Wat is de beste VPN in 2024? (2024)

Internet security is een van de meest kritische aspecten van browsen. Veel gebruikers zijn zich echter niet bewust van de vele manieren om zichzelf online te beschermen, afgezien van de voor de hand liggende geavanceerde wachtwoordmethoden. Dit is waar een VPN om de hoek komt kijken. Dus wat is een VPN? Een Virtual Private Network is uiteindelijk een van de beste manieren om jezelf te beschermen tijdens het online surfen. Deze gids legt uit hoe VPN’s werken en geeft een overzicht van de beste VPN’s in 2024.

VPN staat voor een virtueel privénetwerk. Bij het surfen op het web wordt informatie via een openbaar netwerk over apparaten verzonden, wat betekent dat iedereen met kennis van zaken de informatie kan zien. Dit kan bijvoorbeeld je internetprovider (ISP) zijn of iemand die meelift op een openbaar Wi-Fi-netwerk.

In de huidige privacy-gerichte wereld is openbare informatie voor velen geen ideale route. Daarom zijn VPN’s noodzakelijk. Een VPN gebruikt in wezen een privékanaal naast het openbare netwerk en zorgt ervoor dat niemand buiten die verbinding iets kan zien van wat erover wordt verzonden.

Het bouwt voort op het openbare netwerk. Daarbij stuurt het VPN een privésleutel van het apparaat van de gebruiker naar het apparaat waarmee hij verbinding wil maken. Als ze geverifieerd zijn, wordt het VPN opgezet en wordt de informatie (meestal) versleuteld.

VPN’s doen dit via inkapseling. Bij netwerken wordt informatie opgedeeld in pakketjes, die vervolgens over het internet worden gestuurd naar de verschillende apparaten die toegang zoeken. Bij een privénetwerk worden deze pakketjes opgeslagen in een ander pakketje, tunneling genaamd.

Dat buitenste pakket beschermt het binnenste pakket – dat met jouw informatie – tegen blikken van buitenaf. Vervolgens gaat dit pakket door een virtuele tunnel, ook wel de privéverbinding tussen apparaten genoemd. Zodra het pakket aankomt, kan de laatstgenoemde computer het pakket openen om de informatie te bekijken.

Bedrijven gebruiken VPN’s zodat alle werknemers op hetzelfde versleutelde netwerk kunnen werken en informatie kunnen delen zonder zich zorgen te maken over hackers of slechte actoren. Dit is vooral handig in moderne werkgroepen met werknemers op afstand. Uiteindelijk is een VPN de beste manier om data op grote schaal veilig te houden.

Informatie is de nieuwe valuta. Nu iedereen, van sociale netwerken tot criminelen en uw trainingsapp, winst wil maken met uw persoonlijke data, zijn privacy en security belangrijker dan ooit. Een VPN zorgt ervoor dat je informatie privé blijft. Het kan worden gebruikt op je mobiele apparaat, computer, laptop en meer.

Als je torrent, reist, met gevoelige data werkt of om je privacy geeft, zou je een VPN moeten gebruiken. Onthoud dat een VPN privé verbinding maakt met een ander apparaat. Afhankelijk van de locatie van dat apparaat heb je toegang tot Netflix-programma’s, muziek of ander beperkt entertainment dat alleen in dat land beschikbaar is.

Werk je vanuit huis? Dan is het vrij essentieel om een VPN te gebruiken. Op die manier blijft je belangrijke bedrijfsinformatie privé op jouw apparaat en het apparaat waarnaar het wordt verzonden. Als je naar coffeeshops of plaatsen met openbare Wi-Fi gaat om te werken, is een VPN nog essentiëler.

Deze openbare netwerken betekenen dat mensen met kennis van zaken kunnen meekijken met wat je aan het doen bent. Kwaadwillenden kunnen inloggegevens, e-mails, je sociale media-informatie en nog veel meer stelen. Er is niet veel kennis voor nodig om te leren hoe je deze data kunt stelen.

Voor het grootste deel wel. Een VPN maakt je niet noodzakelijkerwijs volledig anoniem. Ja, het versleutelt de pakketten die je verstuurt, maar niet altijd. Wat je ook bekijkt, het leest het IP-adres van de VPN in plaats van jouw apparaat, wat zeker helpt. Maar afhankelijk van de VPN die je gebruikt, kan het zijn dat je data wordt verkocht.

Anderen kunnen je gebruik ook volgen. Houd in gedachten dat mensen VPN’s beheren. Als een VPN-dienst wordt gehackt of overgenomen, kan die hacker de informatie die het bijhoudt bekijken en van daaruit verder gaan. Sommige VPN’s slaan echter geen informatie op, zodat ze niets te bieden hebben als iemand ze overneemt.

