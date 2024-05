Apple komt met de krachtigste en meest veelzijdige iPad Air ooit (2024)

08 maart 2022

PERSBERICHT

Apple komt met de krachtigste en meest veelzijdige iPadAir ooit

De nieuwe iPadAir is onder meer voorzien van de baanbrekende M1-chip, supersnel 5G en een nieuwe camera aan de voorkant met Middelpunt

Cupertino, Californië Vandaag heeft Apple de nieuwe iPadAir geïntroduceerd, die is uitgerust met de Apple M1-chip: een enorme sprong voorwaarts qua prestaties. iPad Airis verkrijgbaar in verschillende prachtige nieuwe kleuren en voorzien van de nieuwe ultragroothoekcamera aan de voorkant met Middelpunt voor natuurlijkere videogesprekken. De USB-C-poort biedt tot 2x hogere overdrachtssnelheden en de Cellular-modellen ondersteunen razendsnel 5G. En dat allemaal vanaf dezelfde betaalbare prijs. Dankzij de geavanceerde camera’s en het feit dat iPadAir geschikt is voor de nieuwste accessoires, hebben gebruikers zoals contentcreators, gamers en studenten nog meer mogelijkheden tot creativiteit, productiviteit en expressiviteit. De nieuwe iPadAir is vanaf vrijdag 11maart alvast te bestellen en ligt vanaf vrijdag 18maart in de winkel.

“Gebruikers zijn dol op iPadAir met zijn geweldige prestaties en veelzijdigheid in een handzaam formaat, of het nu gaat om een student die tijdens een college uitgebreid aantekeningen wil maken, een contentcreator die aan een groot project werkt of iemand die een game met zware graphics speelt”, aldus Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing bij Apple. “Dankzij de baanbrekende M1-chip, de ultragroothoekcamera aan de voorkant met Middelpunt en supersnel 5G is iPadAir nu krachtiger, handiger en gewoonweg leuker dan ooit.”

M1 tilt de prestaties van iPadAir naar een hoger niveau

De baanbrekende M1-chip in iPadAir geeft de prestaties van zelfs de zwaarste apps en workflows een enorme boost. Tegelijkertijd is hij enorm energiezuinig en zorgt hij ervoor dat de batterij de hele dag meegaat.1 De 8-core CPU is tot 60procent sneller en de 8-core GPU levert tot 2x snellere grafische prestaties vergeleken met de vorige iPadAir. Samen met de CPU en GPU maakt de 16-core NeuralEngine geavanceerde machine learning-features mogelijk, waarmee er voor gebruikers een wereld opengaat. Meerdere 4K-videostreams bewerken, games met zware graphics spelen, een ruimte in 3D inrichten, realistischere augmented reality (AR): dankzij de prestaties van de M1-chip kunnen gebruikers nu meer met hun iPadAir doen dan ooit.

12-MP ultragroothoekcamera aan de voorkant met Middelpunt

De 12-MP ultragroothoekcamera aan de voorkant met Middelpunt zoomt automatisch in en uit zodat gebruikers in zicht blijven, ook als ze rondlopen. Wanneer anderen erbij komen zitten, zoomt de camera automatisch uit. Zo past iedereen in beeld en valt er niemand buiten het gesprek. Middelpunt maakt het nog gemakkelijker om contact met elkaar te houden, of je nu videobelt met familie of vrienden of iPad gebruikt voor afstandsonderwijs. Nu ook iPadAir voorzien is van Middelpunt beschikken alle iPad-modellen over deze mooie functie.2

Met de 12-MP groothoekcamera aan de achterkant van iPadAir kunnen gebruikers scherpe foto’s en 4K-video maken, documenten scannen en verbluffende AR-ervaringen beleven. En omdat je met iPadAir de hele foto- en videoworkflow kunt afhandelen – vastleggen, bewerken én delen – is het een ongelooflijk veelzijdige mobiele studio die je overal mee naartoe kunt nemen.

Supersnel 5G en geavanceerde aansluitmogelijkheden

Dankzij de snellere mobiele internetverbinding kunnen klanten met iPadAir onderweg nog meer gedaan krijgen. Met 5G kan iPadAir onder ideale omstandigheden topsnelheden van wel 3,5Gbps halen.3 Met ondersteuning voor eSIM en Wi-Fi6 biedt iPadAir enorm veel flexibiliteit voor internettoepassingen, zoals bestanden vanaf allerlei locaties openen, back-ups maken en contact houden met collega’s, vrienden en familie.

