5 beste VPNs für Samsung Smart TV in Deutschland 2023 (2024)

Der beste VPN für Samsung Smart TV in Deutschland Es ermöglicht Ihnen, die Geo-Beschränkungen auf beliebten Streaming-Websites wie zu umgehen. Netflix ist ein Internet-Streaming-Dienst, mit dem Sie Filme und Fernsehserien ansehen können, HBO Max, Disney+ ist ein On-Demand-Streaming-Dienst, der von The Walt Disney Company betrieben wird.

Und mehr von Deine IP-Adresse ändern in Deutschland Und Ort, an dem der Service verfügbar ist. Bist du neugierig zu wissen, ob du Kann man ein VPN auf einem Samsung Smart TV installieren? Ja. Ein VPN kann einfach über den Google Play Store zu Ihrem Samsung Smart TV hinzugefügt werden oder direkt installiert werden.

Router Das ist auch eine gültige Option und erfordert keine besonderen Fähigkeiten zur Umsetzung. Aber du solltest eine Wahl treffen. Premium VPN Das bietet eine Smart DNS-Funktion oder kann einfach auf Ihrem Router konfiguriert werden. Das liegt daran, dass Samsung-Fernseher auf laufen.

Tizen OS -> Tizen Betriebssystem Ein Betriebssystem, das keine native Unterstützung für VPN-Apps bietet. Daher haben wir es Ihnen leicht gemacht und es getestet. 50+ VPNs “Um die beste Samsung Smart TV VPN zu finden, haben wir 5 Optionen.”

ExpressVPN Es übernimmt die Führung, da es eine dedizierte Router-App und ein eingebautes bietet. MediaStreamer (Smart DNS) Lasst uns tiefer graben, um sie weiter zu erforschen.

“Der beste VPN für Samsung Smart TV” in Deutschland Schnelle Übersicht

Hier ist eine schnelle Übersicht der besten VPN für Samsung Smart TV, die im Jahr 2023 getestet wurden.

Warum brauche ich ein VPN für mein Samsung Smart TV in Deutschland?

Du brauchst ein VPN, um geoblockierte Streaming-Dienste auf deinem Samsung Smart TV zu entsperren. Und genieße seinen Inhalt in vollen Zügen.

Da Samsung verwendet Tizen OS -> Tizen Betriebssystem Anstatt des viel vielseitigeren Android OS verwendet Samsung für seine Smart TVs keine direkte VPN-Installation, da es keine native VPN-App unterstützt.

Sie können entweder ein VPN auf Ihrem Router installieren oder die Smart DNS-Funktion verwenden, um Geo-Beschränkungen auf Ih Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV+ bieten eine Vielzahl von Filmen und Serien an.

Hulu, HBO Jetzt Und Disney Plus Sind auf bestimmte Gebiete beschränkt. Netflix ist ein Internet-Streaming-Dienst, mit dem Sie Filme und Fernsehserien ansehen können. und andere ähnliche Dienste passen ihren Inhalt an bestimmte Regionen an.

Eine Verbindung zu einem VPN ermöglicht es Ihnen, Umgehen von Geo-Beschränkungen Und egal wo du bist, du kannst auf Inhalte aus jeder Region zugreifen. Sobald du mit dem VPN verbunden bist, tut es so, als ob du innerhalb der erlaubten Region bist. Daher hast du einfachen Zugang zu deiner Lieblingsstreaming-Plattform und kannst Inhalte auf einem großen Bild

5 beste VPNs für Samsung Smart TV im Jahr 2023 [Tiefenanalyse]

Um dir bei der Auswahl des besten VPN für Samsung Smart TV zu helfen in Deutschland Wir haben mehrere getestet Preiswerte VPNs in Deutschland.

Verbleiben auf Faktoren wie Preis, Sicherheit, Protokolle, Server Logging-Richtlinie usw. Nach ausgiebigen Tests haben wir diese Liste der 5 Anbieter erstellt, die sich als großartig beim Entsperren und Streamen erwiesen haben:

ExpressVPN – Am besten Samsung Smart TV VPN in Deutschland

Schlüsselfunktionen: 3000 Server in Deutschland 105 Länder, einschließlich der meisten Server in 15 US-Städten

Server in Deutschland Länder, einschließlich der meisten Server in 15 US-Städten MediaStreamer: Ja

Blitzschnelle Geschwindigkeiten auf einer 100 Mbps Basisverbindung

Unbegrenzte Bandbreite für UHD-Streaming

Entsperrt Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video usw.

Günstigster Preis EUR 6.17/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan

Kompatibel zu Mac, Windows, Android, Linux und iOS zu arbeiten.

ExpressVPN “ist” Der B. Das ist. Samsung Smart TV VPN bietet 3000 Server in Deutschland 105 Länder Mit dem du es kannst Netflix-Region ändern in Deutschland. Und mit ExpressVPN können Sie auf 16+ verschiedene Bibliotheken ohne Probleme zugreifen.

ExpressVPN ist der beste VPN zum Entsperren von Plattformen einschließlich HBO Max ist da in Deutschland Hulu, Amazon Prime in Deutschland Und, Disney+ ist ein On-Demand-Streaming-Dienst, der von The Walt Disney Company betrieben wird. Verwenden Sie die Neuer York Server von ExpressVPN.

