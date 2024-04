Die 14 besten ✍️ WordPress Formular Plugins 2024 (2024)

Formulare in WordPress sind sehr mächtig. Vom einfachen Kontaktformular bis hin zur Umfrage, dem Newsletter oder dem Spendenformular ist nahezu alles möglich. Jedenfalls dann, wenn du das richtige Plugin dafür verwendest. Deshalb zeige ich dir heute die besten WordPress Formular Plugins.

WordPress-Formular-Plugins sind Erweiterungen, die es WordPress-Benutzern ermöglichen, Formulare auf ihren Websites zu erstellen und zu verwalten. Dies kann beispielsweise für Kontaktformulare, Umfragen oder Anmeldeformulare nützlich sein. Es gibt viele verschiedene Formular-Plugins für WordPress, jedes mit seinen eigenen Funktionen und Möglichkeiten.

Das beste WordPress Formular Plugin

Contact Form 7Kostenloses und bewährtes Formular Plugin für WordPress, welches schon eine sehr lange Zeit supportet wird. Sowohl vom Entwickler selbst als auch durch Erweiterungen von der Community. Klare Empfehlung, wenn du nur ein einfaches Kontaktformular benötigst oder eine kostenlose Version bevorzugst. Fluent FormsDie BloggerPilot Preis-Leistungs-Empfehlung! Viele Vorlagen, ein großartiges Interface und eine gelungene Bedienung. Fluent Forms macht Spaß, weil es nicht zu viel sein will, aber seine Kompetenzen besonders sauber und durchdacht umsetzt. Außerdem ist es vergleichsweise günstig zu bekommen und damit mein Preis-Leistungs-Sieger. WPFormsUmfangreicher und durchdachter Form Builder für WordPress. Funktioniert wie ein Page-Builder, indem du Felder und Elemente ganz einfach zusammenklickst, um daraus dann das eigentliche Formular zu erstellen. Viele Möglichkeiten und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild, aber auch teuer.

Fluent Forms ist das besten WordPress-Formular-Plugin. Vom BloggerPilot gewählt.

Vom einfachen Kontaktformular bis hin zur komplexen Umfrage ermöglichen WordPress Formular Plugins nahezu alles. Was genau die einzelnen Erweiterungen können und wo ihre Stärken beziehungsweise Schwächen liegen, zeige ich dir in meinem heutigen Vergleich der besten WordPress Formular Plugins. Sei gespannt auf die Ergebnisse, denn sie werden dich überraschen.

1. WPForms

Funktionen: Formulare, Vorlagen, Validierung der Eingabefelder, Spamschutz

Speziell: Tarife für Anfänger oder Profis passend wählbar, bis hin zur Integration von Salesforce

Preis: Kostenlos oder Pro ab ca. 40 bis 300 Euro pro Jahr

Zum Produkt

Das Plugin WPForms beschreibt sich selbst als einen Drag-and-drop WordPress Form Builder. Es ist also eine vermeintlich einfache Lösung, die darauf setzt, dass die gewünschten Formulare problemlos von dir zusammengeklickt werden können. Ähnlich wie du es von Page-Buildern her kennst. Das ist schon recht praktisch, wenn man bedenkt, wie unkompliziert auf diese Weise ganz unterschiedliche Formularfelder für allerlei Anwendungsgebiete realisiert werden können.

Enthalten sind dabei selbstverständlich alle grundlegenden Features, wie die Einwilligung in Bezug auf die DSGVO, eine Dankesseite, der notwendige Spamschutz sowie vieles mehr. Die exakten Funktionen richten sich nach dem jeweiligen Tarif. Wer beispielsweise möglichst viele Vorlagen möchte oder sich eine Integration mit gängigen Tools wie Mailchimp und Co wünscht, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Wer einfach nur Formulare erstellen will, kann das Plugin kostenlos verwenden und mit dem Branding leben oder auf den günstigsten Tarif ausweichen, um ebendieses zu entfernen und ein paar erweiterte Funktionen zu erlangen.

Vorteile

Von der kostenlosen Variante mit Branding bis hin zur Profi-Version mit Salesforce-Integration wählt jeder den genau passenden Tarif aus.

