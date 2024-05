Review iPad Air 2022: wordt dit jouw volgende iPad? (2024)

Introductie iPad Air 2022 review

Waar gebruik jij je iPad voor? Dat heb je je ongetwijfeld wel eens afgevraagd bij het kopen van een nieuwe iPad. Hoewel er mensen zijn die alles op hun iPad doen en zelfs geen Mac of pc meer gebruiken, zal het voor de meeste gebruikers vooral een apparaat voor erbij zijn. Een filmpje kijken, een spelletje spelen, wat administratie doen, tekenen of wat foto- en videobewerking doen: de iPad is erg veelzijdig en je kan er bijna alles op doen. Veel mensen gebruiken de iPad naast hun smartphone of computer. Maar onderschat de iPad Air niet: ook als laptopvervanger is dit nieuwste model prima geschikt en is het zelfs een directe concurrent voor de iPad Pro. In deze review van de iPad Air 2022 lees je hoe wij de iPad gebruiken, of de verbeteringen het upgraden waard zijn en voor wie dit model nu het best geschikt is.

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een iPad Air (2022) 256GB in paars. Het reviewexemplaar is voor de verkoopdatum beschikbaar gesteld door Apple.

De nieuwe iPad Air 2022 heeft een adviesprijs van €698,50. Dat is zo’n €30,- duurder dan het vorige model, waardoor de iPad Air qua prijs redelijk aan de hoge kant ligt.

Design iPad Air 2022: nog steeds onder de indruk

Aluminium behuizing met platte zijkanten

Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 6,1mm

Beschikbaar in vijf kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw, roze en paars

Gewicht wifimodel 461 gram, iets lichter dan 11-inch iPad Pro

Onveranderd ontwerp ten opzichte van iPad Air 2020

We zijn het design van de iPad Air 2022 nog lang niet zat. Apple zette in 2018 met de iPad Pro de trend voor het ontwerp van de huidige iPads en in 2020 maakte dit design de overstap naar de iPad Air-lijn. Qua afmetingen en algehele ontwerp is er bij het model van 2022 niets veranderd. De iPad Air 2022 bestaat nog steeds uit één stuk aluminium, met platte zijkanten en strakke hoeken. Voor een iPad is dit onze favoriete formfactor, omdat de grip in de hand wat prettiger is. Het ziet er tegelijkertijd modern uit. Wij zijn nog steeds fan.

Ondanks dat het design gelijk is ten opzichte van de voorganger, zijn er wel wat klachten over de bouwkwaliteit van de iPad Air 2022. Sommige gebruikers zeggen dat ze de batterij aan de achterkant voelen zitten, dat het achterste paneel dunner lijkt dan de voorganger en dat er een tikkend geluid hoorbaar is tijdens het gebruik. Wij hebben het 2020-model ook intensief gebruikt en merken qua bouwkwaliteit geen groot merkbaar verschil met deze nieuwe iPad Air 2022. Heel af en toe voelen we ook een tikje binnenin de behuizing, maar alleen als we heel hard op het scherm of tegen de achterkant drukken. In het normale gebruik doe je dat eigenlijk nooit, waardoor we van de ogenschijnlijke mindere bouwkwaliteit geen hinder ondervinden.

Kleuren

De iPad Air 2022 is beschikbaar in vijf kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, blauw, roze en paars. Spacegrijs is onveranderd gebleven, terwijl sterrenlicht, blauw, roze en paars nieuw of vernieuwd zijn. Wij hebben voor deze review van de iPad Air 2022 de paarse versie getest. Dit is dezelfde tint als bij de iPad mini. De paarse kleur is gelukkig niet te opvallend en lijkt soms zelfs op zilver of grijs. Vooral in de avonduren merk je eigenlijk weinig van de paarse kleur, helemaal niet als je het combineert met een gekleurd Smart Folio-hoesje. Combineer je de paarse iPad Air bijvoorbeeld met een blauwe Smart Folio, dan lijkt de rand eerder blauw dan paars.

De blauwe iPad Air verschilt ten opzichte van het 2020-model. De kleur is veel sprekender dan bij de 2020-uitvoering, waar de hemelsblauwe versie eigenlijk nauwelijks te onderscheiden was van de zilveren kleur. Het is goed dat Apple hier een aanpassing gedaan heeft. De blauwe versie zit een beetje tussen groen en blauw in. Wil je eens wat anders qua kleur, dan raden we aan om voor deze uitvoering te gaan.