Während des Tests Wir haben tonnenweise Inhalte ohne Verzögerungen freigeschaltet. Wir führten durch ExpressVPNs Geschwindigkeitstest Auf einem seiner Deutschland Server und das VPN lieferte ein Downloadgeschwindigkeit von 92,26 Mbps und ein Hochladen-Geschwindigkeit von 89,45 Mbps Auf einer 100 Mbps Verbindung unterstützt ExpressVPN bis zu 05 gleichzeitige Verbindungen. Es bietet auch VPN-Server sogar in Mexiko und so ist es auch Bestes VPN für Mexiko Deutschland.

ExpressVPN Unser Top-Pick, weil es sein Medienstream Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die VPN auf Geräten, die über eine Benutzeroberfläche verfügen, einfach zu konfigurieren. Keine VPN-Unterstützung einschließlich Samsung Smart TVs. Allerdings denken Sie daran, dass MediaStreamer Ihnen nur geo-beschränkte Dienste zur Verfügung stellt, ohne Ihren Verkehr zu verschlüsseln.

All diese Funktionen summieren sich, um ExpressVPN nicht nur zum besten VPN für Samsung Smart TV zu machen, sondern auch z Der beste VPN für Apple TV in Deutschland und LG Smart TV in Deutschland Beide.

ExpressVPN’s Tötungsschalter, Split Tunneling, 256-Bit AES-Verschlüsselung, DNS-Leck-Prävention Und andere Sicherheitsfunktionen halten Sie online sicher. Um die Sicherheit zu erhöhen und die Interaktionen zu beschleunigen, Lichtweg-Protokoll Es wird verwendet.

Der beste VPN hat dedizierte Apps für alle wichtigen Plattformen, einschließlich macOS iOS Windows und Android ExpressVPN unterstützt auch eine breite Palette von Geräten. Vielfalt Router Das kann man manuell konfigurieren. Sein massives Server-Netzwerk ist am besten geeignet, um zu unterstützen.

Mehrere Geräte in Deutschland einschließend Samsung Smart TVs Feuerstab Wir haben sogar Kodi auf ExpressVpn kostenlose Testversion eingerichtet, daher können Sie es auch als eine gute Option in Betracht ziehen Kostenloses VPN für Kodi in Deutschland.

Benutzer können jederzeit den Live-Chat-Support-Team von ExpressVPN erreichen. Ein Abonnement bei ExpressVPN EUR 6.17/mo (US$ 6.67/mo) - Grab 3 Free Months + 49% OFF 12-Month Plan, Kommt mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie zusammen mit einer kostenlosen Testversion.

Lies unsere ExpressVPN-Bewertung Deutschland Und erkunde seine Funktionen im Detail.

Pros Medienstreamer-Funktion für eine einfache Konfiguration auf Samsung Smart TVs

Schnelle Geschwindigkeiten

Keine Protokollierungspolitik

24/7 Live-Chat-Unterstützung

Bietet eine dedizierte Router-App und seine benutzerdefinierte Firmware. Cons Bietet keine anpassbaren Funktionen an.

Teurer als die Konkurrenz.

Surfshark – Kostengünstige VPN für Samsung Smart TV

Schlüsselfunktionen: 3200 Server in Deutschland 100 Länder, einschließlich 600+ Server in 25 US-Städten

Server in Deutschland Länder, einschließlich 600+ Server in 25 US-Städten Unbegrenzte Bandbreite

Geld-zurück-Garantie: 30 Tage

256-Bit AES-Verschlüsselung

Live Chat Unterstützung: Ja

Kostenlose Testversion: 7 Tage für Mobilgeräte

Günstigster Preis EUR 1.84/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android und iOS

.

Surfshark Es ist bekannt, dass es super günstig ist. Es belegt den 2. Platz in unserer Liste der besten VPNs für Samsung Smart TVs. Mit seinen effizienten Entsperrmöglichkeiten ermöglicht Ihnen das VPN das Entsperren vieler Streaming-Plattformen zu einem günstigen Preis EUR 1.84/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan).

Surfshark bietet 3200 Server in Deutschland 100 Länder und ist vielleicht einer der Schnellste VPN-Dienste in Deutschland Du kannst für deinen Samsung Smart TV Surfshark unterstützen. unbegrenzte gleichzeitige Geräte Verbindung.

Es funktioniert wirklich gut, wenn es darum geht, geo-beschränkte Inhalte zu entsperren. Mit Surfsharks Dallas Server, Wir haben verschiedene Netflix-Bibliotheken entsperrt. (einschließlich US, UK und CA) Disney+ Showtime! Hulu, Tubi TV Und, YouTube TV Auf unserem Samsung Smart TV.

Während des Tests Wir fanden, dass Surfshark tolle Verbindungsgeschwindigkeiten für ein reibungsloses Streaming-Erlebnis bietet. Wenn wir Ich habe die Geschwindigkeiten von Surfshark getestet in Deutschland. Nach dem Verbinden mit seinem Dallas-Server über unsere 100 Mbps-Verbindung erhielten wir eine Downloadgeschwindigkeit von 81,32 Mbps und eine Upload-Geschwindigkeit von 76,12 Mbps.

Surfshark bietet eine robuste Sicherheit, die den Benutzern hilft, beim Streamen sicher zu bleiben. Zusammen mit dem militärische AES 256-Bit-Verschlüsselung Es bietet auch ein Tötungsschalter, Whitelister, MultiHop Und, CleanWeb.

