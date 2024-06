VPN kostenlos nutzen: Die 11 besten VPN-Anbieter mit Gratis-Angebot (2024)

Startseite

Download VPN 16. November 2023 um 15:56 Uhr DirkHottesundSaschaHottes Kostenlose VPN-Dienste versprechen euch Sicherheit ohne Kosten. Wir zeigen euch, worauf ihr bei Gratis-VPNs achten müsst und leiten euch zu seriösen und kostenlosen VPN-Anbietern. Der Black Friday bietet euch besondere Chancen.

Eingeschränkt Keine Kosten aber Einschränkungen bei Standorten oder in der Bandbreite. Merkmale dieser VPN-Angebote Dauerhaft kostenlos

Standort- und Bandbreitenbegrenzung

Meistens kein P2P Weniger Serverstandorte und Bandbreiten- oder Volumenbegrenzung schränken diese VPN-Dienste ein. Allerdings sind diese dauerhaft kostenlos nutzbar. Kostenlose Testversionen Für kurze Zeit vollwertig und uneingeschränkt nutzbare VPN-Clients. Merkmale dieser VPN-Angebote Ohne Einschränkungen

Volle Funktionen

Alle Standorte Einige VPN-Dienste erlauben euch die Nutzung der VPNs für sieben Tage oder ihr könnt die Software ausprobieren und nach bis zu 45 Tagen kündigen. Dubiose Angebote Dubiose Gratis-Angebote mit unhaltbaren Versprechungen. Merkmale dieser VPN-Anbieter Unbekannte Anbieter

Nur in App-Stores vertreten

Schlechte Bewertungen Zumeist als kostenlos beworbene VPN-Clients in den App-Stores. ACHTUNG! Handelt es sich um unbekannte Anbieter können hier Gefahren lauern.

Rund um den Black Friday gelten andere Regeln. Wir empfehlen in der Regel den kostenlosen Zeitraum der besten VPN-Anbieter auszunutzen und dann zu schauen, ob man 2-3 Euro monatlich in seine Sicherheit investieren möchte. Aktuell gibt es besonders reduzierte Angebote, die wir bedenkenlos empfehlen können. Der beste VPN-Deal am Black Friday kommt von CyberGhost.

So ein VPN ist schon sehr praktisch. Ihr verschleiert damit eure IP-Adresse und euren Standort, wenn ihr durchs Internet surft. Ihr umgeht spielend leicht Ländersperren bei Streamingdiensten und schaut US-exklusive Inhalte lange vor der Deutschland-Premiere. Und ihr bekommt in Online-Shops immer garantiert die weltweit besten Angebote für eure Wunschprodukte und Dienstleistungen. So ein VPN muss dann doch bestimmt teuer sein, oder? Nein, ganz im Gegenteil.

Zwar müsst ihr für die meisten VPN-Dienste, die ihr online finden könnt, monatlich eine gewisse Gebühr bezahlen, es gibt jedoch auch einige kostenlose VPNs. Mit denen genießt ihr oft fast genau dieselben Vorteile, nur müsst ihr dafür nicht einen Cent bezahlen. Jedoch gibt es teilweise starke Unterschiede bei diesen kostenlosen VPN-Diensten. Grundsätzlich könnt ihr hier in drei Kategorien unterteilen:

Besonders einfach und garantiert sicher ist die kostenlose Testphase, die ihr bei VPN-Anbietern wählen könnt, bevor ihr deren kostenpflichtiges Angebot nutzt. Für einige Wochen erhaltet ihr ein vollumfängliches VPN für eure Geräte, ohne Geld zu zahlen und meist auch ohne jede weitere Verpflichtung. Ihr müsst das Testabo nur rechtzeitig kündigen, bevor es nach Ablauf automatisch verlängert wird. Dieses Angebot ist ideal, wenn ihr ein VPN nur für eine gewisse Zeitspanne benötigt, etwa für einen zweiwöchigen Urlaub.

Bei den meisten Anbietern beinhaltet die Testphase Zugriff auf alle verfügbaren Server. So könnt ihr euren Internetverkehr über verschiedenste Länder umleiten und auf ansonsten ländergebundene Online- und Streaming-Angebote zurückgreifen. So ist es auch kein Problem, wenn ihr am Strand von Mallorca liegen und auf das gewohnte deutsche Streaming-Angebot von Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video zugreifen wollt. Alternativ wechselt ihr mit eurem VPN auf einen US-Server und genießt das amerikanische Programm sogar von US-Anbietern wie Sling TV, HBO Max oder Hulu.

