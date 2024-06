Les 7 Meilleurs VPN GRATUITS pour PC Windows (2024) (2024)

Je sais combien il peut être difficile de trouver un VPN fiable et gratuit pour PC Windows. Malheureusem*nt, le marché des VPN gratuits est truffé d'embûches et de pièges qui peuvent mettre vos données en danger.Ces pièges se présentent sous la forme de logiciels malveillants intégrés ou de partage de vos informations avec des tiers inconnus. Cependant, j'ai découvert qu'il existe quelques VPN gratuits sur lesquels vous pouvez compter.

Mon équipe et moi avons testé plus de 70 VPN gratuits pour dénicher les meilleurs pour Windows qui sont sûrs.Tous les VPN gratuits ont des limitations, qu'il s'agisse de réseaux de serveurs plus restreints, de vitesses plus lentes, ou d'un manque de fonctionnalités de sécurité avancées. Néanmoins, ma sélection des meilleurs VPN gratuits pour windows 10 vous offrira au moins une protection basique en matière de sécurité et de confidentialité, accompagnée de vitesses acceptables.

En fin de compte, le meilleur VPN que j'ai testé est ExpressVPN.Je voulais vraiment rester avec des VPN 100% gratuits, mais celui-ci ne comporte aucune des restrictions habituelles des VPN gratuits. Vous bénéficiez de fonctionnalités de sécurité avancées, d'un vaste réseau de serveurs, et de vitesses impressionnantes. De plus, vous pouvez essayer ExpressVPN sans engagementpuisqu'il est accompagné d’une garantie de remboursem*nt de 30jours. Je l'ai même testé pour m'assurer que sa politique soit fiable, et j'ai été remboursée en 3 jours sans aucun tracas.

Vous manquez de temps ? Voici les meilleurs VPN gratuits pour PC Windows en février 2024 ExpressVPN — Le VPN le plus rapide et le plus fiable pour Windows avec des fonctionnalités de sécurité de niveau militaire. Vous pouvez le tester sans engagement pendant 30jours. CyberGhost — Une version Windows intuitive avec des serveurs optimisés pour le streaming, le gaming et le torrenting. Vous pouvez le tester sans engagement pendant 45jours. Proton VPN — Un VPN gratuit à vie avec données illimitées pour une navigation fluide, mais incapable de débloquer de nombreuses plateformes de streaming populaires. Avira Phantom VPN — Une application conviviale protégeant intégralement votre appareil Windows gratuitement, mais avec une limite de données mensuelle de 500Mo. hide.me — Un VPN totalement gratuit avec d'excellentes fonctionnalités de sécurité pour assurer la sécurité de votre PC, mais incapable d'accéder à certains grands sites de streaming. Découvrez 2 autres VPN gratuits pour Windows

Les meilleurs VPN gratuits pour PC Windows — Analyse complète (Mise à jour en 2024)

Meilleure fonctionnalité Le VPN le plus rapide pour regarder du streaming, jouer ou télécharger sur Windows sans interruptions Baisse de vitesse par rapport à la connexion de base Seulement 8% de baisse — le plus rapide de tous les VPN que j'ai testés Sécurité et confidentialité La fronctionnalité Threat Manager empêche les applications ou les sites web de suivre votre activité sur votre appareil Windows Allocation de données Illimité pour un streaming, des téléchargements de fichiers torrent et des jeux sans fin Réseau de serveurs Plus de 3000serveurs dans 105pays (également en France et au Canada) pour accéder à du contenu du monde entier, y compris Netflix, Disney+, Prime Video et BBC iPlayer, ainsi que des chaînes nationales comme TF1, Canal+ ou CBC Application Windows en français Oui

ExpressVPN offre les vitesses les plus rapides de tous les VPN de cette liste.J'ai testé ses serveurs allemands, américains et canadiens, et obtenu une vitesse moyenne de 61.45Mbps. Même en passant par des serveurs éloignés, situés en Australie et au Japon, j'ai obtenu une moyenne de 58.74Mbps — seulement une baisse de 12% par rapport à ma connexion de base. Une baisse de 10 à 20% est normale (ou plus sur des serveurs à longue distance), c'était donc impressionnant. Ces vitesses étaient largement suffisantes pour regarder des vidéos en UHD, qui nécessite un minimum de 25Mbps.

Ma connexion a ralenti de 8 % en moyenne avec ExpressVPN

Grâce aux plus de 3000serveurs répartis dans 105pays, vous pouvez toujours trouver un serveur fiable pour naviguer, regarder des vidéos en streaming ou télécharger sur Windows.Durant mes tests, j'ai accédé à plus de 20 bibliothèques Netflix, et j'ai également débloqué mes comptes Disney+ et BBC iPlayer depuis l'étranger. L'ensemble du réseau prend également en charge l'activité P2P. Il fonctionne même dans des pays qui imposent une censure en ligne (comme la Chine et la Turquie). Cependant, mon équipe et moi ne cautionnons aucune activité illégale, alors vérifiez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des VPN.

Même avec les serveurs éloignés d'ExpressVPN, je n'ai subi aucun lag ou temps de chargement lors du streaming

Le VPN prend en charge plusieurs protocoles, y compris son propre protocole Lightway.Comme son nom l'indique, Lightway est léger — il utilise seulement 1 000 lignes de code contrairement aux 70 000 d'OpenVPN. OpenVPN est un protocole fiable en raison de ses excellents résultats en matière de sécurité au fil des années, mais je recommande toujours d'utiliser Lightway avec votre PC Windows. Il est sécurisé (il a passé des audits indépendants), fiable, et m'a offert les meilleures vitesses.

Configurer et utiliser ExpressVPN sur votre appareil Windows est facile.Il m'a fallu seulement 5 minutes pour le télécharger et l'installer, et la connexion à un serveur ne nécessite qu'un seul clic. Je recommande d'utiliser l'option "Lancer au démarrage". Cela vous connectera automatiquement au serveur le plus rapide disponible chaque fois que vous allumez votre PC, vous ne serez donc jamais en ligne sans cryptage. Il est compatible avec Windows 7, 8, 10 et 11 (et même XP avec une configuration manuelle d'OpenVPN).