Surfshark bietet Software, die auf einer Vielzahl von Plattformen läuft, einschließlich Windows, Android, iOS, macOS Um einen kompatiblen Router zu verwenden, ist eine manuelle Konfiguration erforderlich.

Sie können jederzeit den technischen Service-Mitarbeitern über die Kontaktaufnahme. Live Chat Option. Surfshark kann für nur bekommen werden EUR 1.84/mo (US$ 1.99/mo) (Christmas Deal: Grab 4 Months Free + 82% OFF 2-Year Plan). Bevor du dich für einen Premium-Service anmeldest, kannst du einen Test ausprobieren. Kostenlose Testversion Jedes Plan kommt mit einem. 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Lies den Surfshark-Bewertung Deutschland Und erkunde seine Funktionen im Detail.

NordVPN – Sichere VPN für Samsung Smart TV in Deutschland

Schlüsselfunktionen: 6000 Server in Deutschland 60 Länder, einschließlich 1970+ Server in 15 US-Städten

Server in Deutschland Länder, einschließlich 1970+ Server in 15 US-Städten Zwiebel über VPN und Doppel-VPN

Gleichzeitige Verbindungen: 6 Geräte

Unbegrenzte Bandbreite für Ultra HD-Streaming

SmartPlay für Streaming

Günstigster Preis EUR 2.77/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android, iOS

NordVPN Ist die sicherste Option für Samsung Smart TV. Dies ist die beste Option für Länder mit restriktiven Richtlinien, da sie starke Sicherheits- und Datenschutzfunktionen bietet. Es bietet mehr als 6000 Server in Deutschland 60 Länder Dadurch ist es extrem zuverlässig, um geoblockte Inhalte zu entsperren.

NordVPN verwenden Neuer York Server # 5337 Wir haben es genossen zuzusehen. Netflix mit NordVPN in Deutschland HBO Max, Netflix, Hulu, AMC Und mehr auf Ihrem Samsung Smart TV. NordVPN ist großartig, um sich zu verbinden. 05 gleichzeitige Geräte Zu einer Zeit.

Während des Testens des VPN Wir könnten exklusiven Inhalt von verschiedenen Streaming-Plattformen in 1080p streamen. Also, wir NordVPNs Geschwindigkeiten getestet in Deutschland Es benutzt seine Neuer York Server # 5339 Auf unserer 100 Mbps Verbindung und die VPN lieferte eine Downloadgeschwindigkeit von 83,82 Mbps und eine Upload-Geschwindigkeit von 44,64 Mbps.

NordVPN verwendet Verschleierungstechnologie Dies ist dazu gedacht, Ihnen den Zugriff auf geo-blockierte Streaming-Dienste zu erleichtern in Deutschland wie zum Beispiel Caracol TV inDeutschland.

Es tarnt Ihren VPN-Verkehr als normalen Internetverkehr, um VPN-Sperren zu umgehen. Sie erhalten auch mehrere andere Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwiebel über VPN, Doppel-VPN, AES 256-Bit-Verschlüsselung und zwei Kill-Switches Um sicher zu bleiben.

NordVPN bietet eine streaming-optimierte Smart DNS ist eine Technologie, die es Benutzern ermöglicht, auf Inhalte aus verschiedenen Regionen zuzugreifen, ohne dass ihre IP-Adresse geändert werden muss.

Es ermöglicht es Benutzern, auf Inhalte zuzugreifen, die normalerweise a Ein Feature namens SmartPlay Diese Funktion ist in NordVPN integriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration. Daher können Sie mit dieser Funktion NordVPN auf Ihrem Samsung Smart TV konfigurieren und ohne Probleme streamen.

NordVPN bietet eine spezialisierte App für jedes wichtige Betriebssystem, einschließlich Windows, Linux, Mac, Android und iOS Es ist eines der besten VPNs für Geräte wie Amazon Kindle Fire Tablet in Deutschland, Kodi, Roku und Firestick Kompatibel. NordVPN umfasst eine umfassende Einrichtungsanleitungen für 29 verschiedene Router-Modelle.

Du kannst immer eine benutzen Technische Unterstützungssystem über Live-Chat oder E-Mail rund um die Uhr. NordVPN Abonnementpreise sind ziemlich erschwinglich, wenn man bedenkt, wie viele Funktionen es bietet. Sie können es schon ab so niedrigen Preis bekommen EUR 2.77/mo (US$ 2.99/mo) (Exclusive Christmas Deal: Grab 3 Months Extra + 69% OFF 2-Year Plan). Zusammen mit einem 30-Tage Geld-zurück-Garantie und eine kostenlose Testversion.

Lies den NordVPN-Bewertung Deutschland Und erkunde seine Funktionen im Detail.

Pros Bietet vorkonfigurierte Router und ermöglicht manuelle Konfiguration

Server ermöglichen HD-Qualität Streaming.

Kompromittiert weder die Privatsphäre noch die Sicherheit.

