iPhone 15 Ultra: nieuws, geruchten en meer (2024)

Dit artikel is gebaseerd op geruchten. Apple heeft inmiddels de iPhone 15-serie officieel gelanceerd. Er was echter geen Ultra te bespeuren.

De lancering van Apple's iPhone 15 is nog maar een paar uur van ons verwijderd. We verwachten de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Van die laatste zijn we niet helemaal zeker, aangezien er geruchten zijn over de zogenaamde iPhone 15 Ultra.

Aanvankelijk gingen er geruchten dat Apple zijn smartphonestrategie in 2023 zou veranderen door een toestel uit te brengen met een compleet nieuwe naamgeving. Later zeiden analisten dat we tot de iPhone 16 zouden moeten wachten op een Ultra-model. Weer wat later hoorden we toch dat iPhone 15 Ultra dit jaar al kan verschijnen.

Hoe dan ook zal de iPhone niet het eerste Apple product zijn dat in de Ultra-categorie thuishoort. Vorig jaar konden we al kennismaken met de Apple Watch Ultra, maar daaruit kunnen we niet duidelijk afleiden wat Apple van plan is met een iPhone 15 Ultra. Of die telefoon er echt komt, weten we later vandaag tijdens het Apple event dat begint om 19u, onze tijd.

iPhone 15 Ultra releasedatum

De iPhone 15 verschijnt op dinsdag 12 september 2023. Om 19u (onze tijd) begint de livestream en worden alle nieuwe iPhones tegelijk onthuld. Pre-orders beginnen op vrijdag 15 september en een week later, op 22 september, beginnen de leveringen. Je kan hem vanaf die dag ook in de winkelrekken vinden.

Zelfs op de dag van de lancering is het niet duidelijk wat Apple van plan is. We sluiten zeker niet uit dat de iPhone 15 Pro Max wordt aangekondigd als de iPhone 15 Ultra. Anderzijds kan het zomaar dat Apple een iPhone 15 Pro Max én iPhone 15 Ultra onthult.

iPhone 15 Ultra prijs

Kost minstens 1.500 euro

De eerste geruchten over de prijs wezen erop dat de iPhone 15 Ultra in het beste geval begint bij 1.199 dollar. Waarschijnlijk wordt dat rond de 1.600 euro als we de conversies van Apple bekijken. Daarmee zou hij hier hoger zitten dan de Samsung Galaxy S23 Ultra (met een startprijs van 1.399 euro) en eerder in de buurt komen van de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Een recentere leak geeft echter aan dat hij misschien een nog hogere prijs kan krijgen. Het zou gaan om een prijs van 1.299 dollar en waarschijnlijk zouden de prijzen in andere regio's dan meestijgen.

De iPhone 14 Pro Max kost 1.479 euro en dat is al een hogere prijs dan de prijs van zijn voorganger. Helaas zijn we bang dat de verandering van 'Pro Max' naar 'Ultra' voor nog een prijsstijging kan gaan zorgen.

Wat er dan ook precies gaat gebeuren en hoe hoog de prijs precies wordt, een prijsverhoging lijkt in ieder geval onvermijdelijk. Apple geeft zelf namelijk aan dat klanten misschien toch bereid zijn om meer te betalen.

Hopelijk zijn er ook echt meer redenen om voor dit dure toestel te kiezen als de prijs dus weer omhoog gaat. De iPhone 14 Pro Max biedt een groter scherm en een grotere batterij dan de standaard 14 Pro, maar dat zijn de enige verschillen. Voor een meerprijs van 150 euro vinden we dat zelfs magertjes, maar als de prijs van het topmodel nog verder omhoog gaat, dan verwachten we wel echt meer extra's.

Gelukkig zou de opslag wel omhoog gaan naar minstens 256GB. Dat is twee keer zo hoog als de minimale opslagruimte op de huidige modellen en dat zou de pijn van een hogere prijs in ieder geval al iets verzachten.Door de hogere basisopslag zou ook de maximumopslag verdubbelen naar 2TB.

iPhone 15 Ultra naam

We hebben al heel wat gehoord over de verwachte iPhone 15, met geruchten die teruggaan tot vóór de lancering van de iPhone 14. Net na de lancering van de iPhone 14 in 2022 dook er al nieuws op over een Apple iPhone 15 Ultra met betere specs. Mark Gurman van Bloomberg meldde vlak na de lancering van de iPhone 14 dat er een Ultra zou komen.

