VPN pour Xbox One, 360, séries X/S - Choisir, installer et configurer un VPN (2024)

Microsoft s’est installé de façon durable dans le marché du jeu-vidéo avec ses consoles Xbox. Il parvient ainsi à concurrencer les géants Nintendo et Sony avec des consoles qui peuvent miser sur leur puissance, mais aussi sur un catalogue d’exclusivités attractives comme la saga Halo, Gears of War ou encore les jeux de course Forza.

De nombreux éditeurs développent aussi leurs jeux sur Xbox, et l’on trouve des licences fortes comme les FIFA ou les Call of Duty. De plus en plus de jeux ont besoin de fonctionnalités en ligne, et impliquent des DLC et autres contenus payants. De plus, il est parfaitement possible d’acheter des jeux directement en les téléchargeant sur la console.

Pour protéger ses différents jeux en ligne, il peut être intéressant de s’équiper d’un VPN pour Xbox.

Ainsi, de nombreuses informations personnelles sont conservées sur la console. Pour protéger ces informations, mais aussi pour accéder à davantage de contenus en ligne et à de meilleurs prix, il faut utiliser un VPN. Grâce à une fausse adresse IP attribuée et au chiffrement des données, le joueur qui utilise un VPN peut jouer en conservant toutes ses données en sécurité.

Voici une sélection de VPN particulièrement recommandés pour les derniers modèles de Xbox, ainsi qu’une indication rapide de comment en profiter.

Les 5 meilleurs VPN pour Xbox One, 360 et Xbox Series X/S

Il existe plusieurs dizaines de fournisseurs VPN actuellement sur le marché. De fait, il n’est pas facile de s’y retrouver et de faire un choix éclairé. Le choix en question est d’autant plus difficile que presque tous les VPN mettent en avant des arguments similaires : chiffrement de qualité militaire, vitesse de la connexion, grand nombre de serveurs, streaming et P2P, No Logs, etc. Par chance, une bonne partie de ces VPN reste fiable, dès lors qu’il s’agit d’un VPN payant. Les VPN gratuits sont, quant à eux, à éviter autant que possible, surtout sur Xbox.

Voici une sélection de 5 VPN retenus pour la qualité de leurs services et leur fiabilité :

Les meilleurs VPN pour Xbox disponibles Client VPN Serveurs 6040 3000 11557 3200 6500 Pays 61 94 100 100 78 Protocoles NordLynx, OpnVPN, IKEv2 Lightway, OpenVPN, IKEv2 WireGuard, OpenVPN, IKEv2 OpenVPN, IKEv2/IPsec, L2TP/IPsec, PPTP WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Chiffrement AES – 256 AES – 256 AES – 256 AES – 256 AES – 256 Streaming Oui Oui Oui Oui Oui Meilleur prix 3,39€ 6,38€ 2,19€ 2,29€ 1,80€ Souscrire Voir + Voir + Voir + Voir + Voir +

Des promotions régulières sur les VPN Les VPN sont en grande concurrence. Le principal avantage pour les consommateurs, ce sont les promotions quasi constantes qu’il est possible de trouver. Grâce à cela, un bon VPN Xbox n’a pas besoin de coûter plus de 5€ par mois. Un plus quand il faut déjà payer l’abonnement en ligne de la console. Les meilleures promotions VPN sont proposées en fin d’année, avec les fêtes.

NordVPN pour Xbox : une offre attractive à prendre en compte

Cette sélection commence avec celui qui est sans doute le plus connu des VPN en France. NordVPN est tout simplement l’un des plus fiables et des plus réputés du marché. Cette bonne réputation, il la doit en partie à NordLynx, un protocole VPN qui lui est propre et qui est très rapide. Une connexion avec ce dernier peut allègrement dépasser les 100 Mb/s recommandé pour une connexion avec sa Xbox One ou Xbox Series X/S. Ce protocole rapide est cumulé avec un chiffrement AES – 256 particulièrement efficace. C’est le chiffrement « de qualité militaire » mis en avant par de très nombreux VPN.

NordVPN propose une solution simple pour configurer un VPN sur sa Xbox.

Pour aller à l’essentiel sur NordVPN :

protocole NordLynx pour établir des connexions très rapides avec son VPN ;

double IP pour cacher son adresse derrière deux fausses IP au lieu d’une ;

un chiffrement AES – 256 ;

l’accès à 6040 serveurs dans 61 pays ;

à partir de 3,39€ /mois ;

30 jours « satisfait ou remboursé ».