Formulare werden wie in einem Page-Builder zusammengeklickt

Vom Kontaktformular über Zahlungsformulare und Umfragen ist nahezu jede Art von Formular realisierbar

Nachteile

Nicht das günstigste Plugin

2. Fluent Forms

Funktionen: Formulare, Spamschutz, Drag-and-drop Editor, Vorlagen, WordPress Bedingte Logik

Speziell: SMS-Verfifikation

Preis: Kostenlos oder Pro ab ca. 60 US-Dollar bis 199 Euro im Jahr, Lifetime-Lizenz als Alternative

Zum Produkt

Auch Fluent Forms (mein Review) kommt mit einem einfachen Form-Builder daher, bei dem du ganz nach Belieben verschiedene Arten von Formularen zusammenstellen kannst. Welche Felder du dabei kombinierst oder anlegst, bleibt vollständig dir überlassen. Das Ganze geschieht via Drag-and-drop, ist also alles andere als kompliziert und erklärt sich im Grunde genommen von selbst. Eines der großen Versprechen von Fluent Forms ist zudem, dass du nicht für jedes neue Feature einzeln zahlen musst. Kaufst du dir das WordPress-Plugin im Abo oder als Lifetime-Lizenz, hast du auch alle Features, ohne später noch einmal nachzahlen zu müssen. Das macht die Sache angenehm unkompliziert.

Die Grundversion von Fluent Forms ist kostenlos im WordPress-Plugin-Verzeichnis zu bekommen. Wer neben den Standards-Features jedoch weitere Integrationen (HubSpot etc.) benötigt oder besondere Features wie etwa Zahlungsformulare nutzen möchte, der muss zur Premium-Version greifen. Dabei kaufst du dir das WordPress Formular Plugin entweder im Abo oder als Einmalkauf mit einer Lifetime-Lizenz. Hier musst du dich nur fragen, ob du Fluent Forms länger als ein paar Jahre nutzen willst oder nicht. Das Plugin hat in der Premium-Version so ziemlich alles, was du jemals benötigen wirst.

Vorteile

Kein Features-Wahnsinn, sondern in jedem Tarif alles enthalten

Free Version ist bereits mächtig und die Premium-Version nicht zwingend notwendig

Einfacher Drag-and-drop Editor für Formulare

Nachteile

Lifetime-Lizenz ist teuer und lohnt sich nur auf viele Jahre gerechnet

3. Gravity Forms

Funktionen: Drag-and-drop Builder, Conditional Logic, mehrseitige Formulare, E-Commerce Features

Speziell: Certified Dev Addons

Preis: Ab ca. 60 bis 260 US-Dollar im Jahr

Zum Produkt See Also Best WordPress Form Builder Plugins for Elementor (2024) | FormBuilder

Bei Gravity Forms ist zunächst einmal der Drag-and-drop-Builder wirklich gut gelungen. Nicht nur, dass er sich nahtlos in das WordPress Dashboard integriert, er erlaubt es dir zudem, schnell und direkt Formulare zusammenzubauen. Diese können sogar mehrere Seiten haben und besitzen eine Möglichkeit, dass Nutzer bisherige Einträge für später speichern dürfen. Conditional Logic darf dabei selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen, sodass bestimmte Felder für gewisse Besucher ein- oder ausgeblendet werden können. Gravity Forms hat noch massenhaft weitere Features, die du dir auf der Website entsprechend ansehen kannst. Hier alles aufzuzählen, wäre absurd.

Was allerdings noch klar gesagt werden muss, ist, dass Gravity Forms seine Addons nach dem jeweiligen Tarif staffelt. Das kann nervig sein, weil du für bestimmte Integrationen unter Umständen Geld ausgeben musst. Während beispielsweise reCAPTCHA oder Mailchimp in allen Tarifen enthalten sind, gibt es Anbindungen zu Dropbox oder PayPal erst ab dem Pro-Tarif und wer noch komplexere Kombinationen sucht, benötigt dann zwangsläufig das Elite-Abonnement. Mir gefällt diese Art von Einschränkung nicht so gut, da hier bestimmte Funktionen hinter einer Paywall versteckt werden. Mach dir darüber also vorher Gedanken, falls du etwas davon benötigst.

Vorteile

Super simpler Drag-and-drop Builder für allerlei Formulare

Integriert sich toll in das WordPress Dashboard

Nachteile

Es gibt eine Paywall für bestimmte Anbindungen und Funktionen

4. Ninja Forms

Funktionen: Formulare per Drag-and-drop, Uploads sowie Zahlungsformulare u.v.m.

