WireGuard VPN: Installation und Konfiguration von VPN-Servern und -Clients | ITIGIC (2024)

Die Software und die Kommunikation mit WireGuard versuchen, so unbemerkt wie möglich zu bleiben, wenn sie nicht verwendet wird. Das heißt, sie sendet keine Daten kontinuierlich über das VPN, um den Tunnel aktiv zu halten. Dies ist ideal, um Batterie- und mobile Daten auf Smartphones zu speichern. In den meisten üblichen Konfigurationen funktioniert dies perfekt, aber wenn wir hinter einem NAT stehen oder Firewallist es möglich, dass die Kommunikation unterbrochen wird, weil keine Daten übertragen werden. Daher muss ein "Keep Alive" konfiguriert werden. Um das Keep Alive zu konfigurieren, geben Sie einfach die Anweisung "PersistentKeepAlive" an und geben Sie eine Ganzzahl ein, die die Sekunden des Keep Alive angibt. Laut offizieller Dokumentation ist die Einstellung von 25 Sekunden für die meisten Firewalls und NAT-Systeme ausreichend. Wenn Sie 0 setzen, wird diese Funktion deaktiviert. Wenn wir uns hinter NAT oder einer Firewall befinden und nach einer langen Zeit ohne Datenverkehr eingehende Verbindungen empfangen möchten, ist diese Anweisung erforderlich, andernfalls setzen wir sie möglicherweise nicht um.

Go to [VPN] > [VPN Server] > enable and click [WireGuard® VPN] > click add button. 4. For general devices like laptops or phones, you can just click the Apply button.

The config files are generally stored in the /etc/wireguard folder. Create a new configuration file called wg0. conf in that folder. The configuration below will make your WireGuard server accept connections to 51820 and allow a client with the public key corresponding to the private key we made above.

Install the WireGuard app for Android. Sign in to your account on our website and go to Settings -> WireGuard Configs. Select the VPN server you want to connect to. In the field below, you will get the Wireguard configuration and the QR code for the selected server.

By default, WireGuard uses UDP port 51820. L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) - this one uses various port numbers as well; TCP port 1701, UDP port 4500, and UDP port 500.

Go to “Settings” and from there click “Network & Internet” then “Advanced” and, finally, “VPN.” Click “Add VPN.” Fill out your VPN's “Name” and “Server” and hit save. Click on your newly added VPN profile and fill out the “Account” and “Password” fields then click “Connect.”

WireGuard Windows setup Download the current version for Windows: https://www.wireguard.com/install/ and install. Run C:\Program Files\WireGuard\wireguard.exe and add an empty tunnel (we will configure the server side): ... Add another empty tunnel (we will configure the client side): Add tunnel → Add empty tunnel. More items...

At the heart of WireGuard is a concept called Cryptokey Routing, which works by associating public keys with a list of tunnel IP addresses that are allowed inside the tunnel. Each network interface has a private key and a list of peers. Each peer has a public key.

To check if WireGuard Server is working properly, we can use another device connected to another network and use the WireGuard configuration we exported earlier to connect and see whether it connects properly and whether the IP address is the IP of WireGuard Server.

As explained above WireGuard does not allocate a dynamic IP address to the VPN user. And, it indefinitely stores user IP addresses on the VPN server until the server reboots. So, there is no anonymity and privacy in WireGuard.

Download WireGuard® and connect to the VPN Open up the Google Play Store and search for WireGuard®. Proceed to download and install the application. Once the app is installed, open it and press + at the bottom right. ... Select the configuration file you downloaded earlier. ... Toggle the switch to activate the connection. Jan 26, 2024

Open your device's Settings app. Tap Network & internet. VPN. If you can't find it, search for "VPN." If you still can't find it, get help from your device manufacturer. Tap the VPN you want. Enter your username and password. Tap Connect. If you use a VPN app, the app opens.

The default port for WireGuard is UDP 51820 and this needs to be forwarded to the UniFi gateway's WAN IP address. For example: Protocol - UDP. External Port - 51820.

WireGuard and OpenVPN are both open-source, meaning that it doesn't cost anything to implement their software. However, you'll still need to pay for a VPN service, although some free options exist. Alternatively, you can download the free source code and manually set up your own VPN.

While many VPNs have begun to offer WireGuard, ProtonVPN, StrongVPN, Mullvad, Windscribe, VPNUnlimited and IVPN are the recommended providers for WireGuard service at FlashRouters. FlashRouters will setup the Wireguard connection for you before shipment if you leave your account info during the checkout process.

WireGuard aims to be as easy to configure and deploy as SSH. A VPN connection is made simply by exchanging very simple public keys – exactly like exchanging SSH keys – and all the rest is transparently handled by WireGuard. It is even capable of roaming between IP addresses, just like Mosh.

WireGuard is originally open source and can be used for free, absolutely.

WireGuard is an extremely fast yet secure VPN protocol that can also be used as a standalone VPN. In fact, it's considered the fastest VPN protocol available today, making it a better option than IPsec/IKEv2 or OpenVPN when you're looking for speed and performance.