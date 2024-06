Die besten VPN-Anbieter für die Xbox - VPNWelt Forschung 2024 (2024)

Du kennst sicherlich die Verwendung eines VPNs zum Streamen und um allgemein geschützt im Internet aktiv zu sein. Aber auch für das Gamingerlebnis mit der Xbox One oder Xbox Series X kannst du damit Vorteile erhalten wie Spiele, die in deiner Region nicht verfügbar sind, erweiterte Streaming Optionen und unterschiedliche Xbox Game Pass durch VPN.

Doch welches Xbox ONE VPN funktioniert auch wirklich? Welcher VPN-Anbieter ist der Beste? Und wie richtet man ein VPN auf der Xbox-Konsolen ein? Diese und viele andere Fragen, die du sicher zu diesem Thema hast, werden wir dir hier in diesem Artikel genau erläutern.

Was, Welches und Wie: Ein VPN für die Xbox installieren

Hier findest du all die Information, die du bei der Verwendung eines Xbox-VPN wissen musst:

Wofür braucht man ein Xbox-VPN?

Wie bei allen Aktivitäten, die online stattfinden, musst du darauf achten, dass du dabei stets sicher bist. Während das bei der Verwendung des Computers oder mobiler Geräte ganz selbstverständlich erscheint, denken nur wenige daran, auch ihre Spielekonsole zu schützen.

Mit einem VPN Xbox verhinderst du DDoS-Angriffe, indem es deine IP-Adresse versteckt. Wenn du durch ein VPN geschützt bist, können die DDoS-Attacken dein Netzwerk nicht lokalisieren, was es fast unmöglich macht, dich anzugreifen.

Ein weiterer, für viele Gamer sehr wichtiger Grund ist, dass du nicht nur an einen bestimmten Gaming Server gebunden bist, der von deinem Standort, also deiner IP-Adresse abhängt. Ein Xbox-VPN ermöglicht es dir, dich mit Gaming Servern in einem Land zu verbinden, in dem sich ein von dir gewünschter Spieleserver befindet, damit du dort spielen kannst. Das ist besonders praktisch, wenn du mit Freunden im Ausland spielst.

Und der dritte wichtige Grund ist, dass du mit deiner Xbox One auch Inhalte streamen kannst. Bist du mit einem VPN verbunden, kannst du damit Inhalte im Ausland freischalten kann, die in deinem Land nicht verfügbar sind. Sei es beispielsweise Netflix US (VPN Netflix), Hulu (VPN Hulu), Amazon Prime Video (VPN Amazon Prime Video), HBO (VPN HBO) usw.

Welches Xbox-VPN ist das Beste?

Wir haben einige VPN-Anbieter mit der Xbox getestet und das sind unsere Top 5. Für die ganz Eiligen haben wir hier eine Schnellübersicht erstellt:

NordVPN PrivadoVPN CyberGhost ExpressVPN VeePN Server über 5.200 700 7.200 über 3.000 über 2.500 Länder 60 62/12* 91 94 50 Gleichzeitige Verbindungen bis zu 6 bis zu 10 bis zu 7 bis zu 5 bis zu 10 Geschwindigkeiten sehr gut gut gut sehr gut gut Xbox kompatibel Ja Ja Ja Ja Ja No-Log-Policy Ja Ja Ja Ja Ja Unterstützt Router Ja Nein Ja Ja Ja Live-Chat-Support Ja Nein Ja Ja Ja Kostenloser Test Nein kostenlose Version 7 Tage Nein 7 Tage Geld-zurück-Garantie 30 Tage 30 Tage 45 Tage 30 Tage 30 Tage Preis pro Monat ab 4,50 € ab 4,99 € oder kostenlos ab 2,20 € ab 6,60 € ab 1,67 €

NordVPN

Wenn es um Online-Gaming mit der Xbox One geht, dann spielt vor allem Geschwindigkeit und Konsistenz der Verbindung eine große Rolle. Und das erhältst du mit NordVPN auf jeden Fall. Möchtest du deine Lieblingsspiele spielen, die nicht in deinem Land verfügbar sind oder möchtest mit Freunden im Ausland spielen, hilft dir NordVPN dabei, darauf zuzugreifen, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.

Mit mehr als 5.000 Servern in 60 Ländern bietet dir NordVPN eine sehr große Anzahl an Auswahlmöglichkeiten. Falls du jedoch einen bevorzugten Ort hast, an dem du am meisten spielst, kannst du dich auch über einen Router verbinden. NordVPN ist schnell und einfach darauf zu installieren.

