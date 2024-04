VPN op smart tv installeren (stappenplan) - VPNGids.nl (2024)

Klik hier voor een korte samenvatting van dit artikel Meteen aan de slag met een VPN op je smart-tv Wil je ook een VPN gebruiken om de Amerikaanse Netflix te kijken? Of wil je liever BBC iPlayer kijken vanuit Nederland? Wat je reden ook is; de gemakkelijkste manier is met een mobiele hotspot op je Windows PC. Volg het korte stappenplan hieronder om via deze methode een VPN op je smart-tv te gebruiken. Installeer een VPN op je Windows PC. Wij raden NordVPN aan. Deze VPN biedt zeer hoge streamingsnelheden en geeft je onder andere toegang tot de Amerikaanse Netflix. Typ ‘Instellingen mobiele hotspot’ in het zoekbalkje van je computerinstellingen en klik hierop. Klik op het schuifje onder ‘Mobiele hotspot’ zodat het blauw wordt. Controleer of je de juiste netwerknaam ziet en zorg dat ‘Internetverbinding delen via’ op wifistaat. Onthoud de netwerknaam en het wachtwoord dat jeop dit scherm ziet. Verbind jouw smart-tv met de mobiele hotspot (jouw Windows PC). Gebruik hiervoor de gegevens van de vorige stap. NordVPN Aanbieding Bespaar flink met 63% korting op een abonnement van twee jaar! Bezoek NordVPN Wil je meer weten over het gebruiken van een VPN op je smart-tv? Lees dan ons volledige artikel hieronder.

Veel mensen maken tegenwoordig gebruik van een VPN om het streamingaanbod waar ze toegang toe hebben enorm te vergroten. Ze stellen bijvoorbeeld een VPN in op hun laptop om de Amerikaanse versie van Netflix te kunnen bekijken. Daarbij biedt een VPN deze mensen ook veel privacy- en veiligheidsvoordelen.

Een apparaat dat zich natuurlijk bij uitstek leent voor streaming, is een smart-tv. Het instellen van een VPN op een smart-tv is helaas vaak minder makkelijk dan bijvoorbeeld op een Windows PC. In dit artikel lees je hoe je toch makkelijk kunt genieten van alle voordelen van een VPN op je smart-tv.

Heb je een smart-tv maar weet je nog niet of een VPN iets voor jou is? Lees dan ons artikel over de beste VPN voor smart-tv waarin we je alles vertellen wat je moet weten over smart-tv’s in combinatie met een VPN. In dat artikel lees je ook welke VPN het beste is voor je smart-tv.

Let op: Een smart tv is niet altijd hetzelfde als een Android tv. Op een Android tv, de Sony Bravia bijvoorbeeld, kun je heel simpel direct een VPN installeren. Je hoeft dan alleen een VPN-app voor Android te downloaden.

Het instellen van een VPN op je smart-tv kan op verschillende manieren. Lees hieronder op welke vier manieren je een VPN op je smart-tv in kunt stellen.

1. Je smart-tv verbinden met een Windows PC met een VPN

Hoewel je bij deze methode technisch gezien geen VPN instelt op je smart-tv, maak je wel verbinding met een VPN en geniet je op die manier van alle voordelen. Dit doe je door een VPN in te stellen op je Windows PC (als je dit nog niet hebt gedaan). Vervolgens verbind je door middel van een mobiele hotspot jouw smart-tv aan je Windows PC.

Zodoende maakt jouw smart-tv gebruik van hetzelfde internetnetwerk als je PC en is deze ook met de VPN verbonden. Let erop dat je voor deze methode wel Windows 10 geïnstalleerd moet hebben op je PC. Lees het korte en simpele stappenplan hieronder om snel aan de slag te gaan met deze methode.

