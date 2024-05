Apple introduceert iPhone 15 en iPhone 15 Plus (2024)

12 september 2023

Apple introduceert iPhone15 en iPhone15Plus

Een enorme sprong voorwaarts voor de iPhone, met nieuwe afgeronde kanten en een prachtige achterkant van doorkleurd glas die tegen een stootje kan, plus DynamicIsland, een 48-MP hoofdcamera met 2xtelelens enUSB‑C

CUPERTINO, CALIFORNIË Vandaag heeft Apple iPhone15 en iPhone15Plus aangekondigd, met een primeur in de sector: een achterkant van doorkleurd glas, afgewerkt met een schitterende matte textuur. De aluminium behuizing heeft een nieuwe afgeplatte rand gekregen. Beide modellen hebben een DynamicIsland en een geavanceerd camerasysteem waarmee je de mooiste herinneringen vastlegt. Met de krachtige 48-MPhoofdcamera maak je foto’s met superhoge resolutie en dankzij de nieuwe 2xtelelens-optie heb je in totaal drie optische-zoomniveaus –alsof je een derde camera op je device hebt. Daarnaast introduceert de iPhone15-lijn de volgende generatie portretfotografie, waarmee je nog makkelijker gedetailleerde portretten maakt – ook bij weinig licht. De nieuwe functie ‘Pechhulp’ via satelliet maakt gebruik van de innovatieve satellietinfrastructuur en legt contact met de pechhulpdienst als je met autopech strandt op een plek zonder mobiel bereik. iPhone15 en iPhone15Plus betekenen een enorme sprong voorwaarts dankzij de A16Bionic-chip voor bewezen krachtige prestaties, een USB‑C-connector, ‘Nauwkeurig zoeken’ in Zoek mijn vrienden en toonaangevende robuustheid.

iPhone15 en iPhone15Plus zijn verkrijgbaar in vijf schitterende nieuwe kleuren: roze, geel, groen, blauw en zwart. Bestellen kan al vanaf vrijdag 15september, waarna ze vanaf vrijdag 22september leverbaar zijn.

“iPhone15 en iPhone15Plus betekenen een enorme sprong voorwaarts dankzij de nieuwe creatieve camerafeatures, het intuïtieve DynamicIsland en de A16Bionic-chip voor bewezen krachtige prestaties”, aldus Kaiann Drance, Vice President Worldwide iPhone Product Marketing bij Apple. “We halen alles uit de kast op het gebied van computationele fotografie, met een 48-MPhoofdcamera met een nieuwe standaard van 24MP voor foto’s met superhoge resolutie, een nieuwe 2xtelelens-optie en geavanceerde portretten.”

Een schitterend design dat tegen een stootje kan, met een geavanceerd display

iPhone15 en iPhone15Plus zijn verkrijgbaar met een display van 6,1inch of 6,7inch1 en hebben allebei een DynamicIsland, waarmee je op een innovatieve manier kunt omgaan met meldingen en live activiteiten. Het formaat van deze elegant vormgegeven feature past zich soepel aan de inhoud aan. Zo kun je in Kaarten duidelijk zien waar je straks moet afslaan en kun je makkelijk je muziek bedienen. En met de integratie in externe apps is er nog meer mogelijk, zoals zien hoelang je eten nog onderweg is, waar je taxi blijft, wat de uitslag van een sportwedstrijd was en wat je reisopties zijn. Op het Super RetinaXDR-display komt allerlei content perfect tot zijn recht, zoals games en gestreamde work-outs in AppleFitness+. Demaximale HDR-helderheid is nu 1600nits, waardoor foto’s en video’s in HDR er beter uitzien dan ooit. Enop een zonnige dag bereikt de helderheid voor buiten een maximum van wel 2000nits: twee keer zo helder als de vorige generatie.

Beide modellen hebben een stijlvolle, toekomstbestendige nieuwe look. Voor het eerst bij een smartphone zit er op de achterkant doorkleurd glas, met keuze uit vijf prachtige kleuren. Het glas op de achterkant is versterkt door middel van tweevoudige ionenuitwisseling. Vervolgens is het gepolijst met nanokristallijne deeltjes en tot slot is de matte textuurafwerking aangebracht, voor een ultiem luxe uitstraling. Dankzij de nieuwe afgeronde kanten in de behuizing van hoogwaardig aluminium ligt het device nog prettiger in de hand. Enhet Ceramic Shield aan de voorkant is nog altijd sterker dan het glas van welke andere smartphone dan ook. Een water- en stofbestendig design2 en toonaangevende robuustheid zorgen er samen voor dat iPhone de meest waardevaste smartphone is. Bovendien is de binnenkant opnieuw ontworpen, voor langdurig krachtige prestaties én reparaties die minder tijd en geld kosten.