NordVPN ist auch ein guter Dienst für alle, die ihre Xbox viel zum Streamen auf Netflix, HBO, Disney+ (Disney+ VPN) usw. nutzen. Während viele VPNs damit ringen, manche Streaming-Plattformen im Ausland freizuschalten, hat NordVPN meist damit kein Problem.

Es gibt Apps für Android-, iOS-, Windows-, Mac- und Linux-Geräte, Spielekonsolen und Router. Nicht zu vergessen ist zudem, dass NordVPN darüber hinaus auch Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime Video usw. im Ausland freischalten kann.

Vorteile von NordVPN

Schnellster VPN-Dienst

Verwendet das schnelle WireGuard-Protokoll

Passt zu den meisten Streaming-Plattformen

Double VPN verfügbar

6 gleichzeitige Verbindungen

Nachteile von NordVPN

Keine kostenlose Testversion (aber 30 Tage Geld-zurück-Garantie)

Etwas teurer als andere

Geringere Auswahl und Reichweite der Server

NordVPN Website

PrivadoVPN

PrivadoVPN ist einer der güngsten VPN-Anbieter, der sich allerdings sehr schnell einen guten Namen gemacht hat. In den wenigen Jahren seit seiner Gründung hat sich PrivadoVPN bereits als eine solide Wahl für alle etabliert, die ihre Privatsphäre im Internet schützen wollen.

Ein weiterer Grund, warum das VPN immer beliebter wird, ist, dass du bis zu 10 GB pro Monat kostenlos verwenden kannst. Sprich, sollte dir das reichen, zahlst du nichts. Allerdings ist dieses Angebot auch auf zwölf Standorte beschränkt. Aber immerhin sind die USA mit dabei.

Die Geschwindigkeiten von PrivadoVPN sind zwar nicht so schnell wie bei anderen Top-Anbietern, aber bei unseren Tests kam es dennoch zu keinen Verzögerungen bei Onlinespielen. Beim Downloaden mag es ein wenig langsamer sein als andere Premium-VPNs, aber wenn du diese kurze Zeit verschmerzen kannst, ist alles gut.

Vorteile PrivadoVPN

Apps für alle Geräte, auch Spielekonsolen und manche Router.

Hervorragende Datenschutzrichtlinie

Großartige Verschlüsselung

Kostenlose Version auf unbestimmte Zeit verfügbar

No Log Policy in der kostenlosen Version intakt

Angemessene Erlaubnis für gleichzeitige Verbindungen

Nachteile PrivadoVPN

Keine Router-Unterstützung

Der kostenlose Tarif ist auf 10 GB pro Monat begrenzt

Geringe Auswahl an Servern, auch wenn du zahlst

PrivadoVPN Website

CyberGhost

CyberGhost ist wohl eines der günstigsten VPN für Xbox, das über ein riesiges Netzwerk von mehr als 7.700 Servern in über 90 Ländern verfügt. Der Anbieter hat einen großartigen Online-Schutz mit AES 256-Bit-Verschlüsselung, einem Kill-Switch, einer strikten No-Log-Policy sowie DNS-, IPv6- und Leakschutz.

Mit 3.157 Servern in 60 Ländern ist es kein Problem, mit CyberGhost auf der ganzen Welt Xbox zu spielen. Egal, wo auf der Welt du bist, CyberGhost protokolliert nicht, wo du online gehst. Was manche jedoch stört, ist, dass festgehalten wird, wann und wo du das VPN verwendet hast.

Da die Geschwindigkeit beim Gaming eine große Rolle spielt, ist es praktisch, dass du durch das Split Tunneling deinen eher „unwichtigen“ Internetverkehr ohne VPN laufen lassen kannst und auf der Xbox jedoch geschützt spielst oder streamst. Aber nicht, dass das unbedingt notwendig wäre, denn die Geschwindigkeiten dieses Xbox-VPNs sind hervorragend – und das zu einem sehr guten Preis. Das Tüpfelchen auf dem i ist zudem, dass der VPN-Service eine sehr lange 45-tägige Geld-zurück-Garantie anbietet und eine 7-tägige kostenlose Testversion.

Vorteile von CyberGhost

45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Spezielle abgestimmte Streaming-, Torrent- und Gamingserver

7 gleichzeitige Verbindungen

Günstiger Preis

Schnelle Geschwindigkeiten

Nachteile von CyberGhost

Keine dynamischen IP-Adressen

Protokolliert, wann und wo das VPN benutzt wurde

Visit the CyberGhost website

ExpressVPN

Wer auf der Suche nach einem Xbox-VPN ist, wird ExpressVPN nicht ignorieren können. Dieser Anbieter war schon immer bestrebt, Gamern Privatsphäre zu bieten, sei es, um sie vor DDoS-Angriffen durch schlechte Verlierer zu schützen oder einfach, um ihnen zu helfen, leichter ein Spiel mit internationalen Servern zu finden. ExpressVPN hat sogar Optionen, die für Xbox-Nutzer optimiert sind.

