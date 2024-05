VPN einrichten für Windows 10 & Android (2024)

Es gibt für viele häufig genutzte Browser spezielle Add-ons. Wer diese herunterlädt, muss sie normalerweise nur per Knopfdruck aktivieren und schon kann das anonyme Surfen losgehen. Du musst allerdings bedenken, dass alle Funktionen des Browser-VPNs auch nur funktionieren, wenn du in diesem Browser surft. Sie bieten also keinen Schutz für andere Programme oder komplette Geräte. Wenn du also umfassenden Schutz willst, den du immer nutzen kannst, ist diese Alternative eher nicht für dich geeignet.

Die Einrichtung eines VPN auf einem Smartphone oder Tablet ist mit wenigen Klicks getan. Du bist damit anschließend auch in unsicheren, öffentlichen WLANs sicher. Gut zu wissen : Falls du eine Fritz!Box-Router hast, auf dem ein VPN aktiviert ist, habt ihr auch unterwegs Zugriff auf das Heimnetzwerk und damit auf Computer, Tablet und Smart-Home-Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind. So trägst du dein Heimnetzwerk immer mit dir in der Hosentasche.

FAQs

Turn on Wi-Fi, give geolocation permission, and connect to your VPN: Open the app on your phone. Find “Wi-Fi Direct Hotspot” and check the box. You should now have an access point. On your laptop, click “Skip USB.” Select “Wi-Fi mode.” You should have a line with your access point, which you can now join. Sep 2, 2022

Windows 10 has a built-in VPN client, but it doesn't function like an actual VPN service. Rather, you can use the Windows VPN client to connect to third-party VPN services, such as NordVPN.

Connect to a VPN from the Windows Settings page: Select Start > Settings > Network & internet > VPN. Next to the VPN connection you want to use, select Connect. If prompted, enter your username and password or other sign in info.