27/7 Live-Chat-Unterstützung

Obfuscationstechnologie Cons Die Desktop-App ist etwas träge

CyberGhost – Benutzerfreundliches VPN für Samsung Smart TV in Deutschland

Schlüsselfunktionen: 11651 Server in Deutschland 100 Länder, einschließlich 1386 Server in 11 US-Städten

Server in Deutschland Länder, einschließlich 1386 Server in 11 US-Städten Smart DNS: Ja

Unterstützt 07 gleichzeitige Verbindungen

Unbegrenzte Bandbreite für Ultra HD-Streaming

Günstigster Preis EUR 1.95/mo (US$ 2.11/mo)

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android, iOS



CyberGhost Es ist der benutzerfreundlichste VPN für Samsung Smart TV. Das ist super einfach zu bedienen und eine großartige Wahl für Benutzer, die neu in VPNs sind. Es bietet 11651 Server in Deutschland 100 Länder.

CyberGhost bietet ein dedizierter Modus für Streaming Das kann Ihnen helfen, Inhalte in HD-Qualität ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit zu streamen. Es bietet dedizierte New Yorker Server für verschiedene Streaming-Websites wie Hulu, Amazon Prime US an. Hotstar in Deutschland Netflix Komödie Central Und, FXNOW ist eine Video-on-Demand- und Live-Streaming-Plattform, die von FX Networks betrieben wird.

Es bietet Zugriff auf eine Vielzahl von TV-Shows, Filmen und Originalinhalten in Deutschland. CyberGhost verbindet sich 07 Geräte gleichzeitig. Für den Test Wir haben uns mit seinem dedizierten Server CyberGhost verbunden und hatten ein pufferloses Streaming-Erlebnis auf der Plattform.

Wenn wir Ich habe die Geschwindigkeiten von Cyberghost getestet in Deutschland. Auf unserer 100 Mbps Verbindung haben wir eine Downloadgeschwindigkeit von 75,47 Mbps und eine Upload-Geschwindigkeit von 69,34 Mbps.

Mit dem Smart DNS-Service von CyberGhost können Sie auf Samsung Smart TV auf geo-blockierte Inhalte zugreifen. Einige der vielen starken Sicherheitsfunktionen von CyberGhost sind 256-Bit AES-Verschlüsselung, automatische Wi-Fi-Sicherheit, ein Kill-Switch und DNS-Leak-Schutz.

Sie können HD-Videos ohne jegliche Aussetzer an optimierten Streaming-Servern ansehen. Es gibt dedizierte Abschnitte innerhalb der Software zum Verbinden mit Gaming, Streamen, Torrenting und NoSpy-Server.

CyberGhost bietet benutzerfreundliche Software für mehrere Plattformen, einschließlich Mac, iOS, Windows und Android. Nachdem Sie CyberGhost VPN auf Ihrem Router installiert haben, können Sie es auch verwenden, um Ihren Samsung Smart TV mit dem VPN zu verbinden.

Schließlich ist CyberGhost sehr erschwinglich. Es kostet nur EUR 1.88/mo (US$ 2.03/mo) (Get 4 Months Extra + Save 84% on 2-year plan) und kommt mit einem 45-Tage Geld-zurück-Garantie zusammen mit einer Kostenlose Cyberghost Testversion in Deutschland.

Lies den CyberGhost-Überprüfung in Deutschland Und erkunde seine Funktionen im Detail.

Pros Server sind schnell zum Entsperren von Streaming-Diensten.

Kann direkt auf Ihrem Router konfiguriert werden.

Halten Sie Ihre Streaming-Aktivitäten sicher Cons Funktioniert nicht in China und den VAE.

Private Internetzugang – Massives Server-Netzwerk für Samsung Smart TV in Deutschland

Schlüsselfunktionen: 35000 Server in Deutschland 84 Länder, einschließlich Server in allen 50 US-Bundesstaaten

Server in Deutschland Länder, einschließlich Server in allen 50 US-Bundesstaaten Smart DNS: Ja

Unterstützt 10 gleichzeitige Verbindungen

Unbegrenzte Bandbreite für Ultra HD-Streaming

Günstigster Preis EUR 1.95/mo (US$ 2.11/mo)

PIA Bietet ein riesiges Netzwerk an 35000 + Server in Deutschland 84 Länder zum Entsperren von geobeschränktem Inhalt auf Samsung Smart TVs. Darüber hinaus bietet es zuverlässige Geschwindigkeiten, ein Server-Netzwerk und eine stabile Verbindung.

PIA bietet unbegrenzte Bandbreite und dedizierte Server, um Streaming-Plattformen zu entsperren. Wir haben es benutzt. Der New York Server von PIA Um Streaming-Plattformen freizuschalten, wie Netflix, Hulu, HBO Max, NBC, Peaco*ck TV Du kannst TVNL mit einem Zugang erreichen, und mehr Mexiko IP-Adresse.

Wenn getestet, Wir könnten die robuste US-Bibliothek von Amazon Prime ohne Verzögerungen leicht entsperren. Wenn PIA’s Geschwindigkeiten getestet Auf seinem US-Server lieferte das VPN eine Downloadgeschwindigkeit von 65,78 Mbps und eine Upload-Geschwindigkeit von 57,16 Mbps Auf einer 100 Mbps Verbindung.

Was die Sicherheit betrifft, bietet PIA mehrere Premium-Funktionen, einschließlich Split Tunneling, automatischer Kill-Switch Und, AES 256-Bit-Verschlüsselung. Mit diesem VPN erhalten Sie auch eine Portweiterleitungsunterstützung.

