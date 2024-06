VPN kostenlos nutzen: Die besten Gratis-VPN-Anbieter (2024)

Ein virtuelles privates Netzwerk ( VPN ) verschleiert Ihre echte IP-Adresse und bietet einige Vorteile: So surfen Sie sicherer im Internet, schützen Ihre Online-Privatsphäre, umgehen Ländersperren und greifen Vorteile beim Auslands-Shopping ab. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie für einen VPN-Dienst Geld ausgeben sollten, wenn Sie den auch zum Nulltarif bekommen können?

Die Antwort ist einfach: Ein dauerhaft kostenloses VPN muss sich finanzieren. Oft geschieht das durch Werbung – manchmal auch auf kriminelle Art. Sie müssen vielleicht auf den ersten Blick nichts dafür zahlen, aber die Rechnung kommt später: Dubiose Anbieter verkaufen über das Gratis-VPN möglicherweise Ihre Daten, bombardieren Sie mit Werbung oder verseuchen Ihr Gerät mit Malware.

Es gibt aber einige empfehlenswerte Alternativen, die einen teils erstaunlich großen Leistungsumfang für lau bieten. Daneben offerieren zahlreiche Premium-Hersteller Testphasen Ihrer Top-Dienste. Beide Varianten stellen wir an dieser Stelle vor und zeigen Ihnen, worauf es bei einem Gratis-VPN ankommt.

VPN kostenlos: Diese Dienste sind empfehlenswert

Besonders gute kostenlose VPN-Anbieter sind Proton VPN, PrivadoVPN und Windscribe. Alle drei maskieren bereits im Free-Tarif Ihre echte IP-Adresse erfolgreich und schützen Ihre Privatsphäre im Internet. Für mehr Leistung und Komfort wählen Sie das jeweilige Premium-Paket.

VPN kostenlos: Das bieten die Gratis-VPNs VPN kostenlos: Das bieten die Gratis-VPNs Anbieter Datenvolumen Länder Gleichzeitige Verbindungen Protokolle Verfügbar für Proton VPN unbegrenzt 3 1 WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Windows, macOS, Linux, Android, iOS PrivadoVPN 10 GB pro Monat 11 1 WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Windows, macOS, Linux, Android, iOS Windscribe 10 GB pro Monat* 11 unbegrenzt WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Windows, macOS, Linux, Android, iOS Hide.me VPN 10 GB pro Monat 7 1 WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP Windows, macOS, Linux, Android, iOS Atlas VPN 5 GB pro Monat 3 2 WireGuard, IKEv2 Windows, macOS, Linux, Android, iOS TunnelBear 2 GB pro Monat 47 unbegrenzt WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Windows, macOS, Android, iOS *nach E-Mail-Registrierung, ansonsten 2 GB pro Monat

Proton VPN kostenlos herunterladen Download

Kostenlose VPN-Testversionen nutzen

Bevor wir weiter unten auf die dauerhaft kostenlosen VPN-Dienste eingehen, stellen wir Ihnen zunächst die drei besten Premium-Anbieter vor, die jeweils eine Gratis-Testphase von mindestens 30 Tagen anbieten. Premium-VPN-Dienste sind in der Regel besser ausgestattet und bieten vor allem mehr Sicherheit sowie ein größeres Leistungsspektrum.

Surfshark: 79 Prozent Rabatt und zwei Monate kostenlos Mit dem VPN-Anbieter Surfshark schützen Sie Ihre Internetaktivitäten – und können sogar die Formel 1 ohne Werbung streamen. Sparen Sie jetzt 79 Prozent und sichern sich zwei weitere Monate kostenlos. Zum Anbieter

Neben unserer Top-Empfehlung NordVPN lassen sich auch Surfshark und CyberGhost als gute und günstige Alternativen kostenlos testen. CyberGhost gewährt sogar eine Testphase von 45 Tagen.

NordVPN: Mit kostenloser Testphase

NordVPN bietet innerhalb der Geld-zurück-Garantie einen Probemonat an, in dem sich das VPN ohne Abstriche kostenlos testen lässt. Sollten Sie nicht zufrieden sein, müssen Sie innerhalb der Gratis-Phase kündigen, um den Übergang ins Kauf-Abo zu vermeiden. Wer aber einen zuverlässigen VPN-Dienst sucht, der ein tolles Gesamtpaket bietet, ist mit NordVPN bestens bedient.