In einem Satz: Mit einem VPN werdet ihr zum digitalen Nomaden - ihr zieht damit (virtuell) an jeden beliebigen Ort und erschließt euch so gigantische Vorteile.

CyberGhost
cyberghostvpn.com
9,6 von 10 Punkten
VPN im Komplettpaket: Sicherheit für alle
Mit einer riesigen Serverauswahl und guten Geschwindigkeiten kann CyberGhost als VPN-Dienstleister überzeugen. Die Nutzung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und Anonymität im Web.
Kostenlose Option: 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte
Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung
Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung
Besonderheiten: Alle Funktionen uneingeschränkt 45 Tage kostenlos nutzbar

45-Tage-Geld-zurück-Garantie Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte

Alle Länder und Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Eine weitere Art kostenloser VPNs sind die, die wir als dauerhaft kostenlose VPN-Dienste bezeichnen. Auch die werden meist von den großen VPN-Anbietern bereitgestellt. Im Gegensatz zu den Testversionen sind sie jedoch nicht zeitlich limitiert, sondern ihr könnt sie unbegrenzt lange nutzen. Dafür müsst ihr Abstriche beim Funktionsumfang in Kauf nehmen, etwa bei der Bandbreite, den verfügbaren Servern oder der Geräteanzahl. Oft sind vor allen Dingen die Serverstandorte limitiert.

Die Möglichkeit zum anonymen Surfen ist ebenso vorhanden wie ein ausreichender Schutz und die essenziellen Funktionen, die ein solides VPN haben sollte. Allemal ein guter Deal, wenn ihr nur hin und wieder eure Mails abrufen und im Internet surfen wollt. Möchtet ihr vor allem ausländische Inhalte streamen und andere Dienste mit hohen Bandbreiten-Anforderungen nutzen, ist dieses Angebot eher nichts für euch.

Um die letzte Gruppe der "dubiosen Anbieter" machen wir einen Bogen. Das solltet ihr auch tun und insbesondere in den App-Stores für Android und iOS aufpassen. Auch wenn die Anbieter ein Gratis-VPN versprechen, hier zahlt ihr meistens mit euren Daten. Denn irgendwie müssen die Serverkosten verdient werden. Steht kein professioneller und guter Dienst dahinter, findet das meist in Form von Werbung und dem Verkauf von persönlichen Daten statt. Im schlimmsten Fall fangt ihr euch sogar Malware und Viren ein. Also: Finger weg!

Kostenlose VPNs: Testphasen nutzen, vollwertiges VPN bekommen CyberGhost VPN kostenlos nutzen - So geht's NordVPN gratis nutzen - So geht's Surfshark gratis nutzen - auch über den Testzeitraum hinaus Kostenlose VPNs: Dauerhaft kostenlose VPN-Dienste Die besten kostenlosen VPNs für Android, Windows und Co.

Kostenlose VPN-Dienste - Die besten Gratis-Dienste 2023

Starten wir zunächst mit einem kurzen Überblick über das gesamte Testfeld. Anschließend beleuchten wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Dienste. Dubiose Anbieter meiden wir, alle hier gelisteten VPN-Dienste sind bedenkenlos einsetzbar und von uns in Einzeltests und im großen VPN-Vergleich getestet worden.

Die ersten vier Kandidaten im Testfeld sind allesamt vollwertige VPNs, die ihr für ein bis eineinhalb Monate kostenlos nutzen könnt. Wir empfehlen diese, da ihr hier keinerlei Abstriche hinnehmen müsst - soweit es geht, solltet ihr auf diese zurückgreifen.

Die restlichen VPN-Dienste in der Liste sind dauerhaft kostenlos nutzbar, kommen aber mit Einschränkungen daher. Das muss nicht zwingend schlecht sein, oft genug reicht eine deutlich kleinere Länderauswahl und auch das Volumen kann in vielen Fällen für den gelegentlichen Mail-Abruf oder das Surfen im Hotel ausreichen.

