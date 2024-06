Top 8 beste Android-tablets (april 2024) (2024)

Het vinden van de beste Android tablet kan een uitdaging zijn. In een markt waar Samsung koning tablet is, zijn er gelukkig ook voldoende (goede) tablets van andere merken te vinden. Wij zetten een paar goede Android-tablets voor je op een rijtje om de keuze iets makkelijker te maken én waar je ze in huis haalt.

Welke Android-tablet moet ik kopen in 2024?

In deze koopgids zetten we een aantal goede Android-tablets voor je op een rijtje. Iedere tablet heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. We hebben daarom de tablets niet gerangschikt van beste naar slechtste, maar houden een willekeurige volgorde aan.

Zoals je van ons gewend bent, verwijzen we je uiteraard ook naar de beste prijzen voor alle tablets in deze review. Heb je een budget waar je je aan moet houden? Lees dan ook eens onze koopgids met goedkope tablets.

Benieuwd naar welke tablet een goede is om op dit moment te kopen? Hieronder hebben we een shortlist samengesteld voor de lezer in tijdnood. Uitgebreide reviews van alle tablets lezen? Gebruik de inhoudsopgave of scroll verder.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S8

Xiaomi Redmi Pad

OnePlus Pad

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Samsung Galaxy Tab A9

Goede tablets: de diepte in

#1 – Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Dit vinden we goed Krachtige tablet

Kleurrijk amoled-scherm

Grote accu

Met S pen (stylus) Dit vinden we minder goed Prijzig

Als eerste in dit lijstje met beste Android-tablets moet de gloednieuwe Samsung Galaxy Tab S9 Ultra genoemd worden. Het is een grote tablet met een gigantisch 14,6 inch-oled-scherm en kan daardoor ook prima dienst doen als laptopvervanger. Een groot pluspunt is de waterdichte behuizing, waardoor het geen probleem is als je per ongeluk wat water over het apparaat laat vallen.

Het prachtige scherm heeft een uitstekend contrast en door de hoge ververssnelheid van 120Hz voelt de tablet razendsnel aan. Animaties vliegen soepel over het scherm en de randen zijn lekker dun.

De tablet draait op de Snapdragon 8 Gen 2-chip die speciaal voor de Galaxy-apparaten van Samsung is aangepast door fabrikant Qualcomm. Het is de snelste processor van dit moment, waardoor je zeker weet dat de Tab S9 Ultra alle taken die je voor hem hebt aankan. Zelfs video’s bewerken en gamen is geen probleem.

Bij de Samsung Galaxy Tab S9-serie wordt standaard ook de S Pen meegeleverd. Daarmee maak je (aan)tekeningen. Deze handige stylus heeft een erg korte reactiesnelheid en laat het lijken alsof je op echt papier aan het werk bent.

Met een batterijcapaciteit van 11200 mAh weet je zeker dat je lang kan werken. Volgens Samsung gaat hij namelijk de hele dag mee. Haal je het apparaat uit de doos, dan draait ‘ie op Android 13 met Samsung’s eigen OneUI-schil. In de toekomst krijgt de Tab S9 Ultra updates tot en met Android 17. Bovendien ontvang je tot de zomer van 2028 beveiligingspatches.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra deals

#2 – Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dit vinden we goed Krachtpatser

Groot magnifiek display

Batterijduur (een dag bij normaal gebruik)

Met S pen (stylus) Dit vinden we minder goed Geen oplader inbegrepen

Niet makkelijk mee te nemen

Prijskaartje

Als ultieme allrounder lijkt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vrijwel alles goed te doen. Daar hangt dan ook wel een premium prijskaartje aan. De Tab S8 Ultra is verder een flinke jongen met zijn 14,6 inch amoled-scherm. De tablet is enorm te noemen en is daarmee direct niet de juiste keuze voor gebruikers die de tablet vaak mee (op reis) willen nemen. Hij staat echter prima op een plank boven je bad of naast je laptop op je bureau.

De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz waardoor alles vloeiend en soepel voor je ogen beweegt. Door de gebruikte technologie zijn contrasten sterk (en zwarte tinten zwart) en kleuren levendig. Het scherm maakt de Tab S8 Ultra een meer dan goede keuze voor vele doelgroepen. Werken, tekenen, schilderen, video bekijken en bewerken – het kan allemaal.