Der COMPUTER BILD-Testsieger überzeugt mit Bestnoten in fast allen Testkategorien. Der Funktionsumfang ist enorm: NordVPNs Infrastruktur umfasst etwa 5.500 Server in 60 Ländern, wobei sich die meisten davon nahezu perfekt fürs Streaming eignen. Geoblocks umschifft der Dienst wie kaum ein anderer. Als einer der ganz wenigen VPN-Anbieter umgeht NordVPN etwa erfolgreich die Ländersperren von YouTube Premium .

Der Anbieter zeichnet keine Daten auf, bietet eine hervorragende Verschlüsselung und beinhaltet eine aufgebohrte Version von WireGuard ("NordLynx"). Der Leistungsumfang umfasst zahlreiche weitere Features wie einen automatischen Schutz in ungesicherten WLANs, Zugang zum Tor-Netzwerk und Profi-Funktionen wie Obfuscation. Mit letzterer Verschleierungsmaßnahme umgehen Sie Zensur in Ländern wie China und sichern die vertrauliche Kommunikation ab. Dank des intuitiven Weltkartenmenüs gelingen Einrichtung und Bedienung einfach und problemlos.

NordVPN setzt auch in Bezug auf technische Innovationen immer wieder Standards. Das brandneue Feature Meshnet ermöglicht eine verschlüsselte Direktverbindung zwischen zwei oder mehr Geräten ohne den Umweg über einen VPN-Server – eine Funktion, die kein anderer Dienst bietet. Meshnet lässt sich sogar über die Testphase hinaus gratis nutzen, das Feature ist dauerhaft kostenlos. Mehr zu dem VPN-Dienst lesen Sie im NordVPN-Testbericht .

Surfshark VPN: 30 Tage lang gratis alle Funktionen nutzen

Testnote 1,4 sehr gut Surfshark B.V. Surfshark 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

30-Tage-Geld-zurück-Garantie Alle Funktionen kostenlos testen

Alle Funktionen kostenlos testen Unbegrenztes Datenvolumen

Unbegrenztes Datenvolumen Kein Speed-Limit

Kein Speed-Limit 3200+ Server in 100 Ländern

3200+ Server in 100 Ländern Perfekt für Streaming

Perfekt für Streaming Günstiger Preis nach Probephase Zum Anbieter

Sie dürfen Surfshark innerhalb des Testzeitraums von 30 Tagen uneingeschränkt kostenlos nutzen. Der Dienst überzeugt mit vielen Zusatzfunktionen, einer besonders einfachen Bedienung und punktet auch bei der Sicherheit. Die Server-Abdeckung ist beeindruckend, 3.200 Server verteilen sich auf 100 VPN-Standorte, das Tempo ist schnell.

Falls Ihnen das VPN nicht zusagt, müssen Sie lediglich rechtzeitig innerhalb der Geld-zurück-Garantie kündigen, andernfalls sind Sie im kostenpflichtigen Abonnement. Das wiederum ist beim Abschluss eines 2-Jahres-Vertrages ein Schnapper – Sie zahlen lediglich rund 2,74 Euro pro Monat. In Anbetracht der vielen Möglichkeiten, die Surfshark Ihnen bietet, ist das ein sehr günstiger Preis.

Surfshark zeigt seine Stärken beim Streaming von Netflix & Co. – kein anderer Dienst umgeht Ländersperren so zuverlässig, einschließlich Live-Streams von ausländischen TV-Sendern. Mit dem VPN sichern Sie sich eine Reihe kostenloser Vorteile: Suchen Sie etwa einen VPN-Dienst fürs Sport-Streaming, um beispielsweise die Formel 1 auf ORF und ServusTV Österreich zu schauen, sind Sie bei Surfshark an der richtigen Adresse.

Ähnlich wie NordVPN entwickelt Surfshark seinen VPN-Dienst kontinuierlich weiter. Eine der jüngeren Neuerungen sind rotierende IP-Adressen, die der Nutzerin oder dem Nutzer in regelmäßigen Abständen von wenigen Minuten unterbrechungsfrei eine neue IP-Adresse zuweist. Das erschwert neugierigen Dritten und Trackern die Nachverfolgbarkeit Ihrer Wege durchs Internet. Wer mehr wissen will, liest unseren Surfshark-Testbericht .