VPN kostenlos: Großzügige Testphasen der Anbieter nutzen

Die besten VPN-Anbieter sind vom eigenen Produkt so überzeugt, dass sie ihren vollwertigen VPN-Dienst für 30 oder sogar 45 Tage kostenlos anbieten. Macht euch das Zunutze und greift auf einen vollwertigen VPN-Dienst zurück.

Wir haben die Geld-zurück-Garantien bei allen Anbietern getestet und in keinem einzigen Fall ein Problem mit der Rückerstattung des Geldes gehabt. Im schnellsten Fall war das Geld innerhalb von nicht einmal zwei Stunden zurück. Hier reicht das einfache Kündigen während des kostenlosen Probezeitraums aus. Das könnt ihr über den Kundensupport lösen, ihr müsst hier auch keine unbequemen Fragen befürchten.

1. CyberGhost VPN

CyberGhost
cyberghost.com
9,6 von 10 Punkten
VPN im Komplettpaket: Sicherheit für alle
Mit einer riesigen Serverauswahl und guten Geschwindigkeiten kann CyberGhost als VPN-Dienstleister überzeugen. Die Nutzung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und Anonymität im Web.
Kostenlose Option: 45-Tage-Geld-zurück-Garantie
Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte
Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung
Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung
Besonderheiten: Alle Funktionen uneingeschränkt 45 Tage kostenlos nutzbar

45-Tage-Geld-zurück-Garantie Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte

Alle Länder und Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

CyberGhost hat eigentlich zwei kostenlose Varianten im Angebot. Es gibt eine siebentägige Testversion und eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Ersteres ist leider nicht (mehr) wirklich brauchbar. Die Testversion ist dermaßen beschränkt, dass ihr damit nicht glücklich werdet.

Spannender ist die üppige 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Ganze 45 Tage könnt ihr CyberGhost mit vollem Umfang nutzen - ohne irgendwelche Einschränkungen. Egal ob Mails, Internet oder Streaming, euch steht die gesamte Infrastruktur zur Verfügung und das auf nahezu allen Endgeräten.

Was spricht für CyberGhost?

Erstellt ihr ein Konto bei CyberGhost und werdet so zum Ghostie, stehen über 9.200 Server in 91 verschiedenen Ländern zur Verfügung. Der VPN-Client ist für nahezu alle Betriebssysteme verfügbar: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, FireTV, Smart-TVs und Konsolen werden mit nativen Apps unterstützt. Wem das nicht reicht, der konfiguriert die Protokolle manuell und bringt so beispielsweise dem Router den Zugang über CyberGhost VPN bei.

In puncto Geschwindigkeit müsst ihr keinerlei Abstriche in Kauf nehmen. Die meisten Server sind sogar für P2P und Streaming ausreichend dimensioniert, sodass ihr auf nahezu alle Streamingdienste weltweit zugreifen könnt. Die strikte No-Log-Policy und die hohen Sicherheitsstandards sorgen in allen Fällen für den Schutz der Privatsphäre.

Auch preislich muss sich CyberGhost nicht verstecken. Den vollumfassenden Schutz und die gesamte Funktionalität sichert ihr euch im günstigsten Plan für knapp zwei Euro im Monat. Wenn kostenlos nicht ausreicht, ist das eins der besten Angebote der VPN-Anbieter.

CyberGhost VPN kostenlos nutzen - So geht's

Wie ihr die Testphase nutzt, haben wir euch in einer kleinen Anleitung zusammengefasst. Dort erklären wir Schritt für Schritt, wie ihr CyberGhost VPN kostenlos nutzt. Im Prinzip ist es so einfach, wie es klingt: CyberGhost installieren, Konto erstellen, VPN nutzen.

2. NordVPN

NordVPN
nordvpn.com
9,6 von 10 Punkten
Der Platzhirsch unter den VPN-Dienst mit guter Server-Auswahl
Mit einer Mischung aus Sicherheit und schöner Bedienoberfläche kann NordVPN im Test sehr überzeugen. Ebenso glänzt der Dienst mit zahlreichen unterstützten Endgeräten.
Kostenlose Option: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte
Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung
Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung
Besonderheiten: Vollwertiges VPN, das für 30 Tage kostenlos genutzt werden kann

30-Tage-Geld-zurück-Garantie Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte

Alle Länder und Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Auch bei NordVPN könnt ihr während der Testphase alle Funktionen und Standorte ohne Einschränkungen nutzen. Die Geld-zurück-Garantie gilt dort für 30 Tage. Wie bei CyberGhost habt ihr hier einen Marktführer im Angebot, der euch selbstbewusst 30 Tage Zeit gibt, den VPN-Dienst kennenzulernen.