Scherm iPad Air 2022: prima voor de meeste gebruikers

10,9-inch Liquid Retina display

Dunne schermranden, geen thuisknop

2360 x 1640 resolutie, 264 pixels per inch

Vingerafdrukbestendige coating, gelamineerd display en antireflectiecoating

True Tone en brede kleurweergave

en brede kleurweergave Maximale helderheid van 500 nits

Geen ProMotion

De iPad Air 2022 heeft niet het beste scherm van de iPad-lijn, maar we zijn nog altijd meer dan tevreden. Het 10,9-inch formaat is groot genoeg voor alles wat je met de iPad Air wil doen, terwijl de beeldkwaliteit meer dan prima is. De resolutie is uitstekend, de kleurweergave is goed en ook de afwerking met de vingerafdrukbestendige en antireflectiecoating zorgt ervoor dat hij ook buitenshuis goed te gebruiken is. Een verbeterpuntje dat we graag hadden willen zien, is een hogere helderheid. De iPad Air 2022 heeft een helderheid van 500 nits, terwijl dit bij de iPad Pro 600 nits is. Het verschil is niet heel groot, maar kan wel net het verschil maken als je de iPad buiten de deur gebruikt, bijvoorbeeld in de tuin.

We hebben de afgelopen tijd ook veel gebruikgemaakt van de 12,9-inch iPad Pro 2021. Deze heeft een superieur mini-LED display, dat veel dieper zwart kan tonen en waarbij de kleuren dankzij HDR van het scherm spatten. Je merkt daadwerkelijk verschil in beeldkwaliteit, maar dat zegt (gelukkig) niet zoveel over de kwaliteit van het iPad Air-scherm. Sterker nog, als we een hoge resolutie HDR-filmpje van YouTube tegelijkertijd op de iPad Pro en iPad Air afspelen, blijft de iPad Air aardig overeind. Het is zeker geen straf om een film te kijken op de iPad Air 2022.

Het gemis van een 120Hz ProMotion-scherm vinden we aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant wel een begrijpelijke keuze. Als je nog nooit een ProMotion-scherm gebruikt hebt, zul je het niet missen. Heb je wel een iPhone 13 Pro met ProMotion, dan wil je eigenlijk ook wel bij een iPad. Maar eerlijk gezegd missen we het niet direct, nu we na een tijdje de iPad Pro gebruikt hebben en nu weer de iPad Air volop getest hebben. De iPad is ook niet een apparaat wat je de hele dag door gebruikt, waardoor we daar ProMotion iets minder missen dan op een iPhone.

De iPad Air heeft relatief dunne schermranden. In vergelijking met de standaard iPad zijn ze aanmerkelijk dunner, maar als je hem naast de iPad Pro zet zie je dat de randen iets dikker zijn. Maar eigenlijk vinden we dat wel prettig. Bij het oppakken van de iPad is de kans daardoor veel kleiner dat je per ongeluk iets op het scherm aanraakt. De randen hoeven wat ons betreft ook niet dunner te zijn.

We vinden dat anno 2022 de kwaliteit van het iPad Air-scherm de standaard moet worden. Het scherm zoals dat bij de instap-iPads is, vinden we dermate teleurstellend dat we echt niet meer terug willen. Het iPad Air-scherm is heel erg prettig in gebruik, met voor het merendeel van de gebruikers een prima beeldkwaliteit. Een OLED of mini-LED scherm vinden we voor de iPad Air echt nog niet noodzakelijk.

Prestaties en hardware iPad Air 2022: sneller dan snel

Nieuwe M1-chip

8-core CPU en 8-core GPU

Neural Engine van de volgende generatie

van de volgende generatie 8GB RAM

Twee stereospeakers in liggende oriëntatie

Usb-c poort met snellere dataoverdracht

Batterijduur van zo’n 10 uur

Cellular-model met 5G

Touch ID -sensor in zijknop

-sensor in zijknop Opslag: 64GB en 256GB

De grootste verbetering in de iPad Air 2022 is de komst van de nieuwe M1-chip. Daarmee maakt de iPad Air in één keer een flinke sprong ten opzichte van de A14-chip in zijn voorganger. Hij komt daarmee op gelijke hoogte te staan met de iPad Pro 2021, totdat later de iPad Pro 2022 met M2-chip uit komt. Apple zegt zelf dat de CPU dankzij de M1-chip 60 procent sneller is en de graphics zelfs twee keer sneller. De prestaties van de iPad Air 2022 zijn zeker indrukwekkend te noemen: de meest krachtige taken voert hij in een fractie van een seconde uit. Foto- en videobewerking of geavanceerde games zijn voor de iPad Air geen probleem.