Speziell: Addons als Funktionserweiterungen

Preis: Kostenlos oder Pro ab .ca 50 bis 300 US-Dollar im Jahr

Zum Produkt

Ninja Forms bezeichnet sich selbst als vermeintlich einfachste Lösung, die zu Einhundertprozent anfängerfreundlich ist. Das trifft durchaus zu, wie ich finde, denn das Plugin ist wirklich besonders eingängig designt worden. Egal auf welchem Wissenstand du in Bezug auf WordPress bist, mit Ninja Forms gelingen dir Formulare im Handumdrehen. Die Grundlagen klickst du dir dabei einfach zusammen und greifst dafür auf entsprechende Vorlagen zurück, die schnell angepasst werden können. Benötigst du dann doch mal etwas mehr z. B. Uploads oder Zahlungsformulare ist auch das mit Ninja Forms problemlos realisierbar.

Das Zahlungsmodell ist bei Ninja Forms dezent anders und interessant gelöst. Die Tarife unterscheiden sich zunächst einmal ganz klassisch in der Anzahl an Domains, auf denen Ninja Forms genutzt werden darf. Das kennst du bestimmt schon von anderen WordPress-Plugins. Spannend ist hier die Idee, dass eine bestimmte Anzahl an Addons bereits inklusive sind. Außerdem gibt es je nach Tarif unterschiedlich viel Rabatt auf weitere Addons. Die Erweiterungen sind dabei Integrationen von Newsletter-Systemen oder Zahlungsanbietern. Also alles, was über die Formulare selbst hinausgeht oder diese eben noch einmal erweitert. Das ist ungewohnt gelöst und dürfte nicht jedem gefallen. Ich finde die Idee aber relativ gut. Vor allem, weil ich in der Theorie so nur für tatsächlich genutzte Features zahlen muss und nicht pauschal für alles, selbst wenn ich es nicht verwende.

Vorteile

Bezahlmodell erlaubt nur das zu bezahlen, was auch gebraucht wird, was eine interessante Lösung ist

Standardumfang reicht für viele Zwecke bereits aus

Kinderleichte Formularerstellung auch ohne viel WordPress-Wissen

Nachteile

Preismodell ist von der Idee gut, kann aber kostspielig werden, wenn du viele Addons benötigst

5. Formidable Forms

Funktionen: Formulare via Drag-and-drop Builder, Rechner und Quizze

Speziell: Viele Funktionen abseits klassischer Formulare

Preis: Kostenlos oder Pro ab ca. 80 US-Dollar bis 600 US-Dollar im Jahr

Zum Produkt

Das WordPress-Plugin Formidable Forms verkündet gleich zu Beginn, dass es weitaus mehr als nur ein Formular Plugin mit Drag-and-drop Builder ist. Es möchte mehr bieten, etwa Quiz-Spiele oder selbsterstellte Rechner. All das wird über die entsprechenden Formularfelder realisiert. Von Umfragen über Quizfragen hin zu Kalkulatoren und vielen weiteren Funktionen kannst du also so ziemlich alles umsetzen. Das ist praktisch, wenn du eben mehr als ein Kontaktformular oder Registrierungsformular benötigst und beispielsweise einen Preisrechner für deine Website erstellen willst.

Um den eh schon massiven Funktionsumfang noch zu erweitern, gibt es auch bei Formidable Forms entsprechende Addons. Die bringen dann eine Geolocation, SMS Votings oder User Tracking hinzu. Bezahlformulare mit Stripe, PayPal und Co sind ebenso realisierbar wie klassische Newsletter-Integrationen mit MailChimp. Ich würde fast sagen, dass Formidable Forms mit zu den mächtigsten Formular Plugins für WordPress gehört. Wenn du also viel mit Formularen arbeitest und auch komplexere Funktionen sehr einfach umsetzten willst, ist Formidable Forms genau richtig.

Vorteile

Sehr mächtiges Formular Plugin, welches weit über die Standard-Features hinausgeht

Viele verschiedene Formulare möglich, inklusive Vorlagen

Auch Preisrechner oder Quiz-Spiele sind hier realisierbar

Nachteile

Preise entscheiden darüber, welche Features genutzt werden dürfen und welche nicht

