandbreedte zoals andere aanbieders op onze lijst.

Als het op je veiligheid aankomt, kun je gerust zijn met Surfshark. Het is uitgerust met militaire encryptie en ondersteunt andere beveiligingsprotocollen. Daarnaast biedt Surfshark een kill switch, een ad blocker, DDoS-bescherming, DNS-lekbescherming, enz.

Surfshark-apps zijn beschikbaar voor PC en mobiele apparaten. Daarnaast kun je het ook op routers instellen om je consoles te verbinden. Een significant voordeel van Surfshark is dat het onbeperkte gelijktijdige verbindingen ondersteunt. Dit is handig om te delen met andere gamer vrienden. Tot slot biedt de VPN ook een 30-dagen geld-terug-garantie.

Voordelen

Snel WireGuard-protocol.

Budgetvriendelijk.

Onbeperkte gelijktijdige verbindingen.

Nadelen

Split tunneling is niet beschikbaar op iOS.

CyberGhost (Beste Beginner-Vriendelijke Gaming VPN)

Biedt de beste geld-terug-garantie CyberGhost Overall score: 8.8 45 dagen geld-terug-garantie

7.000+ betrouwbare servers

Strikt no-log beleid

Sterke beveiligingsfuncties

Dit is een ervaren VPN-aanbieder met uitstekende prestaties. CyberGhost is een uitstekend alternatief voor iedereen die op zoek is naar een snelle gaming VPN. Naast de gebruiksvriendelijke apps, biedt het eenvoudige oplossingen voor Xbox, PS4 en Nintendo Switch op zijn website.

CyberGhost kan je beschermen tegen DDoS-aanvallen, en het biedt ook een lijst van geweldige functies die je beveiliging naar een hoger niveau tillen. Dit omvat een automatische kill switch, automatische verbinding met je favoriete server, split tunneling, etc.

In tegenstelling tot de andere aanbieders op deze lijst, biedt CyberGhost een geld-terug-garantie van 45 dagen. Dit is meer dan genoeg tijd om de functies te testen voordat je je voor lange termijn vastlegt. Daarnaast is CyberGhost beschikbaar voor Windows, macOS, iOS en Android apparaten. Je kunt het ook op een router instellen. Met één account kun je tot zeven apparaten tegelijkertijd verbinden.

Voordelen

45 dagen geld-terug-garantie.

Uitstekende snelheden.

Beginner-vriendelijke apps.

Nadelen

Geen app voor routers.

PIA (Private Internet Access) VPN (Gaming VPN met het Hoogste Aantal Servers)

Breedste serverbereik in onze tests PrivateInternetAccess Overall score: 9.2 Geweldige deblokkeermogelijkheid

Ondersteunt het WireGuard protocol

Behoorlijke streaming snelheid

Betaalbare abonnementsaanbiedingen

PIA is de laatste VPN die we aanbevelen voor snel, veilig en betrouwbaar gamen. PIA stelt je ook in staat om van je online vrijheid te genieten. Je kunt deze VPN instellen op populaire Windows, macOS, iOS, Android en Linux apparaten. Daarnaast kun je Smart DNS gebruiken om je locatie te wijzigen op je PlayStation en Xbox consoles. PIA staat je toe om tot 10 apparaten te verbinden met één abonnement, en het heeft ook een 30-dagen geld-terug-garantie.

PIA biedt betrouwbare versleuteling voor je verkeer, waardoor het moeilijk wordt voor derden om je activiteiten te monitoren. Dus, als je ISP de verbindingssnelheden beperkt omdat je aan het gamen bent, verbergt PIA je verbinding, zodat ze er niets aan kunnen doen.

Bovendien heeft deze VPN 30000 servers in 83 landen. Dit is meer dan genoeg opties voor jou om van locatie te wisselen om toegang te krijgen tot geografisch geblokkeerde spellen, functies en in-game content of om te profiteren van betere prijzen in specifieke regio’s.