Sa fonction de tunneling fractionné vous permet de choisir quel trafic passe par le VPN.Cela m'a permis d'utiliser une IP américaine pour regarder Hulu sur mon PC Windows tout en accédant à du contenu local en dehors du tunnel VPN.

ExpressVPN protège également vos données avec son application Windows sécurisée.Il propose un cryptage AES 256 bits de qualité militaire et un interrupteur d'arrêt automatique qui coupe immédiatement votre connexion internet si votre connexion VPN est interrompue. S'ajoute à cela la protection contre les fuites IP/DNS/WebRTC d'ExpressVPN qui garantit que votre véritable emplacement n'est jamais révélé. Vous bénéficiez également de la fonctionnalité utile Threat Manager, qui empêche les sites web et les applications de partager vos données avec des tiers malveillants.

De plus, ExpressVPN adhère à une politique stricte de non-conservation des journaux, auditée et vérifiée par des entreprises de sécurité indépendantes.J'ai apprécié qu'ExpressVPN utilise des serveurs basés sur la RAM, ce qui signifie que vos données sont inaccessibles et automatiquement supprimées à chaque redémarrage du serveur. ExpressVPN est également basé dans les îles Vierges britanniques — en dehors de la juridiction des 5/9/14 Eyes. Cela signifie que même si une demande légale était faite pour vos données, ExpressVPN n'aurait pas à s'y conformer (et n'aurait de toute façon aucune donnée à partager).

Bien qu'ExpressVPN ne soit pas 100% gratuit, il est soutenu par une 30garantie de remboursem*nt de plusieurs jours. Ainsi, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités premium d'ExpressVPN sans engagement. Si vous n'êtes pas impressionné, vous pouvez être remboursé. J'ai testé cette politique et demandé un remboursem*nt en passant par le chat en direct 24/7 (disponible en français grâce à son outil de traduction automatique intégré). L'agent du chat a rapidement approuvé mon remboursem*nt après m'avoir posé quelques questions liées à la satisfaction des utilisateurs. J'ai été remboursée en 3 jours ouvrables.

Meilleure fonctionnalité Serveurs dédiés pour un streaming, un gaming ou un torrenting sans accrocs Baisse de vitesse par rapport à la connexion de base Baisse de 15% — idéal pour un streaming de haute qualité et des téléchargements rapides Sécurité et confidentialité Serveurs NoSpy pour garder vos données personnelles extra sécurisées Allocation de données Données illimitées pour streamer, jouer et télécharger pendant des heures Réseau de serveurs Plus de 11666serveurs répartis dans 100pays (y compris la France et le Canada) pour accéder à du contenu du monde entier Application en français pour Windows Oui

L'application Windows de CyberGhost propose des serveurs dédiés pour le streaming, le gaming, et le torrenting, vous permettant de trouver facilement le meilleur serveur selon votre activité. Ses serveurs de streaming incluent des bibliothèques Netflix du monde entier : Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, et plus encore. Tous ces serveurs m'ont permis d'accéder à la plateforme associée sans faillir. Avec CyberGhost, vous pouvez également accéder à des chaînes locales comme France TV, Canal+ ou CBC. Et lorsque j'ai testéses serveurs de torrenting, j'ai pu télécharger un fichier de 800Mo en seulement 6 minutes. Ses serveurs de jeux m'ont également permis de jouer à Apex Legendssur mon PC en toute sécurité avec seulement 40ms de ping.

CyberGhost a pu débloquer BBC iPlayer dès la première tentative

Les serveurs de streaming (et les serveurs normaux) débloquent tout type de contenu, et vous ne subirez aucun lag en regardant des séries, grâce à ses vitesses rapides et à ses données illimitées. Lorsque j'ai regardé Wednesdaysur Netflix US, ma vitesse de téléchargement moyenne était de 56,78 Mbps (soit une baisse de 15% par rapport à ma connexion normale). Bien que ces vitesses ne soient pas aussi rapides qu'avec ExpressVPN, elles sont largement suffisantes pour un streaming UHD sur votre PC Windows.

Ce VPN est également très sûr, utilisant un cryptage AES 256 bits, un kill switch, et une protection contre les fuites IP/DNS.Il est presque impossible pour quiconque d'intercepter ou de suivre vos activités en ligne. De plus, CyberGhost propose plusieurs protocoles de sécurité, dont WireGuard, OpenVPN, et IKEv2. Je suggère d'utiliser WireGuard car il est fiable et m'a offert les vitesses les plus rapides lors de mes tests sur mon PC Windows.

CyberGhost déploie de nombreux outils pour protéger votre vie privée lors de l'utilisation de votre appareil Windows.Il mène une politique stricte de non-conservation des logs, qui a été auditée et vérifiée de manière indépendante par Deloitte en 2022. De plus, il est basé en Roumanie — en dehors de l'Alliance des 14 Eyes. En outre, il dispose de serveurs NoSpy, situés au sein même de son siège social, auxquels seuls les employés de CyberGhost ont accès, éliminant ainsi le risque d'attaques de type man-in-the-middle.

Il possède son propre bloqueur de publicités/trackers/malwares pour Windows, protégeant davantage votre vie privée.Le bloqueur empêche les annonceurs de collecter vos données et de vous cibler avec des publicités spécifiques. Sa fonction de tunneling fractionné vous permet également de choisir quelles applications utilisent la connexion VPN et lesquelles la contournent.

J'ai trouvé que l'application de CyberGhost était l'un des VPN les plus faciles à installer et à faire fonctionner sur Windows.Elle ne nécessite aucune configuration, et j'ai pu la télécharger et la configurer en moins de 4 minutes. L'application de CyberGhost fonctionne avec Windows 7 et versions ultérieures.

