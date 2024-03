VPN router, maak de beste keuze voor uw vpn client en server! (2024)

In grote lijnen zijn er 2 verschillende soorten VPN routers die door internetgebruikers gebruikt worden voor zowel hun thuisnetwerk als op het werk zelf.

Zo heb je een router die als VPN client functioneert en al je data versleuteld verstuurd en kan ontvangen.

En je hebt een router die als VPN server fungeert. Deze kun je zelfs gebruiken wanneer u zich buitenshuis bevind.

Omdat een VPN-router en modem niet makkelijk in te stellen is krijgen wij veel vragen over hoe de setup en instellingen van de VPN router moeten staan. Denkt u hierbij aan vragen zoals:

Bestaat er een router voor een Openvpn?

Kan een VPN achter de router bij mij thuis?

Ik wil een VPN router kopen maar wat is de goedkoopste?

Heeft een router altijd een ingebouwde VPN?

Mijn router blokkeert de VPN verbinding wat kan ik doen?

Is het mogelijk een beveiligde router achter een experiabox te plaatsen?

Op al deze vragen zullen wij u antwoord geven en u helpen met het instellen van de setup en het installeren van de beveiligde router voor uw thuisnetwerk of bij u op uw werk.

Er zijn de laatste jaren steeds meer mensen die ervoor kiezen om eenVPN verbinding aan te maken via een server voor hun laptop of mobile telefoon zoals een iPhone.

Iedereen heeft hier zo zijn eigen redenen voor, de een wilt graag wat meer privacy terwijl de ander het doet om goedkoper aan vliegtickets te komen.

Aangezien er nog altijd een hele hoop onduidelijkheid bestaat op het gebied van VPN is het tijd dat hier verandering in komt. In dit artikel zullen wij u

wat meer laten zien over het gebruik van een VPN bij een thuisnetwerk of het kantoor in het algemeen, daarnaast zullen we specifiek ingaan op de VPN server in combinatie met de VPN router en het instellen hiervan.

Na het lezen van dit artikel weet u dan ook precies waar u aan moet denken bij

het kopen van een VPN-router en het maken van uw eerste VPN verbinding.

VPN client router gebruiken

De meeste mensen uit ons onderzoek zijn op zoek naar een VPN router die als client bedient kan worden. Dit zijn dus routers die je kunt verbinden met een VPN server ergens anders dan het internet.

Het grote voordeel hiervan is dat alle apparaten in jouw thuisnetwerk die verbonden zijn met de router bij je thuis al je internetverkeer via de VPN laten lopen. Zo zijn alle apparaten inclusief je mobile telefoons binnen jouw netwerk meteen beveiligd met eenVPN.

Wat is een VPN?

Een VPN is een Virtual Private Network. Het geeft u toegang tot het internet met veel meer veiligheid en privacy, terwijl het u ook de mogelijkheid geeft om censuur of inhoudsbeperkingen te omzeilen. In dit artikel zullen wij enkele termen gebruiken, het is dus wel handig dat u weet wat het volgende betekent:

VPN-client – Software die uw computer/apparaat verbindt met een VPN-dienst.

– Software die uw computer/apparaat verbindt met een VPN-dienst. VPN-protocol – Een VPN-protocol is in principe een methode waarmee een apparaat een beveiligde verbinding met een VPN-server tot stand brengt.

– Een VPN-protocol is in principe een methode waarmee een apparaat een beveiligde verbinding met een VPN-server tot stand brengt. VPN-server – Een enkel eindpunt in een VPN-netwerk waarmee u verbinding kunt maken en uw internetverkeer kunt versleutelen.

– Een enkel eindpunt in een VPN-netwerk waarmee u verbinding kunt maken en uw internetverkeer kunt versleutelen. VPN-router – De router die wordt gebruikt voor het aanleggen van de VPN verbinding, vrijwel altijd gebruikt in combinatie met een goede VPN server

– De router die wordt gebruikt voor het aanleggen van de VPN verbinding, vrijwel altijd gebruikt in combinatie met een goede VPN server VPN-dienst– Voor onze doeleinden hier is een VPN-dienst een entiteit die u de mogelijkheid biedt om hun VPN-netwerk te gebruiken – ze leveren meestal ook VPN-software, maar niet altijd. Toegang wordt meestal verkocht via een abonnement. De termen VPN-dienst, VPN provider worden door elkaar gebruikt.