Der Mechanismus von PIA unterstützt Gut. Benennen und Torrenting in Deutschland. Es funktioniert mit Router und Geräte Laufen Windows, iOS, Android und macOS Wenn es um gleichzeitige Verbindungen geht, PIA VPN ermöglicht bis zu 10.

PIA’s Live Chat-Support Es ist rund um die Uhr verfügbar. Mit Preisen so günstig wie EUR 1.95/mo (US$ 2.11/mo) PIA ist ein ausgezeichnetes VPN mit vielen nützlichen Funktionen, einem siebentägigen kostenlosen Test und einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.

Lies den PIA VPN-Überprüfung in Deutschland Und erkunde seine Funktionen im Detail.

Pros Bietet manuelle Konfiguration für Router an

Tausende von Servern weltweit

Zuverlässige Streaming-Geschwindigkeiten Cons Nicht in China funktionieren

Einige Streaming-Plattformen können nicht entsperrt werden.

Methode: Wie man das beste VPN für Samsung Smart TV auswählt in Deutschland

Die folgenden sind 6 Faktoren, um das beste VPN für Samsung Smart TV auszuwählen in Deutschland:

Schnelle Geschwindigkeiten Ein VPN sollte schnelle Geschwindigkeiten bieten, um Ihnen das Streaming von Inhalten in HD und 4K zu ermöglichen.

Ein VPN sollte schnelle Geschwindigkeiten bieten, um Ihnen das Streaming von Inhalten in HD und 4K zu ermöglichen. Fähigkeit, Streaming-Sites zu entsperren Ein VPN sollte leistungsstarke Funktionen bieten, um Ihnen den Zugriff auf Netflix, Hulu, Disney+ und mehr zu ermöglichen.

Ein VPN sollte leistungsstarke Funktionen bieten, um Ihnen den Zugriff auf Netflix, Hulu, Disney+ und mehr zu ermöglichen. Massives Server-Netzwerk Ein VPN sollte mindestens 1000+ Server in allen wichtigen Teilen der Welt anbieten.

Ein VPN sollte mindestens 1000+ Server in allen wichtigen Teilen der Welt anbieten. Smart TV Apps Da du keine VPN-App auf deinem Samsung Smart TV herunterladen kannst, sollte ein VPN Smart DNS anbieten oder die Möglichkeit, auf einem Router eingerichtet zu werden.

Da du keine VPN-App auf deinem Samsung Smart TV herunterladen kannst, sollte ein VPN Smart DNS anbieten oder die Möglichkeit, auf einem Router eingerichtet zu werden. Sicherheit Ein VPN sollte Benutzern Sicherheit bieten, während sie streamen, indem es verschiedene Funktionen wie AES 256-it-Verschlüsselung und einen Kill-Switch bietet.

Schnelle Vergleichstabelle für Samsung Smart TV in Deutschland

VPNs Samsung TV-Ranking 1 2 3 4 5 Streaming-Sites Netflix, Hulu, HBO Max und mehr Netflix, BBC iPlayer, Hulu und mehr Netflix, Paramount+, Crunchyroll und mehr BBC iPlayer, HBO Max, Hulu und mehr Netflix, Amazon Prime, HBO Max und mehr Unterstützte Geräte Windows, Mac, Android, Linux, iOS, Router, Smart-TVs Windows, Mac, Android, iOS, Linux Windows, Mac, iOS, Android, Linux Windows, Mac, iOS, Android, Linux Windows, Mac, Linux, iOS, Android Gleichzeitige Verbindungen 5 Unbegrenzt 6 7 10 Download-Geschwindigkeit 87,78 Mbps 81,32 Mbps 83,82 Mbps 74,47 Mbps 65,78 Mbps Bestes Angebot EUR 6.17/mo (US$ 6.67/mo) EUR 1.84/mo (US$ 1.99/mo) EUR 4.53/mo (US$ 4.89/mo) EUR 2.77/mo (US$ 2.99/mo) EUR 1.95/mo (US$ 2.11/mo)

Wie man ein VPN auf einem Samsung Smart TV einrichtet in Deutschland

Da es keine dedizierte Samsung TV VPN App gibt und Samsung Smart TVs es nicht erlauben, VPN Apps direkt auf dem Gerät herunterzuladen, können Sie die folgenden vier Methoden verwenden, um ein VPN auf Ihrem Smart TV zu bekommen:

Ein VPN mit DD-WRT-Routern einrichten

Ein VPN mit einem Android einrichten

Ein Smart DNS auf Samsung Smart TV einrichten

Ein VPN mit Ihrem PC/Laptop einrichten

Samsung Smart TV VPN-Einrichtung für DD-WRT-Router in Deutschland

Unserer Meinung nach ist die einfachste Methode, um ein VPN auf einem Samsung Smart TV zu verwenden, über Router. Sobald Sie ein VPN konfiguriert haben, werden alle Router-Geräte über eine VPN-Verbindung verfügen.