Maar heel eerlijk: dat was bij de iPad Air 2020 met A14-chip ook geen probleem. Apple maakt al jaren grote indruk met haar reeks chips. Tijdens het testen vroegen we ons dan ook vooral af of de iPad Air niet overpowered is. Na het testen van de iPad Air is dat gevoel bij ons blijven hangen. De M1-chip heeft veel meer in zijn mars dan nu op de iPad Air mogelijk is. Multitasking is door de beperkingen van iPadOS nog altijd behelpen. Je kan meerdere vensters gebruiken dankzij Split View en Slide Over en dat werkt allemaal prima, maar dat deed het op de iPad Air 2020 ook.

Bedenk je vooral dat de iPad Air 2022 dezelfde M1-chip heeft als de MacBook Air, 13-inch MacBook Pro, Mac mini en iMac. Al die Macs kunnen zonder problemen heel veel vensters in allerlei formaten tegelijk draaien en wisselen gaat supersnel, zoals je van een Mac gewend bent. Op een iPad is dat simpelweg niet mogelijk, waardoor de kracht van de M1-chip in onze ervaringen niet optimaal benut wordt. Bij de iPad Pro 2021 hadden we datzelfde gevoel, hoewel die wat meer extra geavanceerde functies heeft zoals ProMotion, de LiDAR-scanner voor betere augmented reality en een dubbele camera aan de achterkant. Dit heb je allemaal niet op de iPad Air.

Het voordeel van een M1-chip is wel dat je er zeker van bent dat je op de toekomst voorbereid bent. Mocht iPadOS in de toekomst toch nog meer geavanceerde multitaskingmogelijkheden krijgen, dan is dat voor de iPad Air geen enkel probleem.

Twee stereospeakers, maar alleen liggend

Wat we een gemiste kans vinden is dat de iPad Air op het gebied van speakers geen sprong gemaakt heeft. Deze iPad Air is bij uitstek geschikt om films en series op te kijken, waardoor een set goede speakers alleen maar welkom is. Hoewel de speakers zeker niet slecht zijn, heb je alleen stereospeakers als je de iPad Air liggend vasthoudt. Dat was bij het vorige model ook al zo. De iPad Pro heeft wél vier speakers, waarbij het stereogeluid meedraait met hoe je de iPad vasthoudt. Blijkbaar is dit in de ogen van Apple een echte pro-functie, maar wij denken daar toch anders over.

Usb-c-poort iets sneller

We zijn bij de iPad inmiddels gewend geraakt aan de usb-c-poort. In het begin was het behoorlijk wennen om over te schakelen van Lightning naar het universeel omarmde usb-c, maar na een paar jaar weten we eigenlijk niet beter. Als je nog niet eerder een iPad met usb-c had, kan het even wennen zijn. Maar je kunt ons erop vertrouwen dat je na een paar maanden niet beter weet. Helemaal als je een MacBook hebt is het toch handig dat je dezelfde oplader kan gebruiken, bijvoorbeeld als je hem gebruikt met Universal Control.

Apple heeft wel wat verbeterd aan de usb-c-poort van de iPad Air ten opzichte van de voorganger. Dankzij de tweede generatie van de USB 3.1-standaard, is de poort twee keer zo snel geworden, met een dataoverdracht tot 10Gb/s. Dit merk je alleen maar als je bijvoorbeeld een externe schijf of een digitale camera met usb-c aansluit en grote bestanden overzet. Voor het opladen maakt dit geen verschil. We vragen ons af of de doelgroep van de iPad Air de usb-c-poort veel gebruikt voor dit soort taken, maar het is desalniettemin mooi meegenomen. Maar het is niet zodat je hier dagelijks je voordeel uit haalt.

Batterijduur en opladen

Als er iets is waar we ons bij de iPad nooit druk over hoeven te maken, dan is het de batterijduur. Elke iPad staat garant voor een batterijduur van 10 uur en dat is bij deze iPad Air niet anders. Hoewel wat extra uurtjes natuurlijk altijd fijn is, vinden we het na al die jaren eigenlijk niet echt nodig. Je hoeft de iPad Air bij algemeen gebruik maar eens in de paar dagen op te laden. Kijk je non-stop films achter elkaar met de hoogste helderheid, dan kan het natuurlijk sneller gaan.