CyberGhost: Großzügige Geld-zurück-Garantie

Testnote 2,0 gut CyberGhost CyberGhost VPN 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

45-Tage-Geld-zurück-Garantie Alle Funktionen kostenlos testen

Alle Funktionen kostenlos testen Unbegrenztes Datenvolumen

Unbegrenztes Datenvolumen Spezial-Server für weltweites Streaming

Spezial-Server für weltweites Streaming Sicheres Torrenting

Sicheres Torrenting Günstiger Preis nach Probephase Zum Anbieter

CyberGhost VPN bietet eine 1-tägige kostenlose Testversion an, die ist funktional aber kaum zu gebrauchen. Besser Sie nutzen die Geld-zurück-Garantie des Premium-Plans, sie beträgt bei CyberGhost satte 45 Tage. Innerhalb dieses Zeitraum lässt sich das VPN mit allen Funktionen gratis testen.

Der Streaming-Experte stellt weltweit dedizierte Server für alle möglichen Streaming-Dienste bereit. Besitzen Sie ein Abo bei Netflix, Disney Plus, Prime Video oder anderen Services, haben Sie dank der Spezial-Server Zugriff auf weltweite Mediatheken der Plattformen und erweitern das ursprüngliche Medienangebot ohne zusätzliche Kosten.

Es lassen sich außerdem problemlos Live-Streams aus dem österreichischen, Schweizer oder türkischen Fernsehen nebst weiteren Ländern kostenlos abrufen. Die Auswahl ist schier riesig: CyberGhost hat für hierzulande nicht verfügbare US-Dienste wie HBO Max (demnächst nur: MAX), Hulu, NBC oder Fox passende VPN-Server in petto. Auch an Exoten wie das brasilianische Fox Sport haben die Entwickler gedacht.

Fürs Torrenting stellt CyberGhost ebenfalls sichere VPN-Verbindungen bereit. Dabei stehen die Datensicherheit und Transparenz immer im Vordergrund. Eine Achillesferse des Dienstes sind die teils mageren Geschwindigkeiten, die beim Streaming schon mal für Bildstottern sorgen. Insgesamt bietet CyberGhost aber ein kompaktes Gesamtpaket, mit dem sich rein kostenlose VPN-Dienste kaum messen können. Sollte Sie der Dienst überzeugen, reißt das Abo kein tiefes Loch in Ihren Geldbeutel: Den 2-Jahres-Tarif mit Gratis-Monaten erhalten Sie bereits ab 2,11 Euro pro Monat.

Die besten dauerhaft kostenlosen VPN-Dienste

Sie benötigen keinen VPN-Dienst mit Maximalausstattung, sondern nur ab und zu eine andere IP-Adresse? Wenn Sie mit kleineren Einschränkungen leben können, sind folgende kostenlose VPNs empfehlenswert. Wir haben nur seriöse Anbieter aufgeführt, die eine gute Sicherheit bieten und transparent aufführen, welche Daten sie speichern und welche nicht. Alle nachfolgenden Hersteller finanzieren ihre Gratis-Dienste über Einnahmen aus ihren Premium-Abos. Diese Unternehmen haben es daher nicht nötig, mit billigen Tricks zu arbeiten.

Alle Anbieter der Gratis-VPNs bieten mindestens eine Basis-Sicherheit, weisen bei den kostenlosen Versionen aber Einschränkungen im Leistungsumfang auf. Dazu zählen ein monatlich begrenztes Datenvolumen, eine kleinere Standort-Auswahl als bei den Premium-VPNs und ein oftmals geringeres Tempo. Auch Spezial-Fähigkeiten wie das Umgehen von Ländersperren sind in der Regel den kostenpflichtigen Tarifvarianten vorbehalten.

1. Proton VPN

Länder: 3 | Gleichzeitige Verbindungen: 1 | Datenvolumen: unbegrenzt | Protokolle: WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Proton VPN Free ist unter den kostenlosen Tarndiensten das sicherste VPN. Der Anbieter zeichnet keine Daten auf und hat seinen Sitz in der datenschutzfreundlichen Schweiz. Externe Sicherheitsprüfer haben den Dienst bereits mehrfach in Audits auf Schwachstellen abgeklopft – und keine gefunden. Als einer der ganz wenigen VPN-Anbieter veröffentlicht Proton VPN seine Apps unter Open-Source-Lizenz, mehr Transparenz geht kaum.