6. Everest Forms

Funktionen: Formulare für nahezu alles, Vorlagen, E-signature, Conditional Logic

Speziell: Kostenlose Version bereits sehr umfangreich

Preis: Kostenlos und Pro ab ca. 70 bis 300 US-Dollar im Jahr

Auch Everest Forms überzeugt mit einem soliden Drag-and-drop Form Builder, wie es mittlerweile üblich ist. Außerdem gibt es passend dazu eine große Bibliothek an Vorlagen, die schnell und einfach übernommen werden können. Auf diese Weise sparst du dir das Zusammenbasteln vieler Standardformulare, indem du dafür auf eines der vorgefertigten Templates zurückgreifst. Abgeschickte Formulardaten werden direkt innerhalb von WordPress sichtbar, weshalb dir nichts mehr verloren gehen wird. Eine Limitierung bei der Anzahl gibt es übrigens nicht, Everest Forms kann so viele Formulare erstellen, wie du gerade benötigst. Die Formulare selbst werden zudem ohne Nachladen der Seite abgeschickt, wie sich das heutzutage gehört.

Everest Forms ist zudem kostenlos, kann aber wie fast alle WordPress-Plugins über eine Premium-Version erweitert werden. Wer zahlt, bekommt also noch ein wenig mehr. Das reicht von Formularen für das Einreichen von Beiträgen, über Zahlungs- und Marketingintegrationen, bis zu selbst erstellen Registrierungsformularen, damit sich Nutzer bei dir im Blog entsprechend anmelden dürfen. Da ist vieles möglich, wobei die grundlegende Funktionalität von Everest Forms wie erwähnt erst einmal kostenlos bleibt.

Vorteile

Kostenlose Version ermöglicht nahezu alles, was gängige Formulare benötigen

Viele Funktionen sind sehr sauber und direkt in das WordPress Dashboard integriert und erfordern daher keine Umwege

Nachteile

Keine bekannt

7. Quform2

Funktionen: Einfache Formulare, Quizze und Umfragen

Speziell: Niedrige Kosten

Preis: Ca. 30 bis 145 US-Dollar pro Website

Zum Produkt

Was mir an Quform2 wirklich ausgezeichnet gefällt, ist, dass du hier keine laufenden Kosten hast und der Preis auch allgemein eher niedrig gehalten ist. Die meisten WordPress Formular Plugins gibt es ausschließlich im Abonnement. Das ist bei Quform2 ganz anders. Dies ist ein Einmalkauf über den Marktplatz von Envato. Entweder in der normalen Version oder eben in der erweiterten. In Sachen Features unterstützt Quform2 beispielsweise das unsichtbare reCAPTCHA, beherrscht die WordPress „Conditional logic“, kann automatische Antworten senden und besitzt verschiedene Elemente, die zum Formular hinzugefügt werden können.

Am Ende ist Quform2 kein umfangreicher Form-Builder wie andere Plugins aus dieser Liste, was dir vorab klar sein sollte. Dafür ist Quform2 aber ein günstiges Leichtgewicht für Formulare. Was für Formulare dabei möglich sind, wird auf der Produktseite als Live-Demo präsentiert. Umfragen, Registrierungen und Kontaktformulare sind jedenfalls kein Problem. Nicht im selben Umfang wie bei den großen Plugins in diesem Bereich, doch manchmal braucht es auch keine aufgeblähte Lösung für den Erfolg.

Vorteile

Einmalkauf statt teures Abonnement

Alle Formulare, die im Alltag benötigt werden, sind problemlos mit Quform2 realisierbar

Nachteile

Funktionsumfang im Vergleich mit anderen Formular Plugins für WordPress etwas eingeschränkt

8. Elementor Formular Widget

Funktionen: Kontaktformular und einfache Formularfelder

Speziell: Gewohnte Technik von Elementor

Preis: In Elementor Pro enthalten, ab 59,00 US-Dollar im Jahr

Zum Produkt

Wer keine Lust oder kein Geld hat, um sich nur für die Formulare ein weiteres Plugin zu kaufen, der kann eventuell auf den Page-Builder Elementor zurückgreifen. Ist dieser im Einsatz, sind Formulare innerhalb von WordPress nämlich gar kein Problem mehr. Das Form-Widget von Elementor macht es möglich. Dieses erlaubt es dir nämlich ebenso leicht Formulare zu erstellen, wie du alles andere mit Elementor kreieren kannst. Das heißt, dass du auf ein weiteres teures WordPress Formular Plugin getrost verzichten kannst, wenn du Elementor bereits nutzt.

