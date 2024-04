5 beste VPN for Android-enheter i 2024 (gratis og premium) - EarthWeb (2024)

BESTE VPN-TJENESTER #1 Topprangert SIKKER & SIKKER

Har det travelt?

Den beste VPN for Android, som finnes i vår uavhengig testing, is NordVPN!

Å ha en VPN på enheten din er alltid en god idé, kan det være en Android-enhet eller IOS.

En VPN krypterer ikke bare dataene dine og lar deg surfe anonymt på internett, men det hjelper deg også å låse opp geografisk begrenset innhold.

Det er mange VPN-er tilgjengelig i det nåværende VPN-markedet; til tider kan du finne deg selv i et dilemma når du velger en VPN for Android-enheten din.

Det er nettopp derfor vi er her i dag.

I dag hjelper vi deg med å velge den beste VPN-en for Android-enheter.

Du trenger ikke gå gjennom alle VPN-ene på markedet; i denne kuraterte listen vil vi presentere det beste av det beste for deg.

5 beste VPN for Android-enheter i 2024

NordVPN – 🏆 Vinner! Surfshark AtlasVPN ExpressVPN Privat Internett-tilgang

1. NordVPN

Når det gjelder den beste VPN-en for Android-enheter, NordVPN vinner gjennom og gjennom.

Ikke bare fordi det tilbyr mange premiumfunksjoner, men fordi NordVPN har vært på markedet lenge.

Den har bygget kunderelasjoner og tillit som er mer verdifull enn funksjonene.

NordVPN er bransjelederen (lang vei)

(lang vei) 30-dagers risikofri prøveperiode

super~~POS=TRUNC hastigheter

hastigheter 5,442 + servere i 60+ land

i 60+ land Streng no-logger politikk

politikk Neste generasjon militær-grade kryptering

kryptering DoubleVPN, dobbelt privatliv

6 samtidige enhetstilkoblinger

Flott for: Sikkerhet, sikkerhet, anonymitet og trygghet

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone, iPad og iOS, Linux, rutere, Apple TV, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

NordVPN tilbyr ikke bare sikkerheten til dataene dine, men det tilbyr også sikkerheten du trenger som bør følge med hvert nytt kjøp.

Du trenger ikke å bekymre deg for å tape pengene dine til et middelmådig produkt; NordVPN sørger for at den overstråler alle andre VPN på markedet slik at du føler at dette var verdt kjøpet.

Av den grunn tilbyr NordVPN deg en 30-dagers pengene-tilbake-garanti sammen med 24/7 live chat support.

Dette gir deg all godheten av profesjonell hjelp til fingerspissene.

Når du føler deg fast med et problem, kan du alltid stole på at NordVPNs kundestøtte guider deg gjennom det tøffe terrenget.

Kundestøtte alene har imidlertid ikke vært nøkkelen til NordVPNs suksess.

NordVPN tilbyr utmerkede sikkerhetsfunksjoner som er uovertruffen av resten av VPN-ene på markedet.

For det første er NordVPN basert i Panamas jurisdiksjon, noe som betyr at den ikke trenger å svare på etterretningsalliansen med fjorten øyne og fem øyne fordi den ikke faller innenfor deres jurisdiksjonsområde.

På samme måte gjør NordVPN det et poeng å tilby deg alle de nyeste sikkerhetsfunksjonene som en VPN kan tilby.

For det første krypterer den dataene dine ved hjelp av en 256-bit AES-krypteringsprotokoll som gjør at enhver uautorisert instans ikke kan se profilen din eller hva du gjør på nettet.

Den har en kill switch-funksjon for øyeblikkelig å kansellere tilkoblingen til internett hvis VPN av en eller annen grunn slu*tter å fungere.

Den har også en ikke-logg-funksjon som garanterer at ingen av postene dine lagres noe sted.

Hvis du er overbevist og ønsker å kjøpe denne VPN-en, er det bedre å gå for 24-måneders abonnementsplanen i stedet for 1-måneders abonnementsplanen.

Dette er fordi den mer utvidede abonnementsplanen vil koste deg mindre enn den kortere abonnementsplanen.

NordVPN har totalt 5,300 servere over hele verden, med 60 servere i forskjellige land.

