VPN voor Samsung smart-tv (installiehandleiding met 3 stappen) - Surfshark (2024)

Er kunnen verschillende problemen zijn die je verbinding beïnvloeden. Controleer, wanneer je VPN het niet doet op je smart-tv, je internetverbinding. Controleer of Smart DNS is ingeschakeld en bijgewerkt en ga na of je router naar behoren werkt. Neem anders contact op met ons succesteam dat dag en nacht voor je klaarstaat! Ze helpen je graag verder.

Het instellen is helaas niet een standaardprocedure omdat elk type router een ander installatieproces kent. We raden je aan om deze uitgebreide handleiding over het instellen van een VPN op je router te volgen:

Top Articles

Which Is Best? Laser Projectors Vs LED Projectors Vs Bulb Projectors

Latest Posts

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.