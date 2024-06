Les Meilleurs VPN pour Windows 7, 8 & 10 en 2021 (+ Ceux à Éviter) (2024)

Étant le système d’exploitation le plus populaire au monde, presque tous les VPN leaders du marché proposent des applications natives pour Windows. La plupart fonctionnent sur toutes les versions récentes du célèbre système d’exploitation, notamment Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

Nous allons nous intéresser en détail à tous les VPN que nous vous recommandons dans ce classem*nt. Si vous n’avez pas le temps de lire l’intégralité de cet article, voici un résumé de notre liste des meilleurs VPN pour Windows : NordVPN: arrive en tête de notre classem*nt ! Ce service offre des connexions ultra rapides et sécurisées. Réseau mondial avec des serveurs VPN en France . Fonctionnalités de sécurité avancées. Capacités de déblocage exceptionnelles. Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark: La solution la plus économique. Un fournisseur de VPN axé sur le respect de la vie privée qui offre de bonnes vitesses et d’excellentes capacités de déblocage. ExpressVPN: Rapide et fiable, avec une excellente protection de la vie privée de ses utilisateurs. Compatible avec les grandes plateformes de streaming comme Netflix. CyberGhost: Rapport qualité-prix exceptionnel. Parfait pour les débutants. Plus de 7000 serveurs. Confidentiel et sécurisé. IPVanish: Sécurité renforcée, vitesses élevées et connexions fiables. Aucun journal n’est conservé. Nombre de connexions simultanées illimité. PrivateVPN: Basé en Suède. Politique de non-enregistrement de journaux, téléchargement via torrents autorisé. Nombreuses fonctionnalités avancées. Bon rapport qualité-prix. AtlasVPN : Rapide et fiable. Permet d’accéder à de nombreuses plateformes de streaming. Aucune limite de connexions simultanées. Excellente appli Windows.

Il est toujours compliqué d’affiner les critères permettant d’évaluer le meilleur VPN pour Windows. Le VPN le plus performant pour accéder en toute sécurité à Netflix et Hulu sur Windows, par exemple, ne sera pas forcément le même que le VPN idéal pour télécharger des torrents sur les systèmes Windows.

C’est la raison pour laquelle nous avons cherché à identifier les meilleurs VPN pour Windows alliant performances, sécurité, ergonomie et qualité du service client. Notez que tous les VPN de cette liste doivent également fonctionner avec les derniers modèles de la Microsoft Surface, équipés des systèmes d’exploitation Windows 8.1 et Windows 10.

Dans les grandes lignes, un VPN est un outil qui permet de protéger votre vie privée. Microsoft a intégré certaines fonctionnalités de suivi et de publicité dans Windows 10 qui compromettent la confidentialité des utilisateurs. La société a déjà collaboré avec la NSA pour la collecte de données en masse, comme l’a révélé le lanceur d’alerte Edward Snowden. C’est pour cela que nous privilégions les VPN dont le siège social n’est pas aux États-Unis et qui n’enregistrent pas de journaux sur les activités en ligne de leurs utilisateurs.

Meilleur VPN pour Windows 7

Ci-dessous, nous avons listé les critères que nous avons retenus pour trouver le meilleur VPN pour Windows 7, 8, 8.1 et 10. Pour plus d’informations sur notre démarche de recommandation des VPN, consultez la section consacrée à notre méthodologie de test des VPN plus loin dans ce guide.

Politique d’enregistrement de journaux

Fonctionnalités de sécurité et de chiffrement efficaces

Vitesse de connexion et facilité d’utilisation

Ergonomie et compatibilité des applications

Service client

Possibilité de débloquer des sites Web et de contourner la censure

Voici notre liste des meilleurs VPN pour Windows 7, 8 & 10 :

1. NordVPN

Fév 2024

NordVPN arrive en tête de notre classem*nt des VPN pour Windows. La société propose à ses clients des serveurs spécialisés anti-DDoS pour des connexions ultras stables, du streaming sans décalage, ou encore des fonctionnalités double VPN et Tor over VPN pour toujours plus de confidentialité. Aucun journal de trafic ni de métadonnées sur les utilisateurs ne sont enregistrés.

NordVPN utilise un chiffrement de qualité militaire et son service client a rapidement répondu à nos demandes lors de nos tests. Au moment de l’écriture de cet article, ce VPN est capable de vous donner accès à Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer et HBO Max France en toute sécurité.

NordVPN exploite désormais plus de 5 400 serveurs dans 59 pays. Vous pouvez choisir des serveurs à partir d’une liste ou directement sur une carte. Les vitesses sont correctes et, dans la plupart des cas, seront suffisantes pour regarder des vidéos en HD et télécharger des fichiers rapidement. Parfait pour le streaming sur n’importe quel ordinateur sous Windows 7 ou une version ultérieure.