Onder de motorkap van de Tab S8 Ultra is de Snapdragon 8 Gen 1-processor te vinden, die in alle modellen van de 8-serie aanwezig is. Met deze krachtige chip zit het wat betreft performance dus wel goed zit. Zware games en intensieve apps zijn geen enkel probleem voor de tablet. Ook multitasken met vele open applicaties in de achtergrond wordt zonder morren uitgevoerd.

Om zo’n grote Android tablet van leven te voorzien is ook een grote accu nodig. Samsung heeft in de Tab S8 Ultra een 11200 mAh grote accu geplaatst. Dat betekent in de praktijk dat de tablet bij normaal gebruik zonder problemen het einde van de dag moet kunnen halen. Ben je meerdere uren videos aan het bewerken of aan het gamen, dan zul je gedurende de dag de S8 Ultra wel van stroom moeten voorzien. Binnen anderhalf uur is de accu overigens weer opgeladen.

Camera’s aan de voorzijde van de Galaxy Tab S8 Ultra beschikken beide over een resolutie van 12 megapixel. Het gaat om een primaire camera en een groothoeklens. Beiden kunnen ingezet worden voor videogesprekken en voldoen wat betreft scherpte en kleurbereik. Op de achterkant zijn nog een 13 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 6 megapixel te vinden.

Wat betreft opslagcapaciteit en werkgeheugen zijn er meerdere opties. Voor de variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag vraagt Samsung een adviesprijs van 1249 euro. Nu kost hij nog € 757,99. Voor de duurste variant met 16GB RAM en 512GB opslaggeheugen leg je een adviesprijs van 1649 euro neer. Nu inmiddels de Tab S9 Ultra gepresenteerd is, betaal je nog € 1.053,95. Zoek je een middenweg hiertussen? Dan is er het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Die kost nu nog € 904,95.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra deals

#3 – Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Dit vinden we goed Krachtige tablet

Kleurrijk amoled-scherm

Grote accu

Met S pen (stylus) Dit vinden we minder goed Prijzig

Dankzij zijn 12,4 inch-amoled-scherm is de Samsung Galaxy Tab S9 Plus een fijne, grote tablet om in huis te hebben. Het contrast is lekker hoog en kleuren spatten van je scherm. Bovendien heeft ‘ie – net als de Tab S9 Ultra – een IP68-certificering. Hij kan dus gewoon tegen wat spetters vanuit het zwembad waar je deze zomer naast zit. Vind je het scherm wat te groot? Overweeg dan de Samsung Galaxy Tab S9.

Ook in de Tab S9 Plus vind je de Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip. Daardoor is hij net zo krachtig als zijn grotere broer. Zet hem dus vooral in voor videobewerking of voor het spelen van games, want dat soort zware taken gaan hem prima af.

De S Pen wordt bij de hele Samsung Galaxy Tab S9-serie meegeleverd. Gebruik hem om tekeningen te maken of op afstand foto’s te maken. Klaar met de handige stylus? Je klikt hem vast op de magnetische strip op de achterkant van het apparaat, zodat de pen weer oplaadt.

Achterop vind je twee lenzen, die niet meer op een camera-eiland zitten. Ze steken los uit de behuizing, net zoals de laatste smartphones die Samsung uitbracht. Dit is namelijk de nieuwe huisstijl van het merk. Met een accu van 10090 mAh kan je een flinke poos vooruit.

De Tab S9 Plus draait op Android 13. Daar blijft het gelukkig niet bij, want je krijgt maar liefst vier grote updates. Je zit dus tot en met Android 17 goed. Daarnaast hebben hackers voorlopig ook geen kans. Samsung brengt namelijk vijf jaar lang, tot de zomer van 2028, regelmatig beveiligingspatches uit.

#4 – Samsung Galaxy Tab S8

Dit vinden we goed Voordeligere versie van de Tab S8 Ultra

Snelheid en prestaties

Met S pen (stylus)

Handig formaat en lekker licht Dit vinden we minder goed Geen oplader inbegrepen

Prijs officiële Samsung-accessoires

Keuze voor een LCD display

Qua specificaties doet de Samsung Galaxy Tab S8 niet veel onder voor zijn grotere broer, het prijskaartje is echter een stuk aantrekkelijker te noemen. Het design verschilt nauwelijks van de Galaxy Tab S8 Ultra. Dankzij zijn 11 inch-scherm is hij handzaam en je neemt ‘m dus makkelijker mee onderweg dan de Tab S8 Ultra. Het lcd-paneel laat kleuren en contrasten wel wat minder goed overkomen.

De Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra delen alle drie dezelfde processor: de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Zware games, multitasken, bekijken en bewerken van video – het is allemaal geen uitdaging voor de Tab S8.

Ook de grootte van de batterij is wat kleiner dan die van zijn grote broer. De capaciteit is 8000 mAh, maar laden doet hij wel iets sneller dan de Tab S8 Ultra. In 1 uur en 20 minuten laad je de tablet van 0 tot 100 procent op. Bij normaal gebruik kun je een hele dag vooruit op een enkele lading.

Achter op de behuizing zijn twee camera’s te vinden: een 13-megapixel hoofdcamera met autofocus en een 6-megapixel groothoeklens voor plaatjes vanuit krappe hoeken. Aan de andere kant is een enkele 12-megapixel ultra-wide camera te vinden, die prima volstaat voor videogesprekken. De klanken van je favoriete Netflix-serie komen uit één van de vier speakers.

De tablet draait op Android 12 met daaroverheen de OneUI-schil van Samsung. Verder profiteer je van het goede updatebeleid van het merk, dat we al kennen van de smartphones. Je krijgt vier Android-updates en voor vijf jaar ben je met de beveiligingsupdates veilig voor hackers.

Het werkgeheugen bedraagt standaard 8GB. Voor opslagcapaciteit kun je kiezen tussen en 128GB en een 256GB versie, waarbij de maximale opslagcapaciteit via een geheugenkaartje te breiden is. Je haalt de Samsung Galaxy Tab S8 nu in huis voor minimaal € 599,-, maar pak vooral onze prijsvergelijker erbij voor de beste deal.

Samsung Galaxy Tab S8 deals

#5 – Xiaomi Redmi Pad

Dit vinden we goed Scherpe resolutie

Lange batterijduur

Fijne speakers Dit vinden we minder goed Geen 5G-connectiviteit

Niet het helderste scherm

De Redmi Pad van Xiaomi heeft een mooi plekje in deze lijst verdiend. De tablet is namelijk geschikt voor entertainment, maar ook videobellen en andere alledaagse taken zijn een eitje. Op het heldere scherm van 10,61 inch speel je jouw favoriete spelletje of stream je de beste films en series. Waan je in een andere wereld met de ingebouwde set Dolby Atmos-speakers. Het scherm en de speakers zitten verwerkt in een moderne behuizing die verkrijgbaar is in het grijs, zilver en groen.

De Redmi Pad komt met een Helio G99-processor. Die stuurt de hele tablet aan, waaronder het 90Hz-scherm. Animaties en de bediening voelen daardoor nog soepeler. Zo draai je meerdere apps zonder haperingen en download je een hoop apps. Helaas komt de Redmi Pad niet met 5G-connectiviteit. Voor internet ben je dus afhankelijk van een wifi-verbinding.

De batterij in de Xiaomi Redmi Pad is met 8000mAh een flinke jongen. In de praktijk betekent het dat je een ruime dag met een lading doet. Is de tablet toch bijna leeg? Dan laadt ‘ie op met 18W. Dat is niet razendsnel, maar na een nachtje opladen ben je weer klaar om te gaan.

Heb je een videobelletje op de planning of wil je een mooi moment vastleggen? Haal dan de Redmi Pad tevoorschijn. Zowel de voor- als achtercamera hebben een resolutie van 8 megapixel, wat meer dan voldoende is voor een videogesprek of kiekje van de omgeving.

De Redmi Pad van Xiaomi draait standaard op Android 12. Daaroverheen ligt de MIUI voor Pad-schil van de fabrikant. Deze verandert de vormgeving en voegt functies toe die bruikbaar zijn voor de tablet. Denk aan het opsplitsen van je scherm met meerdere apps om te multitasken. Xioami biedt je twee grote Android-updates: tot Android 14 zit je dus goed. Beveiligingsupdates krijg je tot 2025. Zo zijn jij en je tablet digitaal beschermd.

De Redmi Pad kost nu Niet meer leverbaar. Daarvoor krijg je het model met 4GB RAM en 128GB werkgeheugen. Ben je geïnteresseerd in de Xiaomi Redmi Pad? Check dan onze prijsvergelijker, want daar vind je de beste deals bij de voordeligste aanbieders.