ExpressVPN verfügt über 3.000 Server weltweit, was zwar weniger ist als bei manch anderen Top-VPNs, aber dafür verteilen sie sich auf 90 Länder. So kannst du dich mit Freunden auf Spielservern in der ganzen Welt zusammenschließen und auf exklusive Angebote zugreifen, die in deiner Region vielleicht nicht verfügbar sind. Auch in Sachen Streaming (VPN Streaming) und das Umgehen von Länderbeschränkungen gibt es kaum Probleme.

Zwar hat dieser Anbieter einen höheren Preis als viele andere, aber dafür bekommst du einen sehr guten Service und mit dem TrustedServer-System, das die Server daran hindert, etwas über deine Online-Aktivitäten zu loggen. Dieses VPN ist mit allen gängigen Geräten und Plattformen kompatibel und du kannst bis zu fünf Geräte mit einem einzigen Benutzerkonto verbinden.

Vorteile von ExpressVPN

Unbegrenzte Bandbreite und Daten

5 gleichzeitige Verbindungen

Das Lightway-Protokoll sorgt für schnelle Leistung

Das TrustedServer-System sorgt für zusätzliche Privatsphäre

Umfasst 94 Länder

Nachteile von ExpressVPN

Etwas teurer als andere Optionen

Geringere Anzahl von Servern insgesamt

Keine kostenlose Testversion (aber 30-tägige Geld-zurück-Garantie

ExpressVPN Website

VeePN

Mit unbegrenzter Bandbreite und zehn gleichzeitigen Verbindungen ist VeePN eine ausgezeichnete Wahl, wenn es ums Gaming geht. Das VPN verfügt über 2.500 Server in 50 verschiedenen Ländern und ist mit einer soliden AES-256-Verschlüsselung gesichert. Im VPN-Preisvergleich schneidet VeePN zudem am besten ab und zählt damit zum günstigsten VPN-Anbieter.

Beim Umgehen von Geobeschränkungen in Sachen Streaming kann es vorkommen, dass du mehrere Serverstandorte ausprobieren musst, bis es funktioniert. Das kann ein wenig nervig sein, aber du kannst auch deine Lieblingsstandorte speichern, sodass du nicht danach suchen musst. Sehr überzeugend ist vor allem der günstige Preis dieses Xbox-VPNs.

Vorteile von VeePN

Günstigstes VPN auf dem Markt

Sehr gute Sicherheitsfunktionen und Verschlüsselung

Gute Geschwindigkeiten beim Gaming und Downloaden

Unterstützt Torrenting und kann Streaming Website wie Hulu, BBCiPlayer usw. entsperren

Nachteile von VeePN

Nicht so viele Serverstandorte wie andere Premium-VPNs

VeePN Website

Welches Xbox-VPN sollte man meiden?

Bei Online-Gaming kommt es auf die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit eines VPNs an. Auch wenn die genannten VPN-Dienste ansonsten gut sein mögen, eignen sie sich nicht so gut für Aktivitäten, bei denen es schnell sein muss. Diese sind:

Avira Phantom

Hide All IP

Betternet

Kann man ein kostenloses Xbox-VPN verwenden?

Ja, du kannst ein kostenloses VPN verwenden, doch es ist so gut wie immer nicht ideal, wenn es um die Verwendung mit der Xbox geht. Es gibt zwei Arten von kostenlosen VPNs:

VPN Xbox One kostenlos: Sie sind unseriös, weil sie mit Werbung und anderen Mitteln finanziert werden, die nicht datenschutzfreundlich sind, wie z. B. der Verkauf deiner getrackten Daten. Außerdem ist die Geschwindigkeit meist miserabel und sie können die beliebten Streaming-Dienste oft nicht freischalten.

Kostenlose, eingeschränkte Versionen von kostenpflichtigen VPNs. Diese sind mit gewissen Einschränkungen verbunden, wie z. B. Datenobergrenzen, Serverstandorte oder der Unfähigkeit, Streaming-Plattformen freizuschalten. Auch wenn sie keine langfristige Lösung sind, können einige VPNs wie PrivadoVPN ziemlich gut sein. Dort bekommst du 10 GB im Monat.

Bezahlte VPNs sind jedoch die beste Option für ein uneingeschränktes Onlineerlebnis mit deiner Xbox.

Wie richtet man ein Xbox-VPN ein?

