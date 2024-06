Apple iPhone 14 Pro Opinie (2024)

Telefon użytkuje od 10 miesięcy. Jest trochę irytujących rzeczy w obsłudze IOS, ale da się przyzwyczaić. Zdjęcia wychodzą bardzo dobre, filmy również. Nie rozumiem narzekania na baterię. Przy standardowym używaniu, czyli YouTube,sociale, trochę zdjęć i rozmów bateria wytrzymuje u mnie 2 dni. Z dużych minusów to w przeciągu tych 10 miesięcy już drugi raz musiał trafić do serwisu na naprawę gwarancyjną. Pierwsza usterka po pół roku: padł mikrofon główny, więc wymienili płytę główną oraz plecy z baterią i było ok. Po 4 miesiącach od naprawy wpadł w bootloop nie reagując na nic co podpowiada Apple support. Znowu wizyta w istore i informacja, że najprawdopodobniej padła płyta główna. Póki jest gwarancja to ok, ale co dalej? Telefon za parę ładnych tysięcy i taka jakość wykonania podzespołów? Stary LG, z którego się przesiadłem działa do tej pory bez zająknięcia. Jeśli miałbym przed sobą ponownie wybór czy kupić iPhone to mocno bym się zastanowił, niestety jest mało fajnych telefonów, które nie są wielkości przysłowiowej cegły.

The iPhone 14 Pro comes with a great build quality, beautiful display, great set of cameras and many other features that make it Apple's best Pro yet. iOS updates have consistently improved the experience, right from software features to camera performance and optimized battery life.

For those keeping count, iPhone 14 and iPhone 14 Pro buyers can add this problem to a list that includes iMessage and FaceTime activation issues, CarPlay, data migration and iCloud bugs, shaking camera lenses, random restarts, lock screen and Dynamic Island glitches, excessive battery drain and horizontal lines ...

Buy now if you're more interested in the iPhone 16 Pro than the iPhone 15 Pro. We're not expecting big upgrades to the cameras, screen, or battery with the iPhone 15 Pro, so if they're things you care a lot about then you can safely buy the iPhone 14 Pro – and perhaps upgrade to the iPhone 16 Pro in late 2024.

Talking about updates, the iOS 17 update is great, and I really like the new features. Summing up, the iPhone 14 Pro is still a great device, and you can definitely go for it in 2024.

How long will my iPhone be supported? Model Release date Supported iPhone 14 Sep 16, 2022 Yes – Until 2029 iPhone 14 Plus Oct 7, 2022 Yes – Until 2029 iPhone 14 Pro / 14 Pro Max Sep 16, 2022 Yes – Until 2029 iPhone 15 Sep 22, 2023 Yes – Until 2030 28 more rows Apr 9, 2024

Being, along with the iPhone 14 and 14 Plus, the last iPhones to use a Lightning port, the iPhone 14 Pro and 14 Pro Max were discontinued on September 12, 2023, following the announcement of their successors, the iPhone 15 Pro and 15 Pro Max, which replaces the Lightning port with USB-C to comply with European ...

Streaming for prolonged periods can cause the iPhone 14 Pro Max to overheat. Playing resource-heavy games with HD graphics on your iPhone 14 can also heat it up. Continuously using your phone while charging it could also be a reason behind overheating.

Some iPhone 14 and iPhone 14 Pro owners have complaints reminiscent of the bad old days of “batterygate,” reporting that with less than a year of service on the clock, their phones are already reporting more battery degradation than expected.

The 12MP ultrawide camera on the iPhone 14 Pro is also better than the iPhone 13 Pro's, letting in three times more light than before. Even the flash has seen an improvement.

Factor in the iPhone 15's new capabilities, such as its ability to capture higher resolution photos, its compatibility with USB-C charging cables and the more useful Dynamic Island that replaces the notch, and you've got a compelling upgrade. The bottom line: The answer is a clear yes.

The iPhone 15 Pro brings numerous improvements compared to the iPhone 14 Pro, including a lighter titanium build, the Action button for programming shortcuts, a USB-C port for universal charging and a camera that can capture photos at 24 megapixels by default.

Across a variety of tests and benchmarks, the A16 Bionic in the iPhone 15 outperforms the A15 Bionic in the iPhone 14 in every way. The differences can be as great as a 10 to 15% improvement in most areas including compute power, graphics processing and power efficiency, all of which are really great.

The iPhone 15 is the best option for most people. Besides being one of the latest models you can buy, it's a big update over the iPhone 14 in features and performance. It uses the A16 Bionic chipset and Dynamic Island feature, which were introduced in the iPhone 14 Pro.

Which iPhones are Vintage and Obsolete in 2024? iPhone SE (1st generation)

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus (except for 32GB model)

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus. Apr 2, 2024

Apple iPhone 15 Pro



If the question is “which iPhone is most likely to keep you happy for the next three to five years,” we think the iPhone 15 Pro's advantages over the standard iPhone 15 and 15 Plus are meaningful enough to be worth the extra $200.

If you want the best possible battery life and the most screen real estate, the iPhone 14 Pro Max should be your top pick. Honestly speaking, you are unlikely to get disappointed, provided that you can handle its extra size and weight.

Even though the iPhone 14 Pro is a generation older now, it still offers enough punch and better value for money than the newly announced iPhone 15. The triple cameras, 120 Hz ProMotion display, and better battery life are good enough reasons to opt for the iPhone 14 Pro over the iPhone 15.