Nutzt NordVPN für 30 Tage kostenlos und testet den Dienst auf Herz und Nieren. Egal ob erweiterte Sicherheitsfeatures wie DoubleVPN und MultiHop oder spezielle Server für Filesharing und Streaming - ihr habt den vollen Funktionsumfang und müsste euch über Datenvolumen und Bandbreite keine Gedanken machen.

Was spricht für NordVPN? Unsere Erfahrung zum VPN-Anbieter.

Mehr als 5200 Server in 60 verschiedenen Ländern stehen euch bei NordVPN zur Verfügung. Das ist weniger als bei CyberGhost, aber deutlich mehr als bei reinen kostenlosen VPN-Diensten.

Herausragend sind die erweiterten Sicherheits-Features. Der Kill-Switch unterbricht die Verbindung sofort, sobald die VPN-Verbindung abbricht. Ihr seid so unter allen Umständen anonym im Netz und eure echte IP ist Dritten gegenüber niemals sichtbar. Legt ihr gerade auf diesen Punkt Wert, empfehlen wir für den maximalen Schutz auf das NordLynx-Protokoll zu wechseln und DoubleVPN zu nutzen.

Auch beim Entsperren bekannter Streamingdienste hat sich NordVPN im Test gut geschlagen. Das sowohl beim Zugang selbst, als auch beim zuverlässigen Streamen von HD-Inhalten.

NordVPN gratis nutzen - So geht's

Um NordVPN gratis zu nutzen, geht ihr ähnlich vor, wie bei CyberGhost. Um eine Anmeldung kommt ihr nicht drumherum, danach seid ihr aber mit wenigen Klicks am Ziel. Das genaue Vorgehen haben wir in der verlinkten Anleitung beschrieben.

3. Surfshark

Auch bei Surfshark könnt ihr 30 Tage kostenlos alle Funktionen des VPN-Dienstes testen. Keine Bandbreiten- oder Volumenbegrenzung mindert hier das Vergnügen, gleiches gilt für die Server- und Länderauswahl.

Besonders empfehlenswert ist Surfshark aber auch, weil der Dienst einer der günstigsten VPN-Dienste am Markt ist. Nach der kostenlosen Nutzung seid ihr hier bereits mit zwei Euro im Monat vollumfänglich geschützt. Da können wenige Mitbewerber mithalten. Wenn, dann meist nur mit extrem langen Laufzeiten oder mit speziellen Angeboten.

Was spricht für Surfshark?

Zunächst der wirklich sehr gute Preis, wenn ihr in ein echtes Abo wechselt. Neben CyberGhost ist Surfshark der günstigste Anbieter im Testfeld. Aber Surfshark kann auch bei seiner Infrastruktur mit den beiden erstgenannten VPN-Diensten mithalten. Mehr als 3200 Server in über 60 Ländern stellen für die meisten Nutzer eine mehr als zufriedenstellende Auswahl dar.

Bei der Geräteunterstützung werden die gängisten Betriebssysteme unterstützt. Pluspunkt bei Surfshark: Ihr könnt mit beliebig vielen Geräten den VPN-Dienst nutzen. Dafür müsst ihr in manchen Ländern mit schlechteren Geschwindigkeiten leben. Industrieländer sind zwar gut angebunden, aber bei dem ein oder anderen exotischen Standort kann es eng werden.

Surfshark gratis nutzen - auch über den Testzeitraum hinaus

Surfshark nutzt ihr 30 Tage kostenlos. Auch hier nutzt ihr den Gratiszeitraum und auch hier seid ihr wenigen Schritten gratis mit Surfshark VPN im Netz. Darüber hinaus bietet Surfshark immer wieder Gratismonate. Die könnt ihr abgreifen, indem ihr an diesen Aktionen teilnehmt. So "verlängert" ihr eure kostenlose Nutzungsphase.