PIA beschermt je tegen DDoS-aanvallen door je IP-adressen te geven die de aanvallen omleiden naar zijn innovatieve NextGen serverinfrastructuur. Daarnaast biedt het toegewijde IP-adressen aan als je liever geen IP-adressen deelt met andere gamers. Het heeft ook extra beveiligingsfuncties en een no-log beleid om je activiteiten privé te houden.

Voordelen

Talrijke serverlocaties.

Eenvoudige apps.

Indrukwekkende snelheden.

Nadelen

Geen gratis versie.

Vind de Juiste VPN die voor Jou Werkt

In eenvoudige termen, het vinden van de beste VPN voor gaming hangt af van waarvoor je de VPN nodig hebt. Dat wil zeggen, een VPN is uitstekend voor specifieke spellen of gamingplatforms. Bijvoorbeeld:

Een Steam VPN vinden

Steam is een populaire marktplaats en netwerk voor gamers wereldwijd. Het biedt een spannende verscheidenheid aan videogames. Met een VPN creëer je een veiligere verbinding tijdens het downloaden van alle spellen waarin je geïnteresseerd bent. Ook kan een VPN je helpen om inhoud te deblokkeren en spellen tegen een lagere prijs te kopen.

De Steam-abonneeovereenkomst (SSA) vermeldt geen VPN-beperkingen. Het vermeldt echter wel een verbod op het gebruik van “IP-proxying of andere methoden” om je locatie te vervalsen om geobeperkingen te omzeilen of spellen goedkoper in een andere regio te kopen. Dus, zelfs als je een VPN alleen voor beveiliging gebruikt, kan Steam je account blokkeren.

Desalniettemin, zolang je een van de beste VPNs voor Steam gebruikt, krijg je een extra beveiligingslaag die het platform niet kan detecteren.

Een VPN vinden voor uPlay

Er is een mogelijkheid om een VPN voor uPlay te gebruiken, waardoor spelers toegang krijgen tot een catalogus van Ubisoft-spellen op zowel PC als console. Het stelt spelers in staat om te duiken in spellen uit tal van verschillende series zoals Rainbow Six en de Tom Clancy-serie.

Degenen die verbinding maken met servers van ver weg kunnen ook snellere snelheden ervaren bij het gebruik van een VPN, afhankelijk van waar ze zich bevinden, en kunnen het verkeer daadwerkelijk op een efficiëntere manier routeren als je een goed begrip en inzicht hebt in hoe routering werkt.

Een VPN vinden voor Origin

Het gebruik van een VPN voor Origin stelt je in staat om EA Games te ontgrendelen en te spelen in verschillende regio’s en om te verbinden met spelers van over de hele wereld. Het laat je ook Origin-spellen spelen uit series zoals Battlefield, Titanfall, FIFA en Star Wars.

Daarnaast kan een VPN je snelheid aanzienlijk verbeteren bij het spelen van games op Origin. Dit is noodzakelijk voor first-person shooters en racegames, waar snelheid essentieel is om een voordeel te behalen ten opzichte van andere spelers.

Een Origin VPN beschermt je ook tegen het lekken van je werkelijke IP-adres en beschermt je tegen DDoS-aanvallen. Daarnaast helpen VPN’s je om inhoud uit verschillende regio’s te downloaden.

Een PlayStation VPN gebruiken

Verbinding maken met een PlayStation VPN geeft je toegang tot servers over de hele wereld. Hierdoor kun je winkelen in de PlayStation Store in andere regio’s en profiteren van exclusieve aanbiedingen, bonussen en lagere prijzen. Het stelt je ook in staat om spellen te spelen met spelers van over de hele wereld.

Gamen op PlayStation met een VPN biedt privacy en beschermt je tegen DDoS-aanvallen. Ze kunnen je ook verbinden met servers in de buurt om je pingtijden te verlagen. Je hebt echter een VPN nodig die compatibel is met routers, omdat je er niet rechtstreeks een kunt instellen op PlayStation 3, PlayStation 4 en PlayStation 5.