Sie haben auch in der Free-Version Zugriff auf alle wichtigen VPN-Protokolle, der eingebaute Leak-Schutz verhindert versehentliche Datenlecks. Sollte dennoch mal ein unvorhergesehenes Problem auftreten, riegelt das VPN mit seinem leistungsstarken Kill-Switch die Internetverbindung umgehend ab. Extrafunktionen wie Port-Weiterleitung, Split-Tunneling oder benutzerdefiniertes DNS, für die andere Hersteller Sie zur Kasse beten, sind bei Proton VPN im Gratis-Tarif mit drin.

Doch nicht alle Funktionen gibt es zum Nulltarif: So müssen Sie etwa auf Multi-Hop verzichten, auch die speziellen Streaming- und P2P-Server sind der Bezahlversion Proton VPN Plus vorbehalten. Bei der Standortvielfalt legt der Hersteller ebenfalls die Axt an: Während Sie in der Plus-Version aus 67 Standorten wählen können, sind es bei Proton VPN Free mit den USA, Japan und Niederlande nur drei. Immerhin kommen an diesen Standorten 178 Server zusammen, davon stehen allein 113 in den Niederlande. In ausgewählten Speed-Checks zeigte sich, dass der Anbieter das Tempo in der Gratis-Version nicht limitiert: Bei der Geschwindigkeit spielt Proton VPN auch auf den kostenlosen Servern vorne mit.

Das Manko der etwas mickrigen Länderauswahl im Gratis-Tarif macht Proton mit einem starken Pluspunkt wett: Als einziger Anbieter der hier vorgestellten kostenlosen VPN-Dienste verzichtet das Unternehmen auf eine Begrenzung des monatlichen Datenvolumens. Proton VPN Free eignet sich daher perfekt für den Dauergebrauch, wenn Sie auf oben genannte Beschränkungen verzichten können. Für mehr Funktionen und höheren Komfort empfiehlt sich ein Wechsel zur Premium-Version, die Sie bereits ab rund 5 Euro pro Monat bekommen.

Proton VPN kostenlos herunterladen Download

2. PrivadoVPN

Länder: 11 | Gleichzeitige Verbindungen: 1 | Datenvolumen: 10 Gigabyte pro Monat | Protokolle: WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Mit PrivadoVPN tummelt sich unter den besten kostenlosen VPN-Diensten ein zweiter Schweizer Anbieter. Auch der glänzt mit einem Feature, das Sie normalerweise nur in Bezahl-VPNs finden – denn das Free-VPN eignet sich unter bestimmten Voraussetzungen fürs Streaming. Leider hat der Anbieter kürzlich ausgerechnet den Standort Schweiz aus dem Gratis-Tarif gestrichen – für Live-Streams des SRF müssen Sie inzwischen zur Bezahl-Variante von PrivadoVPN wechseln. Die anderen Standorte funktionieren weiterhin.

Einen Strich durch die Rechnung macht einem hier nur das monatliche Datenlimit von 10 Gigabyte – bei den datenintensiven Videostreams ist das Kontingent schnell aufgebraucht. Mit einem Wechsel zum Premium-Tarif entledigen Sie sich zwar der Datenbeschränkung. Dann sieht sich PrivadoVPN allerdings schnell mit Platzhirschen wie NordVPN, Surfshark und CyberGhost konfrontiert, die das Thema Streaming aus dem Effeff beherrschen.

Mit insgesamt elf Ländern hat sich PrivadoVPN in der kostenlosen Version gut aufgestellt, Standorte wie Brasilien und Argentinien sind dabei. Letztere Ziele lassen Schnäppchenjäger aufhorchen – lassen sich in den Ländern doch günstige Auslands-Abos für YouTube Premium & Co. abschließen. Jeder Länderstandort enthält eine Stadt zur Auswahl, nur in den USA wählen Sie aus vier Städten: New York, Washington DC, Miami, Los Angeles. Im neusten Update gesellt sich Indien zu den Gratis-Standorten hinzu. Das ist insofern bemerkenswert, als dass sich viele VPN-Anbieter aufgrund der schwierigen rechtlichen Situation aus dem Land zurückgezogen haben.

Auch andere Eckdaten wie WireGuard, AES-256-Verschlüsselung, Split-Tunneling und No-Log-Richtlinie stimmen. Allerdings liegt bislang kein Sicherheitsaudit vor und der Server-Wechsel gestaltet sich etwas träge. Immerhin müssen Sie keine besonderen Englischkenntnisse mehr mitbringen, die Menüoberfläche ist inzwischen in deutscher Sprache verfügbar. Die Ländernamen sind allerdings weiterhin auf Englisch.