VPN’s zijn voor het grootste deel legaal. Hoewel sommigen een VPN zouden kunnen gebruiken voor kwaadwillige activiteiten, valt het volledig binnen je rechten om er een te gebruiken om privacyredenen, hoewel wetshandhavers informatie kunnen opvragen van een VPN die logs bijhoudt.

Dat gezegd hebbende, is de legaliteit van het gebruik van een VPN in de VS in beweging, met mogelijke nieuwe wetten die het gebruik ervan willen criminaliseren. De “TikTok Ban Bill” die begin maart 2023 werd onthuld, heeft bredere gevolgen dan de voorgestelde beperking van de Chinese sociale mediagigant. De tweepartijdige wet “Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology (RESTRICT)” zou VPN-gebruikers hoge boetes of zelfs gevangenisstraffen opleveren als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Het wetsvoorstel zou proberen om “producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te identificeren die onnodige of onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen”. Een VPN zou hier ook onder kunnen vallen, als deze wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een verboden website.

VPN’s zijn al verboden in sommige landen, dus het is het beste om de wetten in jouw specifieke regio te kennen. Landen waar een VPN illegaal is, zijn bijvoorbeeld Noord-Korea en Irak. Zelfs als je in een land woont waar VPN’s legaal zijn, zorg er dan voor dat je de servicevoorwaarden leest en al deze vereisten dubbel controleert.

Voor sommige diensten geldt hetzelfde. Een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot Netflix in andere landen is technisch gezien tegen de servicevoorwaarden.

Beste VPN-diensten Dus, welke VPN’s zijn de beste? Zoals eerder vermeld zijn sommige VPN’s beter dan andere. De volgende selectie is samengesteld op basis van de providers die een nichereputatie hebben opgebouwd door de kwaliteit van hun diensten. 1. ExpressVPN https://www.youtube.com/watch?v=q4SsMz9RskM ExpressVPN is een van de populairste VPN’s op de markt. Om te beginnen biedt de software apps op elk besturingssysteem van Linux tot Windows en Mac, evenals mobiele apparaten, allemaal met één abonnement – zonder extra kosten voor extra apparaten. Het heeft ook servers op 160 locaties in 94 landen en beperkt je snelheid niet. Deze software maakt gebruik van een Advanced Encryption Standard (AES-256), dezelfde versleutelingsmethode die wordt gebruikt door de overheid van de Verenigde Staten. Het voorkomt brute force-aanvallen, verbergt je IP-adres door verkeer te mengen met andere ExpressVPN-gebruikers en voorkomt dat zelfs je internetprovider kan zien wat je doet. ExpressVPN biedt het OpenVPN-protocol, maar kan voor geïnteresseerden schakelen tussen IPsec en IKEv2. Het logt ook uw informatie niet; in plaats daarvan kiest het ervoor om uw data te wissen elke keer dat u de server opnieuw opstart. Deze software biedt zelfs een noodschakelaar genaamd Network Lock. Als je de verbinding met je VPN verliest, blijven je gegevens veilig. Tot slot kun je zelfs kiezen welke apparaten of toepassingen op het VPN draaien via gesplitste tunneling. Sommige software kan er doorheen draaien, terwijl je andere programma’s kunt selecteren om traditioneel te draaien. ExpressVPN biedt ook 24/7 ondersteuning via chat en e-mail en een terugbetaalperiode van 30 dagen na het uitproberen. Deze software is iets duurder dan zijn concurrenten. Voordelen Tonnen apparaten met één abonnement

Geavanceerde versleutelingsmethoden

Gesplitste tunneling

Fantastische ondersteuning Nadelen Duurder dan concurrenten 2. NordVPN https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FCF-Tn-U4VM NordVPN is vergelijkbaar met ExpressVPN in die zin dat het beschikbaar is op bijna elk denkbaar apparaat. Deze software ondersteunt echter maar maximaal zes apparaten tegelijk. Het beschermt 5.400 servers in 59 landen. Zoals veel van de betaalde VPN-services logt of volgt NordVPN je data niet. Het versleutelt deze data met AES-256, net als ExpressVPN. Dit aanbod gaat echter nog verder met een functie genaamd Double VPN. Dit betekent dat je gegevens worden gemengd tussen meerdere security protocollen, zodat niemand kan zien waar je heen gaat op het web. Mensen die zich zorgen maken over security kunnen ook Nord’s Onion Over VPN gebruiken, dat je informatie door het Onion Tor-netwerk stuurt. Het ondersteuningsteam van de software is 24/7, met e-mailondersteuning, live chat en zelfs een helpcentrum om te proberen het probleem op te lossen zonder iemand anders erbij te betrekken. NordVPN is ook redelijk geprijsd en accepteert zelfs cryptocurrencies als betaling, wat een groot pluspunt is voor security. Vergeet alleen niet dat de mobiele applicatie een beetje onhandig in gebruik is. Voordelen Goed geprijsd