Comme ExpressVPN, ce VPN n'est pas 100% gratuit, mais vous pouvez tester CyberGhost sans risque grâce à sa généreuse garantie de remboursem*nt de 45jours. Ainsi, vous bénéficiez d'un accès illimité à toutes les fonctionnalités premium de CyberGhost. J'ai testé sa politique de remboursem*nt pour m'assurer de sa fiabilité. Après avoir utilisé CyberGhost pendant 43 jours, j'ai contacté son chat en direct 24/7 et demandé mon remboursem*nt. L'agent du chat a approuvé ma demande après une discussion rapide, et j’ai été remboursé en 4 jours.

Meilleure fonctionnalité Données gratuites illimitées pour naviguer ou regarder en streaming à volonté Baisse de vitesse par rapport à la connexion de base Baisse de 30% — excellent pour un VPN de PC gratuit et assez rapide pour un streaming sans interruption Sécurité et confidentialité Confidentialité persistante pour ajouter une couche de cryptage à vos données personnelles Allocation de données Le seul VPN gratuit de cette liste à offrir des données illimitées Réseau de serveurs Plus de 100 serveurs gratuits offrant l'accès aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon Application Windows en français Oui

La version gratuite de Proton VPN propose des données illimitées, ce qui vous permet de consulter en toute sécurité autant de contenu que vous le souhaitez sur votre PC Windows..C'est formidable car la plupart des VPN gratuits imposent des plafonds de données stricts. Pendant que je testais ses serveurs gratuits situés aux Pays-Bas et aux États-Unis, je n'ai jamais relevé de vitesses en dessous de 45,83 Mbps, ce qui était donc plus que suffisant pour le streaming.

Mes vitesses n'ont baissé que de 30% avec Proton VPN — le VPN complètement gratuit le plus rapide que j'ai testé

Il compte plus de 100 serveurs gratuits répartis au Japon, aux Pays-Bas et aux États-Unis.C'est plus de serveurs que beaucoup d'autres VPN gratuits, mais c'est encore assez limité avec seulement 3 pays. Les serveurs gratuits ne sont pas non plus compatibles avec le torrenting.

J'ai testé Netflix avec ses serveurs gratuits sur mon ordinateur portable Windows. Je pouvais regarder des originaux Netflix, mais je ne pouvais pas accéder à du contenu géobloqué.Malheureusem*nt, cela ne fonctionnait pas non plus avec d'autres plateformes de streaming populaires comme Amazon Prime Video, HBO Max, ou Hulu.

Il est livré avec des fonctionnalités de sécurité avancées qui cachent vos données des regards indiscrets, telles que le cryptage AES 256 bits, la protection contre les fuites IP/DNS, un kill switch automatique, et plusieurs protocoles de sécurité (y compris OpenVPN). De plus, les applications de Proton VPN sont toutes open source, donc n'importe qui peut contrôler s'il y a des bugs ou des problèmes dans le code.

De plus, Proton VPN utilise la Confidentialité Persistante pour plus de sécurité.Cela signifie que les clés de cryptage changent chaque fois que vous connectez votre PC Windows à un nouveau serveur. Si un hacker se procure une clé pour une seule session, il ne peut même pas l'utiliser pour décrypter vos sessions passées ou futures.

Le VPN suit une politique stricte de non-journalisation, vos données privées sont donc entre de bonnes mains.De plus, il est basé en Suisse (en dehors de l'Alliance des 5/9/14 Eyes). Cela signifie que Proton VPN ne peut pas être contraint de partager vos informations personnelles avec les pays membres de cet accord. Dans l'ensemble, cela fait de Proton VPN l'un des meilleurs VPN gratuits pour protéger votre vie privée.

L'application native est compatible avec Windows 7 et versions ultérieures, et la configuration est simple.Après avoir téléchargé et installé l'application, j'ai pu me connecter au serveur le plus rapide en quelques secondes en utilisant le bouton "Connexion rapide". Vous pouvez également configurer le tunneling fractionné pour crypter le trafic que vous souhaitez et utiliser votre connexion haute vitesse habituelle pour d'autres activités.

Vous aurez besoin d'une adresse e-mail pour utiliser la version gratuite, et Proton VPN n'offre pas de support client 24/7. J'ai dû les contacter par e-mail, mais il propose aussi une base de connaissances assez large sur son site qui couvre la plupart des questions.

Meilleure fonctionnalité Application Windows conviviale pour une configuration rapide et facile Baisse de vitesse par rapprot à la connexion de base Baisse de 48% — une baisse plus importante, mais toujours assez rapide pour la plupart des activités Sécurité et confidentialité Politique de non-journalisation garantissant que vos données ne sont ni stockées ni partagées Allocation de données 500 Mo par mois, ou 1 Go si vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail Réseau de serveurs Peut seulement se connecter au serveur disponible le plus proche dans la version gratuite Application Windows en français Oui

Avira Phantom VPN propose une application native facile à utiliser sur Windows 7 ou les versions ultérieures, et elle est gratuite à vie.Je l'ai installée sur mon ordinateur portable Windows 10, et il m’a fallu 3 minutes pour la configurer (je n'ai même pas eu à donner mon adresse e-mail). C'était super facile, et je me suis connecté en un seul clic en appuyant sur le bouton «Activer le VPN». Vous pouvez également connecter autant d'appareils que vous le souhaitez car Avira offre un nombre illimité de connexions simultanées, même avec la version gratuite.

L'indicateur de trafic mensuel d'Avira Phantom VPN montre clairement la quantité de données qu'il vous reste

Avira Phantom VPN offre de bonnes vitesses.Lors des tests sur mon PC Windows, mes vitesses moyennes étaient de 34,73 Mbps (une baisse de 48%). Il offre également un support P2P, ce qui signifie qu'Avira pourrait être un bon choix pour le torrenting. Malheureusem*nt, il y a une limite de données de 500 Mo par mois, ou 1 Go au total si vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail. J'ai téléchargé un fichier de 100 Mo en moins de 2 minutes, mais la limite de données signifie que vous ne pourrez télécharger que de petit* fichiers.

Le VPN offre plusieurs fonctionnalités de sécurité pour protéger vos données en ligne, mais il n'a pas de kill switch.Vous pouvez choisir entre les protocoles OpenVPN et IKEv2, et il utilise un cryptage AES 256 bits de niveau militaire. Lorsque j'ai effectué des tests de fuite, aucune fuite IP, DNS ou WebRTC n'a été détectée. Cependant, l'absence de kill switch vous rendra vulnérable si le VPN se déconnecte (et il le fera après avoir utilisé vos 1 Go de données mensuelles).

Ilmène une politique stricte de non-conservation des logs, mais son siège n'est pas situé dans un pays respectueux de la vie privée.Son siège social est en Allemagne, qui fait partie de l'Alliance des 14 Yeux. Cela dit, il ne conserve aucun historique de navigation, adresses IP, ou informations personnelles de votre appareil Windows, il reste donc une bonne option pour protéger votre vie privée.

Bien que vous ne puissiez vous connecter qu'à 1 serveur (vous devez utiliser la fonctionnalité «Emplacement le plus proche», ce VPN est toujours une bonne option si vous souhaitez protéger les informations personnelles sur votre appareil Windows. En plus du réseau de serveurs restreint, vous n’avez pas accès à son support client avec un compte gratuit.

Meilleure fonctionnalité Excellentes fonctionnalités de sécurité pour assurer la sécurité votre appareil Windows en Baisse de vitesse par rapport à la connexion de base Baisse de 60% – une baisse significative, mais des connexions fiables sur de longues distances Sécurité et Confidentialité Stealth Guard vous permet de choisir certaines applications pour fonctionner uniquement lorsqu'elles sont connectées au VPN Allocation de données 10 Go par mois totalement gratuit Réseau de serveurs 8 emplacements de serveur gratuits pour accéder au contenu du monde entier Application Windows en français Oui

Vos informations personnelles sont protégées grâce aux solides fonctionnalités de sécurité de hide.me intégrées dans son application Windows gratuite.Il propose un cryptage AES 256 bits, une protection contre les fuites IP/DNS, et un kill switch automatique. Il offre également une fonction appelée Stealth Guard, qui vous permet de définir certaines applications pour fonctionner uniquement lorsque le VPN est connecté. Dans mon cas, j'ai sélectionné BitTorrent — cela signifie que je ne pouvais pas accidentellement téléchargerdes torrents sans que le VPN soit actif, me mettant ainsi en danger.

Tout ce que j'avais à faire était de cliquer sur "+ Ajouter” et de sélectionner l'application que je voulais contrôler

J'ai obtenu des vitesses décentes avec hide.me.Lorsque j'ai testé ses serveurs gratuits sur mon PC Windows, les vitesses moyennes étaient de 26,42 Mbps — une baisse de 60% par rapport à mes vitesses normales. Combiné à l'allocation de données, vous pouvez regarder du contenu en streaming pendant environ 3,5 heures en HD sans lag. Hide.me propose également le split-tunneling, où vous pouvez définir uniquement certaines applications pour utiliser la connexion VPN. Grâce à cela, j'ai pu m'assurer que seul le trafic du navigateur passait par le VPN, afin qu'aucun processus en arrière-plan sur mon PC Windows ne vienne entamer à ma limite de données mensuelle.

Bien que hide.me n’applique pas une politique stricte de non-conservation des logs (il stocke vos adresses IP attribuées), les données sont anonymes et effacées toutes les quelques heures. Il est également situé en Malaisie, qui est en dehors de l'Alliance des 14 Yeux. J'ai également aimé pouvoir utiliser son application Windows sans avoir à m'inscrire ou à m'enregistrer. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier que hide.me conserve des traces de vos informations personnelles et coordonnées.

Vous pouvez utiliser l'application hide.me sur Windows 7 et les versions ultérieures.Vous pouvez également utiliser une configuration manuelle avec OpenVPN pour utiliser hide.me sur Windows XP. Cela fait de hide.me le seul VPN gratuit de cette liste à être compatible avec Windows XP sous une forme ou une autre. Cependant, cela signifie que vous devrez contrôler le VPN manuellement, ce qui est chronophage et pas très convivial.

Il dispose de 8 emplacements de serveurs gratuits dans le monde.Ils sont situés au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis (est et ouest), en Allemagne et à Singapour. Ils sont tous compatibles avec le P2P, donc vous pouvez télécharger des torrents, bien que ce soit un peu lent. Malheureusem*nt, ces serveurs ne peuvent pas débloquer de manière constante la plupart des plateformes de streaming, mais j'ai réussi à accéder aux bibliothèques Netflix pour les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas.

6. Hotspot Shield — Un support P2P gratuit pour un téléchargement sécurisé sur votre PC Windows

Meilleure fonctionnalité Le plus de données mensuelles gratuites parmi les VPN gratuits avec support du torrenting Baisse de vitesse par rapport à la connexion de base Baisse de 51% — suffisant pour télécharger des petit* fichiers dans un temps raisonnable Sécurité et confidentialité Le protocole Catapult Hydra audité indépendamment assure la sécurité en ligne Allocation de données 15 Go de données par mois, mais limité à 500 Mo par jour Réseau de serveurs 1 emplacement de serveur gratuit aux États-Unis pour sécuriser votre connexion Application Windows en français Oui

Hotspot Shield est compatible avec le partage de fichiers P2P et est assez rapide pour le téléchargement de petit* fichiers sur votre VPN gratuit pour PC Windows.Pendant mes tests, j'ai obtenu une vitesse moyenne de 36,72 Mbps, ce qui m'a permis de télécharger un fichier de 500 Mo en moins de 5 minutes. Malheureusem*nt, il n'offre qu'un seul serveur gratuit, situé aux États-Unis (je suis au Royaume-Uni, ce qui est à plus de 5 000 km). Cependant, vous pouvez utiliser son protocole exclusif Catapult Hydra, qui est particulièrement fiable pour les connexions longue distance.

Hotspot Shield est également excellent pour la sécurité.Catapult Hydra est audité par des experts en sécurité tiers pour s'assurer qu'il n'y a pas de failles. De plus, il dispose d'un kill switch, du cryptage AES 256 bits, de la protection contre les fuites IP/DNS, et de la confidentialité persistante. Je n'ai constaté aucune fuite pendant mes tests avec mon VPN gratuit windows 10, votre emplacement restera donc confidentiel.