PrivadoVPN kostenlos herunterladen Download

3. Windscribe

Länder: 11 | Gleichzeitige Verbindungen: unbegrenzt | Datenvolumen: 10 Gigabyte pro Monat (nach Registrierung) | Protokolle: WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Unter den kostenlosen VPN-Diensten ist Windscribe einer der bekanntesten und beliebtesten Anbieter. Nimmt man die etwas komplizierte Bedienung einmal beiseite, durchaus zu Recht: Der kanadische Tarnservice setzt einige Ausrufezeichen, was die Erwartungen an ein Gratis-VPN betrifft.

Die Länderauswahl ist mit elf Standorten recht umfangreich. Neben Ländern wie USA, Großbritannien und Kanada stehen mit Deutschland und der Schweiz auch europäische Destinationen auf der Windscribe-Weltkarte. Sogar das Schnäppchenziel Türkei ist im Gratis-Tarif anwählbar. Auf eine Daten- oder Bandbreitenbeschränkung verzichtet Windscribe , alle verfügbaren Gratis-Server lassen sich ohne Einschränkungen nutzen. Daneben lässt sich der Dienst auf so vielen Geräten einrichten, wie Sie möchten. Eine derartige Freiheit wünscht man sich auch von anderen VPN-Anbietern.

Einige Überraschungen gab es auch beim Streaming: Zwar scheiterten wir konsequent an den Netflix-Geoblocks, die Ländersperren des britischen BBC iPlayer hebelte Windscribe Free dagegen ebenso mühelos aus wie etwa Live-Streams des Schweizer TV-Senders SRF. Seine Beliebtheit gereicht dem Dienst scheinbar gelegentlich zum Nachteil. Da die Free-Server oft rappelvoll sind, erinnerten die Streams optisch an alte VHS-Zeiten.

Wer Glück hat und einen schnellen, nicht überfüllten Server erwischt, darf sich über die recht guten Entsperrfähigkeiten des Gratis-Dienstes freuen. Zumindest, bis das Datenvolumen von 10 Gigabyte pro Monat erschöpft ist – und selbst diese Menge gibt es nur, wenn Sie sich vorher bei Windscribe per E-Mail registrieren. Andernfalls liegt das Limit bei monatlichen 2 Gigabyte. Als dauerhafter kostenloser Ersatz für Premium-VPN-Dienste wie NordVPN taugt Windscribe daher nicht.

In puncto Sicherheit finden Sie mit Proton VPN und PrivadoVPN bessere Services. Zwar versichert Windscribe, keine Nutzeraktivitäten zu loggen, aber einige Daten erfasst der Dienst doch und der kanadische Standort ist nicht perfekt, wenn es um die Sicherheit der Privatsphäre geht (" Five Eyes "). Wer aber vor allem einen kostenlosen VPN-Dienst zum Umgehen von Geoblocking sucht, sollte sich Windscribe näher ansehen.

Windscribe kostenlos herunterladen Download

4. Hide.me VPN

Länder: 7 | Gleichzeitige Verbindungen: 1 | Datenvolumen: 10 Gigabyte pro Monat | Protokolle: WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SoftEther, SSTP

Bei den meisten VPN-Anbietern geht ohne vorherige Anmeldung nichts. Nicht so beim kostenlosen Hide.me VPN: Sie installieren das Programm und legen anschließend ohne Umschweife los. Registrierungsdaten oder eine andere Form der Anmeldung sind nicht erforderlich. Im übersichtlichen Hauptmenü haben Sie die Wahl zwischen sieben Länderstandorten, das ist einer weniger als im vorherigen Check. Kanada wurde offenbar von der Liste der Gratis-Destinationen gestrichen. Länder wie Deutschland, USA und Großbritannien sind aber mit von der Partie. Sie dürfen monatlich 10 Gigabyte anonym "versurfen", das ist ein akzeptabler Wert.

Wenngleich Hide.me VPN Free nicht alle Profi-Funktionen aus der Premium-Version mitbringt, haben es wichtige Features in die Gratis-Version geschafft. So definieren Sie etwa per Split-Tunneling, welche Apps durch den VPN-Tunnel laufen und welche nicht. Bei Bedarf richten Sie ein benutzerdefiniertes DNS nach eigenen Vorgaben ein oder aktivieren einen automatischen Schutz in ungesicherten WLANs. Den Kill-Switch gibt es in unterschiedlichen Härtegraden sogar zweimal. Beim Streaming ist Hide.me aber knallhart: Die speziell fürs Umgehen von Geoblocking optimierten Server liegen allesamt hinter der Bezahlschranke.