Den kan gi deg utmerket internettstabilitet og en gjennomsnittshastighet på 80 Mbps.

Dette er mer enn nok for deg til å streame alle kjente strømmetjenester på Android-enheten din, som Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Disney Plus, etc.

NordVPN er også den raskeste VPN-en for Android, og vi er sikre på at du vil elske å bruke den.

Bare gi det en sjanse og se magien til denne VPN-en utfolde seg foran øynene dine!

2. Surfshark

Surfshark er en spennende VPN som har vært på markedet helt siden 2010. Den er kjent for sin kundestøtte og tjenester.

I virkeligheten, sammen med flotte sikkerhetsfunksjoner og datakryptering, er det ene aspektet der Surfshark VPN virkelig overgår resten, kundestøtten som den gir sine brukere.

Du kan se et hint om dette reflektert i prisen for abonnementsplanene deres.

Etter vår mening vil en VPN som SurfsharkVPN, som gir deg så mange flotte funksjoner og funksjonalitet, i det minste koste mer enn $2.30 per måned; men det gjør det ikke.

Surfshark er den beste budsjett-VPN

30-dagers risikofri prøveperiode

Streng no-logger politikk

politikk 3200 + servere i 95 land

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

samtidige enhetstilkoblinger Flott for: privat surfing på et budsjett

Kompatibel med: Windows, Mac, Android, iPhone og iOS, Linux, FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge og mer

På toppen av det, hvis du velger deres 24-måneders abonnementsplan, får du 2 måneders abonnement gratis.

Ser du hva vi mener når vi sier at denne VPN-en er kundeorientert?

Selv om Surfshark VPN ikke bare stopper der, tar det et skritt videre for å gi den ultimate brukeropplevelsen.

Våre tester og forskning la merke til at SurfsharkVPNs 24/7 live chat-støtte svarte på brukernes problemer raskere enn noen annen VPN.

fa*gfolkene bak VPN-støttesystemet reagerte raskt og ble hos brukeren til problemet deres var løst.

Videre har Surfshark VPN nylig lagt til flere språk til kundestøttesystemet sitt.

Du kan nå finne russisk, ukrainsk og tyrkisk språk mens du kontakter kundestøtte for denne VPN-en.

SurfsharkVPNs strategi her har vært å gi en fantastisk opplevelse til sine brukere og gjøre alt enkelt og sømløst.

I den forbindelse har Surfshark VPN bestemt seg for å ikke gi ubegrensede samtidige tilkoblinger til brukerne på en enkelt abonnementsplan.

Surfshark VPN støtter Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS, etc.

Du trenger ikke å bekymre deg for ikke å ha nok enheter til å bruke dine ubegrensede samtidige tilkoblinger; Surfshark VPN kan enkelt brukes på nesten alle enheter.

Når det er sagt, pakker Surfshark VPN alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner som også gjør en VPN utmerket.

Noen av disse funksjonene inkluderer standard 256-bit AES-krypteringsprotokollen, den ingen logger funksjon som gir deg en prisverdig garanti for at dataene dine ikke blir registrert, en kill switch-funksjon hvis du trenger å avslu*tte forbindelsen med internett, og best av alt, split-tunneling-funksjonen som er en av SurfsharkVPNs spesialiteter.

Alle disse utmerkede funksjonene og budsjettvennlige prispunkter gjør Surfshark VPN uimotståelig og en av de beste Android VPN-ene.

Stol på oss, få tak i denne VPN så snart som mulig!

3. AtlasVPN

Hvis du allerede har hørt om AtlasVPN, du vet at den kan skryte av sitt lynraske internett.

Tilsynelatende er den god nok til å la deg streame 4k-videoer selv når den ikke er på sitt raskeste.

I vår forskning oppdaget vi at dette var fullt mulig, takket være IKEv2-protokollen som brukes av denne VPN-tjenesten.

IKEv2-protokollen gir Atlas VPN et løft i forhold til internettforbindelsen deres og gir brukerne lynraskt internett.

I likhet med SurfsharkVPN bruker Atlas VPN en strategi som blir en fordel for VPN-tjenesten.