Folgend ist die VPN-Einrichtung für Samsung TV mit DD-WRT-Routern und dem Tizen-Betriebssystem:

Zuerst herunterladen Offene VPN-Konfigurationsdateien Von jedem VPN-Anbieter. Geh zu deinem Router-Einstellungen Durch Eingeben 192.168.1.1 192.168.0.1 In deinem Browser. Als nächstes klicke auf die. Dienstleistungen Klicken Sie auf die Registerkarte und dann auf die Schaltfläche. “VPN” Unter-Reiter Nächstes aktivieren Sie die “Starten Sie den OpenVPN-Client” Option Jetzt, im OpenVPN-Konfigurationspanel, beginnen Sie, indem Sie die benutzerdefinierten VPN-Einstellungen eingeben, wie unten aufgeführt: Server IP-Adresse Oder Name: Geben Sie ein ovpn Datei oder Server von Ihrem VPN-Anbieter bereitgestellt. Port Adresse: Geben Sie ein Portadresse von Ihrem VPN-Anbieter bereitgestellt. Gerät Tunnel Für das Tunnelgerät klicken Sie auf die „TUN“-Option . Tunnelprotokoll Wählen Sie die UDP (User Datagram Protocol) Oder TCP Protokoll. Verschlüsselungscode Wählen Sie den Verschlüsselungscipher aus AES Advanced Encryption Standard. Hash-Algorithmus Wählen Sie den Hash-Algorithmus aus SHA256 . Erweiterte Optionen: Wählen Sie die erweiterten Optionen aus Aktiviert. TLS-Verschlüsselung Lass TLS-Chiffre so wie sie ist. Nicht überprüft . LZO-Kompression Wählen Sie die LZO-Komprimierung aus Anpassungsfähig . Natürlich Wählen Sie die NAT aus Deaktivieren . Firewall-Schutz Wählen Sie Firewall-Schutz aus aktiviert . IP-Adresse: Verlasse die IP-Adresse Dies ist leer. Subnetzmaske Verlassen Sie die Subnetzmaske Dies ist leer. Tunnel MTU-Einstellung Wählen Sie die Tunnel-MTU-Einstellung aus eintausendfünfhundert. UDP Fragment: UDP-Fragment:Wählen Sie den UDP-Fragment als vierzehnhundertfünfzig . UDP-Tunnel MSS-Fix: Wählen Sie den Tunnel UDP MSS-Fix aus Aktivieren . Serotyp-Verifizierung Stelle sicher, dass es das ist. Überprüft markiert.



Hinweis: Die Einrichtung eines VPN-Routers hängt von Ihrem Router ab und variiert von einem VPN-Anbieter zum anderen. Wenn dieser Einrichtungsprozess bei Ihnen nicht funktioniert hat, können Sie unseren Blog über das lesen.

Die besten Router-VPNs in Deutschland Wenn du eine installieren möchtest VPN auf Routern mit DD-WRT Firmware in Deutschland.

Samsung Smart TV VPN-Einrichtung über Android in Deutschland

Ein VPN auf einem Samsung Smart TV mit Android OS über ein zusätzliches Gerät einzurichten, ist ganz einfach. Sie können Installieren Sie ein VPN direkt aus dem Google Play Store auf Ihrem Samsung Smart TV.

Hier ist, wie du es selbst machen kannst:

Offen Google Play Store Auf Ihrem Samsung Smart TV. Suche nach Ein zuverlässiges VPN Der beste Service. VPN für Samsung Smart TV in Deutschland “ist” ExpressVPN. Laden Sie herunter und installieren Sie die VPN-App für Samsung Smart TV. Einloggen in das Samsung Smart TV VPN Verwenden Sie Ihre Anmeldeinformationen. Verbinden Sie sich mit Ihrem Gewünschter Server Und beginne zu streamen.

Hinweis: Ein VPN-App auf einem Samsung Smart TV kann einfach über den Google Play Store installiert werden. Aber Sie benötigen zusätzliche Hardware, die Android OS ausführen kann, um Apps auf Samsung Smart TV sideloaden zu können.

Wie man Smart DNS auf Samsung TV einrichtet in Deutschland?

Unten sind die Schritte zum Einrichten von Smart DNS auf Samsung TV.

Smart DNS ist eine andere Technologie, die auf eine ähnliche Weise wie Proxies und VPNs funktioniert. Es kann effektiv beschränkte Seiten ohne viel Aufwand umgehen.

Trotzdem, es verschlüsselt keinen Benutzerverkehr, was viel weniger sicher ist als VPN-Dienste. Der Mangel an Verschlüsselung macht Smart DNS-Dienste schneller zu Lasten der Reduzierung der Sicherheit. Wenn Sicherheit also nicht Ihre Priorität ist und schnelle Streams das Ziel sind, kann Smart DNS die richtige Wahl sein.

Lasst uns in die Schritte zum Einrichten von Smart DNS auf Ihrem Samsung TV eintauchen:

Gehe zu Menü Auf der Fernbedienung Ihres Smart-TVs. Gehe zu Netzwerk Wählen Netzwerkstatus. Wählen IP-Einstellungen. Öffnen ‘DNS-Einstellungen’ Und wählen “Manuell eingeben.” Geben Sie ein DNS-Adresse wird von Ihrem Smart DNS-Service bereitgestellt. Drücken Sie die OK Knopf. Jetzt Starten Sie Ihren Smart TV neu Sobald der Verbindungstest abgeschlossen ist.

Diese Schritte können zum Einrichten von ExpressVPN Smart DNS oder NordVPN Smart DNS auf Samsung Smart TV-Geräten verwendet werden. Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass Ihr Samsung Smart TV mit den Streaming-Diensten kompatibel ist, die Sie verwenden möchten. Für Beispiel, Wenn Sie US-basierte Kanäle wie HBO oder Netflix streamen möchten, müssen Sie die Region Ihres Fernsehers auf die ändern Deutschland.

