Wie Du ein VPN auf einem Samsung Smart TV installierst 2024 (2024)

Surfsharkgestattet unbegrenzt viele gleichzeitige Verbindungen, was bedeutet, dass Du es auf beliebig vielen Geräten nutzen kannst. Es ist also eine tolle Option, mit der jeder in Deiner Familie seine Geräte über ein gutes VPN schützen kann. Grundsätzlich gestatten es nur sehr wenige VPNs, unbegrenzt viele Verbindungen gleichzeitig herzustellen.

CyberGhost ist zudem recht schnell — die dedizierten Streaming-Server lieferten in meinen Tests schnelle Streaming-Geschwindigkeiten, auch wenn die Geschwindigkeiten nicht so schnell wie bei ExpressVPN und Private Internet Access waren. Selbst wenn ich nicht mit einem dedizierten Streaming-Server verbunden war, konnte ich HD-Videos in 3-4 Sekunden laden, und die Inhalte wurden reibungslos abgespielt, obwohl ich jedes Mal 2-3 Sekunden puffern musste, wenn ich im Video herumsprang.

CyberGhost VPNhat intuitive Apps auf Deutsch, funktioniert mit den meisten Routern und Samsung Smart TVs, hat Smart DNS und verfügt über spezielle Streaming-Server. Diese Server sind für schnellere Streaming-Geschwindigkeiten optimiert und erschweren es Streaming-Websites, durch häufiges Ändern der IP-Adresse zu bemerken, dass Du ein VPN verwendest. CyberGhost bietet dedizierte Streaming-Server für Netflix in über 10 Ländern (einschließlich USA, Frankreich,Deutschland, Italien, Großbritannien und Japan), Amazon Prime in über 5 Ländern (einschließlich USA, Großbritannien und Deutschland,und sogar YouTube (in den USA, Deutschland und Schweden). Außerdemfunktioniert es mit lokalen Diensten wie ZDF, Servus TV, and SRF TV.

ExpressVPNist mein Lieblings-VPN für Samsung Smart TV – es funktioniert durchweg mit Samsung Smart TVs, hat die schnellsten Geschwindigkeiten in der Branche und kann auf mehr als 65 Streaming-Seiten zugreifen, darunter Netflix US, Hulu und Amazon Prime, sowie lokale Kanäle wie Zattoo DE, ARD, ProSieben, ORF. ExpressVPN hat benutzerfreundliche Apps auf Deutschdie mit den meisten Routern funktionieren und bietet sogar einen eigenen VPN-Router namens Aircove an. ExpressVPN ist auch auf Platz 1 unserer Liste der 10 besten VPNs im Jahr2024.

Top Articles

When is Passover 2024? What to know about the Jewish holiday and why it's celebrated

Latest Posts

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.