Onion Over VPN en Double VPN bieden verbeterde security

Absoluut geen data logging

Accepteert cryptobetalingen Nadelen Ondersteunt niet zoveel apparaten als ExpressVPN 3. CyberGhost https://www.youtube.com/watch?v=nF8VVIYU8RQ CyberGhost is een uitstekende VPN voor gebruikers die nieuw zijn in het gebruik van een dergelijke dienst. Hoewel het niet de meest gevarieerde functies biedt, zijn de functies die beschikbaar zijn ideaal om te wennen aan een VPN. CyberGhost zal je bijvoorbeeld automatisch verbinden met de snelst beschikbare server elke keer dat je het inschakelt. Het logt je informatie niet en versleutelt je browsen met de standaard 256-AES methode. Er is een automatische kill switch voor het geval je verbinding wegvalt en het biedt toegang tot 6421 servers wereldwijd in meer dan 90 landen. See Also NordVPN is giving away Uber Eats gift cards on all 2-year plans Bovendien beschermt CyberGhost tot zeven apparaten met je abonnement – één meer dan NordVPN doet – en voor een redelijke koers. CyberGhost ondersteunt OpenVPN, L2TP-IPsec en PPTP security protocollen en biedt 24/7 ondersteuning via e-mail of chat. De VPN biedt zelfs servers die geoptimaliseerd zijn voor streaming media, zodat Netflix- en Hulu-gebruikers kunnen genieten van een ononderbroken ervaring. Wat is de beste gratis VPN? Houd er rekening mee dat de meeste gratis VPN’s alleen gratis zijn omdat ze je informatie verkopen. Het is altijd de moeite waard om dit in gedachten te houden, zelfs als het ontbreken van abonnementsgeld aantrekkelijk is. Hotspot Shield Free VPN is een van de beste beschikbare VPN’s waarvoor geen abonnement nodig is. Natuurlijk biedt andere software gratis abonnementen, maar veel daarvan zijn vrij beperkt. Hotspot Shield Free is niet perfect, maar het biedt geweldige functies zonder dat er extra geld voor nodig is. Het gratis plan biedt bijvoorbeeld 256-AES encryptie van militaire kwaliteit, zoals de andere VPN’s ook doen. Het maakt gebruik van een gepatenteerd Hydra-protocol voor gamen en streamen zonder bufferen. Bovendien logt de software, dankzij het premium plan, je informatie niet zoals de meeste gratis aanbiedingen. De VPN-service is compatibel met Windows-, Mac- en Linux-computersystemen. Je kunt het ook gebruiken op iOS- en Android-telefoons en -tablets. En als het gratis plan je bevalt, kun je upgraden naar het betaalde plan om meerdere apparaten te ondersteunen en geen advertenties meer te zien. Vergeet niet dat het gratis programma geen 24/7 ondersteuning of onbeperkte bandbreedte heeft. Voordelen Legt je data niet vast.

Militaire encryptie.

Gepatenteerd protocol voor gaming. Nadelen Beperkte ondersteuning voor apparaten.

Geen 24/7 ondersteuning.

Beperkte bandbreedte. Beste VPN voor gamers https://twitter.com/QuinCaq/status/1724423564856582589 Gamers hebben meestal meerdere apparaten om verbinding mee te maken en bezitten pc’s, consoles, mobiele telefoons en meer om te beschermen. Surfshark is de beste VPN voor gaming omdat het onbeperkte apparaatondersteuning biedt. Daarnaast biedt de software 24/7 ondersteuning voor gebruikers en zelfs een advertentieblokker voor gebruik tijdens het browsen. Het is ook een geweldige manier om Netflix te bekijken zonder te gamen. Zoals alle goede VPN’s logt Surfshark je informatie niet. Surfshark doet zijn uiterste best om uw informatie privé te houden zonder uw internetsnelheden sterk te beïnvloeden, waardoor u verzekerd bent van een eersteklas game-ervaring. Afhankelijk van je gebied kun je soms snelheden ontvangen die minder dan ideaal zijn. Voordelen Ondersteunt onbeperkte apparaten

Adblocker is uitstekend voor browsen

Fantastische koers Nadelen Niet het breedste aanbod van servers

Beste VPN-functies

VPN’s zijn een kernonderdeel van je online veiligheid. Daarom mag je security niet overslaan. Niet alle VPN-providers zijn echter hetzelfde. Sommige zijn beter dan andere en sommige hebben betere functies. Daarom moet je weten op welke eigenschappen je moet letten bij het kiezen van een goede VPN.