Xiaomi Redmi Pad deals

#6 – OnePlus Pad

Dit vinden we goed Krachtig

Fraai ontwerp

Laadt snel op Dit vinden we minder goed Geen oled-scherm

Als eerste en enige tablet van het merk, lijkt OnePlus met hun Pad in te zetten op een manusje van alles. De MediaTek Dimensity 9000-chip is vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Gen 1-processor, de krachtigste van 2022, waardoor de OnePlus Pad als high-end tablet gezien kan worden. Je kunt hem dus – naast de alledaagse taken – ook gerust inzetten voor het gamen of fotobewerking.

Het design is door de in het midden geplaatste lens fraai en praktisch. Je raakt namelijk niet meer per ongeluk de lens aan met je vette vingers. Verder meet het scherm 11,6 inch en is daarmee een middenmaat. Hoewel hij helaas voorzien is van een lcd-paneel, maken de hoge resolutie van 2800 bij 2000 pixels en de snelle verversingssnelheid van 144Hz dat bijna goed.

De tablet is voorzien van een flinke accu. Met 9510mAh kijk je volgens de fabrikant zo’n 14,5 uur video’s. Zijn die uren om, dan laadt je hem op met 67 Watt in ongeveer 80 minuten. Jammer is dat OnePlus de oplader achterwege laat, maar die heb je vast nog liggen.

Ook is de OnePlus Pad uitgerust met aan beide kanten een camera. Videogesprekken voer je met de voorcamera van 8 megapixel. De achtercamera is centraal op de tablet geplaatst, wat naast fraai ook praktisch is. Je zit namelijk niet snel met je vingers voor de lens. Hij levert overigens kiekjes van maximaal 13 megapixel.

Haal je de Pad uit de doos, dan draait hij standaard op Android 13 met OnePlus’ OxygenOS, die tegenwoordig helaas drukker is dan voorheen. Waarschijnlijk wordt de tablet geüpdatet tot en met Android 16. Ook ben je vier jaar lang veilig tegen hackers met de beveiligingsupdates.

Je tovert de OnePlus Pad om tot een schetsblok met de OnePlus Stylo of typt je notities op het toetsenbord, beide worden overigens niet meegeleverd. De tablet is alleen verkrijgbaar in een versie die op wifi werkt, maar heb je ook een OnePlus-smartphone dan deelt ‘ie automatisch de mobiele verbinding. OnePlus legt de adviesprijs op 499 euro, maar is nu al te verkrijgen voor € 449,-.

OnePlus Pad deals

#7 – Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Dit vinden we goed Betaalbaar

Vlotte chip

90Hz-scherm Dit vinden we minder goed Niet snel genoeg voor zware games

De betaalbare Samsung Galaxy Tab A9 Plus kan ook niet in dit lijstje met beste tablets ontbreken. Hij heeft een 11 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie. Breid de tablet uit met een toetsenbord en je hebt een simpele laptop in handen. Hij heeft een vloeiender beeld gekregen dan zijn voorganger had. De ververssnelheid ligt namelijk op 90Hz, terwijl dat bij de Tab A8 nog op 60Hz ligt.

Onder de motorkap ligt een Snapdragon 695-chip die ervoor zorgt dat alle taken die je de tablet geeft soepel verlopen. Zware 3D-games zijn echter helaas net een stapje te ver. Daarvoor zal je een duurdere tablet moeten aanschaffen. Standaard taken zoals een serie streamen en de meeste andere spellen gaan prima.

Verder is de tablet voorzien van een 7040 mAh-accu. Daarmee kan je een poosje vooruit, maar is niet overdreven groot. Opladen gaat met 15 Watt en een lader moet je zelf verzorgen. Die zit namelijk niet in de doos. De Tab A9 Plus draait op Android 13 met Samsung’s eigen One UI-schil.

De tablet is uitgerust met op zijn minst 4GB RAM en 64GB opslagruimte, maar er is ook een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB aan geheugen. Wil je de tablet buitenshuis gebruiken zonder verbinding te moeten maken met wifi, dan is er ook een model met 5G. Je hebt de keuze uit grafiet, zilver en blauw.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus deals

#8 – Samsung Galaxy Tab A9

Dit vinden we goed Goedkoop

Stereospeakers

Laag gewicht Dit vinden we minder goed Niet erg snel

Door zijn scherm van 8,7 inch is de Samsung Galaxy Tab A9 één van de kleinste tablets die momenteel te verkrijgen zijn. Het beeld is helaas niet heel soepel, want pixels verversen maar 60 keer per seconde. Daardoor is deze Samsung-tablet het meest geschikt als je op zoek bent naar een simpele tablet voor op de bank.