à partir de3,39€Voir cette offre

NordVPN est donc une offre attractive pour la Xbox, notamment grâce à sa vitesse. Il permet de télécharger les jeux très rapidement, et devrait pouvoir permettre de jouer en ligne tout en étant actif. Et si les services ne conviennent pas, les abonnés peuvent se le faire rembourser intégralement sous 30 jours.

À lire aussiToutes les promotions disponibles chez NordVPNLire la suite

VPN pour Xbox : un abonnement disponible chez ExpressVPN

ExpressVPN est, très clairement, un VPN premium. À l’instar de NordVPN, il propose un protocole de tunneling qui lui est propre : Lightway. Cela en fait là encore, un VPN Xbox de choix, puisque ce protocole propre est particulièrement rapide dans son exécution. ExpressVPN peut ainsi assurer d’excellents débits sur la machine de Microsoft. Cette rapidité est également couplée avec la sécurité d’AES – 256 pour le chiffrement des données.

Pour aller à l’essentiel sur ExpressVPN :

protocole propre Lightway qui assure d’excellents débits ;

un chiffrement AES – 256 bits ;

plus de 3000 serveurs répartis dans 94 pays différents ;

une qualité de service premium ;

des abonnements souvent à partir de 6,38€ par mois ;

30 jours « satisfait ou remboursé ».

à partir de6,38€Voir cette offre

ExpressVPN est le plus cher des VPN de cette sélection. Ses meilleurs prix descendent assez rarement sous 5€ par mois. Cela se justifie par la qualité de serveurs qui sont mis à disposition, et l’assurance de toujours à avoir une connexion de très grande qualité. ExpressVPN a pour ambition d’être un VPN premium, et il est souvent cité comme extrêmement performant. La référence pour le meilleur VPN Xbox.

Des abonnements qui s’inscrivent sur la durée Les prix évoqués ici sont des prix ramenés au mois. Toutefois, pour les VPN de cette liste il faut bien avoir à l’esprit qu’il faut en réalité payer 2 à 3 ans d’abonnement d’un coup. Les abonnements au mois existent également, mais sont bien souvent 2 à 3 fois plus chers. C’est pourquoi les prix annoncés sont accompagnés des mentions « meilleur prix », ou « généralement », car les multiples promotions les font souvent changer.

CyberGhost : un autre VPN pour Xbox disponible à petit prix

CyberGhost incarne le VPN idéal pour 2,19€ par mois. Il se positionne sur un créneau de prix très réduit, et très concurrentiel. Mais si ses prix sont bas, il ne faut pas s’attendre à un protocole propre. CyberGhost utilise de nombreux protocoles libres d’accès, notamment WireGuard et OpenVPN, les plus populaires. WireGuard est particulièrement indiqué pour un VPN Xbox pour sa rapidité, bien qu’il soit plus faible que d’autres sur la sécurité. Néanmoins, cette faiblesse est au moins en partie compensée par AES – 256.

Le VPN CyberGhost permet d’installer et de configurer un VPN sur sa Xbox.

Pour aller à l’essentiel sur CyberGhost VPN :

utilise les protocoles libres WireGuard et OpenVPN, mais aussi les protocoles IKEv2 et L2TP/IPsec ;

protocoles complétés d’un chiffrement AES – 256 ;

une connexion à pas moins de 11557 serveurs établis dans 100 pays ;

des petit* prix, à partir de 2,19€ /mois ;

une garantie satisfaction de 30 jours.

à partir de2,19€Voir cette offre

CyberGhost se veut plus simple que certains concurrents, mais reste un excellent VPN Xbox One ou VPN Xbox Series X/S. Ses petit* prix sont un argument qui peut faire pencher la balance en sa faveur pour les budgets plus restreints. Et s’il ne propose pas de protocole propre, il utilise tous ceux auquel les consommateurs peuvent se fier.

À lire aussiComment contacter le service client CyberGhost ?Lire la suite

Xbox et PureVPN : une offre de VPN compatible

Pure VPN, en termes de services, se place entre CyberGhost et NordVPN. Pas de protocole propre ici, mais tous les protocoles courants sont bien utilisés, dont PPTP, protocole rapide, mais assez peu sécurisé. Il propose aussi les protocoles OpenVPN, L2TP/IPsec, IKEv2/IPsec et même SSTP. OpenVPN est le plus recommandé de la liste pour allier vitesse et sécurité. En plus de ces nombreux protocoles, PureVPN a pour lui un nombre généreux de serveurs : 6500 dans 78 pays.