Op huidige router VPN installeren

Tegenwoordig is er ook een mogelijkheid om bij een aantal routers de VPN client functionaliteit later te installeren en te activeren. U zal de bestaanderoutereen nieuwe firmware ( besturingssysteem van de router ) moeten geven. Dit wordt ook wel flashen genoemd in de setup.

Een van de bekendste ondersteuningen voor firmware is de DD-WRT. Helaas zijn niet alle routers geschikt om de DD-WRT op te installeren. We hebben het hier dan over wat oudere routers.

Het is ook mogelijk om een VPN router achter een andere router te plaatsen. Mocht uw oude router geen ingebouwde VPN ondersteuning hebben koop dan een nieuwe beveiligde router die niet al te duur is. Hier heeft u een aantal voorbeelden voor het kopen van een goedkope VPN router:

Kijk op Coolblue.nl

Kijk op Ebay.nl

Kijk opAliexpress.com

Merken zoals: Asus, Cisco, TP-Link, Dell of zelfs KPN en Ziggo hebben prima routers die beschikken over een ingebouwde VPN module.

Router met VPN server

Een andere zeer goede optie is om je huidige router als VPN server te gaan gebruiken en te installeren. Als je je router gaat gebruiken als VPN server dan kun je zelfs als je je buitenshuis bevind op een veilige manier verbinding maken met je thuisnetwerk of het netwerk op de zaak.

Echter moet je er wel voor zorgen dat je je setup download exact zo uitvoert zoals beschreven staat in de VPN beschrijving van de router.

Router met ingebouwde VPN server

Het grote voordeel van een router met een ingebouwde VPN is dat al je internetverkeer meteen versleuteld is en ook op een veilige manier van een openbaar wifi netwerk gebruik kunt maken.

Een ander voordeel is dat je via een veilige VPN tunnel dan ook bij de bestanden die in het netwerk waar de VPN router deel van uit maakt kunt en eventueel kan aanpassen.

Hoe werkt een VPN nu precies?

Een VPN werkt door het creëren van een versleutelde verbinding tussen uw computer/telefoon en een VPN-server. Beschouw deze versleutelde verbinding als een beveiligde tunnel waardoor u zich op het internet begeeft, hierdoor lijkt alsof u zich op de locatie bevindt van de VPN-server terwijl u werkelijk op een heel andere plek zit.

Dit biedt natuurlijk een erg hoog niveau van online anonimiteit, daarnaast biedt het toegang tot het internet zonder lokale of internationale beperkingen.

Zonder VPN is alles wat u online doet traceerbaar naar uw fysieke locatie en naar het apparaat dat u gebruik. Elk apparaat dat verbinding maakt met het internet heeft een uniek IP-adres – van uw computer tot uw telefoon en tablet.

Door eenbeveiligde internetverbindingdus een VPN te gebruiken, verbergt u uw ware locatie en IP-adres, die worden vervangen door de VPN-server die u gebruikt.De beste VPN-aanbiedersonderhouden servers over de hele wereld. Dit geeft u veel verbindingsmogelijkheden en toegang tot wereldwijde content.

Na aankoop van een VPN-abonnement en het downloaden van de software voor uw apparaat, kunt u direct verbinding maken met een van deze wereldwijde servers. Vertrouwd u de nieuwe VPN verbinding niet voer dan eenVPN testuit! Lees hier meer over op onze home pagina……

De redenen om een VPN te gebruiken

Waarom maken steeds meer mensen over de hele wereld gebruik van VPN-diensten? Het hangt echt af van uw situatie, maar er zijn veel verschillende redenen om een VPN te gebruiken:

Surf op het internet zonder uw echte IP-adres en geo-locatie (online anonimiteit) te onthullen.

Voeg een extra beveiligingsniveau toe door uw internetverbinding te versleutelen.

Voorkom dat uw Internet Service Provider (ISP), derden, netwerkbeheerders en overheden uw online activiteiten (dankzij encryptie) kunnen volgen.

Torrent downloaden en media streamen (zoals met een Kodi VPN-service).

Censuur omzeilen door eenvoudig regionale beperkingen te verhelpen.

Bespaar geld op vluchten en andere online aankopen door uw IP-adres (geografische locatie) te wijzigen.

Bescherm uzelf tegen hackers waar u ook gaat – vooral tijdens het gebruik van openbare WiFi-verbindingen in cafés, hotels en luchthavens.

Bescherm uw privégegevens, zoals bankwachtwoorden, creditcards, foto’s en andere persoonlijke informatie wanneer u online bent.

