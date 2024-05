Wat is chipotle en wat kun je ermee? - Foodies (2024)

Advertentie

Sojasaus, tabasco en ketjap worden door de meeste foodies regelmatig gebruikt, maar er zijn ook heerlijke smaakmakers die we minder vaak gebruiken. Zonde, want vaak zijn dit juist dé producten die je gerecht interessant maken. Vandaag vertellen we je dan ook alles over chipotle. Want wat is chipotle en wat maak je ermee?

Wat is chipotle?

Misschien ben je het wel eens tegengekomen in de ingrediëntenlijst van een Mexicaanse chili of heb je deze smaakmaker ongemerkt gegeten bij je favoriete Mexicaanse restaurant. Maar wat is chipotle precies? Chipotle (spreek uit als tsji-pot-lé) is gerookte jalapeñopeper die gebruikt wordt als smaakmaker in diverse Mexicaanse gerechten. Jalapeño is de populairste pepersoort op het Amerikaanse continent maar door zijn dikke schil is hij niet zo geschikt om te drogen. Roken biedt een fantastische uitkomst; zo verliest de peper 90% van zijn vocht, terwijl hij zijn heerlijke pit behoudt. Bovendien verkrijgt de jalapeño op die manier zijn typische rokerige smaak.

Waar koop jechipotle?

Chipotle is te koop bij de grotere supermarkten of bij een goede (online) kruidenier. Je kunt kiezen uit hele gedroogde of ingelegde pepers en vlokken. Daarnaast vind je in het schap ook chipotlepasta. Deze bevat naast chipotle ook andere ingrediënten zoals tomaat, azijn, ui en knoflook en het is een fijne kant-en-klare smaakmaker die je bij burrito’s, enchilada’s, nacho’s en andere Mexicaanse gerechten kunt serveren.

Hoe smaakt chipotle?

Nu we je vraag ‘Wat is chipotle?’ beantwoord hebben, ben je vast ook benieuwd hoe chipotle eigenlijk smaakt. Je hebt er maar weinig van nodig want chipotle is vrij pittig en heeft een diepe, rokerige smaak. Chipotlepasta bevat ook een flinke hoeveelheid zout, dus wees er zuinig mee en voeg minder of geen zout toe aan je gerecht als je deze smaakmaker gebruikt.

Hoe kan je het vervangen?

Je kunt het in diverse gerechten het beste vervangen door een mengsel van cayennepeper en gerooktepaprikpoeder, op die manier verkrijg je de pittig-rokerige smaak. Wil je chipotlepasta vervangen? Meng 1 el tomatenpuree, 1 el azijn, ½ tl gerooktepaprikapoeder, ½ tl cayennepeper, ½ tl komijnpoeder, ½ tl knoflookpoeder en een snuf zout.

Hoe moet je het bewaren en hoe lang is het houdbaar?

Chipotle koop je in een potje. Gedroogd kun je hem lang bewaren, mits je deze smaakmaker op een koele, donkere en droge plaats zet. Wel verliest hij na verloop van tijd zijn aroma en smaak. Chipotlepasta in een potje is ongeopend wel 2 jaar houdbaar. Een geopend potje blijft wel enkele maanden goed in de koelkast.

Wat kun je er allemaal mee?

Wat kun je er allemaal mee maken? Chipotlepasta gemengd met wat olie is perfect om vlees en kip, maar ook groenten in te marineren voor het roosteren. Verder kun je chipotle als smaakmaker gebruiken in verschillende Mexicaanse maaltijden zoals chili con carne of enchilada, maar hij doet ook goed in salsa’s en dipsauzen.

Aan de slag

Ontdek de smaak van chipotle met onze lekkerste Mexicaanse recepten:

