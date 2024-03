VPN Router | Wat Moet Je Erover Weten? | Lees Alles Van A-Z (2024)

Een VPN client router

Een VPN client router is een van de twee verschillende soorten VPN routers en omdat de meeste mensen op zoek zijn naar een router die als VPN client functioneert behandelen we deze als eerst. De VPN client router is een router die verbinding kan maken met een VPN server, waardoor alle apparaten die zijn verbonden veilig op het internet kunnen surfen.

Dit komt omdat de apparaten allemaal via een VPN server worden omgeleid, zodat providers, overheden en hackers niet mee kunnen kijken naar wat je doet op het internet. Voor de buitenwereld heb je namelijk een ander IP-adres, waardoor gegevens en dergelijke niet herleid kunnen worden naar jou.

Waarom router met VPN server verbinden?

Het is handig om je router met een VPN server te laten verbinden als je de VPN software niet op alle apparaten wilt installeren. Verbind je namelijk een router met een VPN server? Dan worden alle apparaten die zijn verbonden automatisch omgeleid via een VPN-server die zorgen voor een veilige VPN verbinding met het internet.

Zo kunnen internetproviders ook niet meekijken met jouw internetgedrag doordat alle data versleuteld wordt ontvangen en verzonden. VPN via router kan in de volgende gevallen een goede optie zijn:

Een van de belangrijkste reden is dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om een bepaald apparaat te laten verbinden met de VPN, omdat dit apparaat geen VPN verbindingen ondersteunt. Door de router te verbinden met een VPN server wordt het alsnog mogelijk om dit bepaalde apparaat te laten verbinden met een VPN server, zodat je veilig en anoniem kunt surfen op het internet. Bovendien bestaat er zelfs de mogelijkheid dat je door deze apparaten ook kunt kijken naar de Amerikaanse Netflix.

Een andere belangrijke reden kan te maken hebben met welke versies van bepaalde online services je krijgt. Zit je bijvoorbeeld in Spanje en worden Spaanse resultaten daarom als eerst getoond? Dan kan het een oplossing zijn om een VPN router verbinding te laten maken met een Nederlandse server, zodat je ook gebruik kunt maken van de Nederlandse Google.

Beste VPN routers die je zelf kunt instellen

Laten we beginnen met een aantal routers die gemakkelijk zijn in te stellen als VPN server router. Hierbij gaat het dan ook om zogeheten ‘VPN client routers’ die je zo kunt instellen dat zij een veilige VPN verbinding met de VPN provider opzet.

Als jou dit te complex lijkt en je liever een kant en klare VPN router wilt hebben, dan lees je er verder op deze pagina meer over. Hieronder hebben wij alvast 5 verschillende VPN client routers onder elkaar gezet die eenvoudig zijn in te stellen.

1) De Asus RT-AC88U

Op deze Asus router VPN instellen is heel erg makkelijk dankzij de 8 netwerkpoorten. Daarnaast beschikt deze router over een hoge snelheid en een eenvoudig te installeren VPN-software, zodat je alle apparaten binnen jouw netwerk kunt verbinden via een VPN verbinding.

Ook heeft deze Asus router een redelijke prijs, waardoor deze natuurlijk op nummer één in de lijst staat. Verder behaal je de hoogste snelheden met apparaten die een 5GHz verbinding ondersteunen. Kortom, als je opzoek bent naar een goede VPN router die betaalbaar is, dan is deze VPN router een prima keuze.

2) De Asus ROG Rapture GT-AC5300

Deze Asus VPN router behaalt zeer goede prestaties, maar is wel iets duurder als de vorige Asus router. Het design van deze VPN router is ook net even wat anders dan die van een reguliere router. Daarnaast kunt je per netwerkpoort bepalen of deze wel of niet gebruik maakt van een VPN- verbinding.

Zo bepaal jezelf welke apparaten worden omgeleid en beveiligd via een VPN verbinding. Ook stel je hierdoor verschillende VPN servers in, zodat je bijvoorbeeld een Nederlandse VPN server hebt en een Amerikaanse. Dit kan handig zijn wanneer je op de Smart TV wilt kijken naar de Amerikaanse Netflix, terwijl je andere apparaten wilt leiden via een snellere Nederlandse server.