Het opladen gaat ook lekker snel, zeker met de meegeleverde 20W-oplader. In een paar uur is de iPad weer helemaal opgeladen en heb je snel wat extra stroom nodig, dan is de iPad Air in zo’n 20 minuten weer tientallen procenten bijgeladen. Draadloos opladen of MagSafe missen we hier niet. Dit zijn wel functies die mogelijk naar de iPad Pro 2022 komen, maar tot die tijd steken we nog gewoon een kabeltje in de usb-c-poort.

Cellular met 5G

Het Cellular-model met mobiele data heeft een upgrade gekregen. Er is in de iPad Air 2022 nu ook ondersteuning voor 5G. Het is een belangrijke trend van de afgelopen jaren en inmiddels zijn bijna alle mobiele Apple-producten voorzien van 5G-support (de standaard iPad is de enige uitzondering). Maar heb je er nou echt wat aan? We vinden van niet. In de afgelopen anderhalf jaar hebben we al een iPhone met 5G-gebruikt en we hebben daar niet echt veel van gemerkt qua internetsnelheid. Dat heeft ook te maken met de Nederlandse providers, waarvan de netwerken nog niet op volle 5G-kracht draaien met de beste frequentie. Wat overigens goed is om te weten, is dat de iPad Air 2022 in Cellular alleen de sub-6Ghz-variant van 5G ondersteunt en niet de snellere mmWave-variant. Hoewel die versie in Nederland nog niet operationeel is, vinden we het toch jammer dat Apple niet iets meer aan de toekomst gedacht heeft.

We vragen ons ook nog steeds af of mobiele data op een iPad nou echt nodig is. Voor de meeste mensen zal dat echt geen noodzaak zijn, omdat ze de iPad vooral thuis gebruiken of op andere plekken waar wifi is. Ben je toch onderweg, dan maak je in een paar seconden verbinding via het (5G-)netwerk van je iPhone. Daar bespaar je toch weer €170,- op het Cellular-model mee.

Opslag: beperkte keuze

Wat betreft opslag vinden we dat Apple de plank een beetje misgeslagen heeft. Net als bij de voorganger kan je kiezen uit 64GB en 256GB. Maar de stap naar 256GB heeft een behoorlijk hoog prijskaartje: je betaalt namelijk €170,- extra. Als je echt veel met de iPad wil gaan doen, is 64GB toch wat aan de beperkte kant. We missen dan ook een optie voor 128GB. Het liefst hadden we gezien dat de iPad Air begint bij 128GB, maar een upgrade van €50,- om van 64GB naar 128GB te gaan hadden we ook goed gevonden. Je bent nu verplicht om te kiezen voor de veel duurdere versie van 256GB.

Sterker nog: als je overweegt om te kiezen voor de versie met 256GB (omdat 64GB te weinig is), zou je misschien beter kunnen kiezen voor de 128GB 11-inch iPad Pro 2021, die maar een paar tientjes duurder is dan de 256GB iPad Air 2022. Je krijgt dan een beter scherm, snellere usb-c-aansluiting, betere speakers én een betere camera. Is ook 128GB voor jou te weinig, dan is het kiezen tussen de 256GB iPad Pro en 256GB iPad Air, maar dan is het prijsverschil weer €140,- (in het voordeel van de iPad Air). Apple maakt de keuze met deze opslagverdeling erg lastig.

Touch ID in powerknop: een haat-liefde-verhouding

Een laatste punt wat betreft hardware dat we willen aankaarten, is de Touch ID-sensor in de powerknop. Bij het 2020-model introduceerde Apple dit als eerste en toen merkten we al op dat de Touch ID-sensor op die plek lang niet altijd even handig is. Omdat je de iPad Air op verschillende manieren kunt vasthouden, zit de sensor soms op een andere plek. Het is daardoor soms even zoeken. Bovendien hebben we bij de Touch ID-sensor van de iPad Air vaker problemen met het scannen dan bij de oudere Touch ID-sensor in de thuisknop of bij Face ID in de iPad Pro. Maar Face ID in de iPad Pro heeft weer andere problemen: daar verberg je vaker zonder dat je er erg in hebt de sensoren en camera met je hand.