Configurer PureVPN sur sa Xbox en quelques clics.

Pour aller à l’essentiel sur PureVPN :

utilise tous les protocoles courants, dont OpenVPN, L2TP/IPsec ou encore PPTP ;

avec un chiffrement AES – 256 bits ;

6500 serveurs accessibles à travers 78 pays dans le monde ;

un abonnement à partir de 1,80€ /mois ;

une garantie satisfaction de 31 jours.

à partir de1,80€Voir cette offre

Le nombre de serveurs VPN, et de pays concernés, est très élevé. Cela permet à PureVPN d’assurer de ne pas tomber sur un serveur saturé, et donc de souffrir de lenteurs dans la connexion web. Le VPN recommande, pour le gaming, d’utiliser le protocole PPTP. Cependant, OpenVPN en UDP est assez rapide et est bien plus sécurisé.

Que sont les protocoles de VPN ? See Also Best VPN for Xbox Series X - VPN For Gaming Les protocoles VPN sont des programmes qui exécutent une série d’opérations dans un ordre donné afin d’établir une connexion sécurisée et anonyme. Chaque protocole procède d’une façon différente et certains sont plus rapides tandis que d’autres sont plus sécurisés. De fait, les protocoles les plus rapides sont souvent moins sécurisés. Pour un VPN Xbox, mieux vaut un VPN rapide, la plupart sont aujourd’hui suffisamment sécurisés. C’est, par exemple, le cas d’OpenVPN UDP, qui s’oppose à OpenVPN TCP, plus sûr, mais plus lent.

SurfShark, une offre VPN pour Xbox fiable et sécurisée

À l’image de CyberGhost, SurfShark est un VPN qui entre dans la catégorie des VPN pas chers. Ses abonnements sont généralement proposés à partir de 2,29€ par mois. Ce VPN Xbox propose l’utilisation de quatre protocoles différents : OpenVPN, le plus classique et toujours fiable, IKEv2, mis en avant par le VPN, WireGuard, très rapide pour le jeu, et Shadowsocks, un proxy chiffré dédié au contournement du Grand pare-feu de Chine. Pour un VPN Xbox, mieux vaut WireGuard, plus rapide que les autres.

Pour bénéficier d’un VPN sur sa Xbox, Surfshark est le fournisseur idéal.

Pour aller à l’essentiel sur SurfShark VPN :

4 protocoles utilisés : IKEv2, OpenVPN, WireGuard et Shadowsocks ;

chiffrement AES – 256 des données ;

accès à plus de 3200 serveurs dans 100 pays ;

des abonnements dès 2,29€ /mois ;

une garantie satisfaction de 30 jours.

à partir de2,29€Voir cette offre

SurfShark est un VPN gaming pas cher particulièrement recommandé. La présence de WireGuard dans les protocoles accessibles est un véritable plus par rapport à d’autres services de VPN sans protocole propre. En plus de cela, SurfShark dispose de bien assez de serveurs pour assurer une connexion toujours stable et rapide.

À lire aussiPoints forts et faiblesses de Surfshark selon les avis clientLire la suite

Il n’est pas possible d’installer un VPN Xbox directement sur sa console Microsoft. Pour que cette dernière profite de la protection d’un VPN, elle doit se connecter à un réseau Wi-Fi qui en profite. C’est pourquoi la solution recommandée est de passer par un routeur VPN.

Un routeur VPN, c’est un routeur Wi-Fi paramétré de façon à se connecter au réseau privé virtuel préalablement établi. Cela est plus complexe que de simplement utiliser un client VPN sur mobile ou ordinateur, mais ça reste très sécurisé.

Pour installer un VPN Xbox, il faut donc :

souscrire un abonnement VPN de son choix ; installer et paramétrer le VPN sur son ordinateur ; installer un routeur Wi-Fi spécial VPN ; connecter l’ordinateur au routeur ; ouvrir une page web et entrer l’adresse IP du routeur dans l’URL (exemple : 192.168.1.1) ; s’identifier pour accéder aux paramètres du routeur ; paramétrer le routeur à l’aide des consignes de ce dernier et des consignes de son VPN ; connecter la Xbox en Wi-Fi au routeur.