Avantages: Vitesses très élevées

Large gamme de serveurs

Accès sécurisé à de nombreuses plateformes de streaming

Excellent rapport qualité-prix

Service client exceptionnel Inconvénients: Connexion via les applications de bureau parfois fastidieuse

Notre note: 4.5 sur 5

Lisez notre avis complet sur NordVPN.

2. Surfshark

Fév 2024

Surfshark est un VPN à bas prix basé dans les îles Vierges britanniques qui n’enregistre aucune information identifiable sur ses utilisateurs. Le service compte plus de 3 200 serveurs dans plus de 65 pays et est largement assez rapide pour le streaming, le téléchargement via torrents ou encore la navigation sur le Web. Ce service sécurise votre trafic grâce à une protection contre les fuites IPv6, DNS et WebRTC, un chiffrement AES 256 bits et un kill switch (présent dans toutes les versions).

Ce VPN est capable de vous donner un accès sécurisé à des plateformes comme Netflix et BBC iPlayer depuis l’étranger. Il bloque également les publicités et les logiciels malveillants automatiquement, de sorte que rien ne devrait interrompre votre navigation ou votre série préférée. Enfin, Surfshark intègre un mode NoBorders qui vous permet de contourner la censure d’Internet à l’échelle d’un pays, et qui fonctionne même en Chine. L’assistance par chat est disponible 24/7.

Les applications sont disponibles pour les systèmes Windows 7, 8 & 10, Android, iOS, macOS, et Linux. Il peut également être configuré manuellement pour être utilisé avec les routeurs pris en charge.

Avantages: Large éventail de fonctionnalités de sécurité

Aucun enregistrement de journaux de trafic

Suffisamment rapide pour le streaming en HD

Assistance 24/7 Inconvénients: Nous avons constaté quelques lenteurs lors de nos tests

Notre note: 4.5 sur 5

Lisez notre avis complet sur Surfshark.

3. ExpressVPN

Fév 2024

ExpressVPN est une entreprise basée aux îles Vierges britanniques, elle ne dépend donc pas de la juridiction des États-Unis et du Royaume-Uni. La société ne conserve aucun journal de trafic et utilise les protocoles de sécurité les plus performants du marché, notamment le chiffrement AES 256 bits et la confidentialité de transmission parfaite (PFS). Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 3 000 serveurs situés dans 94 pays. L’assistance par chat en direct est disponible 24h/24. ExpressVPN fonctionne avec Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video et HBO Now (au moment de la rédaction de cet article).

Les vitesses sont généralement élevées et constantes, assurant des téléchargements rapides et des vidéos HD en streaming sans mise en mémoire tampon. Un kill switch et une protection contre les fuites sont directement intégrés à l’appli.

Les applications sont également disponibles sous macOS, iOS, Android, Linux et sur certains routeurs wifi.

Avantages: Vitesses élevées

Fonctionne avec les principales plateformes de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime, BBC, etc.

Fonctionnalités de sécurité et vitesses de tout premier ordre.

Téléchargement via torrents autorisé Inconvénients: Manque d’options de configurations avancées

Notre note: 4.5 sur 5

Lisez notre avis complet sur ExpressVPN.

4. CyberGhost

Fév 2024

CyberGhost, société basée en Roumanie, est passée à la vitesse supérieure depuis l’année dernière avec la mise en place de nouveaux serveurs, de nouvelles fonctionnalités et la possibilité de débloquer de nouveaux sites Web. L’entreprise ne stocke aucun journal d’activité de l’utilisateur ni adresse IP réelle sur ses serveurs. Les connexions sont fiables et CyberGhost a obtenu de bons résultats lors de nos tests de vitesse. Le tunnel vers le serveur VPN est sécurisé avec un chiffrement AES 256 bits. Le chat en direct est à votre service 24/7 en 4 langues différentes.

L’application Windows permet aux utilisateurs de choisir leur serveur non seulement par localisation, mais aussi en fonction de ce qu’ils souhaitent faire en ligne. Que vous souhaitiez contourner un pare-feu mis en place par le gouvernement d’un pays ou la direction de votre entreprise, sécuriser une connexion wifi publique ou débloquer un site de streaming spécifique, CyberGhost est l’outil qu’il vous faut. Vous pouvez même choisir un serveur spécialement conçu pour accéder à votre site de streaming préféré, avec notamment Netflix, Amazon Prime Video, MotoGP, BBC iPlayer et bien d’autres. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un outil anti-tracking et un bloqueur de publicités.