3) De Linksys WRT3200ACM

Deze Linksys VPN router is eenvoudig in te stellen in combinatie met (bijna) alle VPN providers. Vooral met ExpressVPN werkt deze router ideaal. Zodra je een abonnement afsluit bij ExpressVPN ontvang je een activatiecode. Voer deze code vervolgens in op de Linksys VPN router en je bent direct klaar om anoniem en veilig te surfen op internet.

Daarnaast maakt deze router gebruik van de VPN protocollen OpenVPN -UDP en -TCP en is de firmware goed afgesteld op ExpressVPN. Toch werkt deze router ook gemakkelijk met andere aanbieders.

4) De TP-Link Archer C2300

De TP-Link VPN router is misschien niet de beste router op deze lijst als we gaan kijken naar prestaties, maar toch is dit een goede optie als VPN router. We raden dit model daarom aan als een goedkoop instapmodel, want online privacy en veiligheid moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Zo ook voor mensen die geen honderden euro’s hebben of willen uitgeven aan een speciale VPN router. In zijn prijsklasse is deze TP-Link VPN router de beste die er op dit moment verkrijgbaar is. Zo behaalt dit type uitstekende snelheden en vooral wanneer verbonden apparaten 5GHz ondersteunen.

5) De Asus ROG Rapture GT-AX11000

Deze Asus VPN router zal voor de meeste mensen te krachtig zijn en daarom noemen wij deze ook als nummer 5 in onze lijst. Daarentegen is deze router waarschijnlijk wel de beste router die er vandaag de dag beschikbaar is.

Het nadeel aan deze router is dat je de hoogste snelheden alleen kunt behalen met apparaten die de Wireless AX techniek ondersteunen. Verder is dit type wel gemakkelijk in te stellen met een VPN server en beschikt deze ook nog eens over verschillende netwerkpoorten, waardoor je verschillende VPN verbindingen op kunt zetten binnen één netwerk.

Hoe kan ik mijn router zelf flashen?

Heb je een router aangeschaft en wil je deze zelf flashen om vervolgens een VPN server in te stellen op de router? Dan is het van belang dat je dit stuk zorgvuldig doorneemt. We gaan jou namelijk precies vertellen hoe het mogelijk is om je eigen router te flashen om deze vervolgens om te toveren tot een VPN router. Flash je router door de volgende stappen te volgen:

Zoek jouw (model, type etc.) router op in de router-database van DD-WRT en download vervolgens het .bin bestand. Als je de router hebt gevonden lees dan de instructie op de DD-WRT pagina zorgvuldig door en lees hoe je de firmware installeert. Staat jouw router er niet tussen? Dan is het slim om voor de zekerheid de naam van je router op te zoeken op Google en zet er ‘DD-WRT’ achter. Pas vervolgens de Firmware aan door middel van Web-GUI: Reset je huidige router door op het knopje van de router te drukken (of in te houden). Log in op het beheerssysteem van je router via een computer of laptop. Hiervoor typ je het IP-adres van de router in de zoekbalk en vervolgens belandt je op de pagina van jouw router. Raadpleeg de handleiding van de router om te zien wat de gebruikersnaam en wachtwoord is Kijk in het beheersysteem waar het mogelijk is om de nieuwe firmware te flashen. Vervolgens flash je de firmware van je huidige router. Let wel goed op: Dit proces mag niet onderbroken worden, want anders kan het zijn dat de router blijvend onbruikbaar wordt gemaakt. Reset de router vervolgens nog een keer. Als alles is gelukt is je router nu geflasht

Als je alle stappen hebt volbracht, dan is de nieuwe router geflasht en klaar om verbonden te worden met een VPN server. Pas wel altijd op wanneer je een router zelf gaat flashen, want als er iets mis gaat bij stap 7 kan het zijn dat je de router daarna niet meer kan gebruiken.