Atlas VPN er beste gratis VPN

Privacy Pro-servere

750 servere på over 40 lokasjoner

ubegrenset samtidige enhetstilkoblinger

samtidige enhetstilkoblinger Flott for: folk som søker en freemium VPN

Kompatibel med: Windows, MacOS, Android, iPhone og iOS, Android TV, Fire TV Stick

Den bruker ikke OpenVPN-krypteringen som brukes av alle andre store VPN-tjenester; i stedet bruker den standard 256-bit AES-kryptering.

Dette er tilsiktet fordi Atlas VPN kan kutte kostnadene og gjøre VPN-en deres mer budsjettvennlig for brukerne.

Som et resultat koster den treårige abonnementsplanen for Atlas VPN ikke mer enn $1.39 per måned.

Med det gir den deg allsidigheten til å jobbe med alle kjente enheter som Android, IOS, Linux, Windows, Mac OS, etc.

Du kan være fornøyd med at denne VPN-en vil fungere med alle enhetene dine, uansett hvilken enhet du eier.

Når det gjelder sikkerhet, trekker Atlas VPN seg ikke tilbake. Bare fordi den har et lavt prispunkt betyr ikke det at det er en middelmådig VPN.

Som alle utmerkede VPN-er på markedet, har Atlas VPN en streng policy uten logger som erklærer at de ikke registrerer noen av brukernes data.

De har P2P-støtte for torrenting og ulike fildelinger.

Med 500 servere spredt i 28 forskjellige land, kan du være sikker på at alle dine torrenter vil bli lastet ned raskt og uten problemer.

Atlas VPN kan også fjerne blokkering av tjenester. La oss for eksempel si at du vil se Netflix på Android-enheten din, men oppdager at den er blokkert i din region.

Ved å bruke Atlas VPN kan du enkelt fjerne blokkeringen av Netflix og andre strømmetjenester som Hulu, Disney Plus og Amazon Prime Video.

Atlas VPN er virkelig en utmerket VPN, og vi er sikre på at du vil like den like mye som vi gjorde.

På grunn av sin gratisversjon, har vi kåret den til den beste gratis VPN-en for Android!

4. ExpressVPN

ExpressVPN er en annen kjent VPN på denne listen. Vi vil ikke foreslå at det er en budsjettvennlig VPN; det er ikke.

ExpressVPN ber om $6.67 per måned selv for deres mest utvidede abonnementsplan.

Sammenlignet med andre VPN-er på markedet kan dette virke som det er mye, men det er en grunn til at vi valgte denne VPN-en som den beste VPN-en for Android.

For det første har ExpressVPN en stor tilhengerskare. Tre millioner mennesker over hele verden bruker denne VPN daglig og er helt fornøyd med den.

Brukergrensesnittet for applikasjonene deres på tvers av enheter som Mac OS, Android, IOS, Windows, Linux, etc., er utmerket og sømløst.

ExpressVPN har nylig fornyet applikasjonene sine for å gi brukerne en bedre opplevelse. Du vil ikke føle applikasjonen treg eller henger på noen måte.

Det er for øyeblikket den eneste VPN-en som er ekte om å tilby brukerne den beste opplevelsen mens de bruker applikasjonene.

ExpressVPN liker å gjøre sikkerhetsfunksjonene lufttette. Den har integrert IPv6-lekkasjebeskyttelse slik at dataene dine ikke blør gjennom serverne.

Med det støtter ExpressVPN OpenVPN, SSTP, PPTP og L2TP.

Alle disse protokollene garanterer deg de høyeste nivåene av kryptering, slik at onlinedataene dine er beskyttet og sikret til enhver tid.

ExpressVPN har en kill switch-funksjon og en no-loggs-funksjon også som sørger for at du surfer anonymt på internett.

Multi-hop-funksjonen skjuler IP-adressen din og får det til å se ut som om du har tilgang til internett fra et annet sted.

Dette gjør det veldig vanskelig for alle som prøver å spore deg.

ExpressVPN er en fantastisk VPN for Android, selv om prisene er litt på den høyere siden.

Hvis du tror du vil være ok med prisen, fortsett med denne VPN-en, og du vil elske den!

5. Privat Internett-tilgang

Privat internettilgang har mer enn 24,000 74 servere over hele verden i XNUMX forskjellige land.

For en VPN-tjeneste som hevder å være noe mer enn en enkel annonse blokkerer, dette er mange servere!