Sindsdien is de naam een aantal keren opgedoken, maar nieuwere lekken suggereren (grotendeels) dat er pas in 2024 een Ultra-versie van de iPhone zal komen. Een andere bekende leaker sprak dat dan weer tegen en zei dat we in 2023 toch een iPhone 15 Ultra gaan zien.

Zelfs betrouwbare bronnen spreken elkaar tegen op dit punt en we hebben bijgevolg geen flauw benul wat er vanavond gaat gebeuren.

iPhone 15 Ultra design and display

Onofficiële renders van de iPhone 15 Ultra en iPhone 15 Pro Max zijn nu ook al online verschenen en er lijkt niet heel veel te zijn veranderd ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max. Er is een USB-C-poort aanwezig, een minder dik camerasysteem en de randen van de behuizing zijn iets meer afgerond.

We hebben ook al gelekte beelden gezien van het display van drie van de iPhone 15-modellen. Het grootste model zou dan de Ultra zijn en deze beschikt zoals verwacht over een 'Dynamic Island', maar heeft ook enorm dunne (afgeronde) randen.

Een ander gerucht geeft aan dat de iPhone 15 Ultra slechts in één kleur beschikbaar zou zijn. Dit zou dan een zilveren versie zijn die past bij de Apple Watch Ultra, die eveneens alleen in die kleur verkrijgbaar is.

Bovendien hebben we gehoord dat de iPhone 15 Ultra mogelijk titanium zijkanten heeft, die sterker en lichter zijn dan het roestvrij staal van de iPhone 14 Pro Max. Deze bewering komt uit een tweet van leaker LeaksApplePro, die al vaker gelijk heeft gehad.

Een tweede bron heeft toegevoegd dat de zijkanten van de iPhone 15 Pro meer afgerond zullen zijn, zoals bij de iPhone 11. Apple kan dus afstappen van de platte zijkanten die we voor het eerst zagen op de iPhone 12. Als dit gerucht over de Pro-versie klopt, is het vrijwel zeker ook van toepassing op de Ultra.

Bewijs voor dit nieuwe design is ook te zien in de bovenstaande afbeelding. Hier zie je (waarschijnlijk) een iPhone 15 Pro met de zijkanten van geborsteld metaal, naar verwachting titanium, en met rondere randen dan de huidige modellen. Dat is dan wel een ander model dan waar we het hier over hebben, maar die veranderingen kunnen dus ook op de iPhone 15 Ultra worden toegepast.

Deze afbeelding toont bovendien nog eens een USB-C-poort, dus dat ondersteunt ook de claims over de toevoeging van deze poort aan de nieuwe iPhones.

iPhone 15 Ultra camera

Een leaker claimt dat de iPhone 15 Ultra, naast een groter scherm en batterij, een betere camera zou kunnen hebben dan de iPhone 15 Pro. De specifieke informatie was wel redelijk vaag.

Hij gaf aan dat Apple een langverwachte functie voor 8K-video aan het ontwikkelen is voor zijn volgende iPhone, maar wist niet te vertellen of deze functie ook op de iPhone 15 Pro zou verschijnen of alleen op de duurdere iPhone 15 Ultra. Hierdoor ontstond er ook speculatie over meer cameraverbeteringen op de 15 Ultra dan op de 15 Pro.

Inmiddels hebben we op dat gebied al gehoord dat de iPhone 15 Ultra misschien tenminste geavanceerdere beeldverwerking krijgt dan de iPhone 15 Pro.

Lekken suggereren dat Apple een periscoopcamera met groter zoombereik zou kunnen gebruiken op de Ultra-versie. Een periscoopcamera neemt meer plaats in dan een reguliere telefotocamera, dus het is logisch dat Apple dit soort camera alleen in zijn grootste en beste iPhone aanbiedt.

