Wat is VPN op iPhone & hoe werkt het? (2024)

Inhoud Wat is VPN op iPhone?

Hoe werkt VPN op iPhone?

Waarom heb je een VPN op iPhone nodig? Als je openbare wifi gebruikt Als je vaak reist Als je om je privacy geeft Als je prijsdiscriminatie wilt vermijden

Hoe kies je een VPN voor je iPhone?

Veelgestelde vragen Kun je een VPN op alle iOS-apparaten gebruiken? Wordt iPhone met ingebouwde VPN geleverd? Welke VPN-protocollen worden op de iPhone ondersteund?



Wat is VPN op iPhone?

Een VPN op iPhone doet wat een VPN moet doen: het versleutelt je online verkeer en verbergt je IP-adres. De VPN-dienst routeert je verkeer via externe VPN-servers, zodat je gegevens voor niemand zichtbaar zijn. Dit voorkomt dat hackers, internetproviders, overheidsinstanties en adverteerders je online activiteiten kunnen volgen of je locatie kunnen achterhalen. Een VPN op iPhone betekent een verbetering van je online privacy en veiligheid.

Gebruikers hebben toegang tot VPN-diensten door een VPN-app op hun iPhone te downloaden. Let wel: we raden je aan om voor een premium VPN te kiezen en niet met gratis diensten in zee te gaan. Gratis VPN’s verzamelen vaak gegevens over hun gebruikers, overspoelen je met advertenties en hebben beperkte functionaliteit.

Hoe werkt VPN op iPhone?

Een VPN-dienst versleutelt het verkeer tussen je iOS-apparaat en het internet. Het beschermt je privacy online. Een virtual private network beschermt je iPhone ook tegen cybercriminelen en bedrijven die je internetactiviteiten willen volgen, zoals databrokers en adverteerders.

PRO TIP:Hoewel hackers het vaker op Android of Windows-systemen hebben gemunt, moet je ook voorzichtig zijn bij het gebruik van macOS en iOS, omdat er ook in deze systemen in het verleden kwetsbaarheden zijn ontdekt.

Door een VPN op je iPhone te installeren en verbinding met een VPN-server te maken, worden alle gegevens die van en naar je toestel reizen versleuteld. Als je een VPN op je iPhone gebruikt, wordt ook het IP-adres van je smartphone verborgen, zodat de websites die je bezoekt je locatie niet kunnen achterhalen. Dit voegt een extra laag privacy toe wanneer je op het internet surft.

Dit is in grote lijnen wat een VPN op iPhone doet – premium VPN’s voegen daarnaast vaak extra beveiligingsfuncties toe.

Waarom heb je een VPN op iPhone nodig?

‘Een iPhone is toch goed beveiligd!’ hoor ik je zeggen. Dat is waar, maar hoe goed de beveiliging van je iPhone ook is, hij kan je niet tegen alle gevaren op het internet beschermen. Neem bijvoorbeeld openbare wifi. Omdat deze netwerken vaak niet beveiligd zijn – ze hebben soms niet eens een wachtwoord – kunnen hackers zich gemakkelijk tussen je apparaat en het verbindingspunt plaatsen, vanwaar ze je op verschillende manieren kunnen aanvallen. Een VPN-verbinding beveiligt je online verkeer en gegevens tegen afluisteren, tracking, wifi-spoofing en andere dreigingen op openbare wifi-netwerken.

Als je via een VPN-dienst met het internet verbindt, reist je verkeer door een versleutelde tunnel. Dit betekent dat je verkeer met een encryptieprotocol wordt gecodeerd voordat het je apparaat verlaat, waardoor het voor buitenstaanders onleesbaar is. Een VPN-dienst verbergt ook je IP-adres, zodat hackers, databrokers, adverteerders, overheidsinstanties en anderen niet kunnen zien waar je je bevindt. Dat is waarom je een VPN op je iPhone nodig hebt.

In deze situaties is een VPN op iPhone essentieel:

Als je openbare wifi gebruikt

Als je wilt, kun je dag en nacht online zijn (en dat zijn de meeste van ons waarschijnlijk ook). Er is in elke café, in elke bibliotheek, op elke luchthaven en in elk winkelcentrum een gratis wifi-hotspot waar je gebruik van kunt maken. Eén klik en je bent verbonden.

Maar elke keer dat je op een openbaar wifi-netwerk inlogt, breng je de veiligheid van je iPhone in gevaar. Deze netwerken zijn meestal onversleuteld en bieden geen enkele bescherming. Als je er verbinding mee maakt, kun je gemakkelijk worden gehackt. En als je niet voorzichtig genoeg bent, kunnen je creditcardgegevens, wachtwoorden en andere privégegevens in handen van cybercriminelen vallen.

Door een VPN-verbinding op je iPhone te gebruiken zijn je gegevens direct beveiligd, ook op openbare wifi. Vanaf het moment dat je verbinding maakt met de externe server, wordt al je internetverkeer door een versleutelde tunnel geleid, zodat niemand je internetactiviteiten kan volgen.

Als je vaak reist

Als je in het buitenland bent voor vakantie, studie of werk, kun je via een VPN met een server in Nederland verbinden en lijkt het alsof je je in Nederland bevindt. Dit is vooral handig als je in een land reist waar het internet beperkt en/of sterk gecensureerd is.

Het is belangrijk voor vertrek een VPN-app op je iPhone te downloaden, omdat dit in het land van bestemming soms niet mogelijk is. Door verbinding met een externe VPN-server te maken, krijgt je apparaat het IP-adres van die server, zodat het lijkt alsof je vanuit een ander land surft dan waar je in werkelijkheid bent. Zo kun je in alle privacy surfen en wordt voorkomen dat snoopers en lokale internetproviders je online activiteiten volgen.

