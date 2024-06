Zo maak je zelf stickers met je iPhone (2024)

Zelf stickers maken met je iPhone, het kan tegenwoordig, en is nog harstikke leuk ook! Apple heeft met het uitbrengen van iOS 17 weer een hoop vernieuwingen uitgebracht. Eén van de vernieuwingen om het gebruik van je iPhone leuker te maken, is door gebruik te maken van stickers. Deze stickers zijn vanaf de nieuwste besturingsversie overal op je iPhone te gebruiken. Zo kun je stickers versturen via iMessage en WhatsApp, maar ook via je mail. Je kunt zelfs stickers op je eigen foto’s plakken. Stickers maken gaat erg eenvoudig. Je kunt ze maken aan de hand van emoji’s, maar ook aan de hand van bestaande foto’s. De afgelopen jaren zijn dit soort functies voor Apple steeds belangrijker geworden. Ze zijn al jaren te vinden in iMessage en WhatsApp, maar Apple geeft met iOS 17 een prominenter plekje aan stickers op de iPhone en je iPad. Je hebt daar geen aparte app meer voor nodig. Maar hoe kun je precies deze stickers maken en waar kun je ze gebruiken?

Stickers gebruiken in iOS 17

De afgelopen jaren vond je op steeds meer plekken al mogelijkheden om gebruik te maken van stickers. Volgens Apple is het een leuke, nieuwe manier om je iPhone te gebruiken en dat plezier te delen met anderen. Sinds iOS 17 is het mogelijk om stickers te versturen via het toetsenbord van je iPhone. Je vindt de stickers meteen aan de linkerzijde van je meest gebruikte emoji. Daardoor kun je de stickers overal gebruiken. Wel moeten we erbij zeggen dat stickers nog niet in alle apps even goed werken, maar dat de meeste appontwikkelaars dat probleem wel aan het oplossen zijn. Je kunt ook een eigen sticker maken, doordat je een object uit een bestaande foto uit kunt snijden en er een sticker van kunt maken.

Zo gebruik je stickers met de iPhone foto’s app

Ten eerste kun je stickers maken in de Foto’s-app. Dit is de meest gemakkelijke manier om zelf een sticker te maken. Open de Foto’s-app op je iPhone en kies een foto uit. Daarna houd je je vinger op het object. Je ziet dat er een effect optreedt rondom het object. Daarna kun je kiezen voor ‘Voeg sticker toe’. Eventueel kun je de sticker nog wat opleuken door op ‘Voeg effect toe’ te klikken. Zo kun je bijvoorbeeld wat meer contouren toevoegen, juist een glanzend effect toevoegen of het object extra dik maken.

Bij ‘dik’ en ‘glanzend’ wordt er een extra effect toegevoegd. Als je je iPhone dan kantelt, zie je dit effect verschijnen. Daardoor lijkt het net alsof het een echte sticker is. Als je klaar bent, wordt de sticker toegevoegd aan je stickerverzameling.

Stickers maken met je iPhone en gebruiken met iMessage of andere apps

Je kunt uiteraard ook stickers maken in andere apps, zoals bijvoorbeeld iMessage. Daarvoor open je eerst een gesprek in iMessage en tik je daarna op het plusje. Klik vervolgens op ‘Stickers’. Als je een andere app gebruikt, kun je de stickers terugvinden door het emoji toetsenbord te openen en dan helemaal links te kijken naar de meest gebruikte stickers. Als je vervolgens op de stickerknop klikt, komen al je aanwezige stickers tevoorschijn. Heb je nog geen stickers? Dan dien je er eerst nog eentje te maken.

Om een nieuwe sticker te maken, tik je op het plusje om er een aan te maken;

Kies vervolgens een foto en leg je er vinger op, zodat je een pop-upje ziet;

Klik op ‘Voeg sticker toe’ en voorzie deze van een effect, zodat het echt een sticker lijkt.

Live Stickers met beweging gebruiken

Stilstaande stickers maken het gebruik van een iPhone al leuk, maar wist je dat je ook Live Stickers kunt gebruiken? Zo kun je een animatie maken aan de hand van een Live Photo. Dat werkt op dezelfde manier zoals beschreven, alleen beweegt de sticker wanneer je deze vasthoudt tijdens het ontvangen van de sticker.

Hoe kun je je iPhone stickers gebruiken?

Je kunt stickers niet alleen gebruiken in de apps van Apple, maar ook in de apps van andere ontwikkelaars. Zo kun je niet alleen gebruikmaken van stickers in de standaard Berichten-app en iMessage, maar bijvoorbeeld ook in WhatsApp, Instagram of X. Niet elke app werkt momenteel nog even goed met stickers. Dat komt vooral doordat sommige ontwikkelaars het gebruik van stickers nog niet goed ondersteunen. Daardoor kun je niet overal zomaar stickers verslepen en plakken. Er zijn ook nog een aantal apps die stickers als foto’s verzenden. Als de apps geoptimaliseerd zijn, kun je de stickers wel echt gebruiken.

Als je een sticker wilt verzenden in de app van een derde ontwikkelaar, kun je daarvoor een aantal stappen volgen:

Tik in het toetsenbord op de emoji-knop;

Scroll helemaal naar links, zodat je de meestgebruikte emoji’s ziet;

Hierna zie je de meest recente gebruikte stickers. Tik nu op de stickerknop. Deze kun je herkennen aan het omgevouwen rondje;

Kies vervolgens een categorie, zoals bijvoorbeeld je eigen stickers of de iMessage-stickers;

Versleep de sticker in de app, zodat je deze meteen kunt gebruiken en versturen.

Je iPhone foto’s en documenten opleuken met stickers

Natuurlijk kun je ook je eigen foto’s en documenten opleuken met stickers. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, documenten en screenshots. Je kunt als digitale leraar het huiswerk van je leerlingen bijvoorbeeld voorzien van stickers als het resultaat goed was. Om dat te doen kun je het volgende doen:

Open het document waarop je een sticker wilt plaatsen in de Foto’s-app;

Klik op ‘Wijzig’

Klik op ‘Markeren’;

Tik nu rechtsonder op het plusje en klik vervolgens op ‘Voeg sticker toe’;

Kies een van je favoriete categorieën. Handig voor die ene collega of leerling die zo van huisdieren houdt!

Versleep de gekozen sticker op de foto of het document. Je kunt de hoeken van het blauwe vierkante verslepen om een sticker kleiner of juist groter te maken;

Tik op de blauwe knop met drie puntjes. Hiermee kun je de sticker knippen, kopiëren, verdubbelen of verwijderen.

Je kunt ook stickers plakken op screenshots, door op de miniatuur te klikken en dan het plusje rechtsonder te gebruiken. Op deze manier kun je overal door iOS 17 gebruikmaken van je favoriete stickers.