La politique de journalisation de Hotspot Shield m'a un peu préoccupé.Il enregistre la bande passante que vous consommez et la durée des sessions VPN. Toutes les données sont anonymes, mais il existe d'autres VPN gratuits avec de meilleures politiques de confidentialité. J'ai également été un peu agacé par les pop-ups fréquents qui vous encouragent à passer à un forfait payant.

Cependant, j'ai apprécié de ne pas avoir à m'inscrire ou à m'enregistrer pour utiliser l'application Windows de Hotspot Shield.De cette façon, vous pouvez être sûr que le VPN n'obtient aucune de vos coordonnées ou informations de facturation. De plus, il est compatible avec Windows 7 et les versions ultérieures, et l'application est conviviale, vous permettant de vous connecter à un serveur en un clic.

Il offre 15 Go de données par mois, mais est limité à seulement 500 Mo par jour.Il n'a pas pu débloquer de sites de streaming populaires, et je n'ai pas pu streamer en HD avec Hotspot Shield car j'ai épuisé mes données trop rapidement. Cependant, c'était suffisant pour consulter mes e-mails, mettre à jour mes réseaux sociaux et télécharger quelques fichiers musicaux (libres de droits) sur mon VPN gratuit pour PC Windows. J'ai également pu configurer le split tunneling pour m'assurer que seules certaines applications utilisaient la connexion VPN, économisant ainsi mes données.

7. TunnelBear — Une application Windows facile à utiliser avec des dizaines d’emplacements de serveurs gratuits

Meilleure fonctionnalité De nombreux emplacements de serveurs gratuits pour accéder à du contenu du monde entier, y compris Netflix et BBC iPlayer Baisse de vitesse depuis la connexion de base Baisse de 77% — la plus lente que j'ai testée, mais suffisante pour le streaming en SD et la navigation légère Sécurité et confidentialité La fonction GhostBear est conçue pour fonctionner même sur des réseaux restrictifs Allocation de données 2 Go par mois Réseau de serveurs 5000emplacements de serveurs gratuits, qui sont les mêmes que ceux disponibles dans la version payante Application Windows en français Oui

L'application conviviale de TunnelBear vous permet de vous connecter à un serveur en 1 clic.Elle est compatible avec Windows 7 et les versions ultérieures, et il m'a fallu 5 minutes pour l'installer. De plus, elle offre un grand nombre de serveurs comparé à la plupart des VPN gratuits. Avec 5000serveurs répartis dans 47pays (y compris la France et le Canada), il est bien plus facile de trouver un emplacement près de chez vous (pour de meilleures vitesses).

Ses fonctions de sécurité protègent les données de votre appareil Windows..TunnelBear propose un kill switch automatique, une protection contre les fuites IP/DNS, un cryptage AES 256 bits, et GhostBear (une fonction d'obfuscation conçue pour fonctionner sur des réseaux restrictifs, comme en Chine). Si votre connexion est instable, je recommande d'activer TCP Override dans les paramètres de l'application Windows. Cette fonction force TunnelBear à utiliser un protocole de tunneling plus fiable (TCP), pour une connexion plus stable (mais plus lente).

Votre vie privée sur votre appareil Windows est également protégée.Tunnelbear mène une solide politique de non-journalisation qui a été approuvée par une société de sécurité indépendante.. Il peut stocker des cookies sur votre navigateur lorsque vous visitez son site web, donc je recommande de les effacer une fois que vous avez terminé de télécharger l'application.

Il est dommage que les serveurs locaux soient lents et que les serveurs distants soient encore pires.. Lorsque j'ai testé ses emplacements proches sur mon Windows PC, j’ai obtenu une vitesse moyenne de 15,6 Mbps. C'était 77% plus lent que mes vitesses sans VPN. Ses serveurs à longue distance situés aux États-Unis et au Japon m'ont donné une moyenne de seulement 10,14 Mbps. Je suggère d'utiliser le serveur le plus proche pour des vitesses utilisables. Heureusem*nt, j'ai pu accéder à Netflix US et BBC iPlayer avec le réseau de serveurs de TunnelBear.

Malheureusem*nt, vous ne pouvez contacter le support client que par email, et la version gratuite impose une limite de données de 2 Go par mois, ce qui en fait vraiment une bonne option seulement pour la navigation occasionnelle ou le téléchargement de petit* fichiers.

Tableau comparatif rapide : les meilleurs VPN gratuits pour PC Windows

Toujours indécis ? Utilisez notre comparatifci-dessous pour trouver le VPN gratuit pour PC qui répond le mieux à vos besoins :

Vitesses Limite de données par mois Politique de logs Emplacements des serveurs Inscription requise Nombre de connexions simultanées possibles Compatibilité Windows Application Windows en français ?ExpressVPN La plus rapide Illimité Strict no-Logs 105 Oui 8 XP, 7, 8, 10, 11 Oui ?CyberGhost Très rapide Illimité Strict no-Logs 100 Oui 7 7, 8, 10, 11 Oui ?Proton VPN Rapide Illimité Strict no-Logs 3 Oui 1 7, 8, 10, 11 Oui Avira Phantom VPN Moyenne 1GB (500MB sans inscription) Strict no-Logs 1 Non Illimité 7, 8, 10, 11 Oui hide.me Lente-Moyenne 10GB Conserve des logs anonymes 8 Non 1 XP, 7, 8, 10, 11 Oui Hotspot Shield Moyenne 15GB (500MB par jour) Conserve des logs Anonymes 1 Non 1 7, 8, 10, 11 Oui TunnelBear Lente 2GB Conserve des Logs Anonymisés 47 Oui Illimité 7, 8, 10, 11 Oui

Astuce d'expert : La plupart des VPN gratuits pour PC ne sont pas sécurisés.

La majorité des VPN gratuits disponibles pour Windows représentent un risque potentiel pour votre sécurité en ligne. Il est crucial de lire les avis et de faire des recherches approfondies au lieu de simplement télécharger n'importe quel VPN gratuit au hasard. J'ai personnellement testé tous les VPN sur cette liste et je peux confirmer qu'ils sont entièrement sécurisés.