Een krachtige camera waarmee je elk moment in superhoge resolutie vastlegt

Met het geavanceerde camerasysteem op iPhone15 en iPhone15Plus leg je de mooiste herinneringen vast: van alledaagse taferelen tot de meest memorabele momenten. De 48-MPhoofdcamera maakt haarscherpe foto’s en video’s dankzij een quad-pixel sensor en 100% Focus Pixels voor snel automatisch scherpstellen. Dehoofdcamera maakt gebruik van krachtige computationele fotografie die gebruikers standaard een superhoge resolutie van 24MP biedt, met een ongelooflijk goede beeldkwaliteit als resultaat. En dat allemaal in een praktisch bestandsformaat dat je makkelijk kunt delen en bewaren. Door een slimme integratie van hardware en software biedt de 2xtelelens-optie drie zoomniveaus van optische kwaliteit: 0,5x, 1x en 2x. Het is voor het eerst dat het dual camera-systeem op een iPhone deze mogelijkheden biedt.

De geavanceerde portretfoto’s op iPhone15 en iPhone15Plus zijn gedetailleerder, hebben levendigere kleuren en komen ook bij weinig licht beter uit de verf. Voor het eerst kun je portretfoto’s maken zonder eerst naar de Portretmodus te hoeven overschakelen. Zodra er een persoon, hond of kat in beeld komt of wanneer je tikt om scherp te stellen, haalt iPhone automatisch gegevens over de diepte op. Daarmee kun je je foto’s vervolgens in de Foto’s-app op iPhone, iPad of Mac omzetten in prachtige portretten. En voor nog meer creatieve vrijheid kun je zelfs naderhand nog het focuspunt van de foto bepalen. Dankzij de verbeterde Nachtmodus kun je nu nog beter foto’s in het donker maken, met scherpere details en levendigere kleuren. In situaties met veel of onregelmatig licht leg je dankzij het nieuwe SlimmeHDR onderwerpen en de achtergrond nog realistischer vast. In de Foto’s-app zie je natuurlijke huidskleuren, heldere highlights, rijkere middentonen en diepere schaduwen. Deze geavanceerde HDR-rendering werkt ook in externe apps, zodat afbeeldingen die je online deelt er zelfs nog beter kunnen uitzien. Deze verbeterde functies werken met de 48-MP hoofdcamera, de ultragroothoekcamera en de TrueDepth-camera aan de voorkant.

De A16Bionic-chip: betrouwbare krachtige prestaties

De snelle en efficiënte A16Bionic-chip zorgt voor de betrouwbare prestaties van iPhone15 en iPhone15Plus en maakt features als DynamicIsland en computationele fotografie mogelijk. De 6-core CPU met twee high-performance-cores (met 20% minder energieverbruik) en vier high-efficiency-cores is sneller dan de vorige generatie en handelt intensieve taken makkelijk af, zonder veel van de batterij te vragen. De 5-core GPU heeft 50% meer geheugenbandbreedte en levert soepele graphics als je video’s streamt of aan het gamen bent. De nieuwe 16-core NeuralEngine kan bijna 17biljoen bewerkingen per seconde doen. Daardoor gaat machine learning voor features als Livevoicemail-transcripties in iOS17 en externe apps nog sneller, terwijl met Secure Enclave belangrijke privacy- en beveiligingsfeatures beschermd blijven.

Nog meer veiligheidsfeatures voor meer gemoedsrust

De iPhone15-lijn bevat belangrijke veiligheidsfeatures voor wanneer de nood echt aan de man is, waaronder ongelukdetectie3 en SOS-noodmelding via satelliet.4. SOS-noodmelding via satelliet is momenteel beschikbaar in 14landen en regio’s verspreid over drie werelddelen en is al van grote waarde geweest voor gebruikers. Later deze maand zal deze baanbrekende veiligheidsfeature ook in Spanje en Zwitserland beschikbaar zijn.