Er zou ook nog een andere camera-upgrade aan kunnen komen in de vorm van een nieuwe Sony-sensor die blijkbaar meer licht binnen kan laten en foto's minder snel over- of onderbelicht dan huidige smartphonecamera's, zelfs bij lastige situaties met een verschillende hoeveelheid licht op de voor- en achtergrond. Het gerucht gaat zelfs dat deze IMX903-sensor 1/1,14 inch meet, wat betekent dat de iPhone 15 Ultra zou kunnen worden geleverd met de grootste camerasensor die ooit in een iPhone is gebruikt.

We hebben daarnaast vernomen dat de Ultra misschien een selfiecamera met twee lenzen krijgt. Diezelfde bron gaf overigens ook aan dat de Ultra waarschijnlijk maar in één kleur beschikbaar wordt gemaakt, namelijk dezelfde zilveren kleur als de Apple Watch Ultra.

Er zijn zelfs geruchten dat de iPhone Ultra een telefotocamera met variabele zoom zou kunnen krijgen. Die zijn enorm zeldzaam en de enige smartphone met dat type camera die je hier kan vinden, is de Sony Xperia 1 V. Die kan zoomen tussen 3,5x en 5,2x. Als Apple dit toevoegt en het bereik vergroot, heeft het een enorme troef in handen.

iPhone 15 Ultra specs en functies

Natuurlijk zal dit een erg krachtig apparaat worden. Als het goed is gaat dit toestel gebruikmaken van een A17 Bionic-chip. Die chip zou volgens een bepaalde bron ook veel efficiënter kunnen zijn dan de A16 Bionic uit de iPhone 14 Pro-modellen. Dat zou weer kunnen zorgen voor een betere batterijduur.

Deze processor wordt misschien zelfs krachtiger dan dezelfde chip in de iPhone 15 Pro. Zo hebben we namelijk gehoord dat de software deze chip minder zou beperken op de Ultra. De enige reden waarom de processor door de software zou kunnen worden beperkt, is om te zorgen dat de telefoon niet oververhit raakt. Als de Ultra dus niet beperkt wordt, dan heeft dit toestel misschien ook een betere vorm van koeling.

We zouden ook verbeteringen aan de batterij moeten. Er zijn (vage) claims dat de iPhone 15 Ultra een grotere batterij zal hebben dan alle huidige iPhones. Hoeveel groter is niet duidelijk. Een nieuwer lek dat verwijst naar de iPhone 15 Pro Max zegt dat die een 12% grotere batterij krijgt met een totale capaciteit van 4.852mAh.

Er is verder ook nog een andere betrouwbare bron die claimt dat de Pro-modellen van de iPhone 15-reeks (en waarschijnlijk ook de Ultra) allemaal over een USB-C-poort zullen beschikken met snelheden van óf 20Gbps óf 40Gbps voor dataoverdrachten. Die snelheden zijn een stuk hoger dan de 480Mbps op de huidige iPhones. We hebben inmiddels al vaker vergelijkbare claims gehoord vanuit meerdere bronnen.

USBMakers voorspelt dat de iPhone 15 Ultra overdrachtssnelheden zou kunnen hebben die tot 90% sneller zijn dan die van de standaard iPhone 15 (die naar verluidt zal vasthouden aan de USB 2.0-standaard van zijn voorganger). We verwachten verder nog Wi-Fi 6E-ondersteuning op de iPhone 15 Ultra.

Verrassend genoeg hebben we gehoord dat de USB-C met Thunderbolt 3-ondersteuning van iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra beide apparaten compatibel maakt met 4K-monitoren. Dat betekent dat je content op een apart scherm kunt weergeven zonder extra accessoires.

Tot slot zal elke iPhone 15 naar verluidt een verbeterde Ultra Wideband (UWB) chip bevatten om te kunnen werken met de Apple Vision Pro headset. Volgens analist Ming-Chi Kuo zal de U1-chip van Apple, die momenteel is gebouwd op een 16 nm-proces, worden vervangen door nieuwere versie gebaseerd op een compacter 7 nm-proces.