4. ExpressVPN

ExpressVPN
www.expressvpn.com
9,2 von 10 Punkten
Viel Leistung zum hohen Preis
Mit hohen Download-Geschwindigkeiten und großer Serverauswahl besticht ExpressVPN. Auch die zugehörige Software hinterlässt einen positiven Eindruck.
Kostenlose Option: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte
Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung
Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung
Besonderheiten: Perfektes VPN für kostenloses Streaming im Urlaub

30-Tage-Geld-zurück-Garantie Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte

Alle Länder und Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Der letzte Kandidat der vollwertigen VPN-Dienste ist ExpressVPN. Das VPN-Urgestein ist in der regulären Version vergleichsweise teuer. In der Regel sogar so teuer, dass wir in unserer Bestenliste eher zu CyberGhost oder NordVPN raten.

Allerdings bietet auch ExpressVPN eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kann also einen Monat lang kostenlos genutzt werden. Und es gibt einen Punkt, bei dem ExpressVPN wirklich Spitzenreiter ist: Streaming. Der VPN-Dienst ist sehr gut für HD/4K-Streaming geeignet und schafft zuverlässig den Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste - das konnte ExpressVPN bereits im Test der besten VPNs für Netflix und Co. unter Beweis stellen. Daher ist der Dienst für diesen Anwendungsfall eine klare Empfehlung.

Was spricht für ExpressVPN

Für ExpressVPN spricht, dass es sich um einen echten Premium-VPN handelt. Die Infrastruktur, die Geräteunterstützung und die Funktionen innerhalb der VPN-Clients sind tadellos. Kein Wunder, dass ExpressVPN gerade beim Streaming gerne zum Einsatz kommt.

Wer den VPN-Dienst nutzt, der weiß warum. Allerdings hat dieser nach der kostenlosen Testphase auch seinen Preis. ExpressVPN gehört zu den teuersten Diensten im VPN-Vergleich, bietet dafür aber eben auch ein echtes Premium-VPN.

VPN kostenlos: Dauerhaft kostenlose VPN-Dienste

Neben den Testphasen der großen VPN-Anbieter, bleibt euch auch der Zugriff auf echte, dauerhaft kostenlose VPN-Dienste. Wir haben euch die sieben besten Angebote herausgesucht und stellen diese nachfolgend vor.

5. ProtonVPN

5 protonvpn.com ProtonVPN protonvpn.com 8,8 8,8 von 10 Punkten Starke Gesamtleistung Serverauswahl und -geschwindigkeiten machen ProtonVPN zu einem soliden Angebot. Wirklich überzeugend ist der Dienst dank einer guten Software und dem transparenten Schweizer Unternehmen als... Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos, ohne Werbung

Dauerhaft kostenlos, ohne Werbung Kostenlose Standorte: 3 Länder (USA, Niederlande und Japan)

3 Länder (USA, Niederlande und Japan) Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Mit ProtonVPN stellen wir euch hier den ersten dauerhaft kostenlosen VPN-Dienst vor. Der Schweizer VPN-Dienst kommt ohne Werbung und ohne Bandbreiten- oder Volumenbeschränkung daher. Ihr seid zwar begrenzt auf ein Gerät und könnt auch nur auf drei Länder zugreifen, allerdings habt ihr mit den USA das wichtigste Land im Gepäck.

Im Test hat sich die kostenlose Version von ProtonVPN super geschlagen. Klar, bei drei Serverstandorten wird es auch mal eng mit der Bandbreite, aber ihr werdet in keinem Fall künstlich gedrosselt. Für das sichere und bedenkenlose Surfen unterwegs, ist ProtonVPN definitiv geeignet. Auf Streaming und P2P müsst ihr allerdings verzichten, das ist den kostenpflichtigen Varianten vorbehalten.

6. Atlas VPN

6 atlasvpn.com AtlasVPN atlasvpn.com 8,8 8,8 von 10 Punkten Günstiger VPN-Dienst mit solidem Gesamtpaket Obwohl AtlasVPN noch recht neu auf dem Markt ist, entpuppt sich der VPN-Diensten als echter Geheimtipp. Die Serverauswahl ist solide, für besondere Sicherheit sorgen SafeSwap- sowie... Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos

Dauerhaft kostenlos Kostenlose Standorte: Drei Standorte in zwei Ländern (USA und Niederlande)

Drei Standorte in zwei Ländern (USA und Niederlande) Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: Keine Volumenbegrenzung

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

AtlasVPN bietet etwas versteckt auf seiner Webseite einen kostenfreien VPN-Dienst an. Dieser hat zwar ein Land weniger als ProtonVPN im Angebot, bietet aber dennoch drei interessante Serverstandorte (Los Angeles, New York und Amsterdam).