Zowel Touch ID als Face ID hebben allebei voordelen en nadelen. Toch vinden we de Face ID-sensor op de iPad Pro nog altijd prettiger, mede doordat de Touch ID-sensor op de iPad Air vaker problemen heeft met scannen.

Camera iPad Air 2022: beter voor videobellen

12-megapixel camera aan de achterkant

Nieuwe 12-megapixel ultragroothoekcamera aan de voorkant

Frontcamera met Center Stage (Middelpunt)

Geen flitser aan de achterkant

Hoe vaak maak jij foto’s met je iPad? Als we naar ons eigen gebruik kijken, is dat eigenlijk maar zelden. De camera’s gebruiken we dan ook voornamelijk voor videobellen, zeker in deze tijd van thuiswerken. Het is daarom goed dat Apple de frontcamera van de iPad Air onder handen genomen heeft. De iPad Air 2022 heeft een 12-megapixel ultragroothoekcamera gekregen, een flinke upgrade ten opzichte van de gewone 7-megapixel frontcamera in de voorganger. Naast het feit dat je er op beeld veel beter uit ziet en je selfies een stukje scherper zijn, heeft de ultragroothoekcamera ook twee andere voordelen. Allereerst kun je uitzoomen, zodat je makkelijker een selfie met meerdere mensen kan maken. Dit kennen we ook al een paar jaar van de iPhones, waar de frontcamera automatisch naar de grotere kijkhoek schakelt als je de iPhone kantelt. Bij de iPad moet je zelf nog op een knop drukken.



Foto gemaakt met iPad Air 2022.

Een tweede belangrijk voordeel merk je bij het videobellen. De iPad Air 2022 heeft ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt) gekregen. Deze functie introduceerde Apple een jaar geleden op de iPad Pro en in het afgelopen jaar heeft deze functie zijn weg gevonden naar alle iPads (zelfs de instap-iPad) én inmiddels ook op de Mac met het Studio Display. Apple heeft duidelijk haast gemaakt met het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van deze functie en dat is maar goed ook. Center Stage zorgt ervoor dat de camera als het ware ‘meedraait’ met hoe je je beweegt tijdens een videogesprek. De functie zorgt ervoor dat je gezicht altijd in het midden in beeld is. Hij zoomt ook automatisch uit als er een tweede persoon in beeld is, zodat je beide goed te zien bent voor de gesprekspartners.

Center Stage werkt goed en we vinden het echt een goede toevoeging voor bij het videobellen. Het lost een deel van het videobelprobleem op, waarbij het de kunst is dat je goed in beeld bent. Soms is de hoek nog wel wat vreemd, maar over het algemeen gaat het erg goed. Als je veel gaat videobellen, heb je hier echt wat aan. We zijn daarom blij dat Apple dit niet heeft achtergehouden voor de duurdere iPads.

Wat Center Stage niet altijd oplost, is (zoals eerder gezegd) de hoek van de camera. Dat heeft te maken met de positie van de frontcamera. Net zoals bij alle iPads zit de frontcamera aan de korte kant, terwijl de meeste mensen de iPad vaak horizontaal gebruiken. Je krijgt dan dus altijd een zijaanzicht, simpelweg doordat de camera vanaf de zijkant kijkt. Je kunt natuurlijk altijd nog de iPad verticaal houden, maar dat gaat alweer een stuk lastiger als je hem neerzet in bijvoorbeeld een Magic Keyboard of Smart Keyboard Folio. We hadden daarom gehoopt dat Apple er nu eens voor zou kiezen om de camera te verplaatsen naar de brede zijkant, maar misschien is dat iets voor de volgende iPad Pro.

De ontbrekende flitser

De camera aan de achterkant van de iPad Air is ongewijzigd gebleven. De lens is hetzelfde en ook de beeldkwaliteit is gelijk. Er is geen tweede lens bij gekomen (zoals bij de iPad Pro) en er zit ook geen LiDAR-scanner op. Dat missen we niet echt, al had een LiDAR-scanner in combinatie met de krachtigere M1-chip wel betere AR-toepassingen opgeleverd.

