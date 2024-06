Beste Android-tablets 2024: welke moet je kopen? (2024)

Navigatie 1. Snel overzicht 2. Beste in het algemeen 3. Beste middenklasser 4. Beste voor families 5. Beste budget 6. Beste goedkope 5G-tablet 7. Beste goedkope tablet met stylus 8. Beste batterij 9. Aankoopadvies

Om tot de beste Android-tablets te behoren, moet een tablet de perfecte combinatie van betaalbaarheid, functies, design en prestaties bieden. Na het testen van talloze Android-tablets, zijn dit onze favoriete opties die je op dit moment kan kopen.

De lijst met Android-tablets groeit snel, net als onze algemene lijst met de beste tablets. Met deze hoeveelheid opties zijn we hier om je te helpen zodat jij de juiste tablet kan vinden.

We hebben veel Android-tablets getest en beoordeeld, dus we kennen de voor- en nadelen van elke tablet en weten voor wie ze het meest geschikt zijn. Hieronder hebben we de beste Android-tablets gerangschikt, waarbij we ook rekening houden met de prijs van elke tablet.

Op dit moment staat de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bovenaan de lijst, maar dat is meteen ook de duurste Android-tablet die er is. Als je geen power user bent, dan is een toestel uit onze koopgids met goedkope tablets waarschijnlijk meer dan genoeg voor je.

Snel overzicht

In dit tablet overzicht vind je een korte uitleg over elke tablet in dit artikel. Klik op een telefoon om naar beneden te scrollen voor een meer uitgebreide uitleg en als dat niet voldoende is, kan je de volledige review raadplegen.

Beste in het algemeen 1. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Beste tablet in het algemeen De Samsung Galaxy S9 Ultra is de grootste, krachtigste en ook duurste Android-tablet ooit. Als je een tablet zoekt om je laptop vervangen, is het deze. Lees meer Beste middenklasser 2. OnePlus Pad Beste middenklasse tablet Zoals we gewend zijn van het merk, geeft de OnePlus Pad je prestaties die in de buurt komen van de krachtigste tablets, voor een lager prijskaartje. Lees meer Beste voor families 3. Google Pixel Tablet Beste familietablet Dankzij de speakerdock krijg je het beste geluid uit de Google Pixel Tablet. De uitgebreide familiemodus maakt hem uitstekend voor gedeeld gebruik. Lees meer Beste goedkope tablet 4. Samsung Galaxy Tab A8 Beste budget tablet Wil je echt niet meer dan 200 euro uitgeven aan een tablet, dan is de Samsung Galaxy Tab A8 een uitstekende optie. Hij is verre van snel, maar is prima voor licht gebruik. Lees meer Goedkoopste met 5G 5. Samsung Galaxy Tab S9 FE Beste goedkope tablet met 5G Wil je een tablet met 5G-connectiviteit zonder een orgaan af te staan? De Galaxy Tab S9 FE geeft je toegang tot het supersnelle netwerk zonder torenhoog prijskaartje. Lees meer Beste goedkope optie met stylus 6. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Goedkoopste met stylus Een stylus is voor velen een handig accessoire voor hun tablet. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite wordt geleverd met stylus in de doos, hoewel je dat niet verwacht voor zijn prijs. Lees meer

Beste Android-tablets 2024

Beste Android-tablet in het algemeen

1. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra De beste Android-tablet Specificaties Gewicht: 732 gram Afmetingen: 326,4 x 208,6 x 5,5 millimeter Besturingssysteem: Android 13 Schermgrootte: 14,6 inch Resolutie: 1.848 x 2.960 pixels Processor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Opslag: 256GB/512GB/1TB MicroSD-kaartslot: Ja Batterij: 11.200mAh Camera's achteraan: 13MP + 8MP Selfiecamera: 12MP + 12MP Redenen om te kopen + Zeer krachtig + Gigantisch scherm kan handig zijn + Betere software dan Apple Redenen om te vermijden - Onhandig om mee te nemen - Ontzettend prijzig - Laadt traag op

De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is de ultieme Android-tablet, maar met zijn enorme 14,6-inch scherm is hij niet voor iedereen weggelegd. Zelfs de grootste iPad Pro is aanzienlijk kleiner dan wat Samsung hier heeft. De meegeleverde S Pen stylus is wederom verbeterd en enorm handig om te tekenen of documenten te bewerken.