Zudem bietet AtlasVPN neben ProtonVPN als einziger kostenloser VPN-Dienst unbegrenzte Geschwindigkeit und unbegrenztes Volumen. Was den Dienst von ProtonVPN unterscheidet, ist die Geräte-Unterstützung: Ihr seid bei AtlasVPN nicht auf ein Gerät beschränkt, sondern könnt so viele nutzen, wie ihr wollt.

7. hide.me VPN

Zehn Gigabyte monatliches Datenvolumen hat hide.me im Gepäck, zudem wartet die kostenlose Variante mit guten Geschwindigkeiten und erfreulicherweise ohne Werbung auf. Das Angebot ist auf ein Gerät und fünf Serverstandorte limitiert.

9 hide.me hide.me VPN hide.me 8,4 8,4 von 10 Punkten Starke kostenlose Version Insgesamt bietet hide.me einen soliden Service zu einem fairen Preis. Kleinere Mankos fallen allerdings in der Software des Anbieters auf. Überzeugen kann dennoch die kostenfreie hide.me-Version,... Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos, ohne Anmeldung

Dauerhaft kostenlos, ohne Anmeldung Kostenlose Standorte: Fünf Serverstandorte

Fünf Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: 10 GB pro Monat

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Übrigens, nur zwei VPN-Dienste bieten ihre kostenlose Version ohne Anmeldung an, hide.me ist einer davon. Der andere ist Windscribe, welcher dann aber die Nutzung enorm einschränkt.

8. PrivadoVPN

7 privadovpn.com PrivadoVPN privadovpn.com 8,5 8,5 von 10 Punkten Ein VPN ohne besondere Stärken, aber auch ohne wirkliche Schwächen PrivadoVPN erfüllt die grundlegenden Ansprüche, die man an eine Software dieser Art haben kann. Die Geschwindigkeiten sind okay, aber nicht überragend. Der VPN bietet Zugriff auf internationale... Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos, ohne Werbung

Dauerhaft kostenlos, ohne Werbung Kostenlose Standorte: 12 Serverstandorte (inkl. USA)

12 Serverstandorte (inkl. USA) Bandbreitenbeschränkung: Keine Banbreitenbeschränkung

Keine Banbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: 10 GB pro Monat

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

PrivadoVPN ist relativ neu am Markt, bietet aber dennoch einen ausgereiften und durchaus sehenswerten VPN-Client. In der kostenlosen Version stellt PrivadoVPN eine brauchbare Variante auf die Beine. Volle Bandbreite, Zugriff auf immerhin zwölf Serverstandorte (darunter auch die USA) und vollen Schutz.

Abstriche müsst ihr lediglich beim Datenvolumen hinnehmen: 10 GB stehen euch hier monatlich zur Verfügung. Vorausgesetzt ihr habt euch vorher beim Anbieter registriert. Wem das ausreicht, der ist mit PrivadoVPN gut bedient.

9. Windscribe

8 deu.windscribe.com Windscribe deu.windscribe.com 8,5 8,5 von 10 Punkten Hey VPN, du bist ja richtig hip geworden! Im Test lässt Windscribe nicht viel Raum für Kritik. Stattdessen überzeugt der Dienst mit einem ansprechenden einfachen Design sowie guten Funktionen für Laien und Profis. Während die... Verfügbare Server: 110+

110+ Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos

Dauerhaft kostenlos Kostenlose Standorte: Zehn Serverstandorte

Zehn Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: ohne Anmeldung 2 GB pro Monat, mit Anmeldung 10 GB pro Monat

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Windscribe verspricht einen dauerhaft kostenlosen VPN-Dienst. Dieser kommt allerdings mit einer ärgerlichen Einschränkung: die Nutzung ist nur in Browser-Erweiterungen für Chrome oder Firefox umsonst, die Apps für Windows, macOS, Android und iOS sind kostenpflichtig.