Router met ingebouwde VPN server

Wil je een VPN router kopen waarvan de VPN server zit ingebouwd? Dat kan, zo is het namelijk mogelijk om je router te gebruiken als VPN server. Hierdoor is het zelfs buitenshuis mogelijk om veilig verbinding te maken met je thuisnetwerk of netwerk van de zaak.

Het grootste voordeel hiervan is dat je altijd veilig kunt verbinden met openbare WiFi, omdat al jouw internetverkeer is versleuteld. Daarnaast kun je via de VPN tunnel gemakkelijk en veilig bij bestanden die zijn opgeslagen in jouw netwerk, waar de VPN-router deel van uitmaakt.

Beste VPN routers met vooraf ingesteld VPN firmware

Als je de router liever niet zelf flasht, dan is het verstandig om te kiezen voor een vooraf ingestelde VPN router. Deze routers zijn dan namelijk al geconfigureerd om samen te werken met specifieke VPN providers. Dit soort routers worden ook wel pre-flashed routers genoemd.

We bespreken hieronder de twee beste VPN routers die perfect werken met ExpressVPN. Het is alleen wel handig om er rekening mee te houden dat deze Express VPN routers uit Amerika komen, waardoor je met Paypal of creditcard moet betalen. Verder heb je ook een US-to-EU adapter nodig om de router aan te sluiten op de stroom.

1) De Netgear R7000

De Netgear R7000 staat op nummer één in deze lijst en werkt perfect met ExpressVPN. Zo heeft dit type niet alleen een krachtige uitstraling, maar levert hij ook uitstekende prestaties. Deze Netgear VPN router is voorzien van drie antennes en een supersnelle 1 GHz Dual Core processor, waardoor je eenvoudig vijf of meer apparaten tegelijk kunt verbinden.

Bovendien wordt dit model beschreven als de beste voor streamen in 4K-kwaliteit en online gaming. Binnen de kortste keren maak je al gebruik van meer online mogelijkheden, omdat de VPN router al perfect is ingesteld met ExpressVPN. Hierdoor kun je onder andere kijken naar Amerikaanse Netflix en BBC iPlayer.

2) De Linksys WRT3200ACM

We hebben deze Linksys VPN router al benoemd in ons vorige lijstje, maar de reden dat we hem nog een keer benoemen is omdat deze perfect werkt met ExpressVPN. Hierdoor staat hij dus ook in ons lijstje met pre-flashed VPN routers, omdat hij fantastisch is afgesteld als Express VPN router. Het is alleen wel van belang dat je dit type besteld als pre-flashed router, want de andere die we hebben besproken moet zelf handmatig geflasht worden.

Aandachtspunten bij het kiezen van een geschikte VPN router

Wanneer je van plan bent om een VPN router aan te schaffen is het van belang om op een aantal verschillende punten te letten. Hierbij gaat het niet alleen om het type en de snelheid van de VPN verbinding, maar vooral ook om andere technische specificaties. Daarom hebben wij de belangrijkste specificaties hieronder voor jou op een rijtje gezet.

Een belangrijk aandachtspunt is het aantal netwerkpoorten en verbindingsmogelijkheden omdat veel routers in staat zijn om verschillende verbindingen op te zetten. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om op verschillende netwerkpoorten wel een VPN in te stellen en op andere niet. Daarnaast is het mogelijk om op de ene netwerkpoort een Nederlandse VPN server in te stellen en op de andere een Amerikaanse VPN server.

Het installatieproces van een router speelt een belangrijke rol omdat je de router correct moet instellen. Dit proces heet flashen en sommige mensen willen dit liever niet zelf doen, dit kan namelijk schade aanbrengen als het niet helemaal goed gaat. Als je een VPN router gaat kiezen is het mogelijk om direct te kiezen voor een pre-flashed router, maar deze moet je meestal bestellen vanuit Amerika. Daarnaast zijn er ook routers die erg makkelijk te flashen zijn, vandaar dat het belangrijk is dat je goed weet welke routers hiervoor in aanmerking komen.

