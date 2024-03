iPhone 15 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: Wat zijn de verschillen? - Mobiel.nl (2024)

Apple heeft opnieuw bewezen dat ze een meester zijn in het optimaliseren van batterijprestaties en dit wordt duidelijk bij de iPhone 15 Pro Max. Zoals we van Apple gewend zijn, blinkt ook dit vlaggenschip uit in batterijduur. Hoewel de Samsung S23 Ultra een grotere accu heeft ten opzichte van de iPhone 15 Pro Max (5000 mAh vs 4323 mAh), is het de A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro Max die het verschil maakt. De A17 chip is niet alleen een krachtpatser op het gebied van prestaties, maar ook onwijs energie-efficiënt. Deze chip is zo geoptimaliseerd dat hij zo zuinig met energie omgaat, dat de iPhone 15 Pro Max een tot wel 3 uur langere batterijduur heeft dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. De iPhone 15 Pro Max is perfect als je lange tijd van huis bent en weinig mogelijkheden tot opladen hebt.

Samsung heeft flink ingezet op laadtechnologie, en het resultaat is indrukwekkend. Met behulp van een 45 Watt lader kan de S23 Ultra in slechts één uur volledig worden opgeladen. Aan de andere kant hebben we de iPhone 15 Pro Max, die met zijn maximale laadvermogen van 20 Watt achterblijft in vergelijking met de S23 Ultra. Hoewel het nog steeds een aanzienlijke snelheid is, duurt het opladen van de iPhone 15 Pro Max een stuk langer dan bij de S23 Ultra.