Zudem ist das Datenvolumen auf 2 GB pro Monat begrenzt, dieses lässt sich aber mit einer bestätigten Email-Adresse auf 10 GB im Monat erhöhen. Macht ihr das, bekommt ihr ein brauchbares Gratis-VPN mit Zugriff auf zehn Serverstandorte.

10. Hotspot Shield

Hotspot Shield Elite VPN
hsselite.7eer.net
8,0 von 10 Punkten
Hervorragende Performance
Hotspot Shield Premium gelingt die Kombination aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Bedienbarkeit. Hier und da hätten wir uns aber etwas mehr Einfluss auf die VPN-Konfiguration gewünscht.
Menüführung
Performance
AES 256-Bit Verschlüsselung
Gute Serverauswahl
Deutsche Preise hoch
Manuelle Konfiguration nur begrenzt möglich
Stark abgespeckte Basis-Version
Negative Presse

Performance

AES 256-Bit Verschlüsselung

Gute Serverauswahl Deutsche Preise hoch

Manuelle Konfiguration nur begrenzt möglich

Stark abgespeckte Basis-Version

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

Hotspot Shield bietet einen kostenlosen VPN-Client mit 500 MB pro Tag an. Das ist deutlich mehr, als bei anderen Mitbewerbern - immerhin stehen euch theoretisch bis zu 15,5 GB pro Monat zur Verfügung. Allerdings habt ihr bei Hotspot Shield andere Einschränkungen: Die App ist werbefinanziert, auf ein Gerät beschränkt und Streaming beziehungsweise P2P sind auch hier nicht möglich.

Hotspot Shield ist daher nur eingeschränkt zu empfehlen. Der Mailabruf oder das gelegentliche Surfen im Urlaub ist machbar, allerdings ist die Bandbreitenbegrenzung auf 2 Mbps in der Praxis sehr nervig.

11. TunnelBear

11 www.tunnelbear.com TunnelBear VPN www.tunnelbear.com 7,8 7,8 von 10 Punkten Bärenstarke Sicherheit, aber beim Streaming drückt der Dorn in der Tatze Sicherhit wird bei TunnelBear VPN besonders groß geschrieben und das merkt man auch an den entsprechenden Verschlüsselungsstandards. Die ansprechende Bedienoberfläche und die großzügige kostenlose... Kostenlose Option: Dauerhaft kostenlos

Dauerhaft kostenlos Kostenlose Standorte: Alle Länder und Serverstandorte

Alle Länder und Serverstandorte Bandbreitenbeschränkung: Keine Bandbreitenbeschränkung

Keine Bandbreitenbeschränkung Volumenbegrenzung: 2 GB pro Monat

Für Links auf dieser Seite erhält NETZWELT ggf. eine Provision vom Händler.

TunnelBear war mal ein großartiger VPN-Client. Leider hat der Anbieter es verpasst im Laufe der Zeit in sein Produkt zu investieren. So bietet schon die kostenpflichtige Variante nur die absoluten Grundfunktionen und auch das Servernetzwerk kann bei weitem nicht mehr mit den Mitbewerbern mithalten.

Leider macht sich das auch bei der kostenlosen Version bemerkbar: Gerade einmal 500 MB stehen euch dort monatlich zur Verfügung. Das ist so viel, wie andere kostenlose VPN-Dienste am Tag bieten. Nichtsdestotrotz ist TunnelBear ein kostenloser VPN-Dienst und er soll der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

Fazit

VPN-Dienste gibt es auch kostenlos - ohne Abstriche bei der Sicherheit. Einschränkungen müsst ihr meist bei Server-Auswahl und Datenvolumen hinnehmen, was bei bandbreitenintensiven Nutzungen problematisch werden kann. Streaming oder Filesharing sind über kostenlose VPNs selten bis gar nicht möglich, hier müsst ihr auf die kostenpflichtigen Versionen upgraden oder die Testphasen der Anbieter nutzen.