Beim Leak-Test überzeugte Hide.me Free nicht immer: Einen Server mit US-Standort verorteten unsere Test-Tools in Deutschland. Immerhin handelte es sich nicht um unsere echte IP-Adresse, sondern offenbar nur um eine falsche Server-Konfiguration. Das ist in dem Fall zwar kein echtes Sicherheitsproblem, aber dennoch ärgerlich, wenn Sie den Server gewählt haben, um Geoblocking zu umgehen. Interessanterweise traten diese Probleme in der Premium-Version von Hide.me nicht auf, anscheinend kommen hier andere Server zum Einsatz.

Abgesehen davon bekommen Sie mit Hide.me VPN einen grundsoliden Dienst, der Ihre privaten Daten auch in der kostenlosen Version sorgsam schützt. Sogar beim Torrenting – in dieser Disziplin sticht er unter anderen VPNs klar hervor, die P2P auf Ihren Gratis-Servern meist verbieten.

Hide.me VPN kostenlos herunterladen DOWNLOAD

5. Atlas VPN Free

Länder: 3 | Gleichzeitige Verbindungen: unbegrenzt | Datenvolumen: 5 Gigabyte pro Monat | Protokolle: WireGuard, IKEv2

Wenn Sie ein Gratis-VPN suchen, das sich auf unbegrenzt vielen Geräten nutzen lässt und das Tempo der VPN-Verbindungen nicht beschneidet, dann ist Atlas VPN einen näheren Blick wert. Die kostenlose Version ist für Windows, macOS, Android sowie iOS verfügbar und bietet mit den Niederlanden, USA und Großbritannien drei Gratis-Standorte.

Beim monatlich verfügbaren Datenvolumen ist Atlas VPN nicht so großzügig wie Proton VPN, PrivadoVPN oder Windscribe – nach 5 Gigabyte zieht der Dienst den Stecker. Die Premium-Version von Atlas VPN hat diese Einschränkungen nicht und ist mit 1,71 Euro pro Monat im 2-Jahres-Tarif ausgesprochen günstig. Dafür zieht Atlas VPN auf seinen kostenlosen Servern nicht künstlich die Handbremse – wie andere Anbieter das tun. Der Dienst ist im Gratis-Tarif genauso schnell wie im Premium-Plan.

Anders als NordVPN mangelt es dem Dienst allerdings an einigen Funktionen, er ist nur mit dem Allernötigsten ausgestattet. Aber schließlich müssen Sie für das VPN nichts bezahlen – auch nicht mit Ihren Daten. Atlas VPN speichert keine Nutzeraktivitäten und verkauft keine Daten an Dritte, um das Gratis-Angebot zu finanzieren.

Daneben hat Atlas VPN einige weitere Vorzüge: Dazu zählt der starke Datenschutz, der nicht schlechter ist als bei seinem "großen Bruder" NordVPN – 2021 hat NordVPN den US-Dienst gekauft. Die Sicherheit des VPN wurde von externen Experten auf Herz und Nieren überprüft, was im VPN-Umfeld noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Wir würden uns allerdings wünschen, dass sich die Audits über alle wichtigen Plattformen erstrecken, bislang wurden nur die Windows- und iOS-Apps auf Schwachstellen getestet.

Dass eine professionelle Sicherheitsüberprüfung sinnvoll ist, zeigt sich an einer kürzlich bekannt gewordenen Sicherheitslücke im Linux-Client, die zur Preisgabe der eigenen IP-Adresse führen konnte. Mittlerweile hat der Hersteller das Problem per Update behoben. Falls Sie Linux nutzen, sollten Sie das Programm daher dringend zeitnah aktualisieren.

Atlas VPN Free kostenlos herunterladen Download

6. TunnelBear

Länder: 47 | Gleichzeitige Verbindungen: unbegrenzt | Datenvolumen: 2 Gigabyte pro Monat | Protokolle: WireGuard, OpenVPN, IKEv2

Beginnen wir mit den positiven Aspekten: TunnelBear limitiert nicht die Länderauswahl in der kostenlosen Version seiner VPN-Clients. Sie bekommen also wie im kostenpflichtigen Premium-Produkt satte 47 VPN-Destinationen an die Hand – das ist weitaus mehr als bei allen anderen Gratis-VPN-Lösungen. Ähnlich wie Windscribe beschneidet TunnelBear Free nicht die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen.