Um ein VPN auf deiner Xbox zu nutzen, musst du entweder einen VPN-Router nutzen, also das VPN direkt auf dem Router installieren, sodass alle Geräte, die bei dir zu Hause mit dem Internet verbunden sind, über das VPN laufen. Oder du musst deine Xbox über ein Ethernet-Kabel mit deinem Computer verbinden.

Xbox VPN einrichten über einen Router

Hier gibt es keine Einheitslösung, das sowohl nicht alle VPN-Dienste die Installation auf einem Router anbieten und auch die Router selbst sehr unterschiedlich sein können. Der Installationsprozess unterscheidet sich von Router zu Router. Wir verwenden hier das Beispiel NordVPN.

Besuche die Webseite von NordVPN und schließe ein Abo ab.

und schließe ein Abo ab. Finde die IP-Adresse deines Routers. Diese steht oft auf der Rückseite der Hardware oder du findest sie in der Bedienungsanleitung.

Gib die IP-Adresse des Routers in deinen Browser ein und logge dich ein. Du findest die Standard-Log-in-Daten deines Routers in der Bedienungsanleitung. Alternativ kannst du auch nach deinem Router Modell und den Standard-Log-in-Daten Googlen.

Wähle “Erweitert”, “Erweiterte Einstellungen” oder einen ähnlich benannten Bereich und aktiviere dort die VPN-Option. Du musst dort auch den Benutzernamen und das Passwort eingeben, die du beim Abschluss deines Abos mit NordVPN angegeben hast.

Verbinde dich mit dem Netzwerk über das Bedienfeld des Routers. Alle Geräte, die du mit dem Router verbindest, auf dem du das VPN installiert hast, werden abgedeckt.

Xbox-VPN-Aktivierung über Ethernet

Du kannst ein VPN auf deinem Laptop installieren und diesen als „Hotspot“ für deine Xbox verwenden. Hierzu erstellst du mit einem Computer einen mobilen Hotspot und verbindest die Xbox One damit. Zwar kannst du auch eine WLAN-Verbindung verwenden, allerdings ist diese dann einiges langsamer.

Xbox VPN installieren auf Windows 10 und 11

Besuche die Website von NordVPN und lade die App für Windows herunter. Führe die Installation durch, indem du den Anweisungen folgst.

Geh zu Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobiler Hotspot.

Wähle Wi-Fi und aktiviere Mobile Hotspot.

Geh zu Einstellungen > Netzwerk und Internet > Adapteroptionen ändern.

Klicke mit der rechten Maustaste auf den TAP-NordVPN Windows Adapter und wähle Eigenschaften.

Nachdem du den Adapter angepasst hast, musst du in der NordVPN-App entweder auf das TCP- oder das UDP-Protokoll umschalten.

Wähle Freigabe und aktiviere das Kontrollkästchen „Anderen Netzwerkbenutzern erlauben, sich über die Internetverbindung dieses Computers zu verbinden“. Wähle dann aus dem Dropdown-Menü den Hotspot aus, den du gerade erstellt hast.

Verbinde deine Konsole nun über ein Ethernet-Kabel mit deinem Computer. Öffne dann die NordVPN-App und verbinde dich mit einem Server deiner Wahl. Fertig!

Wenn du dich fragst: „Wie ändert man den Standort mit einem Xbox-VPN?“, lautet die Antwort ganz einfach: Wähle in der NordVPN-App ganz einfach einen Server in der Region aus, mit der du dich verbinden möchtest. Und schon ist auch der Standort deine Xbox geändert.

Xbox VPN installieren auf MacOS

Geh auf die Website von NordVPN und lade die App für MacOS herunter. Folge den Installationsanweisungen.

Verbinde deinen Mac anhand eines Ethernet-Kabels mit deiner Xbox-Konsole.

Wähle auf deinem Mac auf den Apfel, “Systemeinstellungen”, „Generell“ und dann “Freigabe”.

Wähle dort „Internetfreigabe“.

Klicke auf das „i“ rechts und wähle aus der Liste „Teile deine Verbindung von“ die Option „AirPort“.

Wähle in der Liste „Zu Computern“ wähle Ethernet-Adapter (en2).

Nun kannst du einen beliebigen VPN-Server in der NordVPN-App auswählen und dich damit verbinden. Damit bist du auch mit deiner Xbox verbunden.

Fazit

Die Verwendung eines Xbox-VPNs öffnet dir nicht nur viele Türen beim Online-Gaming und Streaming, sondern es sorgt auch dafür, dass du beim Spielen stets sicher bist. Entscheide dich für einen von uns genannten Anbieter und du wirst das beste Spielerlebnis mit deiner Xbox haben.

