Voor wie het beste van het beste wil: iPhone Ultra wordt extra duur (2024)

See Also

See Also

Apple heeft de afgelopen jaren telkens vier nieuwe iPhones uitgebracht: twee standaardmodellen en twee Pro-uitvoeringen. De grootste verschillen binnen elke lijn, vind je bij het formaat en schermgrootte, maar er zijn soms nog wat andere verschillen zoals een iets betere camera. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou Apple overwegen om nog een stap verder te gaan met een nog duurdere iPhone, als derde lijn in de serie. Deze iPhone Ultra zou in 2024 kunnen verschijnen, maar wat biedt deze extra geavanceerde en duurdere iPhone dan meer?



‘iPhone Ultra in 2024 als extra duur model’

Er wordt al een tijdje gespeculeerd dat Apple de Ultra-naamgeving ook naar de iPhone gaat brengen. Afgelopen jaar zagen we dit al bij de Apple Watch, waarbij de Apple Watch Ultra de meer geavanceerde versie van Apple’s smartwatch is. Apple heeft ook al de Ultra-versie van de Apple Silicon-chip voor de Mac, die extra rekenkracht biedt voor de duurste modellen. Vele verwachten dan ook dat de Ultra-naam uiteindelijk zijn weg vindt naar de iPhone. Daarbij leek het logisch om de iPhone Pro Max te hernoemen naar de iPhone Ultra, mede doordat Apple plannen zou hebben om dit model meer te onderscheiden van de gewone iPhone Pro met bijvoorbeeld de periscopische camera. Maar Mark Gurman denkt dat het iets anders in elkaar zit.

In plaats van de iPhone 15 Pro Max van dit jaar te hernoemen naar de iPhone 15 Ultra, zou Apple de Ultra-naam willen bewaren voor een extra duur model, naast de twee Pro-uitvoeringen. Dat betekent dat de line-up dus bestaat uit drie series: de standaard uitvoering, de twee Pro-modellen (Pro en Pro Max) en dan de extra uitgebreide Ultra. Dit iPhone Ultra-model zou in 2024 voor het eerst verschijnen, waardoor we voor dit jaar dus vooralsnog gewoon kunnen rekenen op alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, naast de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Overigens speculeert Mark Gurman dat Apple in 2024 het even goed bij vier modellen houdt, maar dat het tweede standaardmodel geschrapt wordt in ruil voor de extra dure iPhone Ultra. De huidige iPhone 14 Plus (en voorheen de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini) presteren qua verkopen minder goed dan gehoopt. Door dit standaardmodel in te ruilen voor een duurder Ultra-model, hoopt Apple dat meer gebruikers kiezen voor een duurdere iPhone. Immers lijkt de iPhone Pro voor je gevoel dan minder, omdat er in het geval van de iPhone Ultra twee duurdere modellen tegenover staan.

Het Ultra-model zou niet alleen een snellere chip, extra camerafuncties en misschien een nog groter scherm kunnen krijgen, maar ook wat meer vooruitstrevende functies of wijzigingen bevatten. Gurman noemt bijvoorbeeld het weghalen van de oplaadpoort, iets wat Apple al jaren zou willen doen. Je kunt er in ieder geval op rekenen dat de iPhone Ultra een veel hoger prijskaartje zou krijgen. Tijdens de afgelopen kwartaalcijfers gaf Tim Cook aan niet bang te zijn dat de iPhone voor mensen te duur wordt. Hij zei dat mensen bereid zijn om meer te betalen voor het beste model.

Bekijk ook Hier zijn 8 hoogtepunten uit de kwartaalcijfers FQ1 2023 De kwartaalcijfers FQ1 2023 zijn binnen en dat betekent dat we weer flink in de uitspraken van CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri kunnen graven. Welke interessante uitspraken moet je weten en wat valt er te concluderen uit de cijfers?

Normaal gesproken staat bij Apple de naam Pro voor het beste van het beste. Dat zie je nu niet alleen bij de iPhones, maar ook bij de MacBooks, desktop Mac (denk aan de Mac Pro) en de AirPods. Maar met een iPhone Ultra in het vooruitzicht, zou dat zomaar kunnen veranderen. Wie weet wat dit voor de toekomst nog verder gaat betekenen wat betreft de andere producten. Krijgen we over een aantal jaar ook de MacBook Ultra of de Mac Ultra?