Verbindingssnelheden

De belangrijkste eigenschap van VPN is ongetwijfeld de verbindingssnelheid. Je gebruikt het tenslotte om op het internet te surfen. Of het nu gaat om downloads, het streamen van media of pure privacy, je hebt geen service nodig die je snelheid afremt.

“Zonder privacy had het geen zin om een individu te zijn.” Jonathan Franzen, Amerikaans schrijver

Dit wordt deels gedaan door servers op ideale locaties wereldwijd te hebben. Hoe meer servers, hoe meer verbindingen je kunt maken en hoe meer snelheid gebruikers kunnen genieten.

Security en privacy

Dit zou een no-brainer moeten zijn, maar veel VPN’s missen security en privacy functies. Sommige loggen je informatie en verkopen deze zelfs aan overheidsinstanties voor een snel zakcentje. Het is vooral belangrijk om hier de servicevoorwaarden te lezen en ervoor te zorgen dat dit niet het geval is bij welke VPN je ook kiest.

Klantenondersteuning

VPN’s kunnen verwarrend zijn, vooral als je er nog nooit een hebt gebruikt. Waar bevindt het zich? Wat voor soort security protocollen biedt het? Zijn er downloadlimieten? Wat gebeurt er als mijn VPN crasht?

De technische ondersteuning van het bedrijf moet snel antwoord geven op al deze vragen en meer. Ze moeten redelijk toegankelijk zijn en meerdere vormen van communicatie bieden, van e-mail tot telefoon tot tekstchat.

Beveiligingsprotocol

VPN’s bieden verschillende security protocollen. De meeste bieden zoiets als OpenVPN, SSL, PPTP en andere. Ze zijn allemaal relatief veilig, maar als je een bedrijf bent, wil je misschien meer kijken naar IPSec of SSL.

Koers

Gratis of op abonnementsbasis? Beide VPN’s hebben hun voor- en nadelen, en de meeste gratis opties zullen je informatie vastleggen en verkopen. Opties met een abonnement zullen die informatie waarschijnlijk meer privé houden of helemaal niet vastleggen.

Maak van security uw topprioriteit

Online privacy is essentieel voor veiligheid. Cyberaanvallen zijn nu geavanceerder dan ooit. Bovendien verkopen veel bedrijven persoonlijke gegevens van gebruikers, waardoor u een risico loopt. Om je veiligheid online te garanderen, moet je een VPN overwegen.

Als je de beste security wilt, besteed dan wat tijd aan research en zoek de beste VPN voor jou, afhankelijk van je online activiteiten. We moeten de manier waarop we vandaag de dag naar veiligheid kijken heroverwegen. Tegenwoordig is het niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Wees je er echter van bewust dat VPN’s op sommige locaties illegaal zijn. En met landen als de VS die het gebruik van VPN’s aan banden willen leggen, is het echt belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom je activiteiten en technologiegebruik en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.

Are VPNs free? VPNs can offer free or subscription based services. Note that most free VPNs are only free because they sell your information on the side. You should keep that in mind if privacy is your concern. What is the best VPN for crypto traders? The best VPN for crypto traders is easily NordVPN. Not only does it support payments in the form of cryptocurrency, but its Onion Over VPN and Double VPN features ensure the ultimate level of security while buying and selling cryptocurrency. That’s not to mention the software’s reasonable monthly subscription and a reliable kill switch to keep your private keys as secure as possible. What is the best VPN for media consumption? Considering CyberGhost has servers dedicated to streaming media, it’s definitely the fastest VPN for media consumption. Connecting to its specialized servers ensures users the ideal experience. They can connect to other countries and view Netflix there, or buy games in different areas for the best prices, among other benefits. Which is the best overall VPN? ExpressVPN is the best overall VPN, providing easy-to-use apps, fast speeds, top-notch security with AES-256 encryption, and reliable content unblocking, backed by 24/7 customer support. The service offers OpenVPN protocol, doesn’t log user information, and includes a built-in password manager for added convenience. Can I trust a VPN? While a VPN can be trusted for enhancing online privacy, it has limitations. A VPN can’t prevent cookie tracking, malware, viruses, or protect against phishing scams. Potential data leaks may occur, emphasizing that a VPN’s security depends on the company’s reliability. Trustworthiness relies on factors such as up-to-date protocols, IP leak prevention, and a strict no-logs policy from the VPN provider. How do I know if my VPN is real? To verify the legitimacy of your VPN, visit websites like IPLocation or WhatIsMyIP to check your original IP address. After connecting to the VPN, revisit the IP address checking site. If the displayed IP address differs from your original one, it confirms the VPN is functioning correctly. You should choose a reputable VPN provider to avoid issues, so opt for trusted services and refrain from using dubious or free VPNs to ensure security.