Wat we overigens een vreemde keuze vinden, is dat Apple geen flitser aan de iPad Air 2022 toegevoegd heeft. Alle iPads met dit ontwerp hebben een LED-flitser bij de buitenste camera, inclusief de iPad mini 2021. Waarom Apple hier bij de iPad Air niet voor gekozen heeft, is een raadsel. Mogelijk heeft het te maken doordat Apple bij het 2022-model het ontwerp van de 2020-versie hergebruikt. Elke wijziging, hoe klein ook, brengt extra kosten met zich mee, dus ook het perforeren van een gaatje voor een flitser. Tel daarbij op dat er dan ook binnenin het een en ander aangepast moet worden, waardoor Apple waarschijnlijk besloten heeft dat de kosten die dit met zich meebrengt het niet waard zijn. Bij de iPad mini 2021 speelde deze overweging niet, omdat dit het eerste model met dit nieuwe design is. Desalniettemin vinden we het jammer dat de flitser ontbreekt.

Software: softwarebeperkingen staan kracht M1 in de weg

Standaard voorzien van iPadOS 15.4

Krijgt nog jarenlang updates

Alle recente toevoegingen in iPadOS worden ondersteund

De iPad Air 2022 draait standaard op iPadOS 15.4. De belangrijkste nieuwe toevoeging daarbij is Universal Control. Daarmee kun je de iPad bedienen met de muis en trackpad van je Mac, waarbij je de cursor gemakkelijk van het Mac-scherm naar de iPad kan bewegen. Dit werkt zeer soepel en is indrukwekkend in het gebruik. Ook andere functies van iPadOS 15 vind je op de iPad Air, zoals Livetekst. Maar in alle eerlijkheid: in iPadOS 15 zaten ook geen nieuwe functies die een krachtigere chip vereisen. Er zijn geen M1-exclusieve mogelijkheden in iPadOS 15 en dat kaart ook meteen het eerder genoemde probleem aan.

iPadOS is te beperkt. Dat vonden we al bij de iPad Air 2020 met A14-chip, maar nu met de M1-chip merken we dat eigenlijk nog meer. Ieder jaar voert Apple wat aanpassingen door en wordt de multitasking op de iPad een stukje beter, maar het zijn maar kleine babystapjes. We zouden bijvoorbeeld graag zien dat je Split View ook met drie apps kan gebruiken in plaats van met maximaal twee, eventueel dan gecombineerd met Slide Over. Je kan dan vier apps tegelijk gebruiken, iets wat nu nog niet mogelijk is maar waar de iPad meer dan krachtig genoeg voor is. Helemaal als je de iPad gebruikt om je administratie op te doen, zou dat goed van pas komen. We blijven ieder jaar hopen dat iPadOS meer uit de kracht van de iPad haalt.

Waar de chip wel voor zorgt, is dat je nog jarenlang profiteert van software-updates én dat je niet bang hoeft te zijn dat er nieuwe functies komen die te zwaar zijn voor de M1-chip. iPadOS heeft nog heel veel in te halen, dus het zou ons niets verbazen als de meest krachtige functies van iPadOS 18 uit 2024 ook nog gewoon op deze iPad Air werken. Bij iPadOS 15 vereist Apple voor sommige functies bijvoorbeeld een A12-chip, die toch al heel wat jaren oud is.

Accessoires iPad Air 2022: het complete pakket

Werkt met Apple Pencil 2

Geschikt voor Apple’s Magic Keyboard voor iPad

Werkt ook met Smart Keyboard Folio

Groot aanbod aan hoesjes en cases

Kun je de iPad Air 2022 als laptopvervanger gebruiken? Ons antwoord daarop is ja, maar je moet dan wel rekening houden met de beperkingen van iPadOS. Aan de kracht zal het namelijk niet liggen. Wat de iPad Air mede een goede laptopvervanger maakt, is het aantal geschikte accessoires. Met het Magic Keyboard heb je een mooi uitgebreid en verlicht toetsenbord mét ingebouwd trackpad. Het voelt daardoor meteen veel meer als een laptop, ook al schreeuwt iPadOS dat zelf nog niet echt uit. Het Magic Keyboard voor iPad vinden we nog altijd prettig in gebruik, al is hij wel erg duur. Voor wie goedkoper uit wil zijn, kan kijken voor alternatieven van Logitech. Ook het Smart Keyboard Folio van Apple is nog een optie, al zit daar dan geen trackpad bij. Keuze genoeg dus en dat is ook zeker een van de voordelen van deze iPad. Wil je de verschillen tussen Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio weten, bekijk dan onze vergelijking.