Stel een VPN in op je Windows PC. Dit is bij de meeste VPN-providers erg eenvoudig. Vrijwel alle populaire providers hebben namelijk een gebruiksvriendelijke VPN-app voor Windows 10. Voor hulp verwijzen we je naar het artikel over het instellen van een VPN op Windows . Stel een mobiele hotspot in op je PC. Typ hiervoor ‘instellingen mobiele hotspot’ in het zoekbalkje van je computerinstellingen- en bestanden en klik hierop. Klik op het schuifje dat je ziet onder ‘Mobiele hotspot’, zodat deze op ‘aan’ staat en blauw kleurt. Verder kun je de instellingen meestal onveranderd laten. Controleer alleen dat je het juiste netwerk ziet staan (het wifi- of breedband netwerk van jouw PC) en dat ‘Mijn internetverbinding delen via’ op Wi-Fi staat. Pas dit zo nodig aan. Verbind nu jouw smart-tv met het wifi- of bekabelde netwerk van jouw Windows PC. Gebruik hiervoor de gegevens die achter de woorden ‘Netwerknaam’ en ‘Netwerkwachtwoord’ stonden in het vorige venster. Je smart-tv is nu via een VPN verbonden. Als je de instellingen wilt veranderen, doe je dat dus vanaf je PC. Wil je bijvoorbeeld Amerikaanse Netflix op je smart-tv kijken? Maak dan op je PC verbinding met een Amerikaanse VPN-server.

2. Je smart-tv verbinden met een router met een VPN

Met de volgende methode kun je in één keer al je apparaten verbinden met een VPN, inclusief je smart-tv(‘s). Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je de firmware van je router aanpast (dit heet flashen). Het is van belang dat je router hier geschikt voor is. Dit is niet bij alle routers het geval. Als je wilt weten welke routers hier het meest geschikt voor zijn, lees dan ons artikel over de beste VPN-routers.

Daarnaast moeten we je waarschuwen dat je router beschadigd kan raken als je de firmware aanpast. Daarom is het belangrijk om dit zorgvuldig te doen en de juiste instructies te volgen. Wij hebben een uitgebreide handleiding geschreven om je te helpen met het flashen van je router. In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit wat je moet doen (met afbeeldingen). Hier zullen we in ons stappenplan voor deze methode dan ook naar verwijzen.

VPN instellen op je router, stap voor stap:

Controleer of je router geschikt is om te ‘flashen’ (voor meer informatie, zie ons artikel over VPN-routers ) Pas de firmware aan van je router en installeer de VPN. Hoe je dit doet lees je in ons uitgebreide stappenplan hierover . Verbind je smart-tv met de geflashte router, waar je een VPN op hebt ingesteld. Doe dit zoals je jouw apparaten met elk ander wifi-netwerk verbindt.

3. Het instellen van een VPN door middel van een virtuele router op PC of Mac

Is je router niet geschikt om te flashen of zie je het niet zitten om je router te flashen? Dan kun je er ook voor kiezen om een wifi-hotspot van je Windows PC of Mac te maken. Deze kun je vervolgens instellen als virtuele router met VPN-verbinding. Vervolgens kun je je smart-tv verbinden met het internet via de hotspot op je PC of Mac.

De installatieprocedure van een VPN op je PC of Mac is afhankelijk van het apparaat en het besturingssysteem. Als je voor deze optie kiest is het goed om de juiste VPN-provider te kiezen. Hieronder vind je een stappenplan, met links naar handleidingen voor het instellen van een VPN op je PC of Mac.

VPN instellen op een virtuele router, stap voor stap:

Installeer een VPN op je PC of Mac. De meeste VPN’s hebben hier een app voor. Mocht je er niet uitkomen, volg dan deze handleidingen om de VPN te installeren: Handleiding voor het instellen van een VPN op Windows 10

Handleiding voor het instellen van een VPN op Mac Zet een wifi-hotspot op je PC of Mac op. Hoe dit moet is afhankelijk van je device. Als je er niet uitkomt, dan raden we aan om op de website van de producent van jouw apparaat te kijken. Verbind je smart-tv met het VPN-netwerk van je PC of Mac.

4. Android smart tv

Er zijn smart tv’s die werken met Android. Deze noemen we ook wel Android tv’s. Aangezien voor veel mensen een smart tv, een smart tv is, onafhankelijk van het besturingssysteem, bespreken we hier ook kort hoe je een VPN kunt installeren op een smart tv met Android.

