3 beste VPN’s voor Apple TV (bijgewerkt 2024) (2024)

Oké, dus u wilt uw Apple TV-box aansluiten met een VPN. En waarom ook niet - als u een druk leven over de hele wereld leidt (of u houdt gewoon niet van geoblokkades), dan er is geen betere manier om consequent het maximale uit uw streamingdiensten te halen.

Dat gezegd hebbende: Apple TV laten werken met uw VPN-dienst is niet bepaald een plug-en-play ervaring.

Om te beginnen heeft de microconsole geen ingebouwde VPN-ondersteuning, dus u kunt niet zomaar een directe verbinding tot stand brengen en deze per dag bellen. Dat komt wel goed, er zijn een paar manieren om de felbegeerde Apple TV / VPN-combinatie te krijgen. Ze vereisen echter betrouwbare software, uitstekende ondersteuning en zeer duidelijke instructies.

Het is onnodig om te zeggen dat het vinden van een VPN die alle fronten bestrijkt, met de snelheid en veiligheid die hiermee gepaard gaan, een echte uitdaging kan zijn.

Hier komen wij van pas. De onderstaande VPN’s werken niet alleen perfect samen met Apple TV, ze hebben de handleidingen die u nodig hebt voor een soepele installatie, zelfs als u niet op goede voet staat met complexere VPN-configuraties.

In de meeste gevallen kunt u een VPN laten werken met Apple TV door een router te configureren. Dit is verreweg de betrouwbaarste methode en vrijwel elke VPN die compatibel is met mediaconsoles biedt routeropstellingen.

Wat ExpressVPN onderscheidt, is dat het vooraf geconfigureerde routers verkoopt, en u dus niet door het moeizame proces om alles zelf in te stellen heen moet. Als u de voorkeur geeft aan een meer praktische benadering, zijn er geweldige handmatige installatiehandleidingen beschikbaar voor een breed scala aan apparaten - zorg er gewoon voor dat de uwe compatibel is.

Voor een nog eenvoudigere manier kunt u gaan voor de DNS-router van MediaStreamer. Met andere woorden: ExpressVPN geeft u de DNS-instellingen voor gebruik met uw Apple TV, waardoor u zonder extra kosten een proxyservice kunt krijgen. Hoewel de installatie veel eenvoudiger is, moet u er rekening mee houden dat u met deze methode niet kunt profiteren van de beste versleuteling van ExpressVPN.

Naast de uitstekende opties waarover u beschikt, krijgt u ook meer dan 3.000 servers, ongeëvenaarde snelheden en bekwame 24/7 hulp via live chat. Deze fantastische bundel maakt, naast de handige terugbetalingsperiode van 30 dagen, ExpressVPN tot onze topaanbeveling voor uw Apple TV-behoeften.

Native plug-in voegt extra functies toe aan uw router (Tomato MIPS/ARM vereist)

Glasheldere installatiegidsen voor de router

Geen firmware? Geen probleem - maak verbinding via hotspot!

Geen geld terug

VyprVPN staat bekend om zijn razendsnelle snelheden en overvloed aan servers, maar het heeft ook een paar trucs in petto als het gaat om Apple TV.

Want VyprVPN biedt een eigen "router-app", die compatibel is met het Tomato MIPS/ARM-framework en werkt als aan een plug-in die net dat beetje extra toevoegt aan uw standaard router-instellingen.

De app maakt de VyprVPN-configuratie op uw router tot een fluitje van een cent, naast handige functies zoals VPN per apparaat en server-selectie op aanvraag. Als uw router niet over de benodigde firmware voor de app beschikt, maakt u zich dan geen zorgen want VyprVPN installeren op de ouderwetse manier is heel goed mogelijk (DD-WRT of Tomato-router vereist).

Tenslotte, u kunt altijd uw VPN-beveiligde verbinding delen van uw Mac naar Apple TV — uw verbindingssnelheid kan echter een groter issue worden.

Wat u ook kiest, Vypr heeft uitgebreide installatiehandleidingen gepubliceerd voor een gegarandeerd probleemloos proces. Meer persoonlijke assistentie is ook een optie dankzij de responsieve, deskundige klantenondersteuning. U kunt er zeker van zijn dat uw apparaat binnen een mum van tijd is uitgerust met degelijke bescherming en Chameleon-versleuteling.

Het enige echte nadeel van VyprVPN is het niet-restitutie-beleid. Dit, in combinatie met het ontbreken van korte termijn abonnementen en het forse prijskaartje, kan voor sommigen een afknapper zijn, maar de prestaties zijn het meer dan waard.

CyberGhost is een van onze all-round favorieten voor robuuste, betaalbare VPN-bescherming. Het helpt u ook graag met meer specifieke verzoeken - zoals onbeperkt Apple TV kijken.

CyberGhost zo instellen dat het in harmonie met uw router werkt, is een koud kunstje, dankzij eenvoudige gidsen en visuele hulpmiddelen. Wat de prestaties betreft, hoeft u zich geen zorgen te maken over lage snelheden of plotselinge dalingen. Deze VPN is zowel snel als betrouwbaar, met een wereldwijd netwerk van 11.690+ servers om op te starten.

Als u de handmatige DD-WRT/Tomato setup liever overslaat, komt CyberGhost ook op pre-flashed routers waar het enige vereiste het invoeren van uw login-info is. Rechtstreeks kopen bij de provider is echter geen optie, dus zorg ervoor dat de externe leverancier legitiem is voordat u koopt.

Al met al is CyberGhost een geweldige VPN voor Apple tv- de winnende combinatie van snelle servers, handige gidsen en uitstekende ondersteuning (live chat inbegrepen) maakt deze in Roemenië gevestigde provider een die u zeker moet overwegen. Oh, en hadden we al gezegd dat u een hele maand CyberGhost kunt testen en daarna terugbetaald krijgt?

Haal het meeste uit Apple TV met een VPN

Er is wat huiswerk voor nodig, misschien wat vallen en opstaan - maar uiteindelijk kunt u dankzij een VPN genieten van Apple TV in zijn volledige, geoblokkadevrije glorie. We raden de routerinstallatie aan - niet alleen zal het de poorten openen voor onbeperkte inhoud, het zal ook al uw aangesloten apparaten beschermen.