De USB-C-poort is nu tot 2x sneller dan de vorige generatie, waardoor je gegevens met een snelheid van wel 10Gbps kunt overzetten en grote foto- en videobestanden importeren nog sneller gaat. Via deze poort kun je iPadAir aansluiten op allerlei USB-C-accessoires, zoals camera’s, externe schijven en beeldschermen met een resolutie van maximaal 6K.

All-screendesign met het LiquidRetina-display en TouchID

De nieuwe iPadAir staat bekend om zijn dunne en lichte design en is verkrijgbaar in een prachtig scala aan kleuren: spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en nu ook in schitterend blauw. iPadAir is voorzien van een 10,9-inch Liquid Retina-display voor een indrukwekkend beeld, met 3,8miljoen pixels en geavanceerde technologieën, waaronder een helderheid van 500nits, volledige laminering, een breed kleurengamma (P3), TrueTone en een antireflectiecoating.

Met de nieuwe horizontale stereospeakers in combinatie met het LiquidRetina-display is films kijken op iPadAir een geweldige ervaring. En met het vertrouwde TouchID, ingebouwd in de knop aan de bovenkant van iPadAir, kunnen gebruikers gemakkelijk en veilig hun iPadAir ontgrendelen, inloggen bij apps of betalen met ApplePay.

Accessoires

Dankzij ApplePencil (2egeneratie) verandert iPadAir in een digitaal notitieboek en schetsblok dat je overal mee naartoe kunt nemen. ApplePencil kan draadloos worden opgeladen en gekoppeld, en reageert razendsnel en tot op de pixel nauwkeurig. Ermee schrijven voelt net zo prettig en natuurlijk aan als met pen en papier.

De nieuwe iPadAir is geschikt voor het Magic Keyboard (ongeëvenaard om op te typen en met een zwevend design en ingebouwde trackpad), de Smart Keyboard Folio (prettig typen en lekker compact) en Smart Folio-covers, die nu verkrijgbaar zijn in schitterende kleuren die perfect passen bij de nieuwe kleuren van iPadAir: zwart, wit, Electric Orange, Dark Cherry, English Lavender en marineblauw.

Met iPadOS15 is iPadAir nog veelzijdiger en krijg je nog meer gedaan

iPadOS15 is speciaal ontworpen om de unieke kwaliteiten van iPad optimaal te benutten.

Multitasking wordt nog intuïtiever. Features als SplitView en SlideOver zijn nu makkelijker te vinden en te gebruiken, en daarnaast bieden ze meer mogelijkheden.

De Notities-app is nu overal te gebruiken dankzij Snelle notities. Samenwerken en lijstjes maken kan op nieuwe manieren, zowel met het toetsenbord als met ApplePencil.

Met SharePlay kunnen je tijdens een FaceTime-gesprek van alles delen met familie en vrienden. Of je nu gezellig tegelijkertijd iets kijkt, met vrienden naar een album luistert of samen een fitness-challenge doet, SharePlay zorgt ervoor dat alles synchroon blijft lopen.

iPad wordt steeds slimmer dankzij geavanceerde machine learning-features. Livetekst maakt gebruik van on-device machine learning om tekst op foto’s te herkennen en stelt vervolgens acties voor. Een foto van de voorkant van een winkel kan bijvoorbeeld een telefoonnummer bevatten. Je krijgt dan de optie te zien om dat nummer te bellen.4

Met de release van iPadOS15.4 en macOS12.3 heb je dankzij UniversalControl maar één muis en toetsenbord nodig om tegelijkertijd op je Mac en je iPad te werken, zonder dat je dit van tevoren hoeft in te stellen. Je kunt zelfs content van het ene device naar het andere verslepen. Handig om op iPad iets te tekenen en het vervolgens in een Keynote-dia op de Mac te zetten.5

iPadAir en het milieu

De behuizing van iPadAir is vervaardigd uit 100procent gerecycled aluminium, het soldeertin op het moederbord is ook 100procent gerecycled en ook de zeldzame aardmetalen in de behuizings- en audiomagneten zijn 100procent gerecycled. Alle iPad-modellen voldoen ook aan de hoge eisen van Apple op het gebied van energiezuinigheid en zijn nog altijd zo geproduceerd dat het gebruik van verschillende schadelijke stoffen is vermeden. De houtvezels in de verpakking zijn gerecycled of zijn afkomstig van duurzaam beheerde bossen.