Het gebruik van een VPN router

De VPN’s (virtual private networks) zijn er dus voor om uw internetverkeer te versleutelen of te beveiligen. Een VPN-router kan worden gezien als een normale Gigabit-router waarop VPN-clientsoftware is geïnstalleerd. Elk

apparaat dat verbinding maakt met de VPN-router is daarom beschermd door VPN.

Terwijl een VPN-verbinding een individueel apparaat kan versleutelen, beschermt een VPN-netwerkrouter meerdere apparaten (computers, tablets,smartphonesen dergelijke) tegelijk. VPN-router biedt ook het gemak om al uw apparaten te versleutelen vanaf één bron, op één verbinding.

Het past perfect voor gezinnen of huishoudens met een verscheidenheid aan op internet gebaseerde apparaten. Het gebruik van een VPN-router garandeert uw privacy en veiligheid met volledig gemak. Ook is het kijken van onder andere ( de onderstaande programma’s geen probleem meer.

Amerikaanse Netflix

IPTV

Film streaming ( buitenland )

Uitzending gemist kijken in het buitenland

Apple tv ( muziek en video )

Hoe een goede VPN router kiezen?

Bij het zoeken naar een VPN-router en modem is het van belang dat u op zoek gaat naar een apparaat wat de VPN-software kan draaien. Als VPN-client heeft uw router – en elk apparaat dat erop is aangesloten – directe toegang tot de VPN-server.

Om te bepalen of een router compatibel is met een VPN, moet u de handleiding van de router raadplegen. Als u een ISP-modem gebruikt (deze komen meestal als een gecombineerde router en modemapparaat), dan kunt u waarschijnlijk uw router niet als VPN router gebruiken.

In dit geval zou u een extra VPN-compatibele router moeten aanschaffen en deze aansluiten op uw huidige router. Wat het geval ook moge zijn, het is belangrijk dat u weet dat de meeste routers uit de winkel niet vooraf zijn geïnstalleerd met een VPN. Daarnaast kunnen niet alle routers VPN-software afspelen.

Daarom moet u weten wat er daarbuiten is, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Er zijn verschillende VPN-router opties die de klus kunnen

klaren, dit zijn ook wel de volgende soorten :

Pre-flashed routers

De gemakkelijkste optie voor zowel ervaren VPN-liefhebbers als beginners is de aanschaf van een pre-flashed VPN-router. Hierdoor kunt u hetingewikkelde proces van het van de juiste firmware naar uw VPN overslaan,

die varieert afhankelijk van het type router en de specificaties. De aanschaf van een vooraf geïnstalleerde VPN-router is uiteraard iets duurder dan de andere opties.

Dat komt omdat bedrijven zoals Flashrouters, die alleen voor geflitste routers verkopen, de installatie voor u uit handen nemen. Gelukkig is het deze hogere prijs meer dan waard.

Out-of-the-box VPN-compatible routers

Een andere eenvoudige optie is om een router aan te schaffen die VPN-firmware out of the box ondersteunt. Deze routers worden geleverd met voor geïnstalleerde firmware die al met een reeks VPN-servers kan worden

verbonden. Hierdoor hoeft u geen nieuwe firmware te flashen of een dergelijke router aan te sluiten op een secundaire router.

De meeste VPN-compatibele routers stellen u in staat om verbinding te maken met een breed scala aan verschillende VPN-servers, en ze ondersteunen meestal het OpenVPN-protocol.

Dit geeft u het voordeel geeft dat u bijna elke VPN-provider kunt kiezen die u maar wilt.

Flash router met een nieuwe VPN firmware

De laatste optie, en de meest gecompliceerde is om uw router te flashen met nieuwe firmware. Ter verduidelijking: de term betekent het installeren van nieuwe firmware is het besturingssysteem in uw router dat bepaalt wat de mogelijkheden en/of beperkingen zijn.

Om uw router als VPN-router te laten functioneren moet u deze met nieuwe firmware laten flashen. De twee meest voorkomende en gevestigde types van firmware zijn DD-WRT en Tomato. DD-WRT en Tomato zijn open source,

firmware van derden die gratis online beschikbaar zijn, ze hebben dan ook echt elk hun eigen voor- en nadelen.

DD-WRT is toegankelijker en beschikbaar op meer apparaten dan Tomato. Wat exclusieve functies betreft, DD-WRT stelt gebruikers in staat om de sterkte van hun Wi-Fi-signaal aan te passeren om de kwaliteit van de

service instellingen te beheren om specifieke soorten internetverkeer te prioriteren.