Voilà, la connexion internet de la Xbox passe désormais par le réseau sécurisé d’un VPN. Attention cependant : pour changer de serveur, il faut reparamétrer le routeur à chaque fois. Cette solution, bien que pratique, limite l’accessibilité des serveurs. Il reste possible de connecter la Xbox directement à la box internet pour repasser par le réseau classique.

Utiliser son smartphone en routeur VPN Tous les VPN de la liste ci-dessus fonctionnent sur mobile. Ainsi, il est possible de paramétrer le VPN sur son mobile, puis d’y connecter la Xbox One ou la Xbox Series X/S avec le mode partage de connexion. Cette solution permet de changer de serveur très facilement directement depuis son smartphone. En revanche, les téléchargements et le streaming risquent d’épuiser rapidement l’enveloppe data du forfait.

Pourquoi faut-il en installer un VPN sur sa Xbox ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent inciter à utiliser un VPN sur sa Xbox One ou Xbox Series X/S. Les principales sont la sécurité et la liberté. De fait, de nombreuses informations sont potentiellement stockées sur la console, et il est important que ces informations restent parfaitement privées. De plus, par défaut, la console profite du réseau internet avec les autorisations du FAI. Certains contenus ne sont ainsi pas accessibles, et certains services peuvent ne fonctionner qu’avec des débits limités. Voici quelques éléments pour en savoir plus sur les avantages d’un VPN Xbox.

Protéger la sécurité de ses données sur Xbox One, 360, Series X/S avec un VPN

Le rôle d’un VPN est en premier lieu de protéger les données de son utilisateur. Pour cela, il les rend virtuellement invisible avec un tunnel de circulation privé, et illisible avec un chiffrement impossible à percer. Un VPN Xbox permet ainsi de protéger les nombreuses informations que peut avoir enregistrées la console.

La protection des données personnelles est un argument majeur pour souscrire un VPN Xbox.

De fait, sur une console de jeux il y a souvent les informations personnelles de l’utilisateur : adresse électronique, numéro de téléphone, et parfois même adresse postale. Pire encore, nombreux sont les joueurs à enregistrer leurs informations de paiement. En cas de piratage de la machine, c’est la première information qui sera ciblée pour des raisons évidentes. Outre cela, la console dispose de toutes les données de jeux, mais aussi de plusieurs autres services. Les consoles modernes proposent l’accès à Netflix ou encore Spotify, d’autres services qui méritent d’être protégé.

En somme, un VPN Xbox permet de protéger :

les informations personnelles de l’utilisateur ;

les informations de paiements (numéro de carte bancaire) ;

les données d’utilisation de logiciels.

En plus du VPN, il est vivement recommandé de ne jamais enregistrer un numéro de carte bancaire, ou quelque information de paiement que ce soit. Cela vaut pour les Xbox, PlayStation, Switch ou même les ordinateurs. En cas de piratage c’est presque toujours la première information recherchée, car celle qui a le plus de valeur.

Un même VPN pour toutes les consoles Pour les joueurs qui disposent de plusieurs consoles de jeux, Microsoft, Sony ou Nintendo, un unique routeur VPN suffit largement. Attention cependant, s’il y a plusieurs utilisateurs de consoles dans le foyer, à ne pas jouer en même temps, au risque de perdre en qualité de connexion et de perdre en débit. L’un peut jouer via le routeur, l’autre en se connectant directement à la box internet.

Contourner les blocages géographiques et accéder à plus de contenus sur Xbox

L’autre intérêt majeur du VPN, qui attire les utilisateurs en nombre, c’est le contournement des restrictions géographiques. Un VPN, par son principe même de fonctionnement, remplace l’adresse IP de l’utilisateur par celle du serveur auquel il se connecte. Ainsi, l’utilisateur peut accéder à des contenus qui sont normalement réservés au pays du serveur lui-même. Dans le cas d’un VPN Xbox, il est donc vivement recommandé de se connecter à un serveur américain.

Le contournement des restrictions géographique présente plusieurs avantages ici. Tout d’abord, le consommateur peut profiter de promotions plus variées, avec l’accès à celle du store US. À cela, il faut ajouter que les jeux offerts chaque mois aux abonnés ne sont pas toujours les mêmes. Le VPN permet donc d’accéder à tous les contenus propres à la Xbox.