Was lässt sich mit dieser Fülle an Optionen anfangen? Gar nicht so viel, wie es auf den ersten Blick scheint. Dazu tragen die recht mageren 2 Gigabyte Datenvolumen bei, die Sie sich über den Monat gut einteilen müssen. Zwar gehen die nicht zwangsläufig fürs Streaming drauf, denn beim Umgehen von Ländersperren macht TunnelBear keine gute Figur. Aber selbst beim normalen Surfen im Internet ist diese Datenmenge schnell verbraucht, ein Wechsel auf die kostenpflichtige Variante ändert daran nichts. Auch andere Surf-Aktivitäten entsprechen nicht dem gewohnten Komfort. So tapst der Tarnbär recht schwerfällig durch die Internetleitung, andere kostenlose VPNs sind hier spürbar schneller. Das angestaubte Interface in Cartoon-Optik hat zudem seine besten Tage hinter sich.

Am ehesten taugt TunnelBear als Einmalwerkzeug für günstige Online-Käufe im Ausland, hier punktet das Tool dank der großen Länder-Abdeckung. Allerdings scheitert der Bär auch in diesen Fällen (mittlerweile) häufig an den technischen Geoblocking-Maßnahmen der jeweiligen Online-Dienstleister. Je nach ausgewähltem Server gelingen TunnelBear aber einzelne Treffer – ausprobieren lohnt sich also.

Wer dagegen aus anderen Gründen ein Gratis-VPN für bestimmte Regionen sucht, ist mit TunnelBear Free gut bedient. Regionen wie Nigeria oder Lettland haben selbst viele Premium-Anbieter nicht im Programm. Der kanadische Standort ist aus Privatsphäre-Sicht zwar nicht ideal und nach dem Aufkauf durch den Sicherheitshersteller McAfee gilt neben dem kanadischen das US-amerikanische Recht, das Behörden weitreichende Befugnisse einräumt. Der Privatsphäre erweist das eigentlich einen Bärendienst, das Unternehmen bemüht sich aber um größtmögliche Transparenz und lässt regelmäßig Audits durch externe Prüfer durchführen.

TunnelBear kostenlos herunterladen Download

Das leisten Gratis-VPNs – und das nicht

Ob ein kostenloses VPN für Sie ausreicht, hängt stark vom Anwendungszweck ab. Grundsätzlich lassen sich einfache Aufgaben auch mit einer Gratis-Lösung erledigen. Viele Komfort- und Sicherheitsfunktionen bekommen Sie aber nur mit einem Bezahldienst:

Vorteile von kostenlosen VPN-Diensten

Ausreichende Sicherheit in öffentlichen WLANs

Für einfache Aufgaben geeignet, etwa sicheres Lesen und Versenden von E-Mails

Online-Käufe im Ausland grundsätzlich auch mit kostenlosem VPN möglich

Nachteile von kostenlosen VPN-Diensten

Datenlimit im Gratis-Tarif schränkt Dauernutzung ein

Oft niedrigere Geschwindigkeiten als auf Premium-Servern

Häufige Verbindungsprobleme

Kleinere Geräteauswahl

Streaming im Gratis-Tarif nicht oder nur eingeschränkt möglich

Datenschutz bei kostenlosen VPNs potenziell geringer

Wenn Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Smartphone unterwegs in öffentlichen WLANs etwas sicherer machen möchten, dann leisten auch kostenlose VPNs einen guten Job. Fürs gelegentliche Online-Shopping im Ausland taugen die Gratis-Tools tendenziell ebenfalls nicht schlecht – also überall dort, wo ein VPN als Einmal-Werkzeug dient. Sollten Sie ein VPN häufiger nutzen, stoßen Sie mit einem kostenlosen VPN schnell an Ihre Grenzen.

Fürs intensive Streaming eignen sich kostenlose VPNs kaum. Entweder scheitert das Vorhaben am begrenzten Datenvolumen in den Gratis-Tarifen der VPN-Anbieter oder der Stream gerät durch überfüllte und langsame Server zum Geduldspiel. Große Unternehmen wie Netflix oder YouTube erkennen außerdem relativ schnell die IP-Adressen der Gratis-VPN-Server und sperren diese. Dann hilft nur Ausprobieren, ob es mit einem anderen Free-VPN-Server klappt.