Tomato biedt betere opties voor bandbreedtebewaking, maakt het mogelijk om tot twee VPN-servers tegelijk te laten draaien en biedt een gebruiksvriendelijkere interface. Maak dus voor uzelf de keuze voor wat u graag wilt doen met uw VPN router.

VPN router of een VPN server – VPN router vs. VPN server

Er zijn grote verschillen tussen deze twee opties, iedere optie komt dan ook met bepaalde voordelen en nadelen. VPN-servers zijn niet zo kosteneffectief om te onderhouden, omdat ze relatief duur zijn om te gebruiken.

Voor persoonlijk gebruik biedt een VPN-router u de mogelijkheid om meerdere apparaten, zoals uw mobiele telefoon, smart TV, Xbox en tablets etc.

op dezelfde VPN-dienst aan te sluiten. VPN Servers worden beheerd door ondernemingen die investeren in de online infrastructuur, dit zorgt ervoor dat uw verbinding 24 uur per dag, 7 dagen per week en 7 dagen per week operationeel is.

VPN Routers zijn flexibel, (waardoor u verbinding kunt maken met een veelvoud aan datatoestellen tegelijk) en relatief goedkoop om aan te schaffen.

Kortom, een voordelige oplossing zou zijn om een VPN-dienst te koppelen aan een DD-WRT-compatibele VPN-router. Grotere bedrijven zouden beide moeten overwegen, maar kleine bedrijven zullen snel ontdekken dat

een VPN-router met een VPN-dienst toch echt de beste keuze is om te maken.

Hoe gebruik ik een VPN server?

De exacte instructies voor het instellen van een VPN zullen afhangen van het apparaat dat u gebruikt en de VPN-dienst waarmee u verbinding maakt.

De meeste VPN aanbieders hebben wel enkelvoudige installatiehandleidingen voor alle belangrijke besturingssystemen en apparaten. Vaak ziet het instellen van een VPN server er als volgt uit:

Kies een goede, betrouwbare VPN-dienst (zie mijn bespreking van de beste VPN-diensten voor de laatste testresultaten). Na aankoop van een VPN-abonnement, downloadt u de VPN-software voor het apparaat / besturingssysteem dat u gaat gebruiken. Zodra de VPN-client is geïnstalleerd op uw apparaat, logt u in op de VPN-dienst met uw gegevens (via de VPN-app). Maak verbinding met een VPN-server en geniet van het gebruik van het internet met veel meer privacy en vrijheid.

Hoe gebruikt u een VPN router?

Voor het instellen van een VPN router zullen de stappen iets anders zijn dan bij reguliere verbinding, het is nu eenmaal een apart apparaat voor de VPN verbinding. Om het u net even iets makkelijker te maken hebben we

de stappen die normaal gesproken doorlopen moeten worden voor het installeren van een VPN router ook even op een rijtje gezet:

Download uw router firmware– U kunt de firmware downloaden zodat u deze op uw router kunt plaatsen. U moet het eerst downloaden omdat uw router niet meer werkt nadat hij is ingesteld voor deze nieuwe firmware Sluit uw router aan– Hoewel uw installatie kan variëren afhankelijk van uw router model, is de aanbevolen keuze twee routers en een internetverbinding. Om beide routers correct in te stellen, is het eerste wat u moet doen het configureren van uw primaire router om VPN passthrough in te

schakelen. Door deze functie te activeren, kunt u elk apparaat dat is aangesloten op uw primaire router toestaan om VPN-clientsoftware te draaien. Eenmaal geactiveerd, moet u uw primaire en secundaire routers aansluiten. Sluit een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van uw primaire router en sluit deze aan op de WAN-poort ("Internet") van uw secundaire VPN-router. Verbind uw primaire router met uw computer via een andere Ethernet-kabel door de LAN-poort ervan aan te sluiten op de

LAN-poort van uw computer. Flash uw router– Nu u uw router(s) hebt aangesloten en uw nieuwe firmware klaar is, is het tijd om ze te laten flashen. Elke router werkt anders en zal anders moeten worden geflasht. Als uw gebruikershandleiding geen flash instructies heeft kunt u deze vrijwel altijd online vinden. Verbind de VPN zelf– Voor het verbinden van de VPN verbinding zelf met uw router zal u even moeten kijken in de gebruikshandleiding, deze stap hangt namelijk altijd af van de soort dienst waar u voor gekozen hebt. Dit was de laatste stap, hierna kunt u gelijk uw VPN router gebruiken!

Is het gebruik van een VPN router of VPN server veilig?

