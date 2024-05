De beste VPN voor Apple TV: onze top 3! | VPNGids (2024)

Klik hier voor een korte samenvatting van dit artikel In het kort: de beste VPN voor Apple TV Met een Apple TV kijk je gemakkelijk online films en series op je televisie. Met een VPN bescherm je de onbeveiligde verbinding tussen je Apple TV en het internet. Een VPN geeft je online veiligheid, anonimiteit en vrijheid. De beste drie VPN’s om te gebruiken voor je Apple TV zijn: ExpressVPN NordVPN Surfshark Als je snel aan de slag wilt met je VPN, raden wij je aan ExpressVPN te gebruiken. Deze provider is ontzettend goed beveiligd en heeft ook nog supersnelle servers. ExpressVPN Aanbieding Exclusieve deal: neem een jaarabonnement voor €6,17 per maand (49% korting)! Bezoek ExpressVPN Wil je meer weten over veilig streamen met een VPN op je Apple TV? Lees dan ons volledige artikel hieronder.

Een Apple TV maakt van elke normale TV een Smart TV waarop je films, series en muziek kunt afspelen. Helaas verloopt al het internetverkeer van een Apple TV (ATV) standaard via een onbeveiligde verbinding. Dit brengt enkele veiligheidsrisico’s met zich mee.

Gelukkig kun je jouw ATV beveiligen door gebruik te maken van een Virtueel Privé Netwerk (VPN). Daarbij zorgt een VPN ervoor dat je het internet, en dus je Apple TV, veel vrijer kunt gebruiken. Een VPN stelt je namelijk in staat om geografische blokkades te omzeilen.

Veel streamingdiensten, zoals Netflix en Hulu, passen zogeheten geo-restricties toe. Netflix heeft bijvoorbeeld in elk land een ander aanbod. Zo kun je in Nederland niet zomaar het grotere aanbod van de Amerikaanse Netflix bekijken. Hulu is zelfs überhaupt niet beschikbaar buiten de VS. Met een VPN kun je deze streamingblokkades omzeilen. Hier lees je welke VPN-providers het best werken voor Apple TV.

De beste VPN-verbindingen voor Apple TV

Een goede VPN is veilig, snel, gebruiksvriendelijk en heeft servers in veel verschillende landen. Vooral de snelheid is belangrijk als je op zoek bent naar een VPN voor je Apple TV, omdat je anders problemen krijgt met het streamen van video’s. Je wilt natuurlijk niet dat je favoriete serie hapert.

Verder is het aantal servers en serverlocaties van belang. Hoe meer serverlocaties een VPN heeft, hoe groter het aantal landen waaruit je locatiegebonden content kunt unblocken. Om content in verschillende landen beschikbaar te maken, moet een VPN dus servers in al die landen hebben.

Met deze overwegingen in ons achterhoofd hebben wij drie goede VPN’s voor je uitgekozen. Wij raden deze VPN-aanbieders aan voor gebruik met een Apple TV.

ExpressVPN: snel en veilig Apple TV kijken

ExpressVPN is de beste VPN-aanbieder van dit moment. Deze VPN heeft zeer gebruiksvriendelijke software en is erg snel. De software van ExpressVPN werkt op Windows, Mac OS, iOS, Android en Linux. Verder is de software beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Deze provider is uiterst geschikt voor het omzeilen van geografische blokkades, omdat hij duizenden servers over de hele wereld heeft. Daarbovenop geeft ExpressVPN een zeer duidelijke handleiding voor het instellen van de VPN voor Apple TV.

Daarmee is ExpressVPN echt een van de beste VPN’s voor Apple TV. Je kunt de dienst rustig een maand uitproberen, want het geeft een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie op alle abonnementen.

NordVPN: dubbele beveiliging voor je Apple TV

NordVPN is een van de goedkopere premium VPN-aanbieders op de markt. Bovendien is het een van de de best beveiligde VPN’s. De provider biedt dubbele encryptie van militair niveau met een AES-256-bit versleuteling. Dit wordt gezien als een zeer veilige vorm van dataversleuteling.

Met NordVPN ben je er dus echt zeker van dat je jouw Apple TV zonder risico kunt gebruiken. Je behoudt bovendien al je privacy.

Deze dienst heeft daarnaast zeer intuïtieve en gebruiksvriendelijke software. Hierdoor is deze VPN makkelijk in gebruik voor mensen met minder VPN-ervaring. Alsof deze goede prijs-kwaliteitsverhouding niet genoeg is, geeft NordVPN een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie op zijn abonnementen.