Die komplette Formel 1 im Live-Stream in Österreich schauen oder ausländisches Netflix streamen, funktioniert zuverlässig nur mit einem Premium-VPN. Ausnahmen gibt es: So eignet sich das kostenlose PrivadoVPN mit einigen Einschränkungen durchaus fürs Streaming.

Die richtig schnellen Server bleiben aber grundsätzlich zahlungswilligen Kunden vorbehalten, auch die Länderabdeckung ist im Premium-Bereich der Hersteller wesentlich größer. Extra-Tarnfunktionen wie Multi-Hop, Obfuscation (Verschleierung) oder Tor-Zugang sind nur gegen Geld zu haben, die Gratis-Services beschränken sich auf das Wesentliche. In allen vorgestellten dauerhaft kostenlosen VPN-Diensten ist immerhin der besonders wichtige Kill-Switch enthalten, eine Risiko-Trennung, die den Zugang zum Internet abschaltet, wenn die VPN-Verbindung unerwartet unterbricht.

Kostenlose VPN-Dienste lassen sich daher vorwiegend als Schnuppermöglichkeit begreifen, die Sie mit den Grundfunktionen eines VPN vertraut machen soll ("Freemium-VPN"). Wer mehr will, steigt auf den kostenpflichtigen Plan um. Eine Alternative sind die Probelaufzeiten der besten VPN-Anbieter . Innerhalb eines begrenzten Zeitraums lassen sich alle Funktionen kostenlos testen. Möchten Sie ein VPN regelmäßig nutzen, dann kommen Sie langfristig um ein kostenpflichtiges Abonnement kaum herum. Je nach gewählter Laufzeit und Anbieter beginnen die Kosten ab rund 2 Euro.

Vorsicht vor dubiosen VPN-Apps in App Stores

Im Internet finden Sie zahlreiche kostenlose VPN-Apps, die allesamt Privatsphäre-Schutz zum Nulltarif anpreisen. Insbesondere der Google Play Store ist voll von Gratis-VPN-Diensten, von denen man noch nie gehört hat. Doch Obacht: Viele dieser Apps räumen sich großzügige Geräte-Rechte ein, verkaufen Ihre Daten und müllen Sie mit Werbung zu. Einige Negativbeispiele sind Yoga VPN, proXPN VPN, die in den Statusdaten Ihres Smartphones herumschnüffeln.

Seed4.Me VPN, Zoog VPN und Switch VPN sammeln Ihre Standortdaten und lesen auf der SD-Karte befindliche Informationen aus. Einige Anbieter wie oVPN Spider und Easy VPN verbreiten Netzberichten zufolge sogar Malware. Selbst wenn die Betreiber nicht mit krimineller Intention handeln, sind unter Sicherheitsaspekten viele dieser Dienste bedenklich. Snap VPN und Turbo VPN weisen DNS-Leaks auf und lassen somit die Tarnung auffliegen.

Trotz der oft guten Store-Bewertungen sollten Sie die Finger von diesen vermeintlich sicheren kostenlosen VPN-Diensten lassen, Sie zahlen letztlich mit Ihren Daten drauf.

Fazit: Kostenlose VPNs reichen im Einzelfall aus

Wenn Sie einen VPN-Dienst nur sporadisch benötigen, ist ein kostenloses VPN unter Umständen völlig ausreichend. Hier ist Proton VPN unsere Empfehlung, der Service bietet viel Leistung zum Nulltarif. Für mehr Komfort und Funktionen, insbesondere beim Umgehen von Ländersperren, greifen Sie besser zu einem Premium-Anbieter. Mit unserem Testsieger NordVPN bekommen Sie einen voll ausgestatteten VPN-Dienst ohne nennenswerte Schwächen zu moderaten Kosten. Sie kaufen nicht die Katze im Sack: Innerhalb der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie können Sie das VPN gefahrlos kostenlos testen.

Grundsätzlich sollten Sie bei Gratis-Angeboten aber Vorsicht walten lassen: Auch wenn sich die Tools durchaus für einfache Anwendungsszenarien eignen – echte Privatsphäre bekommen Sie nur gegen Geld.

Weitere Tools für mehr Privatsphäre im Internet