Als algemene vuistregel geldt dat VPN’s veilig zijn om te gebruiken – zolang u een hoogwaardige VPN-dienst gebruikt. Maar daar zit de adder onder het gras. Er zijn momenteel meer dan 300 VPN’s op de markt, zelfs nog

meer als u bedenkt dat er allerleigratis VPN-appsin de Apple en Google Play-winkels verkrijgbaar zijn.

Helaas hebben de meeste VPN-diensten, met name de gratis VPN’s, fouten, bugs en problemen die een bedreiging vormen voor uw veiligheid en privacy. Met andere woorden, er zijn zeer weinig VPN’s van hoge kwaliteit die u veilig houden en beschermen tegen de online gevaren. Een interessant onderzoek heeft bijvoorbeeld laten ziendat 84% van de gratis Android VPN-apps gebruikersgegevens lekken.

Hoewel de meeste mensen weten dat gratis VPN’s moeten worden vermeden, zijn er nog steeds miljoenen mensen die deze gevaarlijke apps gebruiken. Wees dus niet zoals deze groep en kies alleen voor een betaalde dienst, dit is de enige manier om over de juiste kwaliteit te beschikken.

Snelheid van een VPN verbinding

Als uw een VPN gebruikt, is er achter de schermen een hele hoop aan de hand. Uw computer codeert en decodeert pakketten gegevens, die via een VPN-server op afstand worden gerouteerd. Dit alles kost meer tijd en energie, wat uiteindelijk uw internetsnelheid zal beïnvloeden.

Om de snelste snelheid te garanderen tijdens het gebruik van een VPN, is het een handige keuze om verbinding te maken met de dichtstbijzijnde VPN-server die aansluit bij uw behoeften.

Als u bijvoorbeeld in Nederland bent en geblokkeerde video’s wilt bekijken die

beschikbaar zijn voor mensen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten, is het verstandiger om te kiezen voor een VPN-server in Londen dan een server in New York. Een goede VPN-dienst zou uw internetsnelheid niet aanzienlijk moeten beïnvloeden. Aan de andere kant, soms kan een lagere kwaliteit VPN-dienst uw snelheid wel weer aanzienlijk verminderen snelheid. Dit is vaak het geval wanneer hun servers overbelast zijn met gebruikers. Door te kiezen voor de betere merken zal u hier geen last van hebben. Hier zijn

een paar tips voor het maximaliseren van uw VPN-snelheid:

beschikbaar zijn voor mensen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten, is het verstandiger om te kiezen voor een VPN-server in Londen dan een server in New York. Een goede VPN-dienst zou uw internetsnelheid niet aanzienlijk moeten beïnvloeden. Aan de andere kant, soms kan een lagere kwaliteit VPN-dienst uw snelheid wel weer aanzienlijk verminderen snelheid. Dit is vaak het geval wanneer hun servers overbelast zijn met gebruikers. Door te kiezen voor de betere merken zal u hier geen last van hebben. Hier zijn een paar tips voor het maximaliseren van uw VPN-snelheid: Kies voor een goede VPN-service met snelle prestaties.

Maak verbinding met een server in de buurt die niet overbelast is door de andere gebruikers (veel beschikbare bandbreedte).

Probeer VPN-protocollen te wijzigen als de eerste twee opties niet werken.

VPN snelheden kunnen ook worden beperkt door het apparaat dat u gebruikt, uw netwerk of uw internet provider die de VPN verbindingen laat afzwakken.

Is het gebruik van een VPN server of VPN router legaal?

Het antwoord is volmondig ja, VPN’s zijn absoluut legaal om te gebruiken ten behoeve van online privacy en veiligheid. In feite gebruiken zijn er talloze bedrijven die elke dag VPN’s gebruiken voor hun online activiteiten.

Er zijn echter een paar uitzonderingen in plaatsen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, waar het gebruik van VPN’s momenteel beperkt is.

Sommige landen in het Midden-Oosten, zoals Saoedi-Arabië en Iran, fronsen op het gebruik van VPN’s omdat ze mensen toegang geven tot alles wat online beschikbaar is. Maar zelfs dan nog, de wetten in deze landen verbieden over het algemeen niet de VPN zelf, maar het gebruik van een VPN om de

inspanningen van de staatscensuur te omzeilen.

In Nederland (VPN Nederland) heeft u dus helemaal niets te vrezen bij het

gebruik van een VPN router of VPN server.

Kun ik een VPN gebruiken voor torrenting?