Krachtige verbindingsmogelijkheden

Met de iPhone15-lijn kun je nu nog makkelijker opladen, je vrienden terugvinden op drukke plekken en contact houden als je onderweg bent. Beide modellen hebben een USB‑C-connector: een universeel geaccepteerde methode om op te laden en gegevens over te zetten. Voortaan kun je je iPhone, Mac, iPad en nieuwste AirPodsPro (2egeneratie) met dezelfde kabel opladen. Via deze connector kun je ook je AirPods of AppleWatch direct opladen vanaf je iPhone.7 Beide modellen bieden ondersteuning voor draadloos opladen via MagSafe- en toekomstige Qi2-opladers.

Beide modellen hebben een UltraWideband-chip van de tweede generatie. Twee iPhones die allebei deze chip hebben, kunnen over een drie keer zo grote afstand als voorheen contact maken. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, waaronder Nauwkeurig zoeken in Zoek mijn vrienden. Daarmee kunnen iPhone15-gebruikers hun locatie delen en elkaar zelfs op drukke plekken terugvinden. Nauwkeurig zoeken heeft dezelfde privacybescherming als de vertrouwde Zoek mijn-app.8

De iPhone15-modellen blijven geschikt voor supersnel 5G van hoge kwaliteit9 en telefoongesprekken op de devices klinken nog beter, ook via FaceTime en externe apps. Met ‘Stemisolatie’ is de geluidskwaliteit nóg beter en ben je ook in een lawaaiige omgeving luid en duidelijk te verstaan.

iPhone15 en iPhone15Plus zijn geschikt voor eSIM, een handiger en veiliger alternatief voor een fysieke simkaart dat door ruim 295providers ondersteund wordt. Inhet buitenland kun je profiteren van betaalbare abonnementen voor internationale roaming van je eigen provider of een prepaid eSIM-aansluiting aanschaffen in ruim 50landen en regio’s, waaronder Australië, Italië en Thailand.

Geleverd met iOS17

iPhone15en iPhone15 Plus worden geleverd met iOS17,10 waarmee iPhone nog persoonlijker en intuïtiever wordt dankzij de volgende nieuwe functies:

DeTelefoon-app heeft een paar grote updates gekregen. Met een contactposter bepaal je zelf hoe je contactpersonen jouw gegevens te zien krijgen. Livevoicemail maakt gebruik van de A16Bionic-chip om in realtime een transcriptie op het device weer te geven van het voicemailbericht dat iemand achterlaat. Je kunt zelfs nog de oproep accepteren terwijl de beller een boodschap inspreekt.

In Berichten zijn de stickers vernieuwd, is de zoekfunctie verbeterd en kun je audioberichten automatisch laten transcriberen. Met Controleer stuur je vrienden en familie automatisch een bericht als je veilig en wel op je plaats van bestemming bent aangekomen.

NameDrop is een nieuwe functie binnen AirDrop, waarmee je gemakkelijker contactgegevens kunt uitwisselen door twee iPhones vlak bij elkaar te houden. Op deze manier kun je ook allerlei materiaal via AirDrop naar elkaar sturen.

Met Stand-by bepaal je wat er wordt weergegeven als je iPhone op z’n kant ligt op te laden. Deze handige informatie is van een afstandje makkelijk te lezen. Stand-by kan informatie over live activiteiten, Siri, inkomende oproepen en grotere meldingen weergeven en is daarmee perfect voor op je nachtkastje, aanrecht of bureau.

Maar er zitten nog veel meer updates in iOS17, zoals Dagboek11, een nieuwe app waarin iPhone-gebruikers hun overpeinzingen kunnen bijhouden en hun zegeningen kunnen tellen. Daarnaast zijn de autocorrectie en dicteerfunctie verbeterd, biedt de privémodus in Safari nu nog meer bescherming, kun je wachtwoorden en passkeys delen met iCloud-sleutelhanger, worden ook je huisdieren herkend in Foto’s en nog veel meer.