Het scherm heeft een hoge resolutie van 1848 x 2960 met 120Hz refresh rate. De Tab S9 Ultra is bovendien uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy zodat geen enkele taak te zwaar is. De 12MP ultra-wide camera aan de voorkant is dan weer enorm handig voor videogesprekken.

In onze review waren we ook erg onder de indruk van de vier luidsprekers, plus de grote hoeveelheid opslagruimte. De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra heeft het allemaal. Je kunt er zelfs een toetsenbordcover met trackpad bij kopen als je hem als een laptop wilt gebruiken. Hou vooral goed rekening met het formaat, want met zijn 14,6 inch is hij groter dan sommige laptops.

Lees de volledige Samsung Galaxy Tab S9 Ultra review

Beste middenklasse Android-tablet

2. OnePlus Pad Veelzijdige toptablet Specificaties Gewicht: 552g Afmetingen: 258 x 189,4 x 6,5 mm Besturingssysteem: Android 13 Schermgrootte: 11,6 inch Resolutie: 2000 x 2800 pixels CPU: MediaTek Dimensity 9000 Opslag: 128GB MicroSD-kaartslot: Nee Batterij: 9.510mAh Camera achteraan: 13MP Selfiecamera: 8MP Redenen om te kopen + Groot display + Prestaties van een flagship + Grote batterij die snel oplaadt Redenen om te vermijden - Slechts één configuratie - Stylo pen is prijzig

De eerste tablet van OnePlus was indrukwekkend met een aantal extraatjes die we verwachten van het merk. Hij kan goed samenwerken met zowel OnePlus- als Oppo-telefoons, draait Android 13, heeft een scherp en helder LCD-scherm met 144Hz refresh rate en een grote batterij met 67W-snelladen.

De prestaties zijn erg goed, maar zitten niet op hetzelfde niveau als die van sommige smartphones. Hij maakt namelijk gebruik van een MediaTek Dimensity 9000, een chip die wat minder krachtig is dan de Snapdragon 8 Gen 2 die de beste Android-smartphones gebruiken, waaronder de OnePlus 11. Voor de meeste taken zal de OnePlus Pad daarom prima zijn, maar bij intensiever werk zoals fotobewerking in Lightroom verloopt alles net iets te traag.

Aangezien de markt voor Android-tablets niet enorm groot is en dit de eerste tablet van OnePlus is, besloot het bedrijf om slechts één configuratie aan te bieden. Je bent daarom genoodzaakt om de OnePlus Pad in het groen te kopen met 256GB interne opslag (niet uitbreidbaar).

Vanwege de zwakke markt voor Android-tablets bood de OnePlus ook geen apart opslagaanbod. Hij werd echter wel geleverd met een mooie groene kleur die we in onze review prezen.

Lees onze volledige OnePlus Pad review

Beste Android-tablet voor families

3. Google Pixel Tablet De ultieme familietablet Specificaties Gewicht: 493 gram Afmetingen: 258 x 169 x 8,1 mm Besturingssysteem: Android 13 Schermformaat: 10,95 inch Resolutie: 1.600 x 2.560 Processor: Google Tensor G2 Opslag: 128/256GB MicroSD-kaartslot: Nee Batterij: N/A Camera achteraan: 8MP Selfiecamera: 8MP Redenen om te kopen + Speakerdock is top + Handig als gedeelde familietablet Redenen om te vermijden - Ook hier werkt Android niet geweldig - Kleiner dan verwacht

De Google Pixel Tablet levert een geweldige prijs-kwaliteit voor een tablet die je thuis ook nog eens als smart display kan gebruiken, maar we hadden er eigenlijk nog veel meer van verwacht. Het is niet de meest premium tablet die je kan vinden voor deze prijs en hij is kleiner dan je misschien zou verwachten, maar weet bijvoorbeeld wel geweldige prestaties en een geweldig geluid te leveren, of hij nu verbonden is met de speakerdock of niet.