Daarnaast werkt deze iPad Air ook met het Apple Pencil 2. Hoewel we geen echte tekenaars zijn, vinden we het nog altijd een hele prettige tool om mee te schrijven en te tekenen. Het is ideaal dat de Apple Pencil magnetisch aan de zijkant klikt en tegelijkertijd oplaadt. We zouden inmiddels niet meer terug kunnen naar de eerste generatie, want die zouden we om de haverklap kwijtraken.

Wil je geen Apple Pencil en ben je ook nooit van plan om te typen, dan is er gelukkig nog een heel groot aanbod van andere iPad Air-hoesjes en cases. Van Apple’s eigen (ietwat dure) Smart Folio tot goedkopere merkloze cases: er zit altijd wel iets voor jou tussen.

Voor wie is de iPad Air 2022?

De iPad Air 2022 is er eigenlijk voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat ruim 90% van de iPad-gebruikers hiermee prima uit de voeten kan. De iPad Pro staat daardoor een beetje buitenspel, want er is maar een kleine doelgroep die die extra functies daarvan nodig heeft (zoals bijvoorbeeld het grotere 12,9-inch model of het betere display). De iPad Air 2022 is daarom voor iedereen die op zoek is naar een razendsnelle en moderne iPad, die jarenlang mee gaat, prettig is om mee te werken voor allerlei taken en ook erg veelzijdig is. Of je er nu graag mee wil tekenen, foto’s en video’s wil bewerken, documenten wil typen of je administratie mee wil doen: de iPad Air 2022 kan het allemaal.

Als je een simpele iPad zoekt om mee te internetten en wat filmpjes op te kijken of spelletjes mee te spelen voor je kinderen, dan vinden we de iPad Air 2022 een beetje teveel van het goede. In dat geval kan je dan ook nog prima voort met de instap-iPad. Deze is een stuk goedkoper en voldoet ook aan alle basiseisen voor wat je met een iPad wil doen. Maar wil je alles net wat meer, beter, toekomstbestendiger, en veelzijdiger, dan is de iPad Air jouw ideale model.

Score 9 iPad Air 2022 €698,50 Voordelen + Design nog altijd even mooi

Superkrachtig dankzij M1-chip

Verbeterde frontcamera met Center Stage

Snellere usb-c-poort Nadelen - Touch ID-knop niet altijd even handig

Positie van de frontcamera voor videobellen onhandig

Prijs ligt aan de hoge kant Apple Coolblue

Conclusie iPad Air 2022 review

De iPad Air 2022 is misschien wel de beste iPad die Apple ooit gemaakt heeft. Niet per se omdat er de allerbeste functies in zitten of omdat het het beste scherm heeft, maar omdat het de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft. Hoewel €700,- veel geld is, zul je er geen spijt van hebben. De iPad Air stelt je in staat om bijna alles te doen wat je met een iPad wil doen. De iPad wil dankzij de supersnelle M1-chip eigenlijk nog veel meer doen, maar wordt helaas nu nog tegengehouden door de beperkingen van iPadOS. De iPad Air 2022 voelt daarom soms wat overpowered, maar dat kun je ook als een pluspunt zien. Zodra Apple de komende jaren nog met nieuwe krachtige functies komt, weet je zeker dat je deze zonder problemen kan gebruiken op deze iPad Air.

Een nadeel waar we nog even stil bij willen staan, is de prijs. Want stiekem heeft Apple de iPad Air een paar tientjes duurder gemaakt. In 2020 vonden we de prijsverhoging van €100,- wel even slikken en daar komt deze tik dan nog even bovenop. Daardoor is het gat tussen de standaard iPad 2021 (€389,-) en deze iPad Air 2022 (€698,50) wel erg groot. Daar zit eigenlijk niets vergelijkbaars meer tussen, behalve de iPad mini 2021 (€559,-). Maar door het kleine formaat is dat model weer voor een specifieke doelgroep. We vinden het daardoor jammer dat de prijs van de iPad Air 2022 toch weer ongemerkt hoger geworden is.

Andere kleine beperkingen zijn het ontbreken van een flitser bij de achtercamera, de plaatsing van de frontcamera en de soms onhandige plek van de Touch ID-knop. Maar dat mag de pret niet drukken: deze iPad Air zal geen miskoop zijn. Het is een iPad waar je nog jarenlang plezier van zult hebben, ook al hik je misschien een beetje tegen de prijs aan.