Voici certains des dangers associés à de nombreux VPN gratuits :

Ils pourraient divulguer vos données. Les VPN gratuits ont tendance à proposer des fonctionnalités de sécurité faibles ou obsolètes. Ils font aussi souvent des profits en vendant vos informations personnelles à des tiers. Assurez-vous de choisir un VPN avec une politique stricte de non-journalisation, un bouton d'arrêt d'urgence et une protection contre les fuites pour que vos données en ligne soient toujours protégées.

Les VPN gratuits ont tendance à proposer des fonctionnalités de sécurité faibles ou obsolètes. Ils font aussi souvent des profits en vendant vos informations personnelles à des tiers. Assurez-vous de choisir un VPN avec une politique stricte de non-journalisation, un bouton d'arrêt d'urgence et une protection contre les fuites pour que vos données en ligne soient toujours protégées. Votre appareil pourrait être compromis. Certains VPN gratuits contiennent des logiciels malveillants et des virus dans leur application. De plus, comme la plupart des VPN gratuits dépendent de la publicité pour générer des profits, ils vous bombardent souvent de publicités, ce qui pourrait augmenter le risque d'infection de votre appareil.

Certains VPN gratuits contiennent des logiciels malveillants et des virus dans leur application. De plus, comme la plupart des VPN gratuits dépendent de la publicité pour générer des profits, ils vous bombardent souvent de publicités, ce qui pourrait augmenter le risque d'infection de votre appareil. Ils sont généralement très lents. Certains VPN gratuits vous ralentissent tellement qu'il est presque impossible de naviguer sur les réseaux sociaux, sans parler de regarder en streaming, jouer en ligne ou télécharger.

Certains VPN gratuits vous ralentissent tellement qu'il est presque impossible de naviguer sur les réseaux sociaux, sans parler de regarder en streaming, jouer en ligne ou télécharger. Vous n’aurez pas accès à beaucoup de serveurs. Cela signifie que leurs serveurs sont plus susceptibles d'être surchargés, les rendant lents et peu fiables. De plus, les VPN gratuits n'ont souvent pas les ressources pour mettre à jour continuellement leurs serveurs afin de contourner les géo-blocages, vous pouvez donc vous voir refuser l'accès à des plateformes de streaming et à des sites web populaires.

Les VPN gratuits à éviter

Les VPN gratuits suivants ne sont pas sûrs à utiliser et doivent être évités. Ils peuvent partager vos données avec des tiers ou inclure des logiciels malveillants et des virus.

Hola Free : Le VPN gratuit Hola est assez populaire, mais ce n'est pas un VPN. C'est en fait un réseau peer-to-peer. Cela signifie que vous partagez votre IP personnelle avec des inconnus, qui pourraient potentiellement l'utiliser pour des activités illégales, qui pourraient être retracées jusqu'à vous.

Le VPN gratuit Hola est assez populaire, mais ce n'est pas un VPN. C'est en fait un réseau peer-to-peer. Cela signifie que vous partagez votre IP personnelle avec des inconnus, qui pourraient potentiellement l'utiliser pour des activités illégales, qui pourraient être retracées jusqu'à vous. UFO VPN : Il a été constaté que ce VPN conservait les données de l'utilisateur, y compris les sites web que vous visitez, votre nom, adresse IP, et plus encore. Sa politique de confidentialité stipule également qu'il pourrait partager ces informations avec des tiers pour diverses raisons.

Il a été constaté que ce VPN conservait les données de l'utilisateur, y compris les sites web que vous visitez, votre nom, adresse IP, et plus encore. Sa politique de confidentialité stipule également qu'il pourrait partager ces informations avec des tiers pour diverses raisons. TurboVPN : Rempli de publicités ciblées et de traceurs. Ce VPN conserve et partage vos données avec des tiers.

Rempli de publicités ciblées et de traceurs. Ce VPN conserve et partage vos données avec des tiers. Betternet VPN :Son application contient de nombreux logiciels malveillants.. De plus, il conserve les logs de vos informations personnelles (telles que les domaines que vous avez visités, votre localisation, et l'appareil que vous utilisez).

Astuces pour choisir le meilleur VPN gratuit pour Windows

Mon équipe et moi avons utilisé les critères suivants lors de nos recherches pour déterminer quels VPN gratuits pour PC méritent d'être sélectionnés. Si vous souhaitez faire vos propres recherches, n'hésitez pas à utiliser ces critères pour vous-même :

Application Windows gratuite. J'ai veillé à ce que tous les VPN de ma liste soient compatibles avec Windows 7 et versions ultérieures et soient entièrement gratuits ouassortis d'une garantie de remboursem*nt fiable.

J'ai veillé à ce que tous les VPN de ma liste soient compatibles avec Windows 7 et versions ultérieures et soient entièrement gratuits ouassortis d'une garantie de remboursem*nt fiable. Des serveurs situés dans les emplacements souhaités. Si vous souhaitez obtenir une adresse IP pour un pays spécifique, vérifiez si votre VPN Windows propose des serveurs dans ce pays. De nombreux VPN gratuits à vie n'offrent des serveurs que dans quelques pays. Pour le maximum de flexibilité, choisissez un VPN proposant un vaste réseau de serveurs à travers le monde.

Si vous souhaitez obtenir une adresse IP pour un pays spécifique, vérifiez si votre VPN Windows propose des serveurs dans ce pays. De nombreux VPN gratuits à vie n'offrent des serveurs que dans quelques pays. Pour le maximum de flexibilité, choisissez un VPN proposant un vaste réseau de serveurs à travers le monde. Fonctionnalités de sécurité avancées. Les appareils Windows sont des cibles courantes pour les pirates et les cybercriminels, il est donc crucial que votre VPN soit totalement sécurisé. Chacun des VPN de cette liste propose un cryptage AES 256 bits et une protection contre les fuites IP/DNS. La plupart offrent également des fonctionnalités telles qu'un bouton d'arrêt d'urgence ou la confidentialité persistante pour renforcer la sécurité.

