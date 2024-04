JBL Boombox 3 Wi-Fi - Draadloze Speaker - Zwart | bol (2024)

Overal geweldig geluid. De hele dag.

De JBL Boombox 3 Wifi luidspreker met wifi en Bluetooth beschikt over JBL Original Pro Sound met diepere bastonen dan elke andere draagbare luidspreker. Stream via wifi waar je maar wilt muziek in HD-kwaliteit, met de JBL Boombox 3 met 3D Dolby Atmos. Wil je bellen of scrollen door je feed? Gewoon doen! Je muziek wordt niet onderbroken. Schakel eenvoudig over naar Bluetooth en blijf genieten van naadloze audio-ervaringen, zowel binnen als buiten. Dankzij het waterdichte en stofdichte ontwerp en een batterij die goed is voor 24 uur afspeeltijd, ben je klaar voor de hele dag avontuur. Stream muziek via AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™ en Spotify Connect. Geniet van al je favoriete audio, internetradio en podcasts in high-definition kwaliteit. En met de milieuvriendelijke materialen, gerecycled plastic en gerecyclede stof, help je de wereld een beetje groener te maken.

3D Dolby Atmos

Stream high-defenition audio met 3D Dolby Atmos via Wifi. Hiermee krijg je een rijke muziekervaring en heb je het gevoel alsof je bij een live concert bent.

Schakel tussen Wifi en Bluetooth

Schakel naadloos tussen Wifi en Bluetooth. Met Wifi kan je gebruik maken van meerdere muziek streaming diensten zoals AirPlay, Chromecast en Spotify Connect. Schakel vervolgens gemakkelijk over naar Bluetooth als je wilt bellen of als je muziek wilt luisteren op een plek waar geen Wifi is, zoals in het park.

Let op: het product beschikt niet over een 3.5 mm mini jack aansluiting.