Samsung Smart TV VPN-Einrichtung über PC oder Laptop in Deutschland

Du kannst ein VPN auf einem Samsung Smart TV einrichten, indem du deine Internetverbindung von deinem PC oder Laptop teilst. Du musst die Internetverbindung von deinem PC mit deinem Smart TV teilen.

Gehe zu > StartmenüKontrollfeld Netzwerk- und Freigabecenter Einstellungen für Adapter ändern. Jetzt, finde den Tastenadapter Verbunden mit Ihrem VPN-Anbieter. Rechtsklicken Sie darauf und springen Sie hinein Eigenschaften. Dann klicken Sie auf die ‘Teilen-Registerkarte.’ Tick Das.Erlauben Sie anderen Netzwerkbenutzern, über die Internetverbindung dieses Computers zu verbinden. Jetzt klicken Sie auf die Aufklappen Menü > Wählen Sie Ethernet Die Verbindung, die du gerade konfiguriert hast. Schließlich Starten Sie Ihren PC neu Um die Einrichtung abzuschließen und diese Verbindung auf Ihrem Samsung Smart TV zu verwenden.

Hinweis: Wir haben den folgenden Prozess getestet mit ExpressVPN, Das funktionierte wie ein Zauber.

Kann ich ein kostenloses VPN für Samsung Smart TV verwenden in Deutschland?

Ja, du kannst das Beste nutzen. Kostenloses VPN für Android in Deutschland Samsung Smart TV, aber nicht nur darauf beschränkt, Sie können es auch für verwenden Gaming in Deutschland.

Und wir empfehlen nicht die Verwendung eines kostenlosen VPN, da kein kostenloser VPN eine Smart DNS-Funktion oder eine einfache Router-Konfiguration zur Verwendung auf Ihrem Samsung TV bietet. Darüber hinaus beschränken sie ihren Service, indem sie eine begrenz Wenige Server und begrenzte Datenvolumen Mit dem du nur ein paar Stunden richtig streamen kannst.

Darüber hinaus ein kostenloser VPN für Samsung Smart TV Kommt mit Drittanbieter-Trackern gepackt Das bombardieren von lästigen Werbung. Auch die Sorge um die Privatsphäre bleibt hoch, da ein Kostenlose Anbieter können Ihre Browserverlaufsdaten an Werbefirmen verkaufen.

Insgesamt wirst du viel Kompromisse eingehen müssen. Aber wenn du immer noch an einer kostenlosen Option interessiert bist, Dann die absolute B Das ist Kostenloses VPN für Samsung Smart TV in Deutschland.

ProtonVPN ist Dieser auf Sicherheit ausgerichtete VPN-Dienst hat die besten Datenschutzfunktionen im Vergleich zu kostenlosen Optionen. Seine AES 256-Bit-Verschlüsselung, sichere Protokolle, keine Protokollierungspolitik und perfekte Weitergabe von Geheimnissen halten Ihre Verbind

VPNs zu vermeiden, während der Zugriff auf Samsung Smart TV?

Die Verbindungsqualität und Sicherheit von kostenlosen VPNs sind beide unterdurchschnittlich. Im Vergleich zu ihren kostenlosen Pendants sind bezahlte VPNs bei der Verwendung mit Samsung Smart TV schlechter, da sie eine monatliche Gebühr erheben, ohne ausreichenden

Hola VPN

Aber Hola verkauft Benutzeraktivitätsinformationen Streamen von Inhalten, während Sie den Service nutzen, kann Ihre Daten gefährden. Sie können es günstig bekommen, aber es wird Ihre Daten preisgeben. Ganze Internet-Existenz, einschließlich Ihrer Adresse, Telefonnummer und Kreditkartendetails.

Unter VPN-Diensten Es hat einen schrecklichen Ruf. und es zu nutzen setzt deine Sicherheit aufs Spiel Ohne irgendwelche Vorteile zu liefern. Daher sollten Sie diesen Service auf jeden Fall vermeiden.

Wenn du mehr herausfinden möchtest Hola VPN-Überprüfung in Deutschland Lies eine ausführliche Rezension.

Hoxx VPN

Die Sicherheit von Hoxx VPN wurde stark kritisiert. Dieses Virtual Private Network hat eine Reihe von Problemen, wie zum Beispiel schlechte Verbindungen, Kompatibilitätsprobleme mit Samsung Smart TV und anderen Geräten sowie mangelnde Vertraulichkeit.

Dieses VPN macht beeindruckende Behauptungen über seine Geschwindigkeit, liefert aber selten. Nicht einmal einen Versuch zu unternehmen wäre produktiv.

Eine ausführliche Überprüfung von Hoxx VPN in Deutschland Kann hier gefunden werden.

Hide My Ass

Zusätzlich zu einer großen Benutzerbasis, behauptet dieses VPN auch, der bevorzugte kostenlose VPN-Service von Xbox zu sein. Leider hat es in unseren Tests nicht gut abgeschnitten.

Es besteht eine Geschichte von ungeschützter Datenübertragung und IP-Adressen-Exposition. Es wirbt mit einem globalen Netzwerk von Servern, aber in Wirklichkeit sind die meisten davon nur virtuelle.

Lerne mehr über HMA VPN Indem du eine detaillierte Bewertung dieses Dienstes liest.