Privat internettilgang bruker sin hær av servere til god bruk. Det kan hjelpe deg med å låse opp alle store strømmetjenester på Android-enheten din, som Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus, Netflix osv.

Privat internettilgang har vært i VPN-markedet siden 2010. Den er basert i USA og har ganske god mengde følgere.

Denne VPN-en er spesielt populær blant Reddit brukere som hevder at dette er en av de beste VPN-ene i det nåværende VPN-markedet.

Den har også utmerkede sikkerhetsfunksjoner. Dens ingen logger-funksjonen er en enestående sikkerhetsfunksjon som de er så sikre på at de har bevist i retten.

Den har en SOCKS5 Proxy for bedre kryptering av dataene dine og et ekstra lag med sikkerhet.

Med det har den en kill switch-funksjon, P2P-deling slik at du kan få tilgang til alle torrenter og laste dem ned på enheten din, og en delt tunnelfunksjon som du kan bruke hvis du vil at applikasjonen din skal få tilgang til den vanlige internettforbindelsen.

Videre får du 10 samtidige tilkoblinger når du abonnerer på denne VPN-en, og du kan bruke den til å koble til Android-enheten din, IOS, Mac OS, Linux og Windows.

VPN-applikasjonen vil fungere på nesten alle enheter.

Dette er en utmerket VPN. Det tilbyr ikke mye, men det er nok for enhver bruker å låse opp og få tilgang til applikasjoner som er begrenset i deres land eller region.

Prøv denne VPN-en, og vi er sikre på at du vil nyte opplevelsen!

Hvordan bruke en VPN for Android

Å bruke en VPN med Android-enheten din er så enkelt som A, B og C. Hvis du tidligere har brukt en VPN, vil du finne prosessen lik.

Hvis du ikke har brukt en VPN før da, kan du følge trinnene nevnt nedenfor for å bruke hvilken som helst VPN på Android-enheten din.

Først, i henhold til dine preferanser, velg en VPN for Android-enheten din fra listen over VPN-er ovenfor.

Når du har valgt ønsket VPN, last ned VPN på Android-enheten din.

Du må registrere deg for VPN-en du lastet ned og registrere deg for en abonnementsplan.

Når du har abonnert på VPN, åpner du VPN-applikasjonen på Android-enheten din og logger på med legitimasjonen din.

Når VPN-en godkjenner legitimasjonen din, vil du bli navigert til startskjermen. Derfra kan du velge stedet du vil ha tilgang til.

Når du har valgt plassering, vil du motta en melding som informerer deg om at tilkoblingen din nå er sikker.

På disse måtene kan du enkelt bruke en VPN for Android-enheten din og bruke den til å fjerne blokkering av geografiske applikasjoner.

Spørsmål og svar

Hvorfor trenger jeg en VPN? Svaret på dette kan avhenge av hva slags arbeid du skal bruke en VPN til. VPN-er brukes vanligvis til å fjerne blokkering av geografisk begrensede data og få tilgang til nettsteder som regjeringen har blokkert. Du kan bruke en VPN til å kryptere dataene dine på nettet og skjule IP-adressen din slik at ingen kan spore noen online aktivitet til deg. Hvis du planlegger å oppheve blokkeringen av Netflix i landet ditt, vil du definitivt trenge en VPN. Bør jeg bruke en gratis VPN for Android? Vi vil foreslå at du ikke bruker en gratis VPN for Android-enheten din, da den ikke gir deg alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner. En gratis VPN har ikke nok krypteringsprotokoller til å sikre dataene dine fra hackere. Den skjuler heller ikke IP-adressen din slik at posisjonen din forblir uoppdaget. Det er alltid bedre å bruke en god VPN med en abonnementsplan slik at du er trygg og sikker mens du surfer på internett. Hvilken er en god VPN? Enhver av VPN-ene fra listen ovenfor er gode VPN-er. De er alle utprøvde, og vi er sikre på at du vil like dem alle.

Oppsummert er de beste VPN-ene i 2024;

konklusjonen

VPN-ene nevnt ovenfor er de beste Android-VPN-ene på markedet.

Å bruke noen av VPN-ene ovenfor vil gi deg en god opplevelse.

Du vil ikke angre på å bruke disse VPN-ene; det er vi sikre på.