Op Android smart televisies kun je gebruikmaken van de Google Play Store. Hiermee kun je dus gewoon de VPN-app downloaden en gebruiken. Dit doe je als volgt:

Ga op je normale computer naar de officiële website van de VPN om hier een abonnement af te sluiten. Download de VPN-app op je smart tv via de Google Play Store. Log in met het account dat je in stap 1 hebt aangemaakt. Hierbij vraagt de tv-app je vaak om een verificatiecode via de accountpagina in je browser. Verbind met een VPN-server. Open je favoriete streamingdienst en geniet.

Welke VPN moet ik kiezen voor mijn smart-tv?

Als je nog geen vaste VPN-aanbieder hebt, kan het handig zijn om een VPN te kiezen die het juist goed doet op je smart-tv. Het is hierbij belangrijk om voor een VPN te gaan met een hoge snelheid. Anders loop je mogelijk tegen problemen aan tijdens het streamen van films, series of muziek.

Ook kan het zijn dat een bepaalde VPN niet geschikt is voor jouw wensen. Zo probeert Netflix zoveel mogelijk VPN’s te blokkeren en kan het zijn dat jouw VPN niet werkt in combinatie met Netflix. Wij hebben de drie beste VPN’s voor je smart-tv geselecteerd en bespreken ze hieronder.

NordVPN voor smart-tv: de beste keuze

NordVPN is een provider die veel privacy, veiligheid en goede streamingsnelheden biedt. Dit is volgens ons dan ook de beste optie om je smart-tv mee te verbinden. De VPN-provider biedt een aantal extra opties die deze VPN zeer geschikt maken voor smart-tv. Zo biedt NordVPN zowel obfuscated servers als dedicated IP-adressen.

Steeds meer streamingdiensten blokkeren tegenwoordig VPN-gebruikers. Echter, veel mensen willen juist een VPN op hun smart-tv om meer series en films te kunnen streamen. De obfuscated servers en dedicated IP-adressen die NordVPN biedt, zorgen ervoor dat VPN-gebruikers moeilijker gedetecteerd worden. Hierdoor kunnen ze dus ook moeilijker geblokkeerd worden door streamingdiensten.

NordVPN is daarom een goede keuze voor smart tv-gebruikers die zo vrij mogelijk willen streamen en internetten. Je kunt de 30 dagen geld-terug-garantie gebruiken om de VPN een maand rustig uit te proberen zonder risico’s.

Surfshark voor smart-tv: voordelige keuze

Surfshark is een zeer goede en ook nog eens zeer voordelige keuze om je smart-tv mee te verbinden. Deze provider is een van de goedkoopste premium-providers die wij getest hebben, maar biedt desondanks goede streamingsnelheden. Daarnaast werkt Surfshark met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse Netflix.

Surfshark heeft meer dan 3.200 servers in 65 landen waardoor je nog veel meer streamingcontent kunt unblocken. Ook heeft Surfshark zijn privacy en veiligheid zeer goed op orde. De VPN-dienst heeft een ‘no log’ beleid, uitstekende encryptie-protocollen en een kill switch. Surfshark werkt met alle methodes in dit artikel.

Met deze voordelige VPN gebruik je jouw smart-tv veilig en anoniem. Twijfel je nog over Surfshark? Je kunt deze VPN op je gemak eerst uitproberen met de uitgebreide geld-terug-garantie van 30 dagen.

PIA voor smart-TV: vrij streamen

PIA (Private Internet Access) is een goede allround VPN met een scherp oog voor privacy. De servers zijn snel en stabiel, wat goed van pas komt bij het streamen. Ook heeft de dienst een breed ondersteunde app voor Android smart-televisies. Bovendien weet PIA goed toegang te bieden tot de buitenlandse netflixbibliotheken.

De VPN heeft uitgebreide functies die handig zijn voor op je tv, maar ook op al je andere apparaten. Een scherpe kill switch, verschillende encryptie-protocollen en dedicated IP-adressen. Zo kijk je altijd en overal wat jij wilt zien.