Surfshark: goedkoop meer films en series streamen

Als je op zoek bent naar een voordelige VPN voor je Apple TV die niet onderdoet voor premium concurrenten, zit je bij Surfshark goed. Gezien de lage prijs van slechts een paar euro per maand, zijn de snelheden die Surfshark haalt opmerkelijk. Vooral de Amerikaanse servers bleken erg snel te werken. Dit is natuurlijk mooi als je graag Amerikaanse streamingdiensten zoals Netflix en Hulu op je Apple TV kijkt.

Surfshark heeft minder servers dan NordVPN en ExpressVPN. Toch biedt het meer dan voldoende keus. Daarmee is Surfshark een geschikte VPN voor het unblocken van (streaming)content. Ook Surfshark biedt een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie, waardoor je deze voordelige provider zonder enig risico kunt uitproberen.

Kan ik een gratis VPN gebruiken voor mijn Apple TV?

De beste VPN’s voor Apple TV zijn allemaal betaalde VPN’s. Veel mensen zouden graag gebruikmaken van een gratis VPN. Er zijn echter veel gratis VPN-providers die logs van gebruikers bijhouden of zelfs jouw persoonlijke gegevens doorverkopen. Soms infecteren gratis VPN’s je device zelfs met malware.

Verder hebben veel gratis VPN’s een data- of snelheidslimiet. Dit is vooral op je Apple TV onhandig, omdat je dan sneller last krijgt van laadschermen. Vaak kun je zelfs je film of serie niet helemaal afkijken, omdat je je datalimiet dan al hebt bereikt.

Vanwege deze redenen raden we je af een gratis VPN-provider te gebruiken voor je Apple TV. Een gratis VPN kan echter wél handig zijn als je nog niet zeker weet of je überhaupt een VPN wilt gaan gebruiken. Gratis VPN’s kun je namelijk gemakkelijk uitproberen. Wil je dit en vind je het niet erg om met limieten te werken? Dan raden we je aan onze top 5 beste gratis VPN-services te bekijken.

Wat is het voordeel van een VPN voor Apple TV?

Een VPN biedt veel voordelen. De meeste van deze voordelen vallen in één van drie categorieën: online veiligheid, anonimiteit en vrijheid.

Veiligheid : Bedrijven en overheden op het internet bouwen maar al te graag een profiel over jou op. Daarnaast zijn hackers op jouw account- en betalingsgegevens uit. Met een VPN versleutel je jouw internetverkeer. Bedrijven, overheden en hackers hebben hierdoor een veel kleinere kans om je gegevens te stelen. Je bent dus beter beveiligd wanneer je een VPN gebruikt.

: Bedrijven en overheden op het internet bouwen maar al te graag een profiel over jou op. Daarnaast zijn op jouw account- en betalingsgegevens uit. Met een VPN versleutel je jouw internetverkeer. hebben hierdoor een veel kleinere kans om je gegevens te stelen. Je bent dus beter beveiligd wanneer je een VPN gebruikt. Anonimiteit : Een VPN verbergt je IP-adres . Hierdoor kunnen websites je online activiteiten veel minder makkelijk herleiden tot jou als persoon. Je hebt met een VPN dus meer anonimiteit en privacy.

: Een VPN . Hierdoor kunnen websites je online activiteiten veel minder makkelijk herleiden tot jou als persoon. Je hebt met een VPN dus meer anonimiteit en privacy. Unblocking/vrijheid: De meeste mensen gebruiken een VPN om geografische blokkades te omzeilen . Met een VPN krijg je toegang tot content die normaal alleen beschikbaar is in andere landen. Zo kijk je bijvoorbeeld gemakkelijk de Amerikaanse versie van Netflix of Engelse tv via de BBC iPlayer terwijl je in Nederland bent. Daarnaast kun je met een VPN ook andere vormen van censuur omzeilen .

VPN instellen op je Apple TV

Het instellen van een VPN op je Apple TV kan op verschillende manieren. We hebben een uitgebreid artikel over het instellen van een VPN op een Apple TV, waarin we je stap voor stap uitleggen hoe dit moet.

De beste manier is door de VPN te installeren op een router of virtuele router. Als je je Apple TV vervolgens met deze (virtuele) router verbindt, is die verbinding automatisch door de VPN beveiligd, met alle voordelen van dien.

Wil je weten hoe je deze VPN-verbinding snel en goed bij jou thuis opzet? Lees dan ons uitgebreide artikel over het installeren van een VPN op je router of het installeren van een VPN op een virtuele router.

Conclusie

Met een VPN voor je Apple TV ben je anoniemer, veiliger en vrijer op het internet. Je kunt meer films en series kijken op je gebruikelijke streamingdiensten en kunt genieten van meer online privacy.

De beste VPN-providers voor Apple TV zijn ExpressVPN, NordVPN en Surfshark. Deze VPN’s helpen je zonder risico het meeste uit je Apple TV te halen. Geniet dus vanaf nu van meer vrijheid op je Apple TV door een VPN te gebruiken. Veel kijkplezier!