De processorkracht is bij het kiezen van een reguliere router meestal niet van belang. Bij een VPN-router is dit een ander geval, omdat de router alle data moet versleutelen en ontsleutelen. Hiervoor moet de router dus iets harder werken dan een reguliere router en daarom is het belangrijk dat de router beschikt over een hoge processorkracht.

De prijs is een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van een VPN router. Dit komt omdat de meeste VPN routers vier keer zo duur zijn dan een reguliere router. Daarnaast lopen de prijzen ook bij reguliere routers erg uit een, waardoor het van belang dat je goed kijkt naar welke functies je nodig hebt. Duurdere routers kunnen namelijk wel extra opties hebben, maar deze heb je niet altijd nodig om een VPN verbinding op te zetten.

De belangrijkste voordelen van een VPN router

Heel veel personen installeren VPN software direct op hun laptop, computer, smartphone of tablet. Dit komt mede doordat dit een van de gemakkelijkste en snelste manieren zijn om veilig en anoniem op het internet te gaan. Andere personen kiezen ervoor om een VPN server te installeren op hun router en hier zijn dan ook een aantal goede redenen voor:

Het is niet nodig om losse VPN software te downloaden op ieder apparaat. Door je router te verbinden met een VPN server worden alle apparaten die zijn verbonden automatisch omgeleid via een VPN server, waardoor je veilig en anoniem kunt surfen op het internet

Het is op sommige Smart TV’s en andere apparaten zoals een Chromecast niet mogelijk om verbinding te maken met een VPN server. Stel je een VPN server in op jouw router? Dan is dit een ander geval. Alle apparaten die zijn verbonden met de router zijn automatisch ook verbonden met de VPN server, zodat alle data wordt versleuteld.

Beveiligde netwerken zijn niet altijd zo veilig als je denkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat thuisnetwerken kwetsbaar zijn voor hackers, maar hiervoor bestaat wel een oplossing. Door een VPN te gebruiken op de router maak je het hackers extra moeilijk om in te breken op het wifi-netwerk, omdat alle data en internetverkeer wordt versleuteld.

Daarnaast wordt het onmogelijk voor hackers om het IP-adres te achterhalen, omdat je bent verbonden met een ander IP-adres.

Dit zijn een aantal belangrijke redenen om een router te verbinden met een VPN server.

Wifi van KPN of Ziggo, kan ik een VPN router verbinden?

Wil je een VPN router KPN of VPN router Ziggo verbinden met je huidige modem? Dat kan, want waarschijnlijk heb je bij het afsluiten van je internetpakket een wifi-modem ontvangen. Denk hierbij aan de Connectbox van Ziggo of de Experiabox van KPN.

Wanneer je deze apparaten alsnog wilt laten verbinden met een VPN router, dan is het van belang dat je los een VPN router moet aanschaffen en deze vervolgens moet aansluiten op de wifi-modem. Als je de hoogste snelheden wilt behalen, dan is het verstandig om deze aan te sluiten middels een internetkabel.

Heb je een VPN router aangeschaft en wil je deze gaan aansluiten op de modem? Dan moet je de modem als eerst op de zogenoemde ‘bridge-modus’ zetten.

Dit houdt in dat de wifi-modem zelf niet als router fungeert, maar alleen het internet doorgeeft aan de VPN router. Door dit te doen is het alsnog mogelijk om met de huidige wifi-modem van je internetprovider gebruik te maken van een VPN router.

VPN router kopen, hoe maak ik de beste keuze?

Wil jij een VPN router kopen, maar weet je niet welke het beste bij jou past? Neem dan eens een kijkje naar de routers die hierboven benoemd zijn in het artikel. Daarnaast zie je gelijk welke VPN router het goedkoopste is, zodat je ook nog kunt besparen op de prijs.

Zo betaal je nooit teveel geld voor onnodige functies die je niet gaat gebruiken. Maak ook zelf de keuze of je de router zelf wilt flashen of dat je deze met vooraf geïnstalleerde firmware koopt. Hier zit natuurlijk wel een prijskaartje aan verbonden, maar scheelt wel een hoop moeite, vooral als je zelf niet echt technisch bent aangelegd.