Een Xbox VPN gebruiken

Een VPN biedt veel voordelen voor gamers die Xbox One en Xbox Series X/S gebruiken. Een Xbox VPN kan je console helpen toegang te krijgen tot inhoud die exclusief is voor specifieke regio’s. Dit omvat videoservices, games, apps, enzovoort.

Daarnaast helpt een VPN je ook om je beveiliging te verbeteren. Dit omvat bescherming tegen DDoS-aanvallen. Hoewel Xbox-consoles geen ingebouwde VPN-ondersteuning hebben, kun je er een op je PC of router instellen voordat je deze verbindt.

De Beste No Lag VPN

Het is altijd vervelend om midden in een spel onderbroken te worden vanwege een slechte verbinding of verhoogde pings op de gameservers. Echter, een no-lag VPN garandeert een soepele game-ervaring overal.

De beste no lag VPN is geoptimaliseerd voor spellen zoals Call of Duty, Warzone, PUBG en Fortnite. Ze kunnen alleen game-gerelateerd verkeer door hun servers leiden. Op deze manier kun je je reguliere internetverkeer zoals gewoonlijk routeren. Daarnaast heeft de beste no lag VPN ongelooflijke snelheden om je in staat te stellen je favoriete spellen soepel te spelen.

De Beste Gaming VPN – Een VPN Zonder Vertraging

Bij het zoeken naar de beste gaming VPN, maakt weten waar je op moet letten het een stuk overzichtelijker. Hoewel VPN’s op een vergelijkbare manier functioneren, richten sommige zich meer op specifieke functies zoals torrenting, streaming en gaming.

Voor gamers is de beste optie een VPN zonder vertraging. Deze VPN’s functioneren zoals vele andere diensten op de markt, maar ze zijn meer geoptimaliseerd voor gaming. Een VPN zonder vertraging heeft servers over de hele wereld, maar je hoeft je geen zorgen te maken over vertragingen bij het verbinden met een van deze servers. Dit komt omdat ze snel en stabiel zijn.

Ze zijn perfect voor games omdat ze ervoor zorgen dat de spellen soepel draaien en garanderen dat je geen snelheidsverlies zult ondervinden. Dus, als je geïnteresseerd bent in zorgeloos gamen, overweeg dan VPN’s zonder vertraging zoals ExpressVPN, NordVPN of Surfshark.

Wat is Lag?

Lag verwijst naar latentie of vertraging tussen het apparaat van een gebruiker en de server die reageert op het verzoek. In gaming betekent dit dat je spel de neiging heeft om te vertragen of te hangen terwijl je speelt. Er zijn verschillende redenen voor, waaronder:

Te veel spelers maken verbinding met één gameserver.

De afstand tussen jou en de servers.

Gegevensbeperking door ISP’s.

Gelukkig kun je deze vermijden met een VPN. Nou, niet zomaar een VPN, maar een VPN zonder vertraging. Deze VPN stelt je in staat om zonder vertragingen verbinding te maken met verschillende servers. De beste optie verbetert je snelheid en beveiligt ook je verbinding. Daarnaast stelt een VPN zonder vertraging je in staat om verbinding te maken met andere servers, zodat je samen kunt spelen met gebruikers van over de hele wereld. De beste VPN zonder vertraging op de markt is ExpressVPN. Het heeft geen snelheids- of bandbreedtelimieten en andere robuuste beveiligingsfuncties.

Hoe Wij de Beste VPNs Aanbevelen

We hebben ze zelf gedownload en getest om ervoor te zorgen dat we alleen de beste gaming VPNs voor jou aanbevelen. We hebben ze gebruikt om te proberen toegang te krijgen tot beperkte lobby’s in verschillende spellen zoals Call of Duty, Warzone, GTA Online, Fortnite en PUBG. We hebben ze ook gebruikt om spellen te spelen op Steam, Origin, Blizzard, Epic Games Launcher en Rockstar Launcher.