De bedrijfsvoering van Apple zelf is al CO₂‑neutraal. Het plan is nu om de uitstoot in 2030 over de gehele linie op nul te laten uitkomen, dus vanaf de productie door onze toeleveranciers tot aan het moment dat onze producten aan het einde van hun levenscyclus komen. Dat betekent dat elk verkocht Apple product tegen die tijd 100procent CO₂-neutraal is, inclusief de productie van de losse onderdelen, de assemblage, het vervoer, het gebruik, het opladen, de recycling en de terugwinning van herbruikbare grondstoffen.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De nieuwe iPadAir kan vanaf vrijdag 11maart worden besteld op apple.com/nl/store en via de AppleStore-app in 29landen en regio’s, waaronder de VS. Vanaf vrijdag 18maart ligt het device in de winkel.

De Wi-Fi-modellen van iPadAir zijn verkrijgbaar vanaf €699 en de Wi-Fi+ Cellular-modellen zijn er vanaf €869. De nieuwe iPadAir is verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en blauw met een capaciteit van 64GB of 256GB.

iPadOS15, het krachtige besturingssysteem dat speciaal voor iPad is ontworpen, wordt gratis geleverd met de nieuwe iPadAir. iPadOS15 is beschikbaar als gratis software-update voor iPadAir2 en nieuwer.

Onderwijskorting is beschikbaar voor (aankomende) studenten in het hoger onderwijs en hun ouders, docenten, mensen die thuisonderwijs geven en andere medewerkers uit het onderwijs op elk niveau. De nieuwe iPadAir is verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief . ApplePencil (2egeneratie) is verkrijgbaar voor €121, de Smart Keyboard Folio kost €179,08 en het Magic Keyboard is er voor studenten voor €318,23. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl-edu/shop .

ApplePencil (2egeneratie) is apart verkrijgbaar voor €135 en is compatibel met de nieuwe iPadAir.

Magic Keyboard voor de nieuwe iPadAir kost €339 en is verkrijgbaar in zwart en wit, met indelingen voor meer dan 30talen.

De Smart Keyboard Folio voor de nieuwe iPadAir kost €199.

De Smart Folio voor de nieuwe iPadAir kost €89 en is verkrijgbaar in zwart, wit, Electric Orange, Dark Cherry, English Lavender en marineblauw.

Klanten kunnen hun huidige iPad inruilen voor korting op eennieuwe. Zodra het device ontvangen en gecontroleerd is, stort Apple de waarde ervan terug op het gebruikte betaalmiddel.

Laat gratis een persoonlijke inscriptie met emoji, namen, initialen en cijfers op iPad zetten, alleen via apple.com/nl/store of in de Apple Store-app.

Bij Apple bieden we onze klanten online en in de Stores verschillende services, van persoonlijke assistentie en adviezen van Apple Specialists tot handige ophaal- en bezorgopties: Apple producten koop je het best in de AppleStores of via apple.com/nl/store .

Over Apple

Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. De vijf softwareplatforms van Apple, iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS, zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple devices en geven toegang tot baanbrekende diensten als de App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud. De ruim 100.000 medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten dan hij was.



1.Batterijduur is afhankelijk van configuratie en gebruik.



2.Middelpunt is beschikbaar op iPadAir (5egeneratie), de 12.9-inch iPadPro (5egeneratie), de 11-inch iPadPro (3egeneratie), iPadˆmini (6egeneratie) en iPad (9egeneratie).



3. 5G‑abonnement en ‑dekking vereist. Snelheden kunnen variëren. Voor meer informatie kun je terecht bij de desbetreffende provider.

4.Livetekst-vertalingen zijn beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Vereenvoudigd Chinees.



5.Universal Control wordt aanvankelijk uitgebracht als publieke bètaversie.

Contactpersonen voor de pers

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728