Les appareils Windows sont des cibles courantes pour les pirates et les cybercriminels, il est donc crucial que votre VPN soit totalement sécurisé. Chacun des VPN de cette liste propose un cryptage AES 256 bits et une protection contre les fuites IP/DNS. La plupart offrent également des fonctionnalités telles qu'un bouton d'arrêt d'urgence ou la confidentialité persistante pour renforcer la sécurité. De solides fonctionnalités et politiques de confidentialité. L'un des plus grands inconvénients des VPN gratuits pour Windows est que certains d'entre eux génèrent des revenus en compromettant votre confidentialité et en partageant les données utilisateurs. J'ai lu chaque politique de conservation des logs pour m'assurer qu'aucun de ces VPN ne stocke vos données identifiables. J'ai également vérifié si ces politiques avaient été auditées indépendamment ou éprouvées devant un tribunal.

L'un des plus grands inconvénients des VPN gratuits pour Windows est que certains d'entre eux génèrent des revenus en compromettant votre confidentialité et en partageant les données utilisateurs. J'ai lu chaque politique de conservation des logs pour m'assurer qu'aucun de ces VPN ne stocke vos données identifiables. J'ai également vérifié si ces politiques avaient été auditées indépendamment ou éprouvées devant un tribunal. Vitesses rapides et données suffisantes. Les VPN gratuits pour Windows sont généralement beaucoup plus lents que les versions premium, et très peu offrent des données illimitées. J'ai vérifié toutes les limites de données et testé les vitesses de tous ces VPN pour m'assurer que vous pouvez naviguer sur Internet sans ralentissem*nts majeurs pendant une durée raisonnable.

Les VPN gratuits pour Windows sont généralement beaucoup plus lents que les versions premium, et très peu offrent des données illimitées. J'ai vérifié toutes les limites de données et testé les vitesses de tous ces VPN pour m'assurer que vous pouvez naviguer sur Internet sans ralentissem*nts majeurs pendant une durée raisonnable. Application Windows native conviviale. Tous les VPN de cette liste disposent d'une application facile à utiliser pour Windows, compatible avec Windows 7 et versions ultérieures. J'ai également essayé de choisir des VPN qui ne vous bombardent pas constamment de publicités, ou qui ne vous incitent pas à passer à un forfait premium.

Tous les VPN de cette liste disposent d'une application facile à utiliser pour Windows, compatible avec Windows 7 et versions ultérieures. J'ai également essayé de choisir des VPN qui ne vous bombardent pas constamment de publicités, ou qui ne vous incitent pas à passer à un forfait premium. Application légère qui n'utilise pas trop de CPU ou de RAM. Nous avons surveillé l'application Windows pour chaque VPN afin de s'assurer qu'elle utilisait un minimum de RAM et de CPU, garantissant ainsi qu'elle ne consomme pas toutes les ressources de votre appareil.

Nous avons surveillé l'application Windows pour chaque VPN afin de s'assurer qu'elle utilisait un minimum de RAM et de CPU, garantissant ainsi qu'elle ne consomme pas toutes les ressources de votre appareil. Supporte le torrenting. J'ai veillé à ce que la plupart des VPN de ma liste prennent en charge le torrenting. Si vous voulez un VPN gratuit pour PC pour le torrenting, il est important de vérifier qu'il autorise réellement le partage P2P sur ses serveurs gratuits.

J'ai veillé à ce que la plupart des VPN de ma liste prennent en charge le torrenting. Si vous voulez un VPN gratuit pour PC pour le torrenting, il est important de vérifier qu'il autorise réellement le partage P2P sur ses serveurs gratuits. Peut débloquer certains sites de streaming. La plupart des VPN gratuits ne débloquent pas du tout les sites de streaming, mais j'ai veillé à sélectionner quelques options gratuites qui pouvaient au moins débloquer Netflix.

La plupart des VPN gratuits ne débloquent pas du tout les sites de streaming, mais j'ai veillé à sélectionner quelques options gratuites qui pouvaient au moins débloquer Netflix. Bon support client.J'ai veillé à ce qu'il soit facile de contacter le support client en cas de besoin. Les chats en direct 24/7 sont les meilleurs, mais tous les VPN gratuits pour Windows 10 ne les proposent pas.

Guide rapide : Comment configurer un VPN gratuit sur Windows en 3 étapes faciles Télécharger un VPN pour PC gratuit.Alternativement, essayez ExpressVPN sans engagement avec sa garantie de remboursem*nt de 30jours pour obtenir de meilleures vitesses, une sécurité renforcée, et un réseau de serveurs plus étendu. Connectez-vous à un serveur.Il est préférable de se connecter à un serveur à proximité si vous souhaitez conserver des vitesses aussi rapides que possible. Commencez à naviguer.Vous pouvez maintenant naviguer en toute sécurité sur votre appareil Windows.

FAQ sur les VPN gratuits pour les PC Windows

Les VPN gratuits pour Windows sont-ils sûrs ?

Quelques-uns le sont, mais vous utiliserez toujours un service très limité.Cette liste n'inclut que les VPN gratuits les plus sûrs pour Windows. Ce sont des versions "freemium" de VPN fiables que j'ai essayés et testés, plutôt que des VPN entièrement gratuits. Les VPN "freemium" cherchent à vous inciter à passer à leur versions payantes car ils tirent leurs revenus des utilisateurs payants. Cependant, les versions gratuites de leurs applications sont totalement sûres.

D'autre part, les VPN entièrement gratuits gagnent souvent leur argent en partageant les données des utilisateurs ou en utilisant leurs applications pour diffuser des publicités. Ils peuvent aussi venir avec la surprise du logiciel malveillant, vous devriez donc être très prudent lorsque vous téléchargez et utilisez ces services.

Mais même avec des VPN "freemium" sûrs, il y a un hic.Bien que certains VPN gratuits offrent de solides fonctionnalités de sécurité et des politiques éprouvées de non-conservation des journaux, vous serez généralement confronté à d'autres limitations. Celles-ci incluent des réseaux de serveurs restreints, des vitesses lentes, des capacités de déblocage faibles, et 1 seule connexion possible à la fois.