Beter voor het milieu

Bij het ontwerpen van iPhone15 en iPhone15Plus is rekening gehouden met het milieu. Apple blijft hard werken aan de doelstelling om in 2030 alleen nog CO₂‑neutrale producten te hebben – van design tot productie tot gebruik. Daarom geeft het bedrijf in de hele toeleveringsketen prioriteit aan schone elektriciteit en worden in de productontwerpen gerecyclede en andere materialen met weinig uitstoot gebruikt. IniPhone15 en iPhone15Plus is nu nog meer gerecycled materiaal gebruikt, zoals 100% gerecycled kobalt in de batterij en 100% gerecycled koper in het moederbord, de bedrading van de TapticEngine en het folie in de inductieve MagSafe-lader. Dat is allemaal voor het eerst in eeniPhone. Daarnaast bestaat de behuizing van beide modellen voor 75% uit gerecycled aluminium en zijn de zeldzame aardmetalen in alle magneten, het goud in de USB‑C-connector en de gouden beplating, en het tin in het soldeer van meerdere printplaten 100% gerecycled. Alle iPhone15-modellen voldoen aan de strenge normen van Apple voor energiezuinigheid en bevatten geen kwik, pvc of beryllium. Ruim 99% van de verpakking bestaat uit vezels, waarmee Apple dichter bij het doel komt om in 2025 helemaal geen plastic meer in verpakkingen te gebruiken.

Enom Apple's voetafdruk nog kleiner te maken, gebruikt het bedrijf geen leer meer in nieuwe Appleproducten, waaronder iPhone-accessoires. Apple introduceert nieuwe FineWoven-hoesjes met MagSafe en FineWoven-kaarthouders met MagSafe. Deze zijn gemaakt van stevig en elegant microkeper, dat aanvoelt als zachte suède. Dit materiaal is voor 68% gemaakt van gerecycled materiaal dat bij consumenten vandaan komt en heeft een significant lagere uitstoot dan leer.

Prijzen en verkrijgbaarheid

iPhone15 en iPhone15Plus zijn verkrijgbaar in roze, geel, groen, blauw en zwart, met een opslagruimte van 128GB, 256GB of 512GB vanaf respectievelijk €969 en €1119.12

Apple biedt geweldige manieren om geld te besparen en te upgraden naar de nieuwste iPhone. Klanten kunnen een tegoed krijgen als ze iPhone 11 of hoger inruilen en upgraden naar iPhone 15 of iPhone 15 Plus door naar de Apple Store Online , of op een Apple Store-locatie. Om te zien wat hun apparaat waard is en voor de algemene voorwaarden, kunnen klanten naar apple.com/nl/shop/trade-in gaan.

Klanten in meer dan 40landen en regio’s, waaronder Australië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, Mexico, de VAE, het VK en de VS, kunnen vanaf vrijdag 15september 05:00uur (PDT) een pre-order voor iPhone15 en iPhone15Plus plaatsen. Vanaf vrijdag 22september zijn de devices leverbaar.

In Macau, Maleisië, Turkije, Vietnam en 17andere landen en regio’s zijn iPhone15 en iPhone15 Plus vanaf vrijdag 29september verkrijgbaar.

De FineWoven-kaarthouder met MagSafe en het FineWoven-hoesje met MagSafe zijn allebei voor €69 verkrijgbaar in vijf nieuwe kleuren voor de iPhone15-lijn: zwart, taupe, moerbei, oceaanblauw en Evergreen. Voor iPhone15 en iPhone15 Plus zijn doorzichtige hoesjes verkrijgbaar voor €59. Daarnaast zijn er siliconenhoesjes met MagSafe verkrijgbaar voor €59 in de kleuren zwart, stormblauw, Clay, lichtroze, Guava, Orange Sorbet, Cypress en Winter Blue.

iOS17 is vanaf maandag 18september beschikbaar als gratis software-update.

Voor iCloud+ zijn vanaf 18september twee nieuwe abonnementen beschikbaar: 6TB voor €29,99 per maand en 12TB voor €59,99 per maand. Je hebt dan extra opslagruimte voor je bestanden, foto’s, video’s en meer op een veilige plek waar je altijd bij kunt en waar je ze makkelijk met anderen kunt delen. Deze nieuwe abonnementen zijn ideaal voor gebruikers met een grote foto- en videobibliotheek en voor iedereen die gebruikmaakt van Delen met gezin. Bovendien beschik je over extra features, zoals Privé­doorgifte, Verberg mijn e-mailadres, Aangepast e‑maildomein en Veilige video in HomeKit.

Klanten die een iPhone15 of iPhone15Plus kopen, krijgen gratis drie maanden AppleArcade bij een nieuw abonnement.