Die Formulare, die du mit Elementor erstellst, sind am Ende sehr umfangreich, aber natürlich nicht ganz so mächtig wie mit einem Plugin für diese Zwecke. Das liegt auch an den Schnittstellen, die andere Plugins teilweise zur Verfügung stellen. Bei Elementor ist zwar viel machbar, am Ende erkennst du dann aber doch recht klar die Grenzen des Möglichen. Das ist jedoch egal. Die Wahrheit ist: Für viele Formulare reicht Elementor bereits aus. Vor allem dann, wenn es nur um einfache Kontaktformulare geht.

Siehe auchIf-So Review - Dynamische Inhalte und WordPress Automatisierung

Vorteile

Im Elementor Page-Builder enthalten

Ausreichend für alle gängigen Standardformulare

Nachteile

Keine komplexen Anbindungen möglich

Nur mit Elementor Pro

9. Divi Formular Modul

Funktionen: Einfache Formulare

Speziell: Gewohnte Technik vom Divi Theme

Preis: In Divi enthalten, 89,00 US-Dollar im Jahr

Zum Produkt

Was der Elementor Page-Builder kann, möchte das Divi Theme natürlich ebenfalls bieten. Mit dem Divi Formular Modul ist genau das der Fall. Hiermit werden in Divi problemlos und schnell Formulare erstellt, die dann auf jeder WordPress-Seite und in jedem Beitrag eingefügt werden können. Eben ganz genauso wie alle anderen Module. Auf dieselbe Weise wird das Modul dann auch bearbeitet. Du benötigst dir also keine Sorgen machen, dass es etwas anders funktioniert. Alles ist so, wie es bei jedem Modul in Divi gehandhabt wird.

Wie zuvor, solltest du hier aber keine Wunder erwarten. Natürlich bietet das Divi Formular Modul nicht derart komplexe Möglichkeiten, wie das bei den entsprechenden WordPress Formular Plugins der Fall ist. Doch dafür kostet es auch kein zusätzliches Geld, sondern ist in Divi bereits enthalten. Das solltest du dir immer vor Augen führen, wenn du einen Vergleich startest. Für einfache Kontaktformulare und etwas mehr reicht aber auch das Divi Formular Modul bereits aus. Und wenn du schon Divi lizenziert hast, kostet dich das Ganze keinen Cent.

Vorteile

Wer Divi hat, hat auch das Formular Modul

Reicht für alle gängigen Standardformulare in WordPress

Nachteile

Komplizierte Formulare sind hiermit nicht möglich

10. Jetpack Form Block

Funktionen: Kontaktformular, Registrierung, Feedback und einige andere Formulare

Speziell: Teil der Jetpack Plugin-Sammlung

Preis: Kostenlos und ab ca. 5 Euro im Monat

Zum Produkt

Jetpack ist eine Art Plugin-Sammlung von Automattic, den Entwicklern von WordPress. In Jetpack sind viele Funktionen enthalten und diese können oft sogar einzeln hinzugebucht werden. Von Sicherungen bis Security Scans ist alles vertreten und auch Jetpack Forms ist standardmäßig mit dabei. Der Formularblock für den Block-Editor lässt sich freischalten, indem du das Kontaktformular innerhalb von WordPress aktivierst. Fortan ist der neue Block verfügbar und kann eingesetzt werden. Das Formular von Jetpack hat dabei verschiedene Vorlagen. Darunter sind das Kontaktformular, die Newsletter-Anmeldung, eine Registrierung, ein Formular für Termine und Feedback.

Im Verlauf kannst du festlegen, wohin das Formular gesendet werden soll und welchen Betreff es hat. Der Formularblock selbst ist dabei eine individuelle Blockart, welche wiederum andere Blöcke in sich trägt. Im Block ist jedes Feld des Formulars daher eine Art Child Block. Die weiteren Möglichkeiten sind bei Jetpack Forms aber stark begrenzt. Es gibt zwar eine Newsletter-Integration von Creative Mail und eine CRM-Integration mit Jetpack CRM, doch abseits dessen ist nicht allzu viel zu erwarten. Jetpack Forms ermöglicht dir also eher einfache Formulare, keine komplex angelegten und stark individualisierte Lösungen.