Door de software voelt het apparaat nog steeds wel een beetje aan als een smartphone die zich voordoet als een tablet, zeker wanneer je 'third party'-apps draait. Hopelijk zal Google, nu het zijn eigen tablet heeft uitgebracht, de Android-ervaring op tablets verbeteren, want de hardware is er zeker klaar voor.

Lees de volledige Google Pixel Tablet review

Beste goedkope Android-tablet

4. Samsung Galaxy Tab A8 De beste goedkope tablet van Samsung (en in het algemeen) Specificaties Gewicht: 508g Afmetingen: 246,8 x 161,9 x 6,9 mm OS: Android 11 Schermgrootte: 10,5 inch Resolutie: 1.200 x 1.920 CPU: Unisoc Tiger T618 (12 nm) Opslag: 32/64/128GB Batterij: 7.040 mAh Camera's achter: 8MP Frontcamera: 5MP Redenen om te kopen + Betaalbaar + Fijn scherm + Uitbreidbaar geheugen Redenen om te vermijden - Laadt héél traag op - Software kan crashen

De Samsung Galaxy A8 is een goedkope optie voor diegenen die houden van de tabletsoftware van Samsung, maar niet de hoofdprijs willen betalen. We vonden dat het ontwerp en scherm van de Tab A8 er prachtig en levendig uitzagen, vooral in vergelijking met andere tablets in zijn prijsklasse.

Dit is natuurlijk de goedkoopste tablet op deze lijst dus er moet ergens op bezuinigd worden. Hier zijn dat overduidelijk de prestaties en oplaadsnelheid. Met slechts 3GB of 4GB RAM, kan je (rustig) scrollen op sociale media en series kijken, maar bij de gedachte aan een game, crasht de Galaxy Tab A8 al.

Lees de volledige Samsung Galaxy Tab A8 review

Beste goedkope Android-tablet met 5G

5. Samsung Galaxy Tab S9 FE Betaalbaar alternatief van de Tab S9-serie Specificaties Gewicht: 523 gram Afmetingen: 254,3 x 165,8 x 6,5 mm Besturingssysteem: Android 13 Schermformaat: 10,9 inch Resolutie: 2.304 x 1.440 pixels CPU: Exynos 1380 Opslag: 128/256GB MicroSD slot: Ja Batterij: 8.000mAh Camera's achter: 8MP Frontcamera: 5MP Redenen om te kopen + Goede batterij + Komt met S Pen + IP68-score voor water- en stofbestendigheid Redenen om te vermijden - LCD-scherm - Matige prestaties

De Samsung Galaxy Tab S9 FE is het betaalbare broertje uit de geavanceerde Tab S9-serie. De gewone Samsung Galaxy Tab S9 blonk vooral uit met zijn extreem heldere AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate en de IP68-score voor water- en stofbestendigheid. De IP68-score zien we eveneens terug op de Samsung Galaxy Tab S9 FE, waardoor hij met gemak de stevigste tablet in deze prijsklasse is. Natuurlijk is de S Pen weer van de partij en ook die heeft een IP68-score.

Het display krijgt helaas meerdere downgrades, want we moeten genoegen nemen met een LCD-paneel met 90Hz refresh rate. Aangezien Samsung bekend staat om zijn uitstekende AMOLED-schermen hadden we dat hier ook graag teruggezien. Onder de motorkap zit een Exynos 1380, dezelfde chip die de Galaxy A54 gebruikt. Die werkt prima als je wat wilt browsen en casual multitasken, maar voor gaming en videobewerking zijn er betere opties.