Les applications sont également disponibles sur macOS, iOS et Android.

Avantages: Vitesses élevées

Accès sécurisé à Netflix

Aucun enregistrement de journaux de trafic

Fonctionnalités de sécurité avancées

Économique Inconvénients: Ne fonctionne pas en Chine ou aux Émirats arabes unis

Notre note: 4.5 sur 5

Lisez notre avis complet sur CyberGhost.

5. IPVanish

Fév 2024

IPVanish est un VPN fiable dont le siège est situé aux États-Unis et qui dispose d’applications riches en fonctionnalités pour Windows, Mac, iOS et Android. L’application Windows utilise le protocole OpenVPN associé à un chiffrement AES puissant et applique une véritable politique de non-enregistrement de journaux, ce qui signifie que ni les journaux de session ni les journaux de trafic ne sont conservés. Ce VPN dispose également d’un kill switch, d’une fonctionnalité d’obfuscation des données, du tunneling fractionné et d’une protection contre les fuites DNS.

Elle utilise son propre réseau de serveurs de premier ordre, elle est donc propriétaire de tous ses serveurs et ne loue aucun espace physique ou virtuel à un tiers. Elle peut ainsi entièrement maîtriser son réseau « zéro log » et garantir des vitesses exceptionnellement élevées.

IPVanish a fait l’objet d’un audit complet de ses politiques, de ses applications et de son réseau de serveurs, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés pour assurer la confidentialité de vos données en ligne. Les serveurs sont disponibles dans plus de 50pays, et ce VPN vous donnera accès à la plupart des plateformes de streaming.

Ce VPN dispose également de serveurs en France, mais nous vous recommandons de le tester vous-même sur vos services de streaming préférés en profitant de la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, car il n’est pas tout à fait aussi performant pour le streaming que les premiers de notre classem*nt.

Une assistance par chat en direct est disponible sur le site Web d’IPVanish, vous pouvez facilement poser des questions ou obtenir de l’aide pour configurer et utiliser le VPN. Mieux encore, vous pouvez utiliser ce VPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez, il est donc d’un excellent rapport qualité-prix.

Avantages: Aucun problème lors de l’utilisation de l’application Windows10 pendant nos tests

Ne conserve aucune information sur les activités de ses utilisateurs et dispose de solides fonctionnalités de sécurité

Bonnes vitesses pour le streaming

Particulièrement populaire auprès des utilisateurs de Kodi et des amateurs de torrents Inconvénients: Société basée aux États-Unis

Les applications ne fonctionnent pas en Chine

Notre note: 4 sur 5

Lisez notre avis complet sur IPVanish ici.

6. PrivateVPN

Fév 2024

PrivateVPN, entreprise basée en Suède, est un nouveau venu sur le marché des VPN, mais son réseau se développe rapidement. Même si son réseau de serveurs est plus modeste, les vitesses proposées sont excellentes et il est possible de débloquer presque tous les services que nous avons testés à ce jour, notamment Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video et bien d’autres encore. Vous pouvez l’utiliser sur votre ordinateur sous Windows 7 et pourrez aussi connecter jusqu’à cinq appareils supplémentaires en même temps avec un seul abonnement. L’assistance par chat en direct est disponible pendant les heures de bureau.

PrivateVPN n’enregistre pas les activités de ses utilisateurs ni la façon dont ils utilisent le VPN. Vous pouvez choisir entre les interfaces TAP et TUN, respectivement protégées par un chiffrement AES 128 bits et 256 bits. Un kill switch et une protection contre les fuites sont intégrés.

Les applications sont également disponibles sur macOS, iOS, Android.

Avantages: Vitesses élevées

Accès sécurisé à toutes les plateformes de streaming populaires

Bonnes fonctionnalités de sécurité

Bon rapport qualité-prix Inconvénients: Absence de service client via chat 24/7

Moins de serveurs à chaque emplacement que ses concurrents

Notre note: 4.5 sur 5

Lisez notre avis complet sur PrivateVPN.

7. AtlasVPN

Fév 2024

Atlas VPN est un VPN fiable basé au Panama. Le service dispose d’applications pour tous les principaux systèmes d’exploitation, y compris une fantastique application pour Windows qui comprend un kill switch, une protection contre les fuites DNS, un outil de détection des logiciels malveillants, un bloqueur de publicités, un chiffrement AES et une fonctionnalité de tunneling fractionné. L’entreprise applique également une politique de non-enregistrement de journaux, un choix idéal pour assurer votre sécurité et la confidentialité de vos données en ligne, que ce soit chez vous ou lorsque vous êtes connecté sur un réseau wifi public.