Over Apple Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone, iPad, Mac, AppleWatch en AppleTV. De vijf softwareplatforms van Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS) zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple devices en geven toegang tot baanbrekende diensten als de AppStore, AppleMusic, ApplePay en iCloud. De ruim 100.000medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten danhijwas.

Het display heeft ronde hoeken die de vorm van het stijlvolle design volgen. Deze hoeken vallen binnen een normale rechthoek.Gemeten als standaard rechthoekige vorm is het scherm diagonaal 15,54 cm (iPhone 15) of 16,99 cm (iPhone 15 Plus). Het werkelijke zichtbare gebied is kleiner. iPhone15 en iPhone15Plus zijn spat-, water- en stofbestendig. Ze zijn getest onder gecontroleerde omstandigheden en voldoen aan bestendigheidsnormIP68 volgens IEC-standaard 60529 (tot 6meter diep en tot 30minuten lang). Spat‑, water‑ en stofbestendigheid kunnen na verloop van tijd afnemen als gevolg van normale slijtage. Probeer een natte iPhone niet op te laden. Raadpleeg de handleiding voor instructies met betrekking tot reinigen en drogen. Vloeistofschade valt niet onder de garantie. Ongelukdetectie is ontworpen voor de detectie van een ongeluk met een personenauto met vier wielen waarbij de veranderende massa, G-krachten en snelheid overeenkomen met die van een ernstig, levensbedreigend auto-ongeluk. Deze feature is ontworpen voor de detectie van ernstige, levensbedreigende frontale aanrijdingen, kopstaartbotsingen, schampingen van de zijkant, aanrijdingen van opzij en botsingen waarbij de auto over de kop slaat. Ongelukdetectie is beschikbaar op iPhone15, iPhone15Plus, iPhone15Pro, iPhone15 ProMax, iPhone14, iPhone14Plus, iPhone14Pro, iPhone14 ProMax, AppleWatch Series9, AppleWatch Ultra2, AppleWatch Series8, AppleWatch Ultra en AppleWatchSE (2egeneratie). SOS-noodmelding via satelliet en ‘Zoek mijn’ via satelliet zijn momenteel beschikbaar in 14landen en regio’s:Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, hetVKen deVS. Later deze maand komen daarSpanjeenZwitserlandbij. SOS-noodmelding via satelliet en Pechhulp via satelliet zijn ontworpen voor gebruik in de openlucht met vrij zicht op de hemel. Obstakels als bomen en hoge gebouwen kunnen het functioneren van deze feature belemmeren. Pechhulp via satelliet wordt in de VSin samenwerking met AAA geïntroduceerd en is twee jaar gratis vanaf de activeringsdatum van een nieuwe iPhone15, iPhone15Plus, iPhone15Pro, iPhone15 ProMax, iPhone14, iPhone14Plus, iPhone14Pro of iPhone 14 ProMax. Voor deze satellietvoorziening is iOS17 vereist. AAA brengt mogelijk kosten in rekening voor het verlenen van pechhulpdiensten. iPhone15- en iPhone14-bezitters die geen lid zijn van AAA, kunnen wel gebruikmaken van Pechhulp via satelliet, maar dan betalen ze per keer een bepaald bedrag voor de diensten van AAA.

iPhone15 ondersteunt HDR-video van 4K met 60bps door het device via een USB‑C-naar-digitale‑AV-multipoort-adapter aan te sluiten op een HDMI-display. Je kunt ook een standaard-USB-device en een USB‑C-oplaadkabel aansluiten.

Voor Nauwkeurig zoeken in Zoek mijn vrienden is UltraWideband vereist. Deze functie is niet overal beschikbaar.Met iOS 17 zal Precision Finding beschikbaar zijn voor iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max. Data-abonnement vereist. 5G, GigabitLTE, VoLTE en bellen via wifi zijn in een beperkt aantal landen en bij een beperkt aantal providers beschikbaar. Snelheden zijn gebaseerd op theoretische doorvoer en zijn afhankelijk van omstandigheden ter plaatse enprovider. Neem voor meer informatie over 5G- en 4G-ondersteuning contact op met je provider of kijk op apple.com/nl/iphone/cellular .

Sommige features zijn mogelijk niet in alle landen of regio’s beschikbaar. Ga naar apple.com/nl/ios/feature-availability voor een volledig overzicht. Dagboek wordt later dit jaar in een software-update toegevoegd.