Vorteile

Schnell und einfach nutzbar, dank Jetpack

Nativ im WordPress Block-Editor zu verwenden

Nachteile

Keine großen Erweiterungsmöglichkeiten

11. Contact Form 7

Funktionen: Schnelle und einfache Formulare

Speziell: Besonders performant und leichtgewichtig

Preis: Kostenlos

Es gibt vermutlich kaum ein bekannteres Formular Plugin für WordPress als Contact Form 7. Das liegt unter anderem daran, dass die Erweiterung schon seit einer Ewigkeit verfügbar ist und eine der Ersten ihrer Art war. Noch dazu ist Contact Form 7 wirklich gut, indem was es versucht. Das Plugin ist nicht umsonst auf über fünf Millionen Blogs aktiviert. Selbiges hat auch damit zu tun, dass das WordPress Formular Plugin kostenlos verfügbar ist. Besser noch, es gibt sogar Contact Form 7 Erweiterungen von Drittentwicklern und viele Premium Themes haben bereits Styles und Funktionen für Contact Form 7 integriert. Kurzum hat sich die Erweiterung als eine Art Standard für Formulare innerhalb von WordPress etabliert und durch den langen Support auch viel Vertrauen aufgebaut. Es funktioniert einfach schon seit vielen Jahren.

Ferner ist Contact Form 7 wohl eines der anfängerfreundlichen Formular Plugins für WordPress. Einmal installiert, gibt es sofort ein Standardformular, welches kinderleicht integriert werden kann. Du benötigst hier also wirklich keinerlei Vorwissen oder Erfahrung. Wer mehr möchte, kann sich dank hervorragender Dokumentation problemlos einarbeiten, um etwa ein Quiz zu erstellen oder Upload-Formulare zu erzeugen. Was modernen Anwendern fehlen wird, ist ein Drag-and-drop Interface wie bei den Page-Buildern oder anderen hier vorgestellten Formular Plugins. Contact Form 7 ist diesbezüglich etwas altmodisch, aber eben solide und gut supportet. Da muss jeder selbst entscheiden, was ihm am Ende lieber ist.

Vorteile

Funktioniert direkt nach der Installation mit einem Standardformular

Wer möchte, darf auch komplexere Formulare erzeugen

Nachteile

Kein Drag & Drop Formular Builder, stattdessen ist viel klassische Handarbeit gefragt

CSS- und HTML-Kenntnisse sollten vorhanden sein, um eigene Formularen entsprechend anzupassen.

12. FormCraft

Funktionen: Schnelle Formulare erstellen, mit oder ohne Vorlage

Speziell: Addons steuern bestimmte Zusatzfunktionen

Preis: Kostenlos und 35 US-Dollar als Premium Plugin

Zum Produkt

FormCraft ist ein weiterer drag-and-drop Form Builder für WordPress, mit dem du sehr einfach und schnell die unterschiedlichsten Formulare für deine Website erstellen kannst. Dazu hat FormCraft verschiedene Vorlagen bzw. Templates integriert, die den Einstieg besonders leicht gestalten. Du fängst also entweder komplett selbst an oder baust ein neues Formular auf Basis einer bereits erstellten Vorlage. Den Form-Builder empfinde ich als besonders angenehm, weil er schnell reagiert, nicht überladen wirkt und einfach zu bedienen ist. Das ist natürlich eine subjektive Aussage, aber mir gefällt er im direkten Vergleich mit ähnlichen WordPress Formular Plugins wirklich mit am besten.

Für das Plugin selbst gibt es wie üblich einige Addons, um bestehende Service zu integrieren. Ein Teil dieser Addons ist kostenlos verfügbar, die anderen kosten um die 20 US-Dollar. Auch das klappt übrigens direkt aus dem Dashboard von WordPress heraus, da hier bereits alle Addons angezeigt werden. Checkouts oder selbst erstelle Kalkulatoren sind ebenfalls möglich. Alles in allem ein aufgeräumtes und sauber programmiertes Plugin mit auffallend guter Performance. Außerdem gibt es das WordPress Formular Plugin zunächst einmal als Einmalkauf über Envato. Alles sehr fair, durchdacht, super zu bedienen und daher eine klare Empfehlung.

Vorteile

Kostenlos, bereits gut und einfach nutzbar

Besonders performant und eingängig zu bedienen

Addon-System mit einzelnen Erweiterungen ist gut durchdacht und angenehm gelöst

Nachteile

Keine bekannt

13. NEX-Forms

Funktionen: Formulare, Quizze, Umfragen, Zahlungen u.v.m.