Dat blijkt ook uit de processor die door Samsung gebruikt is. Het gaat om een MediaTek Helio G99-chip en die is niet erg snel. Wat browsen, streamen en simpele spelletjes gaan prima. Zware games kan het apparaatje echter niet aan.

De accu is niet bijster groot: 5100mAh. Toch zal je met het simpele gebruik flink wat aantal uurtjes vooruit kunnen. Als je van plan bent hier en daar de tablet als laptop in te zetten, dan is het verstandig om te kiezen voor de Tab A9 Plus. Daarvoor verkoopt Samsung een aparte hoes met toetsenbord. Bovendien is het scherm van dit reguliere model net wat te klein om fatsoenlijk op te kunnen werken.

Voor dit alles betaal je dan natuurlijk ook niet de hoofdprijs. De adviesprijs van het model ligt op 179 euro. Wil je overal toegang tot internet, dan kost de 5G-versie je 219 euro. Je krijgt daarvoor 4GB RAM met 64GB opslag. Ook is er een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB geheugen.

Samsung Galaxy Tab A9 deals

Een tablet kopen? Dit is waar je op moet letten

Voordat je de beslissing hebt gemaakt en een tablet gaat kopen, is het verstandig de volgende tablet aankoop aandachtspunten mee te nemen in je keuze.

Beeldscherm

Misschien wel het belangrijkste aspect van een tablet: het beeldscherm, en dan specifiek de grootte en het type van het scherm.

Voor een zo fijn mogelijke gebruikservaring raden wij je aan voor een tablet te kiezen met ten minste een 10 inch schermformaat. Tablets met een kleiner scherm zijn compacter en handzamer, echter is het minder prettig om hierop te browsen.

Ben je veel onderweg en neem je de tablet met je mee in bijvoorbeeld de bus of trein, dan weegt het formaat en gewicht van een Android tablet waarschijnlijk wat zwaarder voor je.

Voor multimedia enthousiastelingen raden we aan naar een tablet met een oled-beeldscherm uit te kijken, omdat de kleuren en contrasten hierin beter zijn. Zwarte kleuren zijn dan ook echt (bijna) volledig zwart.

Hoe ga je de tablet gebruiken?

Hoe en waar je jouw tablet gaat gebruiken bepaald voor een groot deel de keuze die je uiteindelijk maakt. Ben je veel op reis, dan wil je waarschijnlijk het liefst een zo compact mogelijke tablet. Game je graag, dan wil je een tablet met de best mogelijke prestaties. Ben je een multimedialiefhebber, dan kijk je waarschijnlijk uit naar een tablet met een zo mooi mogelijk scherm en goede geluidskwaliteit.

Formaat van de tablet: kleine of grote Android tablet kopen?

De keuze voor het formaat van een tablet is voornamelijk persoonlijke voorkeur waar we niet zo heel veel over kunnen zeggen. De grootte van het scherm bepaalt eigenlijk vooral de uiteindelijke grootte van het gehele toestel.

Mocht je op zoek zijn naar een grote Android Tablet, dan is uiteraard de Samsung S9 Plus en S9 Ultra een logische keuze.

Processor

De processor in een tablet bepaalt voor een (heel) groot deel hoe snel en krachtig de tablet is. Daarmee is hij samen met de aanwezige software(schil) grotendeels verantwoordelijk voor de gebruikerservaring.

Ga je de tablet gebruiken voor e-mailen, browsen en wat YouTube of HBO Max? Dan doet de aanwezige processor er niet echt toe.

Wil je de tablet in gaan zetten voor zware apps zoals apps om video mee te bewerken, ga je hem met een los toetsenbord inzetten als laptop of zware games mee spelen? Dan is de processor zeker van belang, en doen andere eigenschappen zoals de camera’s er minder toe.

Kijk in dat geval uit naar een tablet met tenminste een processor van de laatste generatie. Het werkgeheugen moet in dat geval meer dan 8GB zijn. De beste Android-processor is op dit moment de Snapdragon 8 Gen 3.

