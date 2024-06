Volttackle-Aeronauten – PokéWiki (2024)

Die Volttackle-Aeronauten sind eine Gruppe voller Abenteurer, die von Friedel angeführt wird. Sie ist erstmals in der Episode Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil I zu sehen. Ihr gehört das Luftschiff Tapfere Oliviana , welches die Gruppe nutzt, um neue Abenteuer auf der Welt zu erleben.

Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1.1 Vorgeschichte 1.2 Gegenwart

2 Mitglieder

3 Pokémon

Geschichte

Vorgeschichte

Einst entschied sich der Pokémon-Professor Friedel mit seinen Pokémon-Partnern, dem Flugkapitän Pikachu und seinem Glurak, gemeinsam mit Orla, Mollie, Murdock und Ludlow die Volttackle-Aeronauten zu gründen. Friedel erlaubt auch Murdocks Nichte, Dot, Mitglied zu werden, welche ihre Technologiefähigkeiten nutzte, um das Luftschiff upzugraden. Während ihrer Reisen schlossen sich Pokémon aus verschiedenen Regionen der Meute an und entschieden sich dazu, das Luftschiff zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Während ihres Aufenthalts in Paldea heuerte Likos Mutter, Lucca, sie dazu an, ihre Tochter, welche eine Akademie in Kanto besucht, nach Hause zu bringen und sie während ihrer Reise zu beschützen.

Gegenwart

In der Episode Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil I suchen die Volttackle-Aeronauten zunächst in der Akademie nach Liko. Als diese gegen die Entdecker antritt, hilft Friedel ihr schließlich. Nachdem sie beinahe von Azugladis’ Psychoklinge getroffen worden ist, wird sie von der Macht ihres mysteriösen Anhängers geschützt.

In der Folgeepisode bringt Friedel das Mädchen zum Luftschiff, wo sie auch die anderen kennenlernt. Bevor Liko ihnen weitere Fragen stellen kann, erscheinen die Entdecker erneut und es kommt zum Kampf zwischen Amethio und Friedel. Nachdem sich Liko beinah den Gaunern gestellt hat, verwendet ihr Felori eine starke Blattwerk-Attacke, um das Schutzschild um das Flügeldeck herum zu zerstören, wodurch es von Bord fällt, sodass Amethio es fangen und anschließend entkommen kann.

In Bestimmt! Weil Felori bei mir ist! gibt Friedel bekannt, dass Likos Mutter sie beauftragt habe. In der Stadt, in welcher die Entdecker zuletzt gesehen wurden, kann Murdocks Wuffels Feloris Fährt aufnehmen und sie zu ihm führen. Onia, welche bei Felori ist, wird vertrieben und es kommt erneut zum Kampf. Nachdem Felori gerettet worden ist, entscheidet Liko den Aeronauten zu vertrauen und sich ihnen anschließen. Gemeinsam reisen sie nun nach Paldea.

Auf ihrem Weg begegnen die Abenteuerer einem Jungen namens Rory, der ihnen dabei hilft, ihr Schiff zu reparieren und sich mit Krokel anfreundet, welches an Bord lebt. Auch er schließt sich ihnen an und wird wie Liko von ihnen trainiert.

In Willkommen in Paldea! erreichen sie Paldea und Friedel bringt Liko mit Rory zu ihr nach Hause. Allerdings findet sie Likos Mutter nicht in der Stadt, sodass sie zusammen zu ihrem Elternhaus reisen, in dem ihr Vater, Alex, lebt. Liko hört das Gespräch zwischen Friedel und Alex mit an, bei dem er seine Sorgen ausdrückt und seinen Wunsch äußert, dass Liko eine Schule in Paldea besuchen sollte. Liko will nachts zurück zum Luftschiff, kann aber nicht schlafen. Orla und Mollie geben ihr Rat und eine Zeichnung, die Dot für sie gemacht hat. Liko kehrt zu Alex zurück und verkündet ihre Entscheidung weiterreisen zu wollen und am Onlineunterricht teilzunehmen. Alex stimmt zu und verabschiedet sich am Ende der Episode von ihr.

Mitglieder

Mitglied Aufgabenbereich

Friedel Friedel ist der Anführer und Kommandant der Volttackle-Aeronauten.

Flugkapitän Pikachu Flugkapitän Pikachu ist Friedels Partner und kümmert sich um die Steuerung, wenn Friedel nicht an Bord ist.

Orla Orla ist die Ingenieurin und für den Maschinenraum zuständig.

Mollie Mollie leitet die Krankenstation an Bord.

Murdock Murdock kümmert sich um das leibliche Wohl seiner Freunde und ist Schiffskoch.

Ludlow Ludlow schaut nach dem Schiff, wenn alle abwesend sind.

Dot Dot ist für die Technologie an Bord verantwortlich.

Liko Liko kümmert sich um die Warte und die Pokémon an Bord. Außerdem übernimmt sie verschiedene Tätigkeiten im Haushalt.

Rory Rory passt auf die Flagge der Aeronauten auf.

Pokémon

Diese Pokémon sind eben diese, welche nicht einem direkten Trainer zuzuordnen sind. Für Pokémon der jeweiligen Trainer, die Pokémon haben, welche hier leben, siehe die Artikel der jeweiligen Charaktere.

Pamo Stufen:Pamo Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Pamo ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Pottrott Stufen:Pottrott Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Pottrott ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Attacken Walzer

Noctuh Stufen:Noctuh Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Noctuh ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Es übernimmt die Rolle eines Wachpostens. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Schneppke Stufen:Schneppke Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Schneppke ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Alola-Sleimok Stufen:Alola-Sleimok Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Alola-Sleimok ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Es entsorgt den Müll der Crew, indem es ihn verspeist. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Nasgnet Stufen:Nasgnet Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Nasgnet ist eines der bekannten Pokémon der Volttackle-Aeronauten. Es hilft Friedel bei der Navigation, indem es den Norden anzeigt. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Wagong Stufen:Wagong Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Wagong wird genutzt, um das Luftschiff mit Energie zu versorgen. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Schneckmag Stufen:Schneckmag Debüt:Der Anhänger, mit dem alles anfängt! Teil II Schneckmag wird genutzt, um das Luftschiff mit Energie zu versorgen. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.

Mortipot Stufen:Mortipot Debüt:Zuru~tto Gachan de Nazo Pokémon!? Mortipot schlich sich in Galar an Board und hat sich mit den dortigen Pokémon angefreundet. Attacken Teatime

Fatalitee Stufen:Fatalitee Debüt:Zuru~tto Gachan de Nazo Pokémon!? Fatalitee entstand aus einer Tasse, nachdem Mortipot Tee eingoss. Attacken Bisher sind keine Attacken bekannt.