Speziell: Addons kostenlos verfügbar

Preis: Ca. 40 US-Dollar

Zum Produkt

Zum Ende hin möchte ich dir gerne noch NEX-Forms vorstellen. Das mag nicht allzu bekannt sein und ist damit weniger populär, doch das heißt natürlich nicht, dass NEX-Forms komplett uninteressant ist. Das eher kleine Plugin ist in Wahrheit nämlich gar nicht so klein, zumindest wenn ich mir die Features ansehe. Zusammengestellt werden die Formulare dabei allerdings etwas ungewöhnlich. Das Ganze sieht fast schon wie eine Art Photoshop aus, mit dem gekachelten Hintergrund.

Schlussendlich ist der Editor von NEX-Forms sehr mächtig und umfangreich, aber dadurch auch alles andere als einfach oder eingängig zu bedienen. Er ist etwas fummelig und bedarf Eingewöhnung, bevor eigene Formulare erstellt werden können. Die Einträge werden dafür allesamt gespeichert und Uploads wie Analytics sind ebenfalls schon enthalten. Addons kosten 20 US-Dollar, sind aktuell aber wohl alle komplett kostenlos zu bekommen. Für mich ist NEX-Forms eines dieser WordPress Formular Plugins, die zu viel wollen und deshalb nichts so richtig perfekt machen. Es ist zwar alles mit dabei, doch nahezu jede Erweiterung aus unserer Liste funktioniert eingängiger als NEX-Forms.

Vorteile

Geringer Preis und viele Funktionen sind bereits mit dabei

Die Addons gibt es derzeit kostenlos als Download

Regelmäßige Updates sichtbar

Nachteile

Wirkt etwas lieblos umgesetzt und ist dazu noch unnötig komplex aufgebaut

14. Thrive Leads

Funktionen: Formulare, Newsletter, Leads

Speziell: Perfekt in Thrive Themes integriert

Preis: 97 US-Dollar jährlich

Zum Produkt

Fast hätte ich Thrive Leads vergessen. Das Plugin ist eine Lead-Maschine, ähnlich wie FluentCRM. Das Hauptaugenmerk liegt mehr bei Newsletter-Leads als bei Kontaktformularen.

Vorteile

Falls du eine Thrive-Mitgliedschaft besitzt, hast du das Leads-Plugin kostenlos dabei.

Nachteile

Nicht unbedingt die schlankeste Lösung.

15. Bonus: Kadence Blocks Formular

Funktionen: Formular mit Integrationen

Speziell: Für alle Kadence-Nutzer schon enthalten

Preis: Kostenlos

Zum Produkt

So gut und umfangreich die vorgestellten Formular-Plugins auch sind. Meist benötige ich einfach nur ein schnelles Formular, ohne viel Schnickschnack.

Genau da kommt der Formular-Block der Kadence Blocks Sammlung zum Einsatz. Natürlich immer im Gespann mit meinem Lieblings-Themes Kadence.

Es ist sogar die Integration mit den folgenden Mailern möglich:

Mailerlite

FluentCRM

Brevo

MailChimp

Active Campaign

Ist dein Dienst nicht dabei, nutze einfach WebHooks.

Keine Shortcodes notwendig, die erstellst und editierst das Form direkt im Gutenberg-Editor.

Vorteile

Sehr schnelles Formular

Es muss kein zusätzliches Plugin installiert werden, wenn Kadence Blocks genutzt wird

Integrationen für die wichtigsten Newsletter-Dienste

Nachteile

Kein aufwendiger Editor

WordPress Formular Plugin vs. Form Builder

Wenn du dich für ein WordPress Formular Plugin entscheidest, musst du dir zunächst eine wichtige Frage stellen. Möchtest du lediglich ein einfaches Kontaktformular erstellen oder planst du umfangreiche Formulare verschiedenster Art anzubieten? Willst du eventuell sogar ein Quiz oder ein Upload-Formular für deine Nutzer bereitstellen? Je nach Aufgabe sollten dann unterschiedliche Erweiterungen zum Einsatz kommen.

Für gewöhnliche Formulare empfehle ich dir ein eher einfaches WordPress Formular Plugin. Für alles andere benötigst du jedoch eines der WordPress Form Builder Plugins. Diese sind etwas umfangreicher und im Grunde genommen so etwas wie ein Page-Builder, nur eben für Formulare. Genau wie du mit Elementor oder Divi also Seiten erstellen kannst, hilft dir das Form-Builder-Plugin bei der Erstellung entsprechender Formulare.