Existe-t-il des VPN gratuits pour Windows avec support P2P/torrent ?

Oui, mais les limites de données, les vitesses lentes, et les fonctionnalités de sécurité plus faibles signifient qu'ils ne constituent pas une excellente option pour le torrenting.ExpressVPN était le meilleur VPN pour le torrenting, grâce à ses vitesses impressionnantes (il était deux fois plus rapide que certains des autres VPN de cette liste) et des données illimitées. Il m'a permis de télécharger de gros fichiers via BitTorrent et uTorrent en quelques minutes. Bien qu'il ne soit pas complètement gratuit, vous pouvez l'essayer sans engagement pendant 30jours.

Malheureusem*nt, tous les VPN gratuits ne supportent pas nécessairement le torrenting, alors assurez-vous d'en choisir un qui le fait. Vous devez également vérifier qu'il offre suffisamment de données pour le fichier que vous souhaitez télécharger. Certains VPN gratuits n'offrent qu'une maigre allocation de 500MB de données par mois, ce qui limite considérablement ce que vous pouvez télécharger.

Existe-t-il des VPN gratuits pour Windows sans inscription ?

Oui, certains VPN gratuits vous permettent de les utiliser sans vous inscrire.Il y a 3 VPN gratuits répertoriés ici (Avira Phantom, Hotspot Shield, et hide.me) qui ne nécessitent aucune information d'inscription (même pas d'adresse e-mail). C'est génial si vous êtes préoccupé par la confidentialité et que vous voulez simplement télécharger une application gratuite et vous lancer.

Existe-t-il un VPN gratuit et illimité pour Windows ?

Oui, il existe quelques VPN gratuits offrant des données illimitées sur Windows.Vous pouvez choisir parmi plusieurs VPN illimités dans cette liste. Proton VPN est le meilleur VPN 100% gratuit sans limite de données. Cependant, comme tous les VPN gratuits, il présente d'autres limitations. Dans ce cas, un réseau de serveurs plus réduit (100 serveurs gratuits répartis dans 3 pays) et des vitesses lentes.

Windows 10 dispose-t-il d'un VPN intégré ?

Pas vraiment, mais Windows 10 vous permet de configurer manuellement les connexions VPN.Je ne le recommande pas car les connexions manuelles manquent de fonctionnalités avancées telles qu’un kill switch, le split-tunneling et plusieurs protocoles de sécurité. De plus, vous devrez toujours trouver votre propre service VPN tiers pour le faire fonctionner. En outre, j'ai trouvé le processus peu pratique car vous devez le configurer chaque fois que vous souhaitez vous connecter. Vous feriez mieux d'utiliser une application VPN puisque vous devez de toute façon vous inscrire à un service (et ils ne nécessitent aucune configuration manuelle).

Puis-je utiliser un VPN gratuit Windows pour Netflix et d'autres plateformes de streaming ?

Certains VPN gratuits pour PC fonctionnent avec Netflix et d'autres plateformes de streaming. J'ai testé minutieusem*nt tous ces VPN, et ExpressVPN s'est avéré le plus fiable pour accéder à Netflix(j'ai pu accéder à plus de 20 bibliothèques Netflix). Malheureusem*nt, les VPN gratuits de cette liste n'ont pas réussi à débloquer les plateformes de streaming depuis l'étranger.

Les VPN gratuits ont souvent du mal à accéder aux sites de streaming, ces plateformes essayant de bloquer l'utilisation des VPN et les VPN gratuits sont plus faciles à détecter. Cela est dû en partie à leurs petit* réseaux de serveurs. Cela signifie que de nombreuses personnes dans le monde entier finissent par utiliser exactement la même adresse IP, ce qui facilite la détection et le blocage par les plateformes de streaming.

Puis-je utiliser un VPN Windows gratuit sur d'autres appareils ?

Oui, vous pouvez utiliser ces services sur des appareils non-Windows ainsi que sur des appareils Windows.Vous subirez toujours les mêmes limitations et plafonds, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Une meilleure option pourrait être un VPN premium avec une garantie de remboursem*nt, vous pouvez donc l'essayer sans engagement. Si vous souhaitez utiliser un service gratuit, ces VPN gratuits proposent également des applications dédiées pour macOS, Android et iOS. Les 2 meilleurs VPN de cette liste, ExpressVPN et CyberGhost, sont également compatibles avec Linux, les smart TV et les routeurs.

Les VPN gratuits sont-ils légaux à utiliser ?

Cela dépend des lois locales.L'utilisation des VPN pour protéger vos données en ligneest légale dans la plupart des pays du monde. Seuls quelques pays (comme la Chine et l'Iran) les ont interdits ou réglementent leur utilisation, il est donc préférable de se renseigner sur les règles dans des pays comme ceux-là avant d'utiliser un VPN. De plus, l'utilisation d'un VPN pour effectuer des activités illégales ne rend pas ces activités légales. L'équipe de vpnMentor ne cautionne pas l'utilisation des VPN pour enfreindre les lois.

Protégez votre PC Windows dès aujourd'hui

Les VPN gratuits peuvent être dangereux et beaucoup vendent vos données pour réaliser des profits.Bien que j'aie pu établir une liste de plusieurs VPN gratuits sûrs et fiables, ils présentent tous des limitations — restrictions de données, vitesses lentes, et des publicités qui entravent votre navigation et vos sessions de streaming dans la plupart des cas.

C'est pourquoi je recommande un VPN premium mais économique comme ExpressVPN, même s'il n'est pas totalement gratuit. Il offre des fonctionnalités de sécurité de niveau militaire, une solide politique de confidentialité, des données illimitées, et des vitesses impressionnantes que vous ne trouverez tout simplement pas dans un VPN gratuit pour PC. Il propose une garantie de remboursem*nt de 30jours, vous pouvez donc essayer ExpressVPN sans engagement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours demander un remboursem*nt.

Les meilleurs VPN pour Windows avec garanties de remboursem*nt sont…

