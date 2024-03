Wat is een VPN? Dit moet je weten (2024)

FluBot Malware verspreidt zich snel Bezitters van een Android smartphone moeten oppassen voor nieuwe malware: FluBot. De dreiging is serieus en daarom geven we je informatie over wat je kunt doen om te voorkomen dat je er slachtoffer van wordt.

Deze video is nep! Deepfake-video’s zijn filmpjes die heel gewoon lijken maar niet echt zijn. En ze zijn erg vaak in het nieuws in deze tijd. Zijn ze heel leuk? Of misschien ook een beetje gevaarlijk?

Je bent nu verbonden via de VPN. Je internetverkeer is versleuteld en je locatie is gemaskeerd. Zet de VPN weer uit wanneer je klaar bent.

Let op: er kunnen meer landen zijn waar het gebruik van een VPN riskant is. In sommige landen is een VPN formeel gezien wel legaal, maar gelden er toch zware restricties. Lees daarom altijd eerst de lokale wet- en regelgeving voordat je op reis gaat.

In de meeste landen zijn VPN’s legaal, maar er zijn ook een aantal landen waar het gebruik ervan illegaal is. In deze landen overtreed je de wet alleen al door een VPN te gebruiken en riskeer je zelfs vervolging als je wordt betrapt.

Met behulp van een VPN maak je een versleutelde verbinding tussen jouw device en het internet of een ander netwerk. Je maakt op dat moment verbinding via een externe server, die overal op de wereld kan staan. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het internet te gebruiken alsof je op een andere locatie bent. Of om toegang te krijgen tot een bedrijfsnetwerk, zonder dat je er fysiek aanwezig bent.

VPN staat voor ‘Virtual Private Network’ en je gebruikt het om een beveiligde verbinding op te zetten tussen jezelf en het internet (of een ander netwerk). Maar wat betekent dat precies? In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over VPN-verbindingen. Van hoe het werkt en wanneer het handig is, tot het daadwerkelijke gebruik ervan en de voor- en nadelen.