Hast du diese Frage für dich beantwortet, musst du dir nur noch eines der vielen verfügbaren Plugins aussuchen. Denn egal, ob es nur ein Formular Plugin für WordPress sein soll, es gibt davon eine ganze Menge. Die Features der Form Builder unterscheiden sich hingegen nur noch geringfügig voneinander. Überleg dir also schon vorher, auf welche Punkte du bei Formularen besonderen Wert legst. Danach sollte sich dann auch deine Wahl richten, denn die Standards beherrschen inzwischen fast alle Erweiterungen.

Kontaktformulare und die DSGVO

Für die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt das Kontaktformular hingegen eine Herausforderung dar. Zwar könnte der gesunde Menschenverstand davon ausgehen, dass ein Besucher, der seine Daten angibt und an dich sendet, damit du ihn kontaktieren kannst, all das schon weiß, dem ist aber nicht so. Also müssen Nutzer, die dir schreiben wollen, erst einmal der jeweiligen Datenschutzbestimmung zustimmen.

Dafür bedarf es einer Checkbox im Formular, die nicht standardmäßig ausgewählt sein darf, weil das einem Opt-Out gleichen würde. Der Nutzer muss die Checkbox daher aktiv bestätigen (Opt-In), um den dort verlinkten Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Diese Datenschutzbestimmungen gehören fest zu deiner Website und müssen einen Abschnitt bezüglich der Kontaktaufnahme aufweisen.

Das gilt übrigens auch für etwaige Systeme, die den Spamschutz betreffen. ReCaptcha von Google ist eventuell problematisch und keine datenschutzfreundliche Lösung. Jedenfalls nicht, wenn du sichergehen willst, dass es später keinen Ärger gibt. Achte also darauf, dass du einen Hinweis zum Datenschutz mit in das Kontaktformular übernimmst.

Auswählen, was du wirklich brauchst

Am Ende heißt es vor allem nur das zu wählen, was tatsächlich benötigt wird. Die vielen WordPress Formular Plugins machen es dir nämlich sehr einfach, eine Erweiterung zu nutzen, die schlichtweg zu viel des Guten ist. Hat ein Plugin viele Features, wird das immer erst einmal als positiv wahrgenommen, doch es kann auch genau andersherum sein.

Je einfacher und minimaler eine Erweiterung für WordPress ist, desto weniger Ballast bringt sie mit. Hat der Entwickler alles richtig gemacht, läuft sie dadurch performanter und stellt ein geringeres Risiko für Sicherheitslücken dar. Ein WordPress Formular Plugin sollte also im Idealfall nur die Features besitzen, die du auch wirklich benötigst oder in Zukunft einsetzen willst.

Meine Auswahl sollte dir dabei geholfen haben, ein exakt passendes Formular Plugin für WordPress zu wählen. Meine drei Favoriten habe ich dir ganz oben ebenfalls herausgesucht. Welche Wahl du triffst, bleibt am Ende dir überlassen. Achte aber bitte darauf, dich nicht zu sehr von Features beeindrucken zu lassen und denke mehr daran, was du selbst für deinen Blog gerade unbedingt benötigst.

Viel Erfolg dabei und gutes Gelingen.

FAQ

WordPress-Formular-Plugins erlauben die Erstellung und Verwaltung diverser Formulartypen auf Websites. Das Spektrum reicht von einfachen Kontaktformularen bis zu komplexen Umfragen und Anmeldeformularen. Spezielle Features können Validierung der Eingabefelder und Spamschutz umfassen. Fluent Forms überzeugt durch ein großartiges Interface, eine Vielzahl von Vorlagen und eine gelungene Bedienung. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da es viele Funktionen zu einem vergleichsweise günstigen Preis bietet. Die meisten modernen WordPress-Formular-Plugins sind DSGVO-konform oder bieten entsprechende Optionen, um die Einwilligung der Nutzer für die Datenspeicherung einzuholen. Es ist jedoch ratsam, individuelle Einstellungen sorgfältig zu überprüfen und bei Bedarf zusätzliche Datenschutzmaßnahmen zu implementieren. Ja, einige Anbieter wie Fluent Forms bieten neben den jährlichen Abos auch lebenslange Lizenzenan. Diese sind insbesondere dann interessant, wenn du das Plugin langfristig nutzen möchtest.

Fazit

Die Wahl des passenden WordPress-Formular-Plugins kann deine Website deutlich effizienter und benutzerfreundlicher machen. Während Contact Form 7 eine solide kostenlose Option ist, bietet Fluent Forms ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und WPForms beeindruckt durch seine Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Berücksichtige deine spezifischen Bedürfnisse und das Budget, um die beste Wahl zu treffen.