En plus de cela, si l’utilisateur de la console a installé des services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo, son VPN lui permet de profiter des catalogues US de ces derniers. D’ailleurs, il sera aussi possible d’accéder à des services normalement inaccessibles en France, des services tels que Hulu ou HBO Max. Pour cela, l’internaute doit simplement obtenir une adresse IP américaine via son VPN.

Un VPN Xbox permet donc d’accéder à :

des prix et des promotions exclusifs à d’autres pays (généralement, les USA) ;

des catalogues supplémentaires ;

aux programmes Netflix / Disney+ / Prime Video US ;

aux services de streaming exclusifs d’autres pays.

À lire aussiComment débloquer Steam avec un VPN ?Lire la suite

Choisir le bon VPN n’est pas une chose facile à faire. Il en existe beaucoup, et certains n’hésitent pas à accentuer des caractéristiques pour se vendre. Toutefois, en sachant quoi regarder, il est possible de faire la différence entre les bons et les mauvais VPN.

Pour ce qui est d’un VPN Xbox, il y a deux critères clés à ne négliger sous aucun prétexte : la vitesse de connexion, et la sécurité. Un bon VPN doit pouvoir proposer les deux. Voici, pour conclure ce guide, un rapide retour sur les éléments à prendre en compte pour s’assurer de la qualité de services de son VPN.

Pas de VPN gratuit Sous aucun prétexte il ne faut opter pour un VPN gratuit. Ces derniers sont soit limités dans les services qu’ils proposent, soit peu fiables en termes de sécurité, voire les deux. Il n’est pas rare de trouver des VPN gratuits qui récupèrent les informations de leurs abonnés pour les revendre. En plus de cela, ils ne disposent souvent que de très peu de serveurs, et sont donc très lents, et donc inadaptés pour une Xbox.

Choisir un VPN avec des protocoles rapides (NordLynx, Lightway, WireGuard, …)

Comme cela a été évoqué plus haut, un bon VPN Xbox doit être rapide avant tout. La rapidité est essentielle pour permettre de rapidement télécharger des jeux, profiter du streaming de façon stable, et conserver un bon ping pour le jeu en ligne.

La rapidité du VPN est un argument essentiel pour arrêter son choix.

Pour assurer une connexion rapide, plusieurs paramètres entrent en compte :

les protocoles VPN utilisés : tous ne sont pas aussi rapides les uns que les autres. De manière générale, les clients disposant d’un protocole propre sont à recommander. Si WireGuard est disponible, c’est une excellente alternative. OpenVPN est également convenable, mais n’est pas le plus optimisé sur ce point ;

le nombre de serveurs disponibles : plus il y a de serveur, plus un VPN peut absorber un trafic important sans ralentissem*nt.

l’optimisation des serveurs : s’il faut beaucoup de serveurs, il faut avant tout de bons serveurs, à même de gérer d’importants débits et des activités comme les téléchargements ou le streaming.

À lire aussiQuels sont les VPN avec le meilleur débit ?Lire la suite

Choisir un VPN pour Xbox aussi sécurisé que possible

La vitesse de connexion du VPN est importante, mais il ne faut pas négliger sa sécurité. Un VPN doit protéger l’identité et les données de son utilisateur. S’il n’y parvient pas, autant ne pas utiliser de VPN pour faire des économies et conserver une bonne connexion. Comme pour la question des débits, plusieurs éléments sont à prendre en compte pour s’assurer de la qualité de la sécurité du VPN :

les protocoles sont là encore essentiels. Tous sont aujourd’hui assez sécurisés, mais il convient d’éviter les plus anciens, comme PPTP, obsolète ;

le mode de chiffrement : un VPN doit chiffrer les données pour les rendre illisibles. Les meilleurs VPN utilisent AES – 256, mais certains se contentent d’AES – 128 qui est déjà assez efficace, et est un peu plus rapide. Il faut fuir les VPN qui n’indiquent pas de mode de chiffrement clair ;

la politique de confidentialité : il est nécessaire de s’assurer que le VPN ne conserve pas de logs, ni aucune information concernant ses abonnés ;

le pays où est basé le VPN : un très grand nombre de pays imposent une conservation de logs et d’informations sur les clients des entreprises. Un bon VPN n’est pas basé dans l’un de ces pays. Il préférera la Suisse ou les Îles Vierges Britanniques par exemple.