FAQs – Bestes VPN für Samsung Smart TV in Deutschland

Nun, da Sie die besten VPNs für Ihren Samsung TV kennen, sprechen wir über einige der häufigsten Fragen zu VPNs und Samsung Smart TVs.

Kann ich ein VPN auf einem Samsung TV installieren?

Ja, Sie können ein VPN auf einem Samsung TV einrichten. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein VPN auszuwählen, das mit Ihrem Router kompatibel ist. Sie können auch ein VPN auf Ihrem Samsung TV über ein Smart DNS-Feature einrichten, das einige Top-Tier-VPNs anbieten. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Optionen haben, installieren Sie ein VPN auf Ihrem Computer und teilen Sie die Verbindung mit Ihrem Samsung TV. Welches VPN ist am besten für ein Samsung Smart TV?

ExpressVPN Das beste Samsung VPN ist in Deutschland. Der Anbieter bietet ein Smart DNS-Tool namens MediaStreamer und eine dedizierte Router-App, mit der Sie ExpressVPN einfach auf Ihrem Router konfigurieren können. Darüber hinaus ist das VPN eine der Top-Optionen, mit denen Sie problemlos Geo-Beschränkungen auf beliebten Streaming-Websites wie Netflix, BBC iPlayer, Hulu und mehr aufheben können. Was kann ein Samsung VPN tun?

Eine Samsung VPN schützt Ihren Smart-TV mit allen erforderlichen Funktionen, die erforderlich sind, um Ihre Privatsphäre zu schützen. und geben Sie Ihnen mehr Kontrolle über die Erfahrung Ihrer Lieblings-Sozialen Netzwerke. Abgesehen von der Online-Privatsphäre bietet Ihnen ein VPN auch die Möglichkeit, auf geo-eingeschränkte Inhalte zuzugreifen, die möglicherweise ohne VPN nicht verfügbar sind. Welche Smart TV-Apps kann mir ein VPN helfen, zu entsperren?

Hier sind einige der beliebtesten Apps, die ein VPN Ihnen auf Ihrem Smart TV entsperren kann: TV, Filme und Nachrichten Netflix ist ein weltweit führender Anbieter von Streaming-Diensten. BBC iPlayer Amazon Prime Video ESPN

Musik Gezeiten Spotify ist ein digitaler Musikdienst, der dir Zugriff auf Millionen von Songs ermöglicht. Pandora

Sport ESPN Die Tennis-Kanal

Wie kann ich Netflix auf meinem Samsung TV mit einem VPN ansehen?

Netflix app. Sie können Netflix auf Ihrem Samsung TV installieren, indem Sie die Netflix-App installieren. Beste Samsung TV VPN {Absicht Ursprung%in%tl%in%Eltern%us%} {Region Variation%2%}. Laden Sie dann die Netflix-App auf Ihrem Samsung TV herunter und melden Sie sich an. Verbinden Sie sich mit einem VPN-Server, um Inhalte zu entsperren. Sie sind bereit, Ihre Lieblingsfilme und Fernsehsendungen auf Netflix anzusehen! Sind Samsung Smart TVs mit VPNs kompatibel?

Nein, technisch gesehen sind Samsung Smart TVs nicht mit VPNs kompatibel. Dies liegt daran, dass Samsung TVs auf dem Tizen Betriebssystem laufen, das keine native Unterstützung für VPNs bietet. Aber Sie können VPN-Schutz auf Ihrem Samsung TV über die Verbindungsfreigabe mit Ihrem Windows-PC erhalten. Sie können Ihren PC in einen virtuellen Router umwandeln und Ihren Samsung Smart TV mit dem WLAN-Hotspot verbinden – die Konfiguration ist einfach und dauert nur wenige Minuten Hat Samsung einen eingebauten VPN? Nein. Leider bieten Samsung Smart TVs kein eingebautes VPN an. Da Tizen OS keine VPN-Verbindungen unterstützt, können Sie kein VPN direkt über den Google Play Store auf Ihrem Samsung TV installieren, wie Sie es bei Android TVs tun könnten. Ist ExpressVPN mit allen Samsung Smart TVs kompatibel? Ja. ExpressVPN Es ist kompatibel mit allen Versionen von Samsung Smart TV. Mit seiner Funktion namens MediaStreamer können Sie ExpressVPN einfach installieren und weltweit auf blockierte Inhalte zugreifen.

Abschließen!

Um eine Welt des endlosen Streamings zu genießen, müssen Sie lernen, wie Sie Geo-Beschränkungen umgehen und auf Inhalte aus der ganzen Welt zugreifen können. Sie benötigen dazu Die beste VPN für Samsung Smart TV in Deutschland Um das zu tun.

Es gibt viele VPN-Optionen, aber wir empfehlen, es auszuprobieren. ExpressVPN Vielen Dank an seine Tausende von Servern, hervorragende Entsperrmöglichkeiten und super schnelle Geschwindigkeiten.

Mit diesem VPN können Sie seine Konfiguration vornehmen. MediaStreamer (Smart DNS) Nutzen Sie die Funktion Ihres Samsung Smart TV oder holen Sie sich die dedizierte Router-App für einen einfachen Konfigurationsprozess.

Das ist alles für heute. Hol einfach den Die beste Samsung Smart TV VPN Und genieße jetzt das Binge-Watching!