Lees de volledig Samsung Galaxy Tab S9 FE review

Beste goedkope Android-tablet met stylus

6. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Goedkoper, maar nog steeds sterk Specificaties Gewicht: 476 gram Afmetingen: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm OS: Android 12 Schermgrootte: 10,4 inch Resolutie: 1.200 x 2.000 CPU: Snapdragon 732G Opslag: 64/128GB Batterij: 7.040 mAh Camera's achter: 8MP Frontcamera: 5MP Redenen om te kopen + Stevig ontwerp + S Pen meegeleverd Redenen om te vermijden - Soms wat traag - Enkele problemen met S Pen

Offer je graag een paar functies van de Galaxy Tab S6 op voor een goedkopere tablet? Zo ja, dan is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite de tablet voor jou. De chipset is niet zo krachtig, de camera's zijn niet zo indrukwekkend en het scherm is niet zo mooi, maar hij kost ongeveer de helft van de prijs. Zijn specs zijn nog steeds vrij indrukwekkend voor een tablet tegen deze prijs.

Het is een opmerkelijk goede tablet als je bedenkt hoeveel je uitgeeft aan de Samsung Galaxy Tab S6. Zijn display is zelfs even groot als dat van zijn grote broer en hij wordt eveneens geleverd met een handige S Pen.

Lees de volledige Samsung Galaxy Tab S6 Lite review

Android-tablet met de beste batterij

7. Xiaomi Redmi Pad SE Batterij in overvloed Specificaties Gewicht: 478 gram Afmetingen: 255,5 x 167,1 x 7,4 mm OS: Android 13 Schermgrootte: 11 inch Resolutie: 1.200 x 1.920 CPU: Snapdragon 680 Opslag: 128GB Batterij: 8.000 mAh Camera's achter: 8MP Frontcamera: 5MP Redenen om te kopen + Goedkoop + Voldoende opslag + Erg goede batterij Redenen om te vermijden - Hapert soms - 90Hz is wat zinloos - Weinig accessoires

De Redmi Pad SE is sterke concurrentie voor andere goedkope tablets. Zijn algemene prestaties kunnen ermee door, hij ligt goed in de hand en vooral de batterij is indrukwekkend. Gebruik hem echter niet voor werk of school want daarvoor is hij niet snel genoeg en ontbreken de nodige accessoires.

Laat je hier zeker niet misleiden door de batterijcapaciteit. Hoewel de batterij van 8.000mAh zeker niet de grootste is die je zal tegenkomen in een tablet, gaat de Redmi Pad SE opvallend lang mee. Na een uurtje licht gamen, ging er amper 10 à 15 procent van de batterij verloren en na vier dagen in de slaapstand was hij slechts 10 procent batterij verloren.

In tegenstelling tot bij Samsung, zit de oplader hier ten slotte netjes bij in de doos. De tablet laadt wel erg traag op. Reken op minstens drie uur om hem op te laden en als je hem blijft gebruiken tijdens het opladen, wordt dat makkelijk vier of vijf uur.

Lees hier de volledige Xiaomi Redmi Pad SE review

Beste Android-tablets aankoopadvies

Welke Android-tablet moet je kopen? Dit hangt af van wat je wil doen met een Android-tablet. Vaak worden tablets gebruikt door meerdere mensen binnen een huishouden en dan is de Google Pixel Tablet de beste keuze. Als je je laptop wil vervangen door een Android-tablet, dan zijn de Galaxy Tab S9 Ultra en OnePlus Pad goede keuzes. Is je doel om zo weinig mogelijk geld uit te geven en alsnog een ietwat degelijke tablet te krijgen, dan is de Samsung Galaxy Tab A8 een goede aankoop.