Een ander zeer populair gebruik voor VPN’s is voor torrenting en P2P-downloads. Als uw een VPN gebruikt voor torrenting, worden uw ware identiteit en IP-adres voor derden verborgen gehouden.

Torrenting en het delen van P2P-bestanden is een beetje een grijs gebied en kan worden geclassificeerd als schending van het auteursrecht, afhankelijk van de inhoud die u deelt of downloadt.

Op dit moment zijn landen over de hele wereld bezig met het aanpakken van torrenting – van Europa tot de Verenigde Staten en Australië. Hoewel wij

illegale activiteit of schending van het auteursrecht niet ondersteunen, moet het duidelijk zijn dat torrenting zonder VPN zeer riskant kan zijn.

Mediabedrijven maken vaak gebruik van bepaalde controleknooppunten, deze verzamelen alle gegevens van de inbreuk makende partijen. Vervolgens kunnen de mediabedrijven naar de internetproviders gaan die eigenaar zijn van de IP-adressen die zij hebben verzameld, en deze koppelen aan

de gebruikers.

De gebruiker wordt dan beboet of aangeklaagd wegens inbreuk op het auteursrecht namens de houder van het auteursrecht. De beste oplossing is dus om altijd te beschikken over een goede VPN.

Welke VPN is het beste (voor u)?

Veel mensen vragen zich af;wat is de beste VPN aanbieder? De waarheid is dat het kiezen van een VPN een zeer subjectief proces is en dat er niet één enkele beste VPN voor iedereen bestaat. Uiteindelijk komt het zoeken van de juiste VPN neer op uw persoonlijke behoeftes voor de verbinding. Sommige mensen willen misschien een offshore VPN met de hoogste coderingsstandaarden en geavanceerde privacy functies.

Anderen willen misschien een veilig en gebruiksvriendelijkVPN dat goed werkt voor Netflixen het boeken van vliegtickets. Ga dus op zoek naar de VPN dienst die aansluit bij wat u graag wilt doen met de VPN server of VPN router.

Een handige tip:is om altijd even de VPN dienst reviews op te zoeken, dit is namelijk de enige manier waarop u kunt zien of de dienst wel aan alle verwachtingen kan voldoen.

Elke ondernemer of particulier die graag zo beveiligd mogelijk gebruik wilt maken van het internet zal snel ontdekken dat een VPN-router of VPN-server ontzettend veel voordelen met zich mee zal brengen voor het gebruik. Beide opties zullen u helpen om de veiligheid van uw verbinding te verbeteren en u in staat stellen om alle computers, tablets en telefoons op een veilige manier met het internet te verbinden.

Met behulp van de tips uit dit artikel weet u in ieder geval al veel beter waar u aan moet denken bij de aanschaf van een VPN router of bij het aangaan van een abonnement bij een VPN dienst. Hierdoor hoeft u nooit meer voor

verrassingen te komen.

Door vandaag nog te kiezen voor een goede VPN dienst kan u op een eenvoudige manier geografische blokkades vermijden en uw internetveiligheid verhogen, precies wat u graag wilt als het

aankomt op een veilig gebruik van internet!

Anoniem surfen in de browser van een VPN op iPhone

als je eenmaal een VPN service geïnstalleerd hebt op je iPhone dan heeft u dus de mogelijkheid omanoniem te surfenop verschillende soorten browsers die een iPhone toestaat.

Zo kun je in de standaard safari browser de VPN dienst gebruiken maar ook in Chrome of Firefox. Met het gebruik van een VPN wordt ten alle tijden je data die je zend of ontvangt versleuteld. Bovendien is het grote voordeel dat je gebruik maakt van een ander ip adres vanuit het buitenland.

Conclusie VPN routers

Het gebruik maken van een router met VPN functionaliteit is makkelijker dan het er allemaal uitziet. Zeker als alle instellingen gedaan zijn heeft u er eigenlijk geen omkijken meer aan.

Als je gebruik maakt van een VPN client router is dat u al direct al het internet verkeer dat u verstuurd en ontvangt versleuteld. Zo heb je je eigen verborgen ip adres wanneer je op het internet surft onafhankelijk van welk apparaat u dan ook gebruikt.

Mocht u kiezen voor een router die als VPN server dient. Dan kan dit ideaal wezen om zo veilig een openbaar wifi netwerk te kunnen gebruiken. Ook is de verbinding ideaal als je op een veilige manier wilt inloggen en bestanden wilt gebruiken van het netwerk bij jou thuis of op je kantoor.

Meest gestelde vragen