Die besten kostenlosen VPN-Dienste im Test

ProtonVPN (Dauerhaft kostenlos mit unbegrenztem Datenvolumen)

(Dauerhaft kostenlos mit unbegrenztem Datenvolumen) hide.me (Dauerhaft kostenlos ohne Anmeldung)

(Dauerhaft kostenlos ohne Anmeldung) Atlas VPN (Dauerhaft kostenlos)

(Dauerhaft kostenlos) Windscribe (Kostenlos als Browser-Erweiterung)

(Kostenlos als Browser-Erweiterung) Hotspot Shield (Dauerhaft kostenlos)

(Dauerhaft kostenlos) NordVPN (Kostenlose Testversion für 30 Tage)

(Kostenlose Testversion für 30 Tage) CyberGhost (Kostenlose Testversion für 45 Tage)

(Kostenlose Testversion für 45 Tage) Surfshark VPN (Kostenlose Testversion für 30 Tage)

(Kostenlose Testversion für 30 Tage) PrivadoVPN (Dauerhaft kostenlos)

(Dauerhaft kostenlos) ExpressVPN (Kostenlose Testversion für 30 Tage)

(Kostenlose Testversion für 30 Tage) TunnelBear (Dauerhaft kostenlos)

Mit den hier aufgeführten VPN-Diensten solltet ihr für diverse Anwendungsfälle gut aufgestellt sein. Wem das nicht reicht, dem empfehlen wir einen Blick in unseren Ratgeber für die besten VPN-Dienste. Dort stellen wir euch vollwertige VPN-Dienste vor, die keine Wünsche offen lassen. Diese sind kostenpflichtig, sind aber meist schon für kleines Geld zu haben und für den dauerhaften Einsatz die richtige Wahl.

Die besten kostenlosen VPNs für Android, Windows und Co.

Wovon wir euch dringend abraten ist, auf irgendwelche App-Stores zurückzugreifen. Hier lauern echte Gefahren, auch wenn die Angebote verlockend klingen.

Sucht ihr für spezielle Endgeräte einen kostenlosen VPN-Client, dann helfen euch unsere Ratgeber für die gängigsten Betriebssysteme weiter. Egal ob am PC für Windows, macOS und Linux, am Smartphone für Android und iOS - wir zeigen euch, welche Gratis-VPNs ihr für eure Geräte nutzen könnt. Mit VPN-Diensten für Roku TV und Amazon Fire TV gibt es sogar Dienste, die ganz speziell auf Smart-TVs zugeschnitten sind.

VPN kostenlos: Die 4 besten VPN-Dienste für Amazon Fire TV

VPN kostenlos: Die besten VPN-Dienste für euren Mac

VPN kostenlos: Die 4 besten VPN-Anbieter für euer Android-Smartphone

VPN kostenlos: Kostenlose VPN-Clients für iPhone und iPad

VPN kostenlos: 5 kostenlose VPN-Dienste für Roku

VPN kostenlos: Drei gratis VPN-Dienste für Linux

VPN kostenlos: Die 4 besten gratis VPNs für Android TV

VPN kostenlos: 7 kostenlose VPN-Dienste für Windows 10 und 11

Sucht ihr für einen speziellen Streamingdienst ein VPN, helfen euch unsere Ratgeber weiter. Wir fassen die wichtigsten Aspekte zum Streamen über VPN in unserer Übersicht zusammen, die Empfehlungen für einzelne Streamingdienste könnt ihr nachfolgender Liste entnehmen.

Bestes VPN für Amazon Prime Video: So greift ihr auf den US-Katalog in Deutschland zu

Bestes VPN für HBO Max: So seht ihr den US-Streamingdienst von HBO in Deutschland

Bestes VPN für AMC+: So könnt ihr den US-Streamingdienst auch in Deutschland nutzen

Bestes VPN für Sling TV: So nutzt ihr den US-Streamingdienst in Deutschland

Bestes VPN für Netflix: So nutzt ihr Netflix im Ausland und umgeht die Geosperre

Bestes VPN für Hulu: So könnt ihr den US-Streamingdienst in Deutschland sehen

Bestes VPN für Disney+: So seht ihr den US-Streamingdienst in Deutschland!

Wenn ihr euch weiter schlaumachen wollt, zeigen wir euch in zwei Ratgebern wie wir VPNs bewerten und warum es wichtig ist genau hinzuschauen. Werft einen Blick in die Thematik No-Log-Richtlinen, um zu verstehen, warum das für euch wichtig ist. Gleiches gilt für den Firmensitz, hier ist der Artikel zu den 14-Eyes-Ländern empfehlenswert.

» Tipp: Die besten VPN-Anbieter für mehr Sicherheit und Datenschutz

» Balkonkraftwerk kaufen: Vergleich der besten Solaranlagen