Camera’s

Wanneer het op camera’s aankomt zijn deze niet zo’n belangrijke feature als bij smartphones het geval is. Een tablet heb je vaak niet in je broek- of jaszak zitten om hem er even snel uit te wippen voor het maken van een foto.

Het gros van tabletgebruikers gebruikt de camera’s niet tot nauwelijks. Als er een camera veel wordt gebruikt is dat voornamelijk de camera aan de voorzijde (selfiecamera) voor het voeren van videogesprekken. Megapixels zeggen niet altijd iets over de foto- en videokwaliteit, maar toch raden we je aan uit te kijken naar een tablet met ten minste een 8-megapixel camera aan de voorzijde.

Batterijduur

Een tablet zou wat ons betreft bij normaal gebruik een volledige dag mee moeten kunnen gaan, zonder deze tussendoor aan het stroom te hoeven hangen. Voor tablets met een 10 inch-schermen wil je idealiter een batterijcapaciteit van ten minste 7000 mAh zien. Voor tablets met grotere schermen (denk aan 11 of 12 inch) moet die capaciteit al snel op 10.000 mAh of meer liggen.

Toch is batterijcapaciteit niet altijd alles bepalend. Wat naast gebruik van de tablet meespeelt in de batterijduur, is de onderliggende hardware en hoe deze de batterij aanspreekt en gebruikt. Sommige processoren staan er bekend om veel batterijcapaciteit te vragen van een tablet. Aanvullend zijn sommige modellen tablets gevoelig voor hitteontwikkeling wanneer deze intensief gebruikt worden. Deze hitte zorgt er voor dat de batterij sneller leeg raakt.

Opslag en werkgeheugen

Veel opslagruimte is fijn om zo al je foto’s, videos en applicaties kwijt te kunnen. Het beschikbare werkgeheugen is vooral belangrijk voor de prestaties van je tablet, maar de twee worden vaak in één adem genoemd.

De opslagcapaciteit van de meeste Android tablets loopt uiteen van minimaal 16GB tot 1TB. Hoeveel ruimte je nodig hebt hangt af van hoe je de tablet gebruikt. Alle tablets zijn prima voor het gebruik van e-mail, internet browsen en videostreaming omdat deze weinig opslag vereisen.

Doe je veel met foto- en/of video, wil je een muziekbibliotheek aanleggen of veel apps installeren dan is opslagruimte een belangrijkere factor bij de aankoop van een tablet. Het is dan ook handig om uit te kijken naar een Androidtablet waarbij de opslagcapaciteit verhoogd kan worden; dit is niet bij iedere tablet mogelijk.

Voor de gemiddelde gebruiker raden we tenminste 32GB aan opslagcapaciteit aan. Dit komt doordat het besturingssysteem en de standaard aanwezige applicaties (die niet altijd allemaal verwijderd kunnen worden) ook al wat ruimte opslokken.

Voor werkgeheugen geldt: hoe meer geld je uitgeeft, hoe meer werkgeheugen je over het algemeen krijgt. Daarbij loopt het geheugen uiteen van 1GB tot ongeveer 16GB. Voor prestaties is de aanwezige processor belangrijker, want Android gaat over het algemeen netjes en zuinig om met het beschikbare werkgeheugen.

Wi-Fi of 5G?

De meeste tablets zijn beschikbaar in twee versies: namelijk met Wi-Fi of 5G connectiviteit. Zul je de tablet alleen op vaste locaties zoals thuis in de woonkamer gaan gebruiken? Dan volstaat de Wi-Fi versie natuurlijk. Neem je jouw tablet mee op reis in de bus, trein, tram of metro dan is het wellicht handig(er) om voor de 5G-versie te kiezen, zodat je – waar nodig – altijd online bent.

Audio

Ben je een muziek- en of video liefhebber, dan is de geluidskwaliteit van een tablet een belangrijke factor. Alle tablets in deze koopgids beschikken over stereospeakers, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Er zijn op het gebied van audio echter enkele uitblinkers die geen stereo maar quad speakers met (bijvoorbeeld) Dolby ATMOS ondersteuning hebben, waar van de Samsung Galaxy Tab S8 er een is.

Voor de allerbeste geluidservaring raden we nog altijd aan gebruik te maken van een goede koptelefoon of een set draadloze oordopjes.