Bovendien hebben we verschillende versies van de VPN’s gebruikt om te garanderen dat ze perfect werken met alle apparaten waarop je games speelt. We hebben ook hun bandbreedte en andere beveiligingsfuncties getest. Voor spellen zoals FIFA en GTA Online hebben we ook geprobeerd om goedkoper items te kopen of bonussen te claimen. Samengevat, hier is een lijst van de criteria die we overwegen:

Geo-beperkte inhoud deblokkeren

Snelheid en bandbreedtebeperking

Serverdekking.

DDoS-bescherming.

Beveiligingsfuncties.

Werkt een Gratis Gaming VPN?

Er is geen eenvoudige antwoord op deze vraag. Je kunt een gratis gaming VPN gebruiken, maar ze zijn niet allemaal effectief. Sommige gratis VPN’s verzamelen datalogs, veroorzaken congestie, vertraging, en meer. Daarom raden we ze niet aan als eerste keuze. Echter, als je echt een gratis dienst wilt, kun je ExpressVPN risicovrij 30 dagen gebruiken. Dit komt omdat het een geld-terug-garantie heeft.

Hoewel dit niet volledig gratis is, stelt het je in staat om voor een korte tijd gebruik te maken van de premium functies. Dit is beter dan gratis VPN’s omdat je geen topkwaliteit service zult krijgen van een VPN. Bijvoorbeeld, je kunt het moeilijk vinden om geo-beperkingen te omzeilen of het moeilijk hebben om een server te vinden om mee te verbinden.

Conclusie

Gaming VPN’s zijn een must-have voor iedereen die privacy waardeert en behoefte heeft aan veiligheid, snelheid en toegang. We hebben de top VPN’s uitgelicht waarop je je kunt abonneren. Ze hebben snelle servers, beschermen tegen DDoS-aanvallen en helpen spelers om te interageren met spelers van over de hele wereld of om te genieten van exclusieve deals.

Dus, je kunt onze lijst doornemen en zien welke aanbieder aan jouw behoeften voldoet. Welke je ook kiest, je zult genieten van een eersteklas service.

Veelgestelde Vragen

Is een VPN goed voor gamen?

Ja, dat is het. Een VPN kan je snelheden aanzienlijk verhogen en je ping-tijd verlagen om je games soepeler te maken. Daarnaast kan het je helpen om beperkte games en content van overal te deblokkeren. Met betrouwbare VPN’s krijg je een extra beveiligingslaag, en hoef je je geen zorgen te maken over onstabiele verbindingen.

Verlaagt een VPN de ping?

Ja, dat doet het. Een VPN stelt je in staat om verbinding te maken met verschillende servers. Dus, je kunt verbinden met een dichterbijzijnde of snellere om spellen te spelen met lagere pings.

Kan ik een VPN gebruiken voor GTA Online?

Ja, dat kan. Je moet een VPN op je apparaat installeren en verbinden met een server voordat je begint met het spelen van het spel.

Hoe repareer ik mijn ping?

Een eenvoudige manier om je ping te verbeteren is door de game server waarop je bent aangesloten te veranderen. Als je een spel zoals PUBG speelt, kun je ervoor kiezen om met andere servers te verbinden als je ping hoog is.

Daarnaast kun je een snelle gaming VPN met geoptimaliseerde servers gebruiken om je ping-tijd te verbeteren. Dit stelt je in staat om servers op verschillende locaties te kiezen om te bepalen welke snel genoeg voor je is.

Welke VPN is het beste voor gamen gratis?

We raden gratis gaming VPN’s niet aan als de eerste keuzes. In plaats daarvan zijn risicovrije VPN’s betere opties. Ze stellen je in staat om gebruik te maken van topbeoordeelde diensten, zij het voor een korte tijd. De beste gaming VPN die je gratis kunt gebruiken is ExpressVPN. Het heeft een 30-dagen geld-terug-garantie en een 7-dagen gratis proefperiode.

Om het 30 dagen gratis te gebruiken, moet je een abonnementsplan kiezen en annuleren voor het einde van de garantieperiode. ExpressVPN zal een volledige terugbetaling bieden, geen vragen gesteld. Als alternatief kun je de mobiele app installeren om van de gratis proefperiode te genieten.