Grâce à son protocole WireGuard, ce VPN est rapide, une solution parfaite pour le streaming ou le torrenting. Des serveurs sont disponibles dans plus de 40 pays, notamment en France, pour accéder aux plateformes des chaînes de TV françaises et à d’autres services depuis l’étranger. Par ailleurs, ce VPN permet d’accéder en toute sécurité à Netflix US, Hulu, et beaucoup d’autres grandes plateformes de streaming internationales.

Mieux encore, ce VPN vous permet de connecter autant d’appareils que vous le souhaitez. Vous pouvez donc partager votre compte avec vos amis et votre famille. Il dispose d’applications pour Android, iOS et Mac OS afin que vous puissiez l’utiliser sur tous vos écrans. Vous pouvez obtenir de l’aide en contactant le service d’assistance par chat en direct.

Avantages: Protocole WireGuard rapide pour le streaming

Accès sécurisé à de nombreuses plateformes de streaming aux États-Unis

Facile à utiliser

Applis pour tous les systèmes

Aucune donnée personnelle collectée Inconvénients: Pas d’option OpenVPN

Notre note: 4 sur 5

Lisez notre avis complet sur Atlas VPN pour en savoir plus.

VPN pour Windows – Méthodologie de nos Tests

Il existe des centaines de VPN sur le marché, mais tous ne se valent pas. De nombreux VPN sont lents, intègrent un chiffrement obsolète, souffrent de fuites DNS ou d’adresses IP, et d’une multitude d’autres inconvénients.

Afin d’éviter que les consommateurs ne gaspillent leur argent en s’abonnant à des VPN bas de gamme, nous avons conçu une méthodologie de test des VPN. Pour tout savoir sur notre méthode, il vous suffit de suivre le lien. Ci-dessous, nous avons énuméré certains des critères les plus importants que nous prenons en compte :

Politique de non-enregistrement de journaux . La gestion de vos données par le VPN est un point extrêmement important. Nous recommandons uniquement des VPN pour Windows qui ne suivent pas vos activités en ligne ou ne conservent aucune trace de votre navigation. Cela garantit que la vie privée des utilisateurs reste une priorité pour la société et qu’il n’y aura aucun enregistrement de journaux des activités des internautes lorsqu’ils sont connectés au VPN.

. La gestion de vos données par le VPN est un point extrêmement important. Nous recommandons uniquement des VPN pour Windows qui ne suivent pas vos activités en ligne ou ne conservent aucune trace de votre navigation. Cela garantit que la vie privée des utilisateurs reste une priorité pour la société et qu’il n’y aura aucun enregistrement de journaux des activités des internautes lorsqu’ils sont connectés au VPN. Un réseau mondial de serveurs . Pour qu’un VPN soit polyvalent et performant, il doit proposer un grand nombre de serveurs auxquels se connecter. Nous recommandons des VPN qui disposent d’un large choix d’emplacements de serveurs, et dont les serveurs sont suffisamment rapides pour vous permettre d’effectuer des tâches gourmandes en données comme le téléchargement via torrents, les jeux et le streaming.

. Pour qu’un VPN soit polyvalent et performant, il doit proposer un grand nombre de serveurs auxquels se connecter. Nous recommandons des VPN qui disposent d’un large choix d’emplacements de serveurs, et dont les serveurs sont suffisamment rapides pour vous permettre d’effectuer des tâches gourmandes en données comme le téléchargement via torrents, les jeux et le streaming. Serveurs en France. Si vous êtes à la recherche d’un VPN pour Windows en France, vous aurez également besoin d’accéder à vos services habituels lorsque vous serez connecté au VPN. Vous serez ainsi assuré de bénéficier d’une confidentialité optimale en ligne, même lorsque vous accédez aux services français.

Si vous êtes à la recherche d’un VPN pour Windows en France, vous aurez également besoin d’accéder à vos services habituels lorsque vous serez connecté au VPN. Vous serez ainsi assuré de bénéficier d’une confidentialité optimale en ligne, même lorsque vous accédez aux services français. Nombreuses fonctionnalités avancées . Nous vous recommandons uniquement les VPN qui possèdent des applications pour Windows et d’autres systèmes d’exploitation populaires. Vous pouvez ainsi l’utiliser sur votre PC fixe, votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone ou d’autres appareils. Nous vérifions également que les applications disposent de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité utiles, comme le protocole OpenVPN, une protection contre les fuites DNS ou encore un kill switch.