Als je NordVPN downloadt, kun je gebruikmaken van onze Meshnet-functie. Hiermee kun je op afstand toegang tot je apparaten krijgen. Dat betekent dat je op reis in het buitenland gewoon bestanden op je thuiscomputer kunt openen en bewerken, en zelfs met je IP-adres van thuis kunt surfen.

Als je om je privacy geeft

Veel mensen zeggen het niet erg te vinden dat ze op het internet in de gaten worden gehouden, omdat ze niets te verbergen hebben.

En dat kan best zo zijn, maar deze mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat hun internetprovider kan zien welke websites ze bezoeken. Of dat socialmediabedrijven hun gegevens verzamelen en doorverkopen aan adverteerders, die ze met gerichte advertenties kunnen targeten. En dan hebben we het nog niet eens over cybercriminelen die persoonlijke gegevens gebruiken voor op maat gemaakte phishing-aanvallen.

De juiste VPN-provider beschermt je tegen iedereen die je online activiteiten volgt. Wanneer je met een externe VPN-server verbindt, worden je gegevens veilig versleuteld, waardoor zelfs je internetprovider ze niet meer kan lezen.

Als je prijsdiscriminatie wilt vermijden

NordVPN heeft recent onderzoek naar online prijsdiscriminatie gedaan, waaruit naar voren kwam dat Nederlanders met een VPN tot 44% kunnen besparen op vakanties en online boekingen. Ze ontdekten dat prijzen op boekingssites voor hotels, appartementen, cruises en autoverhuur sterk verschillen afhankelijk van het land waar je je bevindt.

Omdat je je virtuele locatie met een VPN kunt veranderen, kun je het laten lijken alsof je in een ander land bevindt en van de goedkopere aanbiedingen in dat land profiteren. NordVPN heeft bijvoorbeeld een uitgebreid netwerk van meer dan 5000 servers in 60 landen, waardoor je je virtuele locatie naar wens kunt veranderen. Zet een lekkere kop koffie, download een VPN op je iPhone en shop een middagje rond om goede aanbiedingen te vinden.

Hoe kies je een VPN voor je iPhone?

Welke VPN is het beste voor je iPhone? Het is ten eerste belangrijk om een VPN te hebben die compatibel is met al je apparaten. Als je een abonnement bij een premium VPN-dienst afsluit, kun je hier meestal meerdere apparaten mee beschermen. Misschien heb je naast je iPhone een Windows computer of wil je dat je partner met een Android-telefoon er ook gebruik van kan maken. Het is dus belangrijk dat VPN native apps voor meerdere platforms heeft, je altijd en overal een betrouwbare verbinding biedt en makkelijk in gebruik is.

Dit zijn een aantal andere belangrijke punten om op te letten:

Veel servers. NordVPN heeft een uitgebreid servernetwerk en laat je kiezen uit meer dan 5000 servers in 60 landen. Een groot aantal servers en moderne VPN-protocollen garanderen goede snelheden en een stabiele VPN-verbinding.

NordVPN heeft een uitgebreid servernetwerk en laat je kiezen uit meer dan 5000 servers in 60 landen. Een groot aantal servers en moderne garanderen goede snelheden en een stabiele VPN-verbinding. Veilige verbinding. NordVPN gebruikt het AES-coderingsprotocol met 256-bits sleutels zodat niemand je gegevens kan ontsleutelen.

NordVPN gebruikt het AES-coderingsprotocol met 256-bits sleutels zodat niemand je gegevens kan ontsleutelen. Goede snelheid. Hou je van streamen en gamen? Kies dan voor een VPN voor gamen die een goede snelheid en lage latentie biedt.

NordVPN gebruikt het AES-coderingsprotocol met 256-bits sleutels zodat niemand je gegevens kan ontsleutelen. Eenvoudige interface. De NordVPN iOS-app ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. Download de app, log in, klik op ‘Quick Connect’ en surf veilig online.

De NordVPN iOS-app ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. Download de app, log in, klik op ‘Quick Connect’ en surf veilig online. Threat Protection Lite . NordVPN’s Threat Protection Lite is beschikbaar op de mobiele app. Deze handige functies blokkeert schadelijke advertenties en de toegang tot kwaadaardige websites.

Een laatste raadgeving: vermijd gratis VPN’s. Er worden online veel gratis VPN’s voor iPhone aangeboden, maar deze staan erom bekend je gegevens aan de hoogste bieder te verkopen en bieden vaak een slechte service. Goedkoop is in dit geval echt duurkoop. Je kunt ze simpelweg niet vertrouwen.

Veelgestelde vragen

Je weet nu wat een VPN op iPhone is, waarom het belangrijk is en hoe je een goede VPN kiest. We beantwoorden hier enkele andere veelgestelde vragen.

Kun je een VPN op alle iOS-apparaten gebruiken?

Ja, moderne VPN’s zijn doorgaans compatibel met iOS-apparaten die draaien op iOS 13.0 of hoger.

Wordt iPhone met een ingebouwde VPN geleverd?

Nee, iPhones worden niet geleverd met een vooraf geïnstalleerde VPN-app. Ze hebben wel een ingebouwde VPN-client waarmee je handmatig verbinding met een VPN-server kunt maken zonder een app te hoeven gebruiken. Om NordVPN handmatig op je iPhone te configureren, kun je deze handleiding volgen.

Welke VPN-protocollen worden door iPhone ondersteund?

Apple biedt native ondersteuning voor IKEv2-, IPsec- en L2TP-protocollen op iPhone.