. Nous vous recommandons uniquement les VPN qui possèdent des applications pour Windows et d’autres systèmes d’exploitation populaires. Vous pouvez ainsi l’utiliser sur votre PC fixe, votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone ou d’autres appareils. Nous vérifions également que les applications disposent de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité utiles, comme le protocole OpenVPN, une protection contre les fuites DNS ou encore un kill switch. Excellent rapport qualité-prix . Des dizaines de VPN surfacturent leurs abonnements par rapport à la qualité du service proposé. Nous recommandons uniquement les VPN qui sont à la fois sûrs et fiables – et dont le prix est raisonnable.

. Des dizaines de VPN surfacturent leurs abonnements par rapport à la qualité du service proposé. Nous recommandons uniquement les VPN qui sont à la fois sûrs et fiables – et dont le prix est raisonnable. Connexions P2P autorisées. De nombreux utilisateurs de VPN veulent avant tout protéger leur adresse IP France lorsqu’ils se connectent à un réseau P2P. C’est pourquoi nous recommandons uniquement les VPN qui proposent des serveurs optimisés pour le téléchargement via torrents – ainsi que des fonctionnalités utiles telles qu’un proxy SOCKS5 ou le tunneling fractionné.

Comment configurer un VPN sur Windows 7, 8 & 10

Tous les fournisseurs de VPN que nous recommandons ci-dessus proposent leurs propres applications Windows. La prise en charge des VPN est intégrée à Windows, mais cela nécessite de configurer manuellement une connexion pour chaque serveur auquel vous souhaitez vous connecter. Cette méthode s’avère vite fastidieuse, et vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctionnalités intégrées dans les applications des différents VPN. Notamment le kill switch, la protection contre les fuites, la reconnexion automatique, etc.

De plus, en matière de protocoles, la prise en charge des VPN dans Windows est limitée. Windows ne prend pas en charge OpenVPN par défaut, le protocole open source généralement considéré comme le plus sécurisé.

Voici comment configurer un VPN sur Windows 7, 8 & 10 :

Ouvrez un compte auprès du fournisseur de votre choix, NordVPN est notre premier choix. Téléchargez l’application correspondant à votre version de Windows depuis le site Web du fournisseur. Cliquez sur le fichier téléchargé pour installer l’application et suivez les instructions de l’assistant d’installation. Une fois installée, lancez l’application. (Facultatif) Sélectionnez un serveur. La plupart des applications VPN vous connectent au serveur le plus proche si vous n’en choisissez pas un vous-même. Par exemple, si vous souhaitez débloquer un contenu géorestreint, sélectionnez un serveur situé dans un pays permettant d’accéder au contenu. Cliquez sur Connecter et attendez que la connexion s’établisse.

Et c’est tout ! La plupart des applications VPN vous préviennent dès que la connexion est établie. En général, l’opération prend moins de 30 secondes. Tout le trafic Internet de votre ordinateur, entrant ou sortant, sera d’abord chiffré avant d’être acheminé via le serveur VPN.

Désactivez le protocole IPv6 pour une plus grande sécurité

Dans les versions plus récentes de Windows, le système d’exploitation envoie simultanément des requêtes DNS pour les pages Web à l’aide des protocoles IPv4 et IPv6. Le premier protocole à être reconnu sera utilisé pour établir une connexion avec un serveur Web. Cette méthode permet aux pages Web de se charger plus rapidement – souvent quelques millisecondes seulement – mais cela peut causer des problèmes lorsque vous essayez d’accéder en toute sécurité à un site Web géorestreint comme Netflix ou Hulu.

La plupart des VPN commerciaux sont uniquement capables de gérer les requêtes IPv4. Ces requêtes IPv4 passent par le tunnel VPN et les serveurs DNS du fournisseur VPN y répondent. Mais si la requête IPv6 contourne le tunnel et est envoyée sur le réseau non chiffré, elle ira au serveur DNS public ou FAI le plus proche, révélant la localisation de l’utilisateur. Cette non-correspondance du serveur DNS permettra aux sites Web comme Hulu et à des applications comme Netflix d’identifier un problème et de signaler à l’utilisateur qu’il doit d’abord désactiver son proxy avant de regarder une vidéo. Il permet également à votre fournisseur d’accès Internet d’espionner votre activité en ligne, mais dans une moindre mesure que si vous n’utilisiez pas de VPN du tout.

Voici comment désactiver le protocole IPv6 dans Windows :

Faites un clic droit sur l’icône Réseau (généralement un symbole wifi) dans la barre d’état système et sélectionnez Ouvrir le Centre Réseau et partage Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le nom de votre réseau. Si vous êtes connecté via wifi, vous verrez (Wi-Fi) entre parenthèses Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Propriétés Décochez Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et redémarrez votre ordinateur

FAQ VPN pour Windows